Europäischer Tech-Arbeitsmarkt 2024: Die Bedeutung von Tech-Skills

Le Wagon, ein Unternehmen im Bereich immersive Technologieausbildung, hat in Zusammenarbeit mit dem Ignition Program eine umfassende Analyse des europäischen Tech- und Digital-Arbeitsmarktes veröffentlicht [1]. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Trends, gefragte Fähigkeiten und die Herausforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes.

Der heutige Arbeitsmarkt ist voller Herausforderungen und Hürden, geprägt von einem intensiven Wettbewerb und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Anforderungen und Erwartungen von Unternehmen an ihre Mitarbeiter in unseren sich ständig wandelnden Arbeitsumfeldern ändern sich.

»Künstliche Intelligenz (KI) beispielsweise revolutioniert die Arbeitswelt, steigert die Produktivität und definiert gleichzeitig neu, was Arbeit eigentlich bedeutet und erfordert – sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber,« erklärt Virginie Vinson, CEO Le Wagon.

Hauptaussagen der Studie:

Starke Nachfrage nach Tech-Fähigkeiten:

Die Stellenangebotsquote im europäischen Tech-Sektor liegt bei durchschnittlich 3,2 %. Besonders gefragt sind Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz (KI).

Die Stellenangebotsquote im europäischen Tech-Sektor liegt bei durchschnittlich 3,2 %. Besonders gefragt sind Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz (KI). Hybride Kompetenzprofile gewinnen an Bedeutung:

Neben technischen Fähigkeiten werden zunehmend übergreifende Kompetenzen wie effektive Kommunikation, Problemlösungsfähigkeiten und kritisches Denken von Arbeitgebern geschätzt.

Neben technischen Fähigkeiten werden zunehmend übergreifende Kompetenzen wie effektive Kommunikation, Problemlösungsfähigkeiten und kritisches Denken von Arbeitgebern geschätzt. Wachstumssektoren:

Der europäische Tech-Sektor verzeichnete 2024 ein Beschäftigungswachstum von 10 %, angetrieben durch die digitale Transformation. Branchen wie FinTech, HealthTech und HRTech verzeichnen ebenfalls eine steigende Nachfrage nach technischer Expertise.

»Diese Studie zeigt nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die enormen Chancen für Fachkräfte und Unternehmen in Europa. Sie bietet eine Grundlage für gezielte Rekrutierungs- und Weiterbildungsstrategien,« betont Nicolas Lepercq, Leiter Forschung & Entwicklung beim Ignition Program.

Tech als Wachstumsmotor

Der Bericht zeigt, dass die digitale Transformation in nahezu allen Branchen Chancen schafft. Neben traditionellen IT-Rollen steigt auch in nicht-technischen Berufen die Nachfrage nach Tech-Kenntnissen erheblich. Beispiele hierfür sind Marketingpositionen, die Datenanalyse und digitale Tools erfordern, sowie der Gesundheitssektor, in dem IT- und Datenkompetenzen immer wichtiger werden. So benötigt sowohl ein Community Manager Tech Skills als auch ein Produktmanager.

Die Zahl der Einstellungen in Tech- und tech-nahen Berufen wächst in ganz Europa.

Technische Fähigkeiten sind zunehmend gefragt, sogar in traditionell nicht-technischen Berufen.

Eine Kombination aus technischen und nicht-technischen Fähigkeiten macht Kandidaten für Arbeitgeber attraktiver.

Die gefragtesten technischen Fähigkeiten sind: Full Stack Development / Python / SQL / Java / KI (maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, Prompt Engineering, Python).

Die gefragtesten nicht-technischen Fähigkeiten: Zwischenmenschliche Kompetenzen / Anpassungsfähigkeit / kreatives Denken.

Weiterbildung und das Erlernen neuer Fähigkeiten sind essenziell, um mit den Anforderungen Schritt zu halten.

»Die Kombination aus technischen und übergreifenden Fähigkeiten ist entscheidend, um in einem sich schnell wandelnden Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.« – Virginie Vinson, CEO Le Wagon.

Bildung und lebenslanges Lernen als Schlüssel

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Weiterbildung. Laut OECD-Daten sinkt die Arbeitslosenquote mit höherem Bildungsgrad erheblich, insbesondere in hochqualifizierten technischen Berufen. Der Bericht fordert sowohl Arbeitssuchende als auch Unternehmen auf, verstärkt in Reskilling- und Upskilling-Initiativen zu investieren, um den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes gerecht zu werden.

Für die Erstellung dieser Studie hat das Ignition Program eine detaillierte Untersuchung des Arbeitsmarktes in ganz Europa durchgeführt. Die bereitgestellten Daten stammen von verschiedenen offiziellen Organisationen wie Insee, Europass, Eurostat, der OECD und weiteren. Das Ignition Program hat zudem interne Daten zu Einstellungsmustern in Frankreich aus den Jahren 2023 und 2024 ausgewertet. Unsere Analyse hebt hervor, welche Fähigkeiten heute besonders wertvoll sind und in welchen Bereichen die Nachfrage nach diesen Fähigkeiten – sowohl im Technologie- als auch im tech-nahen Bereich – wächst.

Die am meisten geschätzten technischen Fähigkeiten von Unternehmen in Europa

Programmierung:

Beherrschung von Programmiersprachen, insbesondere Python, ist essenziell für digitale Berufe. Python und Java bleiben die beliebtesten Programmiersprachen und machen fast 50 % der technischen Stellenangebote aus.

Beherrschung von Programmiersprachen, insbesondere Python, ist essenziell für digitale Berufe. Python und Java bleiben die beliebtesten Programmiersprachen und machen fast 50 % der technischen Stellenangebote aus. Datenanalyse:

Unternehmen suchen Experten, die in der Lage sind, mithilfe statistischer Methoden und Programmiersprachen wie Python oder R bedeutende Informationen aus großen Datenmengen zu extrahieren. Über 40 % der europäischen Unternehmen melden Bedarf an Datenspezialisten.

Unternehmen suchen Experten, die in der Lage sind, mithilfe statistischer Methoden und Programmiersprachen wie Python oder R bedeutende Informationen aus großen Datenmengen zu extrahieren. Über 40 % der europäischen Unternehmen melden Bedarf an Datenspezialisten. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen:

Fähigkeiten in KI und maschinellem Lernen sind stark nachgefragt, da Unternehmen diese Technologien integrieren, um Aufgaben zu automatisieren und das Datenmanagement zu optimieren. Der KI-Markt in Europa wird voraussichtlich bis 2025 jährlich um 42 % wachsen, was die Nachfrage nach diesen Fähigkeiten weiter erhöht.

Fähigkeiten in KI und maschinellem Lernen sind stark nachgefragt, da Unternehmen diese Technologien integrieren, um Aufgaben zu automatisieren und das Datenmanagement zu optimieren. Der KI-Markt in Europa wird voraussichtlich bis 2025 jährlich um 42 % wachsen, was die Nachfrage nach diesen Fähigkeiten weiter erhöht. Cybersicherheit und Cloud-Systems-Management:

Expertise in Cloud-Computing, einschließlich der Nutzung von Plattformen wie AWS, Azure oder GCP, ist entscheidend für die effiziente Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten. Diese Fähigkeiten werden von mehr als 30 % der Unternehmen in allen Branchen gesucht.

Es geht nicht nur darum, entweder technische oder nicht-technische Fähigkeiten zu besitzen. Laut Recruitern suchen Arbeitgeber nach einer Balance oder einer Kombination aus technischen und nicht-technischen Fähigkeiten.

[1] Den vollständigen Bericht finden Sie nach Registrierung unter Link zur Studie https://info.lewagon.com/de/eu-job-market-2024

930 Artikel zu „Skills Tech“

News | Business Process Management | Strategien Hybride Automatisierungstechnologien erfordern neue Skillsets Die Zunahme der Rechenleistung, die Explosion der verfügbaren Datenquellen und die Senkung der Kosten für Software-Tools haben der Einführung neuer, innovativer Technologien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen einen unglaublichen Schub verpasst. Seitdem Robotic Process Automation (RPA) 2017 die Automatisierungsbühne betreten hat, nimmt die Automatisierungswelle immer mehr Fahrt auf. War gestern noch RPA in aller Munde, geht… Weiterlesen →