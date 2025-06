FinOps gegen die Kostenspirale – Die Cloud in der Midlife Crisis

Unternehmen sind in der Cloud angekommen. Das Problem: Mit zunehmender Komplexität der hybriden IT-Umgebungen sowie steigenden Kosten stellt sich für viele die Sinnfrage. Lohnt sich das? Geht noch mehr? Und wer soll das alles managen können?

Das sich die Cloud an einer Art Wendepunkt befindet zeigt der aktuelle State of the Cloud Report 2025 von Flexera [1]. Die Umfrage unter insgesamt 759 IT-Verantwortlichen weltweit wirft jedes Jahr einen Blick auf die aktuellen Herausforderungen, Initiativen und Trends im Cloud Computing. Was sich dabei abzeichnet ist ein neuer, kritischer Umgang mit der Cloud und die Suche nach einer Cloud-Management-Strategie, die ganzheitlicher und langfristiger denkt.

Im Cloud-Gleichgewicht. Was die Cloud-Infrastruktur und Cloud-Nutzung angeht, scheinen Unternehmen auf einem Plateau angekommen zu sein, von dem aus sich die Anforderungen der digitalen Transformation gut steuern lassen. In Europa ist der Anteil der Unternehmen mit »intensiver« Cloud-Nutzung im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen (von 73 % auf 63 %). Gleichzeitig stieg der Anteil der moderaten Nutzung von 15 % im Vorjahr auf aktuelle 24 %.

Konstant zeigt sich auch das Volumen von Daten und Workloads. Weltweit speichert die Hälfte der Unternehmen ihre Daten (53 %) in der Public Cloud und führt dort 55 % ihrer Workloads aus. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich damit wenig geändert, tatsächlich liegt das Wachstum eher noch hinter den Erwartungen zurück.

Der richtige Cloud-Mix – sprich die Kombination, die den aktuellen Anforderungen gerecht wird – scheint der Einsatz von mindestens einer Public und einer Private Cloud zu sein. 70 % der Befragten setzen auf eine solche Hybrid-Cloud-Strategie. Um Abhängigkeiten zu vermeiden und an Flexibilität zu gewinnen nutzen zudem 86 % der Unternehmen mehr als einen Cloud-Anbieter (Multi Cloud). Nur wenige verlassen sich beim Cloud Computing auf eine einzelne Public Cloud (12 %).

Trend zum Cloud-Exit? Anders als von manchen Analysten zu hören war, hält sich auch die Cloud Repatriation in Grenzen. Unternehmen haben zwar angefangen, bei der Cloud-Migration genauer hinzuschauen und Workloads teilweise wieder in das eigene Rechenzentrum oder in die Co-Location- beziehungsweise Hosting-Umgebung zurückzuführen. Der Anteil ist mit 21 % jedoch überschaubar und schlägt angesichts der neu migrierten Workloads kaum ins Gewicht. Ein Ende des Cloud-Wachstums ist damit also nicht in Sicht.

Es scheint vielmehr, dass Unternehmen in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben in Sachen Cloud gemacht und ihre Cloud-Ressourcen optimiert und bedarfsgerecht angepasst haben. Unnötige Kosten für PaaS und IaaS sind in diesem Umfragejahr mit 27 % auf einem Allzeit-Tief.

Kostenspirale dreht sich weiter (mit KI). Zum Schnäppchen wird das Wolkenspiel damit trotzdem nicht. Im Gegenteil: Für 84 % der Unternehmen gilt das Management der Cloud-Ausgaben als größte Herausforderung. Kein Wunder, wenn man sich die jährlichen Cloud-Budgets näher ansieht. Bei einem Drittel (33 %) belaufen sich die Kosten allein für die Public Cloud auf mehr als 12 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 29 %. Selbst in kleinen und mittelständischen Unternehmen entfallen bei rund einem Drittel (35 %) mehr als 1,2 Millionen US-Dollar auf den Cloud-Haushalt. Damit überschreiten die Kosten die Budgets bereits jetzt um 17 %. Für das kommende Jahr sollen die Ausgaben weiter steigen, um insgesamt 28 %.

Mitverantwortlich für die hohen Rechnungen ist der Boom um künstliche Intelligenz (KI). Wer KI-Modelle in der Produktion ausführen will, braucht enorme Rechenressourcen. Insbesondere Echtzeitanwendungen mit geringer Latenz wie Chatbots oder Recommendation Engines können die Cloudkosten noch weiter in die Höhe treiben. Zudem ist die KI hungrig und auf große Datenmengen angewiesen – die in der Regel in der Cloud vorgehalten und verarbeitet werden. Selbst wer nicht in eigene KI-Lösungen investiert und lieber auf Drittanbieter Dienste von Aleph Alpha, Celonis, OpenAI, Microsoft, AWS oder Google setzt, sieht sich über kurz oder lang steigenden Abopreisen und Lizenzkosten gegenüber.

Laut Flexera-Umfrage nutzt bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen (50 %) intelligente PaaS-Dienste (KI/ML). Zudem hat der Einsatz von Data-Warehouse-Diensten (76 %) im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen. Ein deutlicher Schub lässt sich auch bei Cloud-GenAI-Services erkennen: 72 % der Unternehmen nutzen generative KI entweder ausgiebig oder zumindest sparsam. Damit hat der KI-Einsatz in einem Jahr um rund 25 % zugelegt (Abbildung 1).

Ausweg FinOps Framework. Es ist also leicht nachzuvollziehen, warum sich FinOps mehr und mehr als operatives Framework etabliert: um die Cloud-Ausgaben in den Griff zu bekommen und den Wert bestehender Cloud-Assets zu maximieren. Der Ansatz verläuft iterativ in drei Phasen (Informieren, Optimieren, Betreiben) und stellt IT-Verantwortlichen zahlreiche Best Practices zur Seite, die sich kontinuierlich an die jeweiligen Unternehmensstrategien anpassen lassen. Als eine Art Management-Blaupause, kann FinOps zudem helfen, die wachsende Zahl an KI-Assets und KI-Services kosteneffizient zu verwalten. FinOps ist nicht mehr nur ein »Betriebsmodell« für die Cloud, sondern stößt einen Wandel in der Unternehmenskultur an.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen weltweit (59 %) hat in den letzten Jahren ein entsprechendes FinOps-Team aufgebaut, das sich gezielt dem Cloud-Finanzmanagement widmet, ein Zuwachs von 8 Prozent (Abbildung 2). Gerade einmal 14 % der Unternehmen hegen keinerlei Absichten in dieser Hinsicht (2024: 20 %). Angesichts der wachsenden Komplexität und den steigenden Kosten der Cloud ist in den nächsten Jahren mit gutem Grund mit einer weiteren Zunahme von FinOps-Praktiken und FinOps-Teams in Unternehmen zu rechnen. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bereits bei der Einführung von Cloud Center of Excellence (CCOE) beobachten. Die Zahl der Unternehmen, die auf ein solches dediziertes Cloud-Team setzen, stieg um sechs Prozentpunkte auf insgesamt 69 %.

Sparpotential besser nutzen. Mit zunehmender FinOps-Reife sollten Unternehmen auch besser in der Lage sein, Prognosen über Cloud-Budget und Bedarf abzugeben. Noch lässt diese Fähigkeit bei vielen zu wünschen übrig – ebenso wie die Fähigkeit, Cloud-Anbieter-Rabatte effektiv zu nutzen und von Reserved Instances und Savings Plans in vollem Umfang zu profitieren. Maßgeschneiderte Rabatte sind bei Oracle (35 %) und IBM (27 %) häufiger anzutreffen als bei anderen Anbietern, was vermutlich auf bestehende Vertragsbeziehungen in anderen Servicebereichen zurückzuführen ist.

Die am häufigsten genutzte Rabattoption eines Cloud-Anbieters bleibt aber das Microsoft Enterprise Agreement (EA). Interessanterweise nutzen fast alle Befragten (96 %) mindestens eine Rabattoption eines Cloud-Anbieters. Im Durchschnitt verwenden Unternehmen 2,4 Public Clouds und greifen auf 3,9 Rabattprogramme zurück. Das zeigt, dass Unternehmen die vorhandenen Rabattmöglichkeiten zwar zunehmend nutzen, aber durchaus Luft nach oben hinsichtlich der möglichen Einsparungen besteht.

Ebenfalls interessant ist, dass die Mehrheit der Unternehmen (55 %) die Kosten für SaaS weiterhin separat von IaaS- und PaaS-Kosten erfasst, während sich in anderen Organisationen die Grenzen zunehmend verwischen (40 %). Ein ähnlicher Anteil der Unternehmen setzt bereits auf ein Unit-Economics-Modell zur Kostenkontrolle in der Cloud – eine Zahl, die mit der weiteren Verbreitung von FinOps-Praktiken voraussichtlich steigen wird.

Noch befinden sich jedoch viele Unternehmen in einer frühen Phase der FinOps-Umsetzung. Die Grundlagen sind gelegt, und das Framework gewinnt zunehmend an Akzeptanz – insbesondere dort, wo Unternehmen sich bereits relativ gut in der Cloud-Landschaft eingerichtet haben und sich nun ans Optimieren wagen. Das sind positive Signale dafür, dass FinOps als Cloud-Strategie auch im KI-Zeitalter funktioniert.

Brian Adler,

Senior Director of Cloud Market Strategy,

Flexera

Brian Adler nimmt bei Flexera eine Vordenkerrolle bei technischen Aspekten von Cloudprojekten ein, egal ob Strategie, Migration oder Kostenoptimierung. Vor Flexera war Adler Analyst für Cloudinfrastruktur und -betrieb bei Gartner und arbeitete über acht Jahre beim Cloudexperten RightScale.

