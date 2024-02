Was sind die gefragtesten Fähigkeiten in KI, Technologie und Marketing?

Wer vor vier Jahren Berufseinsteiger war, sieht sich heute einer grundlegend veränderten Arbeitswelt gegenüber: Homeoffice, Sparkurse, digitale Transformation und zuletzt die rasante Entwicklung von generativer KI. Arbeitnehmende beweisen dabei ein gutes Gespür für den Arbeitsmarkt der Zukunft, wie der »Job Skills Report« 2024 von Coursera, eine Online-Lernplattform, zeigt [1].

Der zum dritten Mal veröffentlichte Bericht analysiert die Lerntrends und gefragtesten Fähigkeiten weltweit. Hierfür identifiziert er die im Vorjahresvergleich am stärksten gewachsenen Gesamtkurseinschreibungen und gleicht sie mit aktuellen Arbeitsmarktdaten und Prognosen ab. Als Basis dienen fünf Millionen Lernende, die sich mit Hilfe von Coursera weiterbilden.

Wie verändert KI den IT- und Tech-Kompetenzbedarf 2024?

Die Suchanfragen für generative KI stiegen im vergangenen Herbst auf ein Allzeithoch – insgesamt vervierfachten sie sich im Vorjahresvergleich. In seiner ersten Woche verzeichnete »Generative KI für alle«, entwickelt von Coursera-Mitbegründer Andrew Ng, insgesamt 43.000 Einschreibungen und wurde damit zum am schnellsten wachsenden Kurs der Plattform im Jahr 2023. Dieser Trend scheint sich 2024 zu beschleunigen. Großunternehmen in Deutschland und weltweit investieren abweichend vom sonstigen Sparkurs weiter in KI [2]. Laut einer aktuellen Auswertung von Stepstone schreiben sie auch rund 50 Prozent mehr KI-Jobs aus als noch vor fünf Jahren [3]. KI-Interessierte auf Coursera entsprechen dieser Entwicklung, indem sie sich verstärkt Grundkenntnisse zur Entwicklung maschineller Lernmodelle aneignen. Die drei am schnellsten wachsenden KI-Inhalte:

Reinforcement Learning – Machine-Learning-Modell entwickeln, das auf Belohnungsmaximierung basiert. Bayessches Netz – Beziehungen zwischen Zufallsvariablen und kausalen Beziehungen verstehen. Problemlösung – Herausforderungen mit Logik angehen und überwinden.

KI-Werkzeuge wie der GitHub Copilot erleichtern schon heute die Arbeit von Softwareentwicklern, deren globaler Fachkräftebedarf hoch ist [4]. Drei der zehn am schnellsten wachsenden Tech-Skills auf Coursera zahlen als Entwicklerfähigkeiten hierauf ein – die Web-Frameworks React und Django sowie Softwarearchitektur.

Welche Fähigkeiten sind im Bereich der Datenanalyse gefragt?

Die Sprache der Daten zu verstehen, wird Führungskräften zufolge zum Standard sehr vieler Tätigkeiten wie zuvor nur Computerkenntnisse [5]. Der Vorjahresvergleich unter den Coursera-Lernenden zeigt besonders bei der Datenvisualisierung und Beherrschung hierfür eingesetzter Tools einen großen Trend, gemessen am Wachstum der Einschreibungen im Data-Science-Bereich:

Power BI – Visualisierung von Geschäftsanalysen. Tableau Software – Datenvisualisierung und Reporting. Datenvisualisierung – Informationsvisualisierungen entwerfen, entwickeln und bewerten.

Welche Marketingfähigkeiten sind 2024 weltweit gefragt?

Egal ob Linkedin, Instagram oder Tiktok: Der Markt für Social Selling wächst, auch in Deutschland. Laut einer Umfrage shoppte fast die Hälfte der Generation Z (49 Prozent) bereits in sozialen Medien [6]. Insgesamt wird der globale Werbe- und Marketingmarkt auf 1,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen (2022: 531 Milliarden US-Dollar) [7].

Die sich schnell verändernden technologischen Bedingungen und Konsumgewohnheiten verlangen Digitalvermarktern neue Fähigkeiten ab. Das spiegelt sich unter den Coursera-Lernenden wider: Kundenzufriedenheit und Customer-Relationship-Management zählen zu ihren zehn am schnellsten wachsenden Business-Fähigkeiten.

Der vollständige »Jobs Skills Report« von Coursera ist verfügbar unter: www.coursera.org/skills-reports/job-skills

