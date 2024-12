Das Tempo zieht an: Technologietrends 2025

In einer Welt, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit verändert, steht der Technologiesektor vor einem entscheidenden Wendepunkt. Das Jahr 2024 erlebte den Übergang von KI-Experimenten zur alltäglichen Anwendung, doch 2025 wird uns vor eine noch größere Herausforderung stellen: die Balance zwischen rasanter Innovation und robuster Sicherheit. Unternehmen sind zunehmend nicht mehr in der Lage, angemessene Governance-Strukturen und Sicherheitsprotokolle zu implementieren, die mit der Entwicklungsgeschwindigkeit neuer Technologien mithalten können.

Dies schafft eine Dynamik, in der Chancen und Risiken eng miteinander verwoben sind. Unternehmen sehen sich gezwungen, schnell zu handeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben, während sie gleichzeitig die Integrität ihrer Systeme und Daten wahren müssen. Ravi Bindra, CISO bei SoftwareOne, stellt vier zentrale Trends heraus, die den Technologiesektor im Jahr 2025 maßgeblich prägen werden.

KI als zweischneidiges Schwert in der Cybersicherheit

Die rasante Entwicklung von KI-Technologien stellt die Cybersicherheit vor große Herausforderungen. Aktuelle Daten des Digitalverbands Bitkom beziffern den Schaden durch digitale Angriffe im Zeitraum August 2023 bis August 2025 auf 266,6 Milliarden Euro – ein Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sind 81 Prozent aller deutschen Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden. KI-basierte Cyberlösungen ermöglichen eine schnellere und effizientere Erkennung von Bedrohungen. Andererseits nutzen auch Cyberkriminelle zunehmend KI-gestützte Angriffsmethoden. Unternehmen müssen ihre Sicherheitsstrategien in dem Maße weiterentwickeln, wie sich die Bedrohungslandschaft verändert.

Das Quantencomputing-Dilemma

Die Entwicklung des Quantencomputings schreitet schneller voran als erwartet und stellt die aktuelle Kryptographie vor existenzielle Herausforderungen. Nationalstaaten und andere Bedrohungsakteure nutzen bereits Strategien wie »Jetzt speichern, später knacken«, um sensible Daten zu sammeln, die sie in Zukunft entschlüsseln können. Unternehmen müssen jetzt handeln, um ihre Daten für eine Zukunft zu rüsten, in der Quantencomputer gängige Verschlüsselungsmethoden obsolet machen könnten. Cloud-Anbieter müssen in den kommenden Jahren schon Post-Quantum-Dienste anbieten können, um sicherzustellen, dass sensible Informationen auch in einer Ära des Quantencomputings geschützt bleiben. Die Geschwindigkeit, mit der quantenresistente Lösungen entwickelt und implementiert werden, wird entscheidend sein.

Die Evolution der CISO-Rolle

Die Rolle des Chief Information Security Officer (CISO) wandelt sich rasant. CISOs sind heute strategische Partner in der C-Suite und verantwortlich für die Cybersicherheitsresilienz ihres Unternehmens. Angesichts der zunehmenden Cyberkriminalität, die deutsche Unternehmen insgesamt 266,6 Milliarden Euro gekostet hat, müssen CISOs ihre taktischen Aufgaben mit strategischen Zielen verknüpfen. Zudem werden regulatorische Anforderungen wie die der Securities and Exchange Commission (SEC) zusätzliche Verantwortung mit sich bringen. Die Herausforderung besteht darin, operative Sicherheitsanforderungen mit umfassenden Berichterstattungspflichten zu balancieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Investitionen in Sicherheitslösungen effektiv sind.

Mitarbeiterschulung als Schlüssel zur Risikominimierung

Auch die kontinuierliche und effektive Schulung des Personals wird zu einem kritischen Faktor. Mitarbeiter experimentieren häufig mit nicht genehmigten GenAI-Tools und könnten versehentlich sensible Unternehmensdaten gefährden. Um diesen Risiken zu begegnen, benötigen Unternehmen einen strukturierten Ansatz zur sicheren Integration von KI. Dies umfasst klare Richtlinien zur akzeptierten Nutzung von KI sowie regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter über ihre Rolle bei der Sicherung von Unternehmensdaten.

Die Geschwindigkeit des technologischen Wandels erfordert von Unternehmen eine nie dagewesene Agilität und Anpassungsfähigkeit. Der Erfolg im Jahr 2025 und darüber hinaus wird davon abhängen, wie gut Organisationen die Balance zwischen Innovation und Sicherheit in einer sich ständig beschleunigenden digitalen Welt meistern können.

