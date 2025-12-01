Cloud-Marktanteile – Amazon, Microsoft und Google halten zusammen 63 %

Neue Daten der Synergy Research Group zeigen, dass Amazon, Microsoft und Google zusammen 63 % der Unternehmensausgaben für Cloud-Infrastrukturdienste im dritten Quartal ausmachten. Vor vier Quartalen lag es bei 62 %, und vier Quartale davor 61 %. Dieser allmähliche Anstieg ihres Marktanteils erfolgte, während der Boom der Cloud-Nutzung dazu führte, dass der weltweite Marktwert im dritten Quartal 107 Milliarden Dollar erreichte, gegenüber 68 Milliarden Dollar vor acht Quartalen.

Unter den großen drei ist Amazons Marktanteil allmählich geschrumpft, während sowohl Microsoft als auch Google an Marktanteile gewinnen. Im dritten Quartal lagen ihre weltweiten Marktanteile bei 29 %, 20 % bzw. 13 %. Die folgenden Cloud-Anbieter sind alle deutlich kleiner, aber die größte Geschichte hier ist der allmähliche Anstieg des Marktanteils von Oracle und den Neoclouds. Unter den Neoclouds ist CoreWeave mit Abstand der größte Akteur in diesem Markt, während weitere bedeutende Neoclouds, die extrem schnell wachsen, Crusoe, Nebius und Lambda sind. Unterdessen steigern Alibaba und Salesforce weiterhin ihre Umsätze aus Cloud-Infrastrukturdiensten, jedoch nicht so schnell wie der Gesamtmarkt, sodass sie etwas an Boden verloren haben, und IBMs Umsätze in diesem Markt sind im Wesentlichen stagniert, da sich der Fokus und die Strategie geändert haben. Dann folgt ein extrem langer Schwanz kleiner Spieler. Einige dieser Unternehmen sind schnell gewachsen, aber insgesamt verlieren diese kleineren Anbieter stetig Marktanteile.

Synergy berichtet, dass im dritten Quartal die weltweiten Einnahmen von Cloud-Infrastrukturdiensten (einschließlich IaaS, PaaS und gehosteten privaten Cloud-Diensten) 106,9 Milliarden US-Dollar betrugen, während die nachlaufenden Zwölfmonatsumsätze 390 Milliarden US-Dollar erreichten. Öffentliche IaaS- und PaaS-Dienstleistungen machen den Großteil des Marktes aus und wuchsen zusammen im dritten Quartal um 30 %. Geografisch wächst der Cloud-Markt in allen Regionen der Welt weiterhin stark. Gemessen in lokalen Währungen waren die wichtigsten Länder mit dem stärksten Wachstum Indien, Australien, Indonesien, Irland, Mexiko und Südafrika, die alle über dem weltweiten Durchschnitt wuchsen. Die USA bleiben mit Abstand der größte Cloud-Markt, deren Umfang die gesamte APAC-Region bei weitem übertrifft. Der US-Markt wuchs im dritten Quartal um 28 %. In Europa sind die größten Cloud-Märkte Großbritannien und Deutschland, aber die großen Märkte mit den höchsten Wachstumsraten waren Irland, Spanien und Italien.

»Angesichts der enormen Größe dieses Marktes sind Marktanteile von Quartal zu Quartal meist minimal, weshalb es aufschlussreicher ist, zu betrachten, wie sich die Positionen in den letzten Jahren entwickelt haben«, sagte John Dinsdale, Chief Analyst bei Synergy Research Group. »Amazons Marktanteil lag in den letzten vier Quartalen im Durchschnitt knapp unter 30 %, nach etwas über 32 % im Jahr 2021. Sein Marktanteil nimmt allmählich ab, während Microsoft und Google weiter aufsteigen, doch es fällt weiterhin auf, wie effektiv Amazon seine Führungsposition gehalten hat. Abgesehen von den drei Marktgiganten konkurrieren eine breite Mischung kleinerer Akteure um Fahrt – doch die Realität ist, dass das drittplatzierte Google weiterhin fast viermal so groß ist wie das viertplatzierte Alibaba, was die wachsende Kluft zwischen den Marktführern und dem Rest des Feldes unterstreicht.«

Cloud-Infrastrukturdienste: Keine wolkigen Umsätze

Rund 107 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden laut Synergy Research Group im dritten Quartal 2025 mit Cloud-Infrastrukturdiensten erwirtschaftet. Hochgerechnet könnte das Marktvolumen für das Gesamtjahr auf etwa 413 Milliarden US-Dollar steigen – das entspräche einem Plus von 25 Prozent. Zum Vergleich: 2017 waren es noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. Dabei hatte sich das Wachstum bis 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt. Seitdem ist der Markt aber in Folge des Aufstiegs von Künstlicher Intelligenz aber wieder durchgestartet, wie die Statista-Grafik zeigt. Der aktuell mit Abstand wichtigste Cloud-Markt sind die USA. In Europa haben zwar Großbritannien und die Deutschland die Nase vorn, das stärkste Wachstum findet aber aktuell in Irland, Spanien und Italien statt. Mathias Brandt

