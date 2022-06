Public Cloud: Microsoft und Google gewinnen Marktanteile

Die Anteile von Microsoft und Google am weltweiten IaaS-Markt (Infrastructure-as-a-Service) sind in den vergangenen beiden Jahren deutlich gestiegen. Zwischen 2019 und 2021 legte Microsoft Azure von 16,5 % auf 20,8 % zu. Im gleichen Zeitraum stieg der Marktanteil von Google Cloud von 7,4 % auf 9,5 %. Amazon Web Services (AWS) verteidigte seine Marktführerschaft und blieb nahezu unverändert bei knapp 35 %. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) stützt diese Auswertung auf die Umsatzzahlen, die die weltweit führenden IaaS-Anbieter in ihren Geschäftsberichten für 2019 und 2021ausgewiesen haben (vgl. Infografik).

Infografik: Infrastructure-as-a-Service – Marktanteile 2019 und 2021

Anzeige

ISG sieht das gute Abschneiden von Microsoft Azure im Zusammenhang mit dessen wachsender Marktdurchdringung des Geschäftskundenbereichs. Dabei wirke sich laut ISG positiv aus, dass Azure keineswegs der einzige Cloud-Dienst von Microsoft ist. Auch bei den Anwendungen verfüge das Unternehmen über Angebote, die bereits eine umfangreiche Installationsbasis aufweisen. So etwa im Falle der Bürosoftware Office 365 oder der ERP-Suite Dynamics. Dies schaffe starke Wechselbeziehungen zwischen den SaaS-Anwendungen auf der einen und der Infrastruktur-Cloud auf der anderen Seite.

Für Google führt ISG das jüngste Wachstum auf eine Reihe von Faktoren zurück und nennt vor allem ein stärkeres Vorstoßen in den Unternehmensbereich, Googles Bekenntnis zu Open Source und das (einstweilige) Bestreben des Unternehmens, nicht in Wettbewerb mit Kunden und Partnern zu treten.

Amazon Web Services ist nach wie vor der führende IaaS-Anbieter weltweit. Einen der zentralen Gründe für diese starke Marktposition sieht ISG in der Fähigkeit des Unternehmens, fortlaufend neue Dienste zu entwickeln, die Anwendern dabei helfen, ihre Arbeitslasten in die AWS-Cloud zu verlagern.

Anzeige

Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.