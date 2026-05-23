Der Cloud-Markt wächst und wächst

In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt hatte, führte der Aufstieg generativer KI und der damit verbundene Bedarf an Cloud-Computing zu einer erneuten Beschleunigung des Wachstums – was angesichts der Marktgröße bemerkenswert ist. 2025 wuchs der globale Cloud-Markt um 27 Prozent und damit so stark wie zuletzt 2022. Im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Wachstum weiter auf 35 Prozent und bringt den Markt auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.
»Der Markt ist inzwischen fünfzehnmal so groß wie vor einem Jahrzehnt und wächst weiterhin mit 35 Prozent pro Jahr. Das Erreichen einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion US-Dollar unterstreicht den weitreichenden Einfluss von Cloud-Computing und KI auf die IT-Landschaft«, sagte John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group, in einer Pressemitteilung. »Unsere Prognosen deuten auch in den kommenden Jahren auf ein anhaltend starkes Wachstum hin, wobei KI weiterhin die Nutzung antreibt, neue Anwendungsfälle erschließt und die Umsätze der Cloud-Anbieter steigert.«
Gleichzeitig investieren die sogenannten Hyperscaler, also führende Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google, auch hunderte von Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren. Allein die drei genannten Unternehmen planen in diesem Jahr fast 600 Milliarden US-Dollar zu investieren. Davon profitiert wiederum Nvidia, der größte Anbieter der Chips, die die KI-Rechenzentren antreiben. Im vergangenen Quartal sorgten Hyperscaler für rund die Hälfte von Nvidias Umsatz im Datacenter-Segment. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35020/weltweiter-umsatz-mit-cloud-infrastrukturdiensten/?lid=hjv654vnxelr
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
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Industrie will mit Cloud Kosten senken, Effizienz erhöhen und Märkte erschließen
Mehrheit sieht große Herausforderungen bei Komplexität und Datenintegration in der Multi-Cloud. Eine Studie hat den aktuellen Stand sowie künftige Entwicklungen in deutschen und schweizerischen Fertigungsunternehmen bei der Nutzung von Cloud Services untersucht. Demnach sieht die Industrie einen großen Wertbeitrag von Cloud-Lösungen vor allem bei den geschäftlichen Herausforderungen Kosten- und Effizienzdruck im IT-Betrieb (78 %), Erschließung…
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Cloud Platforms & Technology/Access Services: Public-Cloud-Integration bewegt den gesamten Markt
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Cloud-Markt: Public Cloud Services werden 2017 um 18 Prozent wachsen
Cloud-Strategien werden bis zum Jahr 2020 mehr als die Hälfte der IT-Outsourcing-Deals beeinflussen. Der globale Markt für Public Cloud Services wir laut Gartner im Jahr 2017 um 18 Prozent wachsen und einen Gesamtumsatz von 246,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Das höchste Wachstum werden dabei Cloud-System-Infrastruktur-Services (IaaS) erreichen, die um 36,8 Prozent auf 34,6 Milliarden US-Dollar ansteigen…
News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Trends Services | Infrastruktur | Trends 2016 | Lösungen | Rechenzentrum | Services
Der Markt für Cloud-Plattformen & Ecosystems boomt und konsolidiert sich zugleich
Experton Group stellt Plattform- & Technologie/Access-Provider des 7. Cloud Vendor Benchmarks für Deutschland vor. Managed Service Provider genießen weiter große Nachfrage auf Kundenseite und bieten speziellen Technologie-Support. Zwei neue Kategorien im diesjährigen Benchmark: Managed OpenStack Distributions und Managed SAP Enterprise Cloud Platforms. Die Experton Group veröffentlicht nun den zweiten Teil der siebten Auflage ihres unabhängigen…
Cloud Computing | Top-Thema | Ausgabe 3-4-2016
10 Jahre Cloud – Der IaaS-Markt im Wandel
Dieses Jubiläum ist ein guter Grund, um die vergangenen zehn Jahre Revue passieren zu lassen und sich die wichtigsten Marktentwicklungen im Bereich Public IaaS anzuschauen. Was macht die Marktführer erfolgreicher als ihre Mitbewerber?
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10 Jahre Cloud: Der IaaS-Markt im Wandel
Das Jahr 2016 steht im Zeichen des 10-jährigen Cloud-Computing-Jubiläums. Im Jahr 2006 revolutionierte Amazon mit seinem Simple Storage Service (S3) und dem Start seiner Elastic Compute Cloud (EC2) die gesamte IT-Landschaft. Unternehmen konnten nun Rechenleistung und Speicherkapazität kurzfristig und nach Bedarf ohne vorherige Installation zu buchen, um etwa Lastspitzen abzufangen. Seitdem hat sich viel getan,…