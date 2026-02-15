Die Uhr tickt: IT-Systeme jetzt fit für KI machen

Die Telekommunikations-Branche sieht sich aktuell mit einigen Herausforderungen konfrontiert: Dazu zählen ein stark umkämpfter Wettbewerb und Preisdruck, hohe Betriebskosten, regulatorische Hürden sowie ein Wandel im Verhalten und der Erwartungen von Kunden. Um diese Themen erfolgreich anzugehen, ist die Einführung und Nutzung von KI unabdingbar. Doch genau hier liegt das Problem: Viele Unternehmen arbeiten noch mit IT-Systemen aus einer anderen Zeit, die moderne Technologien wie KI nicht hinreichend unterstützen. Eine aktuelle Studie von Cognizant zeigt nun, wie groß diese Lücke tatsächlich ist und welche Handlungsempfehlungen sich daraus für Unternehmen ableiten lassen.
Die rasant zunehmende Bedeutung von KI drängt Unternehmen der Telekommunikations-Branche zu einem Paradigmenwechsel: Um die Vorteile der Technologie vollumfänglich nutzen zu können, müssen IT-Altsysteme (Legacy) umfassend modernisiert werden. Denn IT-Verantwortliche sehen in veralteten Systemstrukturen eine große Hürde bei der KI-Einführung. Dies bestätigt eine aktuelle Studie, im Rahmen derer das Technologie-Unternehmen Cognizant 1.000 Führungskräfte aus Global 2000 Organisationen befragen ließ: Demnach äußern 85 Prozent der Senior Executives die Befürchtung, dass ihr derzeitiger Technologiebestand die erfolgreiche Integration von KI gefährdet.
Die Modernisierung der Altsysteme gilt daher mittlerweile als geschäftskritisch und rückt immer mehr an die Spitze der Prioritäten. Die Befragten äußerten sich sehr klar zu einem realistischen Zeitrahmen für diese Maßnahme: Mindestens drei Viertel der Teilnehmer planen, eine breite Palette von Modernisierungszielen innerhalb der nächsten zwei Jahre abzuschließen. Dazu zählen beispielsweise die Überarbeitung der Legacy-Infrastruktur wie etwa die Cloud-Modernisierung, die Migration von Schlüsselanwendungen sowie ein Update kundenorientierter Applikationen.
Hindernisse überwinden und Zwei-Jahres-Ziel erreichen
Auch wenn die Uhr für dieses ehrgeizige Zwei-Jahres-Ziel tickt, stehen der Umsetzung einige Herausforderungen im Wege. Als größte Hindernisse hierfür nannten 63 Prozent der Befragten die Komplexität des Vorhabens sowie die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Ressourcen, sowohl in Bezug auf Personal (50 Prozent) als auch Kapital (48 Prozent). Ein zentrales Problem bildet dabei der unzureichende Abbau technischer Schulden. Zwar gilt dies als wichtiges finanzielles und strategisches Ziel. Dennoch erwartet mit 93 Prozent die große Mehrheit der Unternehmen, bis 2030 weniger als ein Viertel ihrer Tech Debt abgebaut zu haben.
Dies liegt weit hinter den ursprünglichen Zielen der meisten Firmen zurück. Denn diese planen, den Budgetanteil für die Wartung bestehender Systeme von heute 61 Prozent auf nur 27 Prozent bis 2030 zu halbieren. Tatsächlich wird die erwartete Reduzierung der technischen Schulden voraussichtlich nur etwa ein Viertel der Modernisierungskosten decken. Dies deutet darauf hin, dass ein Großteil der Unternehmen ihre gesteckten Meilensteine in zwei Jahren wahrscheinlich nicht erreichen wird.
Um die notwendigen Modernisierungsinitiativen zu beschleunigen, bedarf es Kosteneinsparungen, zusätzlicher Einnahmen und Produktivitätssteigerungen. Bewährt hat sich dabei ein Ansatz, der die Vorteile und Einsparungen aus früheren Modernisierungen nutzt, um spätere Initiativen zu finanzieren. Hierbei empfiehlt es sich, die Prioritäten der Vorhaben in drei Phasen zu strukturieren. Das verspricht positive Auswirkungen auf Kosten, Geschwindigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
Umstrukturierung in drei Phasen: Effizienzsteigerung, Modernisierung und Wachstum
So sollte im ersten Schritt kurzfristig die Effizienz gesteigert werden. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, die Betriebskosten zu senken und inkrementelle Einnahmen zu erhöhen, um operatives Kapital freizusetzen. In dieser Phase können Unternehmen betriebliche Verbesserungen erzielen, die sich unmittelbar auf die Kosten auswirken: Dazu zählen die Implementierung einer agileren und reaktionsschnelleren IT, eine optimierte operative Sichtbarkeit, eine höhere Produktivität der Mitarbeiter sowie die Stärkung der Cybersicherheit.
In der zweiten Phase stehen die mittelfristige Modernisierung der Systeme sowie die Integration von KI im Fokus. In diesem Stadium lassen sich entsprechende Initiativen deutlich ausweiten, da sowohl die technologische Basis verbessert als auch Ressourcen freigesetzt wurden. Wichtig ist dabei der systematische Abbau technischer Schulden, der in engem Zusammenhang mit der KI-Integration steht. Dabei kann KI auch eine Qualifikationslücke schließen, die sich aus der sinkenden Verfügbarkeit von Fachkräften für Legacy-Technologien ergibt. So kann KI die Entwickler bei der Decodierung von Geschäftslogik unterstützen, Echtzeit-Codierung ermöglichen oder die Datenmigration rationalisieren. Insgesamt hilft KI Unternehmen dabei, ihre Modernisierungspläne in 30 Prozent weniger Zeit und zu 30 Prozent geringeren Kosten umzusetzen.
In der dritten Phase schließlich soll langfristig der Weg für neue Geschäftsmodelle geebnet werden. Jetzt verfügen Organisationen über die notwendigen Ressourcen wie Zeit, Kapital und Infrastruktur, um ambitionierte Modernisierungsvorhaben anzugehen. Im Vordergrund stehen nun Wachstum und Innovation. Zentrale Treiber sind dabei laut den Studienergebnissen eine schnellere Markteinführungszeit sowie der Umgang mit veränderten Kundenbedürfnissen. So können Unternehmen mit einer agileren Infrastruktur schneller auf neue Marktanforderungen reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Preise erhöhen. Zudem sind Firmen dank wegfallender Legacy-Beschränkungen in der Lage, völlig neue Märkte und Einnahmequellen zu erschließen. Dies umfasst auch die Entwicklung innovativer digitaler Dienste und Produkte.
Fazit
Unternehmen müssen jetzt handeln, um den Anschluss an die KI-Entwicklung nicht zu verlieren. Die Studienergebnisse zeigen deutlich, dass die aktuelle technologische Infrastruktur für die KI-Integration bei weitem nicht ausreicht. Dabei muss sich die Modernisierung am Zeitplan der KI orientieren. Kommen Firmen der Zwei-Jahres-Frist nahe, sind sie für eine zunehmend KI-gesteuerte Welt bestens gerüstet.
Ron Antony, Client Partner CMT & Member of DACH Leadership Team
[1] https://www.cognizant.com/us/en/insights/insights-blog/legacy-modernization-mandate-ai-timeline
1575 Artikel zu „Modernisierung“
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Kommentar | Künstliche Intelligenz
EDC: Modernisierung von Produkten und Prozessen beginnt mit Daten
In Las Vegas trafen sich auf der der CES die führenden Technologieunternehmen der Welt, um ihre aktuellen Entwicklungen zu präsentieren. Im Mittelpunkt stehen dabei neben dem Dauerbrenner KI auch die Themen Automatisierung und Physical AI (meist in Gestalt humanoider Roboter). All diese Themen haben eines gemeinsam: Sie hängen unmittelbar mit dem Schlagwort »Digitalisierung« zusammen und…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Modernisierung mit Zuversicht – Von VMware auf Kubernetes wechseln
Für viele CIOs gleicht der Weg zu einer modernen, Cloud-nativen Infrastruktur weniger einer Migration als vielmehr einem Minenfeld. Virtuelle Maschinen (VMs) hosten oft die kritischsten Workloads und Daten im Unternehmen. Der Übergang zu VMware hat Unternehmen dazu gezwungen, sich mit steigenden Kosten und ungewissen Roadmaps auseinanderzusetzen, während sie nach einem Weg in die Zukunft suchen.…
News | Business | Trends 2025 | Digitale Transformation | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Tipps | Whitepaper
Führungskräfte priorisieren IT-Modernisierung, doch ROI bleibt ohne Strategie hinter Erwartungen zurück
Eine neue globale Studie zeigt, dass Unternehmen bis zu 30 % ihres IT-Budgets in IT-Modernisierung investieren wollen, um sich auf KI vorzubereiten. Trotz dieser hohen Ambitionen bleiben die Ergebnisse jedoch hinter den Erwartungen zurück, da Risiken in der Cybersicherheit, technische Schulden und der Fachkräftemangel weiterhin bestehen. Rocket Software hat die wichtigsten Ergebnisse des von…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Rechenzentrum | Whitepaper
Mainframe-Modernisierungsprojekte erzielen 2- bis 3-fachen Return on Investment
Befragte erwarten durch KI Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe und zusätzliche Umsätze. Der Mainframe treibt die KI-Innovation in hybriden IT-Umgebungen voran. Die Studie »State of Mainframe Modernization Survey« von Kyndryl zeigt, wie Unternehmen die Schlüsselrolle des Mainframes in einer sich rasant wandelnden digitalen Landschaft neu definieren. Sie verdeutlicht, dass Firmen auf flexible Modernisierungsstrategien setzen, KI im großen…
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Studie zur Netzwerkmodernisierung als Schlüssel zur KI-Transformation
NTT DATA und Cisco haben einen gemeinsamen neuen IDC InfoBrief vorgestellt – Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI [1]. Die Studie zeigt, wie Unternehmen ihre Netzwerkinfrastrukturen modernisieren müssen, um ihre KI-Transformation zu beschleunigen. Mit der zunehmenden Integration von KI in Anwendungen – von der Fertigungsbranche über das Gesundheitswesen bis…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Whitepaper
Modernisierungsbedarf bei Netzwerk-Infrastrukturen
Veraltete Technologien und mangelndes Monitoring in standortübergreifenden Netzwerken erschweren die digitale Souveränität deutscher Unternehmen. Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Netzwerk-Infrastrukturen an steigende Anforderungen hinsichtlich Performance, Sicherheit und Flexibilität anzupassen. Wie groß der Modernisierungsbedarf bei WAN-Architekturen ist, zeigt die Studie »Zukunftssichere Netzwerke für das Business« von techconsult in Kooperation mit 1&1 Versatel…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
News | Business Process Management | Services | Strategien | Tipps
Anwendungsmodernisierung: Einmal ist keinmal
Die Modernisierung von Anwendungen ist kein Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, sollte dafür sorgen, dass seine Anwendungen stets aktuell und zukunftsfähig sind. Einmal auf den aktuellen Stand gebracht und der Drops ist gelutscht: So einfach ist es leider nicht. Die Modernisierung von Anwendungen ist eine Daueraufgabe. Technologien entwickeln sich rasant…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Strategien
Systemmodernisierung: Second-Mover haben auch ihre Vorteile
Daten sind die treibende Kraft der digitalen Wirtschaft. Sie bestimmen die Strategie, sorgen für ein besseres Kundenerlebnis, fördern das Unternehmenswachstum und treiben die Modernisierung der Systeme voran. Die von Publicis Sapient durchgeführte Umfrage unter 1.000 Führungskräften ergab, dass Datenmanagement und prädiktive Analysen zu den Hauptmotivatoren für die IT-Modernisierung gehören [1]. 53 Prozent der Befragten zählten…
News | Business | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz
Trends 2025: GenAI & Anwendungsmodernisierung, ROI-Messung von KI und DevSecOps
Experten von GitLab prognostizieren maßgeschneiderte KI-Modelle on-premises, KI-Modelle von Open-Source-Projekten, ein Überdenken des Risikomanagements bei der Nutzung von KI, die wirtschaftliche Modernisierung von Anwendungen im großen Stil, die Verabschiedung isolierter KI-Anwendungen, die Erhöhung der Sicherheit bei DevOps und KI-Agenten als Katalysatoren für die Transformation der Software-Lieferkette. Ashley Kramer Chief Sales & Marketing Officer und…
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Ausgabe 11-12-2024
Hybride IT-Systeme – Modernisierung von Mainframes so rentabel wie nie
Die Studie »State of Mainframe Mondernization« des IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl zeigt, dass sich Initiativen zur sofortigen Modernisierung von Mainframes sehr schnell auszahlen: Nach einem Jahr erzielten die befragten Unternehmen Renditen im dreistelligen Bereich.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Optimismus statt Unsicherheit: Die IT-Modernisierung in der Automobilindustrie kann zum Erfolgsfaktor werden
Die Automobilindustrie beschäftigt hierzulande mehr als 800.000 Menschen [1]. Laut VDA ist Deutschland global gesehen der drittwichtigste Markt für die Branche [2]. Dennoch sieht sie sich derzeit weltweit mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert. Der Umbruch ist offensichtlich und steht im Einklang mit der CASE-Vision (Connected, Autonomous, Shared, and Electrified) der Zukunft. Doch damit nicht genug: Zusätzlich…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends 2023 | Strategien
Deutscher Erfindergeist braucht Modernisierung
Auch 2023 kommt mehr als ein Drittel der angemeldeten Patente der EU aus Deutschland: diese Innovationskraft ist ein wichtiges Rückgrat für die Wirtschaft. Doch sie bröckelt, denn in Relation zur Bevölkerungsgröße bleibt Deutschland seit Jahren unter seinen Möglichkeiten. Die Konsequenz ist klar, meint das Münchner PR-COM Research Lab: es braucht mehr IT-Expertise, agilere Rahmenbedingungen und…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Enorme CO2-Einsparungen durch die Modernisierung von Gewerbegebäuden
Die Modernisierung von Gewerbegebäuden ermöglicht enorme CO2-Einsparungen – wenn die Finanzierung gesichert ist. Fakt ist: Gewerbliche und öffentliche Gebäude sind pro Quadratmeter energieintensiver als Wohngebäude. Die Erhöhung ihrer Energieeffizienz trägt deshalb besonders zur Erreichung von Dekarbonisierungszielen bei. Die schwierige wirtschaftliche Lage bremst jedoch die erforderlichen Investitionen in Technologien zur Gebäudemodernisierung. Eine neue Studie von Siemens…
News | Cloud Computing | Lösungen | Rechenzentrum | Tipps
Modernisierungsprojekte: Fünf Best Practices für die Mainframe-Optimierung
Jahrzehntelang bildeten Mainframes ein effizientes und sicheres Fundament für die Datenverarbeitung in Unternehmen. Die heutigen Cloud-Plattformen bieten jedoch ähnliche Funktionen, mit zusätzlichen Vorteilen wie Flexibilität, Elastizität und nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit. Die Cloud hilft Unternehmen, ihre Investitionskosten zu senken, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und schneller zu werden. Der Übergang von Mainframe-Systemen zu einer Cloud-first-Strategie kann…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Erfolgsfaktoren für die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum
Damit Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und mit technologischen Entwicklungen Schritt halten. Doch das gelingt nur, wenn auch die IT-Systeme mitspielen. Aerospike rät Unternehmen daher, ihre Legacy-Anwendungen regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Milliarden von Entscheidungen werden heute in weniger als einer Millisekunde getroffen: bei der Betrugsbekämpfung, beim Online-Shopping…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 1-2-2024
IT-Modernisierung – Vom Legacy-System zur modernen Softwarelösung
Veraltete IT-Systeme können durch strukturelle Datenanalysen und generative KI modernisiert werden.
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Strategien
Wirksames Risikomanagement: Ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Modernisierung
Modernisierung ist für das Unternehmenswachstum im 21. Jahrhundert unabdingbar. Sie ist unerlässlich, um den wachsenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden, mit den Digital Natives Schritt zu halten sowie den ständigen Anforderungen an Kostensenkung und Innovation gerecht zu werden. Die Jotun-Gruppe, ein globaler Anbieter von dekorativen Farben und Pulverbeschichtungen, demonstrierte den Wert der Modernisierung…
News | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit
Waldplanung 4.0: Modernisierung der Forsteinrichtung mittels innovativer Forstlicher Fernerkundung
Materna und Bayerische Staatsforsten starten Großprojekt zum Schutz des Waldes. Das seinerzeit größte Projekt zur Forstlichen Fernerkundung geht ab Oktober 2023 an den Start. Im Auftrag der Bayerischen Staatsforsten AöR wird der IT-Dienstleister Materna gemeinsam mit einem jahrzehntelang erfahrenen europäischen Partnerkonsortium aus dem Forstbereich den gesamten bayerischen Staatswald mit rund 800.000 Hektar Forstfläche nahezu…
News | Business | Infrastruktur | Services | Ausgabe 9-10-2023
IT-Infrastrukturen – Konsequent auf Modernisierung setzen
Durch die herstellerübergreifende und produktneutrale Beratung und Managed Services von Kyndryl können Kunden die beste Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse auswählen und müssen keinen Vendor Lock-in befürchten. The Kyndryl Way resultierte aus dem Wunsch, Kunden, Investoren, Partnern und Mitarbeitern eine Erfahrung von gegenseitigem Mehrwert und Erfolg zu bieten.