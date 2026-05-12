Wie KI einheitliche Weiterbildungsansätze auflöst

KI verändert nahezu alle beruflichen Rollen – welche neuen Kenntnisse gefragt sind und welche bestehenden Kompetenzen sie ergänzen, entwickelt sich jedoch je nach Rolle unterschiedlich: im Data-Bereich anders als in der IT. Parallel gewinnen bestimmte menschliche Kompetenzen über Berufsfelder hinweg an Bedeutung – allen voran kritisches Denken: In Deutschland stiegen die Kurseinschreibungen im Jahresvergleich um 64 Prozent, weltweit um 108 Prozent. Damit zählt kritisches Denken zu den am schnellsten wachsenden Fähigkeiten auf Coursera [1].
Der daraus entstehende Bedarf ist groß, die Dynamik bereits sichtbar. Laut dem aktuellen »Future of Jobs Report« des Weltwirtschaftsforums gehen Unternehmen weltweit davon aus, dass bis 2030 rund 29 Prozent der Beschäftigten in ihrer bestehenden Tätigkeit weiterqualifiziert werden müssen [2]. In Deutschland wiederum ist die Nutzung von KI-Fortbildungen unter Beschäftigten laut einer Studie von 37 Prozent im Jahr 2024 auf 63 Prozent im Jahr 2025 gestiegen [3]. Wie sich der Kompetenzbedarf angesichts der KI-Entwicklung konkret unterscheidet, zeigt der Vergleich zweier verwandter Berufsfelder.
Data und IT: Ähnliches Muster, verschiedene Schwerpunkte
Im Bereich Data, der Datenanalyse ebenso einschließt wie Engineering und Management, rücken Validierungs- und Qualitätssicherungskompetenzen in den Vordergrund. Unter Lernenden in Data-Rollen zählen »Kritisches Denken« (plus 168 Prozent) und »Datenqualität« (plus 108 Prozent) zu den am schnellsten wachsenden Kompetenzen auf Coursera. Beide stehen in direktem Bezug zu klassischen Data-Tätigkeiten wie der Beurteilung und Strukturierung von Daten.
Im Berufsfeld IT lässt sich eine andere Schwerpunktverschiebung beobachten: Hier zählen »Generative Model Architectures« und »Machine Learning Methods« zu den zehn am stärksten wachsenden Kompetenzen. Gleichzeitig bleiben etablierte Grundlagen wie JSON und SQL weiterhin zentral. Mit »Debugging« gehört eine weitere Fähigkeit dazu, die auf den ersten Blick nichts mit KI zu tun hat, mit zunehmender KI-Nutzung jedoch eine neue Bedeutung als Kontroll- und Validierungskompetenz erhält.
Bereits dieser Vergleich macht sichtbar, wie stark sich die KI-getriebene Entwicklung von Kompetenzen innerhalb technischer Rollen unterscheidet. Standardisierte KI-Kurse greifen daher oft zu kurz: Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden gezielt für den Einsatz von KI qualifizieren wollen, müssen rollenspezifische Weiterbildungsansätze entwickeln und umsetzen.
Anthony Salcito, General Manager Enterprise bei Coursera, kommentiert:
»Der Ausbau von KI-Kompetenzen muss an die vorhandenen fachlichen Grundlagen anknüpfen und auf diese abgestimmt sein. In IT-Rollen bedeutet das, an bestehende Programmier- und Datenbankkenntnisse anzuknüpfen – im Data-Bereich entsprechend an Validierungs- und Qualitätssicherungskompetenzen. Für Unternehmen stellt sich daher vor allem die Frage, welche Fähigkeiten eine Rolle bereits prägen und welche zusätzlichen Kompetenzen der Einsatz von KI erfordert. Eine Orientierung können hierbei Lernpfade bieten, die spezifisch auf Tätigkeiten und Arbeitsaufgaben zugeschnitten sind.«
[1] Coursera Job Skills Report 2026: www.coursera.org/skills-reports/job-skills/
Datenbasis: 6 Millionen Enterprise-Nutzende, Vergleichszeiträume 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 beziehungsweise 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024.
[2] World Economic Forum (WEF), Future of Jobs Report 2025: www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/
[3] EY European AI Barometer 2025: www.ey.com/de_de/newsroom/2025/07/ey-european-ai-barometer-2025
Befragung von 4.942 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in neun europäischen Ländern, davon 1.000 in Deutschland. Veröffentlicht am 14. Juli 2025.
Welche Fortbildungen IT‑Mitarbeiter im Bereich KI unbedingt brauchen
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Grundlagenkompetenzen (für alle IT‑Rollen)
Diese Skills sind heute Pflicht, unabhängig von Spezialisierung.
- KI‑Grundlagen & Machine‑Learning‑Basics
Verstehen, wie Modelle funktionieren, wo ihre Grenzen liegen und wie man sie sicher einsetzt.
- Prompt Engineering & KI‑gestützte Produktivität
Effektive Nutzung von Copilot‑Tools, LLMs, Automatisierung und KI‑gestützten Workflows.
- Datenkompetenz (Data Literacy)
Datenqualität, Datenformate, Metadaten, Datenbereinigung, Bias‑Erkennung.
- KI‑Risiken & Governance
Grundlagen zu Halluzinationen, Modellfehlern, Datenschutz, Auditierbarkeit, AI Act.
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Spezialisierte Skills für IT‑Operations (IT‑Ops, Sysadmins, Cloud‑Teams)
Diese Rollen müssen KI bereitstellen, integrieren und sicher betreiben.
- MLOps / AIOps
- Automatisierung von Trainings‑ und Deployment‑Pipelines
- Monitoring von Modellen
- Logging, Drift‑Erkennung, Versionierung
- Cloud‑basierte KI‑Services
Azure AI, AWS SageMaker, Google Vertex AI – je nach Unternehmensstack.
- Datenplattformen & Storage‑Optimierung
Da KI extrem I/O‑intensiv ist, brauchen IT‑Ops Know‑how zu:
- Data Lakes / Lakehouses
- verteilten Dateisystemen
- GPU‑optimierten Datenpfaden
- Performance‑Tuning für KI‑Workloads
- Sicherheit & Compliance für KI‑Systeme
- DSGVO
- AI Act
- Modell‑Auditierung
- sichere Datenflüsse
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Spezialisierte Skills für Entwickler & Software‑Engineers
Diese Rollen müssen KI bauen, integrieren und erweitern.
- Deep‑Learning‑Frameworks
PyTorch, TensorFlow, JAX – praxisorientiert, nicht akademisch.
- LLM‑Integration & API‑Engineering
- OpenAI‑APIs
- Azure OpenAI
- Retrieval‑Augmented Generation (RAG)
- Vektordatenbanken (Pinecone, Chroma, Weaviate)
- Agentic AI & Automatisierung
Wie man KI‑Agenten sicher und kontrolliert in Unternehmensprozesse integriert.
- Software‑Architektur für KI‑Systeme
- Microservices
- Event‑Driven Architecture
- KI‑Orchestrierung
- Skalierung von Inferenz‑Workloads
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Spezialisierte Skills für Data‑Teams (Data Engineers, Data Scientists)
Diese Rollen müssen KI trainieren, optimieren und operationalisieren.
- Feature Engineering & Datenaufbereitung
Der wichtigste Erfolgsfaktor für Modellqualität.
- Modelltraining & Fine‑Tuning
- Supervised / Unsupervised Learning
- Fine‑Tuning von LLMs
- LoRA, QLoRA, PEFT
- Evaluierung & Benchmarking
- Metriken
- Bias‑Tests
- Robustheit
- Explainability (SHAP, LIME)
- Data Engineering für KI
- ETL/ELT‑Pipelines
- Streaming‑Daten
- Data Mesh / Data Fabric
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Fortbildungen für Führungskräfte in der IT
Auch IT‑Leiter brauchen KI‑Kompetenz – aber auf strategischer Ebene.
- KI‑Strategie & Business‑Value
Wie KI Wert schafft, Kosten senkt und Prozesse verändert.
- KI‑Governance & Risiko‑Management
- AI Act
- Modell‑Kontrollen
- Verantwortlichkeiten
- Auditierbarkeit
- Change‑Management für KI‑Einführung
Teams befähigen, Rollen verändern, Prozesse neu denken.
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Konkrete Weiterbildungsprogramme (praxisorientiert)
Diese Formate funktionieren erfahrungsgemäß am besten:
- 3‑stufiges internes KI‑Curriculum
- Basics (alle)
- Rollenbasierte Vertiefung
- Projektbezogene Spezialisierung
- Hands‑on‑Labs statt Theorie
KI lernt man durch Tun, nicht durch Folien.
- Zertifizierungen
- Microsoft Azure AI Engineer
- Google Professional ML Engineer
- AWS Machine Learning Specialty
- Coursera/DeepLearning.AI‑Zertifikate (sehr praxisnah)
- KI‑Sicherheits‑Workshops
Besonders wichtig wegen AI Act & DSGVO.
Kurzfazit
IT‑Mitarbeiter brauchen heute drei Kompetenzschichten:
- Grundlagen für alle
- Rollenbasierte Spezialisierung
- Praxisorientierte KI‑Projekte
Unternehmen, die diese Struktur aufbauen, entwickeln nicht nur KI‑Kompetenz – sie schaffen die Grundlage für skalierbare, sichere und produktive KI‑Nutzung.
Albert Absmeier & KI
540 Artikel zu „Weiterbildung Skills“
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Lösungen | Services | Strategien
Weiterbildung: Soft Skills und IT-Kenntnisse gefragt
Alle fünf Jahre erhebt das Statistische Bundesamt, wie es um die Weiterbildung in deutschen Unternehmen steht. Am meisten wurden Veranstaltungen angeboten zu technischen, praktischen oder arbeitsplatzspezifischen Fertigkeiten mit 64 % der Lehrzeit, gefolgt von Kundenorientierung mit 27 Prozent. Für allgemeine IT-Kenntnisse wurden 20 Prozent der Fortbildungszeit verwendet, wie die Grafik von Statista zeigt. Gefragt nach…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Weiterbildung Digitalisierung: Fast überall, aber selten für alle
80 Prozent der Unternehmen vermitteln Digitalkompetenzen zumindest an Teile der Belegschaft. 40 Prozent geben an, dass die Beschäftigten keine Lust auf solche Fortbildungen haben. Die meisten Unternehmen bieten für ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weiterbildungen zu Digitalthemen an – aber nur die wenigsten schulen wirklich alle Beschäftigten. 14 Prozent bilden alle oder zumindest fast alle Beschäftigten…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Services | Whitepaper
TÜV-Leitfaden: Berufliche Weiterbildung strategisch gestalten
Transformation, KI und Fachkräftemangel fordern neue Kompetenzen. 57 Prozent der Deutschen befürchten Jobverluste durch KI. Der TÜV-Leitfaden unterstützt Unternehmen bei einer strategischen Weiterbildung [1]. »TÜV Meetup Future Skills« diskutiert vorausschauende Weiterbildungskonzepte. Beschäftigte für die KI-Ära qualifizieren. Mit dem neuen Leitfaden »Weiterbildung in Zeiten der Transformation« unterstützt der TÜV-Verband Unternehmen dabei, die betriebliche Weiterbildung strategisch…
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Die Bedeutung von KI-Weiterbildung für den Unternehmenserfolg
Obwohl KI in vielen Branchen bereits Realität ist, fehlt es oft an Wissen und Struktur, um sie effektiv zu nutzen. Unternehmen, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investieren, können langfristig von den Vorteilen der KI profitieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Viele Unternehmen schöpfen aber das Potenzial von künstlicher Intelligenz noch lange nicht aus, weiß Bastian…
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Weiterbildung ist der Schlüssel für die digitale Zukunft
Jeder beziehungsweise jede zweite Berufstätige nutzt bereits KI, um sich neues Wissen anzueignen. Bitkom Akademie und HRpepper präsentieren aktuelle Studie wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern. Weiterbildung wird als entscheidender Hebel für langfristigen Unternehmenserfolg erkannt. Das zeigt die Weiterbildungsstudie 2025, die von der Bitkom Akademie gemeinsam mit HRpepper durchgeführt wurde. Im Fokus der…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI-Kompetenz aufbauen – Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und mit ihr die Anforderungen an Mitarbeitende. Wer den technologischen Wandel aktiv gestalten will, muss jetzt in Qualifizierung investieren. Experten für smarte Dokumentenverarbeitung erklären, warum Weiterbildung allein nicht genügt – und was es braucht, um Technologie und Menschen wirksam zu verbinden. Der Einsatz von KI prägt die Art…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Services | Künstliche Intelligenz
»Global Skills Report 2025«: Deutschland verliert im KI- und Kompetenzrennen Anschluss zur Spitze
»AI Maturity Index«: Europa führend, Deutschland auf Platz 14 Schweiz, Niederlande und Luxemburg im globalen Gesamtranking vor der Bundesrepublik. Deutschland wurde im globalen Kompetenzranking von kleineren europäischen Ländern überholt und gehört beim KI-Reifegrad nicht zur globalen Top 10. Dies zeigt der »Global Skills Report 2025« [1], der die Fähigkeiten von Coursera-Lernenden in 109 Ländern…
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Fachkräftemangel: Deutsche Unternehmen setzen auf Weiterbildung und Innovation
Ein Mangel an Fachkräften erweist sich als größtes Problem (40 %), während Cyberangriffe und Cybersicherheit ebenfalls ein wichtiges Anliegen darstellen (25 %). In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Branchen in Deutschland Bedenken hinsichtlich eines Mangels an Fachkräften geäußert. Trotz stabiler Beschäftigungsquoten bleibt der Arbeitskräftemangel ein anhaltendes Problem [1]. Vor diesem Hintergrund haben die…
News | Business | Services
Gezielte Talententwicklung: Warum Weiterbildung der Schlüssel zur Zukunft ist
Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter fördern, statt externe Fachkräfte zu suchen – und warum gezielte Weiterbildung der beste Weg ist, um Potenzial voll auszuschöpfen. Talent allein reicht nicht aus, um langfristig erfolgreich zu sein. Wer in seinem Beruf wachsen will, braucht mehr als nur eine natürliche Begabung – es geht darum, sich stetig weiterzuentwickeln und…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | New Work | Whitepaper
Europäischer Tech-Arbeitsmarkt 2024: Die Bedeutung von Tech-Skills
Le Wagon, ein Unternehmen im Bereich immersive Technologieausbildung, hat in Zusammenarbeit mit dem Ignition Program eine umfassende Analyse des europäischen Tech- und Digital-Arbeitsmarktes veröffentlicht [1]. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Trends, gefragte Fähigkeiten und die Herausforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes. Der heutige Arbeitsmarkt ist voller Herausforderungen und Hürden, geprägt von einem intensiven Wettbewerb und zunehmender wirtschaftlicher…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien
Fachkräftemangel: Warum Weiterbildung und Umschulung höchste Priorität haben sollten
Automation Citizen Developers und Citizen Prozess Experts sind gefragt. Die hohen Mitarbeitererwartungen in Kombination mit dem Fachkräftemangel bedeuten, dass Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme für Unternehmen nicht mehr nur ein »Nice-to-have« sind, sondern eine Notwendigkeit. Es gibt vor allem zwei Gründe, warum moderne Weiterbildungs- und Qualifizierungsinitiativen eine unternehmensweite Priorität sein sollten. Langfristiger Mangel an Fachkräften Automatisierung…
News | Business | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Trends 2023 | New Work
Arbeitswelt: Job-Skills werden sich bis 2030 drastisch verändern
Die Fähigkeiten, die Arbeitnehmer in ihrem beruflichen Alltag benötigen, werden sich bis 2030 um mindestens 65 Prozent verändern, so ein zentrales Ergebnis des Linkedin Future of Work Reports. Vor allem die derzeitigen rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz beschleunigen diesen Wandel. Dass dieser bereits in vollem Gange ist, zeigt sich an den Stellenausschreibungen,…
News | Business | Trends Kommunikation | Trends 2023
Diese fünf Skills brauchen Führungskräfte in Zukunft
Die Geschäfts- und Arbeitswelt verändert sich gerade rasant. Um langfristig erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen eine neue Führungskultur, die sich dem digitalen Wandel flexibel anpasst. NTT Ltd., ein IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, zeigt, welche fünf Leadership-Skills in Zukunft besonders wichtig sein werden. Neue Technologien, disruptive Geschäftsmodelle und volatile Märkte stellen Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Führungskräfte,…
News | Business | Tipps
Darum sollten Unternehmen 2022 in die Skills der Mitarbeiter investieren
Auch im neuen Jahr ist die Pandemie leider noch nicht ausgestanden und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden uns noch lange begleiten. Wo liegen aktuell die Hürden für Unternehmen und können sich daraus vielleicht sogar neue Chancen ergeben? Hanns-Bertin Aderhold, Managing Director bei Cobrainer hat drei Trends identifiziert, die 2022 besonders prägen werden: Neue…
News | Produktmeldung
Blended-Learning-Plattform: Von gezielten Trainings bis hin zu Weiterbildungsakademien
Die Blended-Learning-Plattform Rise Up wächst rasant, expandiert in Europa und eröffnet neue Niederlassung in Deutschland. Nach Luxemburg und England expandiert Rise Up nun auch nach Deutschland und ernennt Emma Gerdes als neue Country Managerin. Ob für fachliche Qualifizierung oder Akademien für umfassende Weiterbildung – die Blended-Learning-Plattform von Rise Up bietet ein Learning-Management-System (LMS) in…
News | Business | Trends 2021 | Whitepaper
Technologie-Qualifikationen: Skillsoft-Studie zeigt die gefragtesten Schulungsthemen 2020 und Trends für 2021
Die technologische Entwicklung ist heute so schnell, dass es für Unternehmen sehr schwierig ist, vorherzusehen, welche beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten als nächstes gefragt sein werden. Im vergangenen Jahr war die Planung aufgrund der weltweiten Pandemie und ihrer Folgen für die Arbeitswelt noch weniger vorhersehbar. Trotzdem müssen Unternehmen schnell auf veränderte Anforderungen reagieren, wenn sie wettbewerbsfähig…
News | Business Process Management | Strategien
Hybride Automatisierungstechnologien erfordern neue Skillsets
Die Zunahme der Rechenleistung, die Explosion der verfügbaren Datenquellen und die Senkung der Kosten für Software-Tools haben der Einführung neuer, innovativer Technologien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen einen unglaublichen Schub verpasst. Seitdem Robotic Process Automation (RPA) 2017 die Automatisierungsbühne betreten hat, nimmt die Automatisierungswelle immer mehr Fahrt auf. War gestern noch RPA in aller Munde, geht…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Tipps | Whitepaper
Online-Tool: Neuer Weiterbildungsguide für den Mittelstand
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin stellt Unternehmen ein neues Online-Tool für die Entwicklung, Umsetzung und Auswertung individueller Weiterbildungskonzepte zur Verfügung. Mit dem Online-Guide »Digitale Weiterbildung« richtet das Berliner Kompetenzzentrum ein kostenfreies Angebot an GeschäftsführerInnen und Personalverantwortliche, die neue Qualifikationen in ihrer Belegschaft entwickeln möchten. Das Webtool bietet mittelständischen Unternehmen bei diesem Vorhaben strategische und methodische…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2020
Weiterbildung auf Wachstumskurs
Die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen in Deutschland liegt bei 87,9 Prozent. Das zeigt die zehnte IW-Weiterbildungserhebung. Durchschnittlich hat sich im Jahr 2019 jeder Mitarbeiter 18,3 Stunden weitergebildet. Das ist eine Zeitstunde mehr als 2016. Aktuell investieren die Unternehmen 1.236 Euro je Mitarbeiter in Weiterbildung, knapp 16 Prozent mehr als im Jahr 2016. Das gesamtwirtschaftliche Investitionsvolumen…
News | Business | Lösungen | Ausgabe 11-12-2020
ADN jetzt Teil des »Workforce of the Future«-Programms von Microsoft – Mit Weiterbildung gegen Covid-19-Stillstand und IT-Fachkräftemangel
Marktbeobachter sind sich einig: Covid-19 war für die Digitalisierung ein immenser Beschleuniger. Es bedarf eines radikalen Umbaus des bisherigen Arbeitsmarktes, um den gestiegenen Bedarf nach digitaler Expertise decken zu können. 2019 waren allein in Deutschland 124.000 Stellen für IT-Fachkräfte nicht besetzt, stellt der Branchenverband Bitkom in seiner Studie zum Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte fest. Um Menschen in betroffenen Bereichen eine Perspektive zu bieten und für die benötigten Skill-Profile Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu forcieren, hat Microsoft die Initiative »Workforce of the Future« gestartet. Die ADN Group ist mit ihrer ADN Akademie ab sofort einer von wenigen exklusiven Partnern der Initiative im DACH-Markt.