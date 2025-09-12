Mainframe-Modernisierungsprojekte erzielen 2- bis 3-fachen Return on Investment

Befragte erwarten durch KI Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe und zusätzliche Umsätze. Der Mainframe treibt die KI-Innovation in hybriden IT-Umgebungen voran.
Die Studie »State of Mainframe Modernization Survey« von Kyndryl zeigt, wie Unternehmen die Schlüsselrolle des Mainframes in einer sich rasant wandelnden digitalen Landschaft neu definieren. Sie verdeutlicht, dass Firmen auf flexible Modernisierungsstrategien setzen, KI im großen Maßstab nutzen und den Einsatz des Mainframes in hybriden IT-Umgebungen ausweiten – und das trotz Fachkräftemangel und wachsender Regulierung.
Die Befragung von 500 Geschäfts- und IT-Entscheidern ergab: Die Kosten für Modernisierungsprojekte sind gesunken, während die Renditen deutlich gestiegen sind. Abhängig davon, ob Unternehmen auf dem Mainframe modernisieren, Cloud-Integration betreiben oder Workloads auf andere Plattformen verlagern, berichten sie inzwischen von einer Kapitalrendite zwischen 288 und 362 Prozent. Zudem haben 80 Prozent der Unternehmen ihre Mainframe-Strategien im vergangenen Jahr neu ausgerichtet – als Reaktion auf veränderte Marktbedingungen, geopolitische Entwicklungen, neue Vorschriften und technologische Innovationen.
Die Umfrage zeigt auch: Künstliche Intelligenz ist von einer Zukunftsvision zum geschäftlichen Hebel der Gegenwart geworden. Fast 90 Prozent der befragten Unternehmen haben generative KI auf dem Mainframe bereits eingeführt oder planen dies. Die Befragten erwarten, in den kommenden drei Jahren durch KI und generative KI zusammen 12,7 Milliarden US-Dollar einzusparen und zusätzliche Umsätze von 20 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Zudem trägt KI dazu bei, Fachkräftelücken zu schließen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (56 Prozent) hat den Einsatz der Plattform im vergangenen Jahr ausgebaut – im hybriden Umfeld entdecken sie neue, wertschöpfende Aufgaben für den Mainframe.
»Der Mainframe gilt inzwischen als KI-getriebener Katalysator hybrider Unternehmensstrategien: Er sorgt für Milliardenerträge und unterstützt die Innovationskraft unserer Kunden«, sagt Kai Grunwitz, President Kyndryl Germany. »Mit Pragmatismus und den richtigen Partnern entsteht aus der Modernisierung eine Plattform, die widerstandsfähig, sicher und zukunftsfähig ist.«
Die Befragten betonen zudem, dass der Erfolg von Modernisierung zunehmend von Mitarbeitenden abhängt, die über Fähigkeiten im Mainframe ebenso wie in aufstrebenden Technologien verfügen. 70 Prozent der Unternehmen haben Schwierigkeiten, das passende, vielseitig qualifizierte Personal zu finden, und 74 Prozent greifen weiterhin auf externe Dienstleister zurück, um ihre Modernisierungsprojekte umzusetzen. Darüber hinaus geben 94 Prozent an, dass regulatorische Vorgaben ihre Modernisierungspläne stark beeinflussen. Sicherheit bleibt dabei ein zentrales Anliegen und entscheidender Faktor bei allen Modernisierungsentscheidungen. Die Ergebnisse machen deutlich: Wer diese Herausforderungen meistert, behält den Mainframe als Rückgrat seiner wichtigsten technologischen Fähigkeiten.
Weitere Einblicke in die Sicht der Unternehmen auf Mainframe-Modernisierung – inklusive Chancen, Risiken und Herausforderungen – bietet der Kyndryl 2025 State of Mainframe Modernization Survey Report
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Studie zur Netzwerkmodernisierung als Schlüssel zur KI-Transformation
NTT DATA und Cisco haben einen gemeinsamen neuen IDC InfoBrief vorgestellt – Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI [1]. Die Studie zeigt, wie Unternehmen ihre Netzwerkinfrastrukturen modernisieren müssen, um ihre KI-Transformation zu beschleunigen. Mit der zunehmenden Integration von KI in Anwendungen – von der Fertigungsbranche über das Gesundheitswesen bis…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Insider-Bedrohungen und KI-blinde Flecken befeuern Dateisicherheitsrisiken
Einheitliche, mehrschichtige Plattformen zur resilienten Verteidigung werden immer wichtiger. Eine neue Studie zeigt, dass Unternehmen zunehmend mit Sicherheitsrisiken durch Insider-Aktivitäten, veralteten Tools und die wachsende Komplexität von KI konfrontiert sind [1]. Die von OPSWAT in Auftrag gegebene Studie, die vom unabhängigen Ponemon Institute durchgeführt wurde, ergab, dass 61 Prozent der Unternehmen in den letzten…
News | Business | Kommunikation | Lösungen | Strategien
Souveräne Kommunikationslösungen für deutsche Behörden
Die andauernden Turbulenzen in den USA seit Amtsantritt von Donald Trump, die konsequente Kürzung von Mitteln für Datenschutz und die Kontrolle staatlicher Überwachungsprogramme verdeutlichen: Wer als Behörde oder Institution höchste Datensicherheit garantieren muss, kann nicht auf US-amerikanische Unternehmen oder deren europäische Töchter setzen [1]. Für Behörden in Deutschland heißt das: Sie sollten sich nach…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Kommunikation | Strategien
Rich Communications Services – Trends machen auch vor UC nicht halt
In den letzten Jahren haben sich Unified Communications (UC) als wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation etabliert, wobei Messengerdienste und in den letzten Monaten Rich Communications Services (RCS) besonders herausstechen. Messengerdienste wie WhatsApp Business, Slack und Teams sind aus dem Unternehmensumfeld kaum noch wegzudenken, da sie Nutzern effiziente und unkomplizierte Kommunikationswege bieten. Der Trend geht hin zu einer zunehmend integrierten Kommunikation, bei der funktionale Grenzen zwischen verschiedenen Kommunikationsdiensten verschwimmen.
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
Digitalisierung, KI & Automatisierung – Deutschland darf diese Zeitenwende nicht verschlafen
Der globale Wettbewerb wird zunehmend digital und technologieorientiert. Die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien mit Fokus auf IT, künstlicher Intelligenz und Automatisierung sorgt für nachhaltiges Wachstum und Effizienzsteigerung. Kontinuierliche Innovation ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses.