Der Cloud-Markt wächst und wächst

In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt hatte, führte der Aufstieg generativer KI und der damit verbundene Bedarf an Cloud-Computing zu einer erneuten Beschleunigung des Wachstums – was angesichts der Marktgröße bemerkenswert ist. 2025 wuchs der globale Cloud-Markt um 27 Prozent und damit so stark wie zuletzt 2022. Im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Wachstum weiter auf 35 Prozent und bringt den Markt auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.

»Der Markt ist inzwischen fünfzehnmal so groß wie vor einem Jahrzehnt und wächst weiterhin mit 35 Prozent pro Jahr. Das Erreichen einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion US-Dollar unterstreicht den weitreichenden Einfluss von Cloud-Computing und KI auf die IT-Landschaft«, sagte John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group, in einer Pressemitteilung. »Unsere Prognosen deuten auch in den kommenden Jahren auf ein anhaltend starkes Wachstum hin, wobei KI weiterhin die Nutzung antreibt, neue Anwendungsfälle erschließt und die Umsätze der Cloud-Anbieter steigert.«

Gleichzeitig investieren die sogenannten Hyperscaler, also führende Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google, auch hunderte von Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren. Allein die drei genannten Unternehmen planen in diesem Jahr fast 600 Milliarden US-Dollar zu investieren. Davon profitiert wiederum Nvidia, der größte Anbieter der Chips, die die KI-Rechenzentren antreiben. Im vergangenen Quartal sorgten Hyperscaler für rund die Hälfte von Nvidias Umsatz im Datacenter-Segment. Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/35020/weltweiter-umsatz-mit-cloud-infrastrukturdiensten/?lid=hjv654vnxelr

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