»People in Need«: Weltweit digital vernetzt

Wie organisiert eine Hilfsorganisation weltweite Einsätze, strenge Nachweispflichten und instabile Internetverbindungen zugleich? People in Need setzt dafür auf konsequente Digitalisierung: Ein ECM-System bündelt Dokumente, Freigaben, Signaturen und Replikation – und schafft damit die Grundlage für transparente Prozesse gegenüber Geldgebern, Auditoren und Projektteams.
Management Summary
- People in Need nutzt die ELO ECM Suite, um Dokumentenmanagement, Archivierung und Freigabeprozesse weltweit zu digitalisieren.
- Das System unterstützt mehr als 14 Genehmigungsverfahren und verbessert die Nachvollziehbarkeit gegenüber Geldgebern, Auditoren und Partnerorganisationen.
- Durch Replikation können Länderprogramme auch bei instabiler Internetverbindung mit lokalen Servern arbeiten und Daten mit der Zentrale synchronisieren.
- Die Integration mit Microsoft Dynamics NAV reduziert Medienbrüche und beschleunigt insbesondere Rechnungs- und Freigabeprozesse.
- Elektronische Signaturen, Versionierung, Zugriffsrechte und Audits erhöhen Sicherheit, Compliance und Transparenz in der internationalen Projektarbeit.
People in Need (PIN) gehört mit mehreren hundert Mitarbeitern und Freiwilligen zu den größten gemeinnützigen Organisationen in Mitteleuropa. Die Hilfsorganisation basiert auf den Idealen des Humanismus, der Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Sie wurde im Jahr 1992 von einer Gruppe tschechischer Kriegsberichterstatter ins Leben gerufen. Diese wollten sich nicht mit der bloßen Weiterleitung von Informationen über aktuelle Konflikte und Krisenherde begnügen, sondern Bedürftigen weltweit Hilfe zuteil werden lassen. Mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung konzentriert sich People in Need neben humanitärer Hilfe und Menschenrechten auch auf Bildung – und unterstützt sozial ausgegrenzte Menschen. PIN ist Netzwerkmitglied in anderen Hilfsorganisationen, darunter Alliance 2015 und EU Monitoring Centre (EUMC). Spendengelder stammen großenteils aus individuellen Projekten, aber auch von der tschechischen Regierung, EuropeAid, USAid und weiteren Entitäten. Im Jahr 2024 beliefen sich die zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf rund 207 Millionen Euro. Der Großteil floss in humanitäre Hilfe und Entwicklung, gefolgt von Sozialarbeit und -beratung sowie Programmen für Menschenrechte und Bildung. Etwa 4,4 Millionen Menschen in 27 Ländern erhielten bis Ende 2024 Hilfe.
Höhere Prozesseffizienz im Fokus
People in Need ist im Laufe der Zeit zu einer bedeutenden Organisation mit zahlreichen Niederlassungen in der Tschechischen Republik sowie Auslandsprogrammen gewachsen. Daher war man auf der Suche nach einem Instrument für die effektive Arbeit mit Dokumenten, die Digitalisierung und die Steigerung der Prozesseffizienz. PIN erhoffte sich zum einen eine bessere Übersicht über die Buchhaltungsbelege sowie über Dokumente mit Bezug auf Auslandsprogramme und die tschechischen Niederlassungen. Zum anderen mehr Kontrolle über Freigabeprozesse und einen zentralen Aufbewahrungsort für auditierte Dokumente. Ein wichtiger Aspekt für die Auswahl einer solchen Software war die Möglichkeit, Daten von lokalen Servern in Ländern ohne stabile Internetverbindung zu replizieren.
PIN wandte sich daher an ihren IT-Dienstleister – und entschied sich aufgrund dessen Empfehlung für die ELO ECM Suite von ELO Digital Office, einem Hersteller von Systemen für Enterprise-Content-Management (ECM). Die Plattform für Digitalisierung und digitales Dokumentenmanagement wurde 2011 durch den erfahrenen ELO Business Partner implementiert. Die Installation erfolgte im engen Schulterschluss mit den IT-Experten der tschechischen Niederlassung ELO Digital ČR. »Deren Part drehte sich vor allem um die methodische Beratung, die Sicherstellung des technischen Supports sowie um Konsultationen und Schulungen im Laufe des Implementierungsprozesses«, erinnert sich Václav Král, Software Developer, der bei People in Need für die Einführung der ECM-Lösung verantwortlich zeichnete. Mittlerweile ist PIN auf die Inhouse-Verwaltung der ECM-Suite umgestiegen.
Freigabeprozesse abbilden und Vorgaben einhalten
People in Need verpflichtet sich als Empfänger von Finanzmitteln aus verschiedenen nationalen und internationalen Quellen zur Einhaltung oftmals sehr strenger Regeln. Ausschlaggebend für die Auswahl der ECM-Suite war deren effektive Einhaltung aller vorgeschriebenen Verfahren. Aktuell bildet PIN im ECM-System über 14 Genehmigungsverfahren ab. Darunter fallen unter anderem die Genehmigung von Transaktionen im Einkauf, Ausschreibungen im Vertrieb, Anträgen auf Reisekostenvorschüsse und von Gehaltsabrechnungen.
Die Hilfsorganisation steht ihren Spendern und extern eingebundenen Stellen gegenüber in der Verantwortung. Die für weltweite Hilfsleistungen bereitgestellten Finanzmittel sind demgemäß transparent und gewissenhaft zu verwenden. Die Digitalisierungsplattform ermöglicht die konsequente Überwachung und den lückenlosen Nachweis über ordnungsgemäße Finanz- und Betriebsprozesse. Geldgeber können daher sicher sein, dass die Ressourcen zweckdienlich verwendet werden.
Die Kontrollmechanismen des ECM-Systems spielen eine Schlüsselrolle dabei, wenn es darum geht, die Einhaltung von Vorschriften und organisatorischen Grundsätzen zu gewährleisten. Sie umfassen verschiedene Aspekte wie Zugangsberechtigungen, Versionierung und Verschlüsselung. Darüber hinaus schützen sie sensible Daten und verringern die Gefahr eines unbefugten Zugriffs auf oder einer Kompromittierung der Daten. Die vom ECM-System durchgeführten Audits stellen darüber hinaus einen unabhängigen Prüfmechanismus dar, der die Integrität und Genauigkeit der Finanzaufzeichnungen und Betriebsabläufe bestätigt.
Effektive Verwaltung von Dokumenten und Belegen
Die ECM-Suite ist die passende Lösung zur Verwaltung und Digitalisierung von Dokumenten sowie zu deren Freigabe im System, ohne dass ein physischer Umlauf notwendig wäre. Die Hilfsorganisation archiviert in der Digitalisierungsplattform verschiedene Dokumentenarten, wie Verträge, Rechnungen, Kassenbelege, Projektdokumente und Audits. Für jedes Dokument lassen sich spezielle Freigabeverfahren beantragen. Ferner ist eine Anpassung an die Spezifika der Geschäftsbereiche und Abteilungen von People in Need möglich.
Die ECM-Lösung deckt zahlreiche Prozesse ab. Darunter auch Workflow-basierte Freigabeverfahren für Rechnungen im Einkauf und für Verträge. Ein erheblicher Mehrwert für People in Need. Daher wurde die Digitalisierungsplattform an zwölf zusätzlichen Standorten eingeführt. Zwei weitere IT-Systemhäuser implementierten darüber hinaus die elektronische Signatur und die Lösung UDS for ELO. Bei letzterer handelt es sich um eine Plattform zur Anbindung beliebiger Datenquellen beispielsweise aus Buchhaltung, Warenwirtschaft oder Kontaktmanagement sowie zur Barcodeerkennung.
Dank Replikation auch in Krisengebieten auf dem Laufenden
People in Need arbeitet auch in Ländern mit instabiler Internetverbindung, was die Online-Arbeit erschwerte. Daher verwendet die Organisation nun in einigen Länderprogrammen autonome Server. Damit lassen sich über das Modul ELO Replication zuverlässig Daten mit der Zentrale austauschen und synchronisieren. Dank dieser grundlegenden Funktion kann die Organisation praktisch überall sofort mit der Arbeit beginnen.
Nahtlose Integration in Microsoft Dynamics NAV Die ECM-Suite lässt sich eng mit Drittsystemen verknüpfen, so auch mit der Software für Enterprise-Resource-Planning (ERP) Microsoft Dynamics NAV. Die Hilfsorganisation vermeidet dank der Integration Medienbrüche und senkt die Fehlerquote. Denn die Mitarbeiter müssen nicht länger Daten manuell in die unterschiedlichen Anwendungen eingeben. Außerdem nehmen die Systeme einen automatischen Abgleich vor. Dies kommt der Organisation insbesondere bei der Bearbeitung von Rechnungen im Einkauf zugute. Deren Daten werden direkt in Dynamics NAV eingegeben. Anschließend gelangen sie mit Hilfe des
ELO Moduls XML Importer zur sachlichen und finanziellen Freigabe an die ECM-Suite und damit an die zuständigen Bearbeiter. Im Anschluss werden sie zur Verbuchung wieder an das ERP-System übergeben. Das ist für alle Beteiligten vorteilhaft: sowohl für mit der Freigabe im ECM-System betraute Anwender, welche jedoch keinen Zugriff auf die ERP-Anwendung haben, als auch für Finanzmanager sowie Auditoren.
Beschleunigte Prozesse und erhöhte Sicherheit mit der elektronischen Signatur
Um das ECM-Archiv komplett digital zu nutzen, müssen die Dokumente digital signiert und mit einem Zeitstempel versehen sein. Denn die Unterzeichnung von Verträgen oder Angeboten mit einer digitalen Signatur garantiert nicht nur erhöhte Sicherheit, sondern führt gleichzeitig zu beschleunigten Prozessen – und damit geringeren Kosten. Daher ist die ECM-Suite in der Lage, alle gängigen Signaturlösungen nahtlos anzubinden. PIN nutzt die von ihrem IT-Dienstleister entwickelte proprietäre Lösung Sign for ELO. Diese hat den Vorteil, dass Dokumente lokal direkt in der ECM-Lösung signiert werden können – inklusive Signaturen, die auf qualifizierten, mit der eIDAS Regulierung konformen Zertifikaten basieren. Seither erübrigt es sich, Buchhaltungsbelege in Papierform aufzubewahren. Der Platzbedarf sinkt.
Weltweite Hilfe digital flankiert
Die Implementierung der Digitalisierungsplattform hat für People in Need zu einer ganzheitlichen Lösung für die Ablage, den Austausch und die Freigabe von Schlüsseldokumenten geführt. Umgesetzt wird die neue Arbeitsweise in den 13 Regionen der Tschechischen Republik sowie in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Davon arbeiten sieben Länder im sogenannten Offline-Modus mit eigenem Server und ECM-Installation. »Die ECM-Lösung trägt dazu bei, Prüf- und Freigabeprozesse sowie die Archivierung von Dokumenten effizienter zu gestalten. Sie ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den weltweit arbeitenden Teammitgliedern«, resümiert Václav Král.
Für die Zukunft plant die Hilfsorganisation, das Portfolio der ECM-basierten Genehmigungsprozesse zu erweitern sowie Bestandsprozesse laufend zu bewerten und zu optimieren. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung einer sehr breiten und vielfältigen Nutzerbasis.
Sabina Merk
FAQ
Warum setzt People in Need auf ein ECM-System?
Die Organisation benötigt eine zentrale Plattform, um Dokumente, Belege, Freigaben und Audits über viele Standorte hinweg nachvollziehbar zu verwalten. Das ist besonders wichtig, weil sie Finanzmittel aus unterschiedlichen nationalen und internationalen Quellen erhält.
Welche Prozesse werden über die ECM-Suite abgebildet?
People in Need bildet unter anderem Genehmigungen im Einkauf, Ausschreibungen, Reisekostenvorschüsse, Gehaltsabrechnungen, Vertragsfreigaben, Rechnungsprozesse und auditierte Dokumentenablagen digital ab.
Wie hilft das System in Ländern mit instabiler Internetverbindung?
In einigen Länderprogrammen arbeitet People in Need mit autonomen lokalen Servern. Über ELO Replication lassen sich Daten zuverlässig mit der Zentrale austauschen und synchronisieren, auch wenn die Internetverbindung nicht dauerhaft stabil ist.
Welche Rolle spielt die Integration mit Microsoft Dynamics NAV?
Die Anbindung reduziert manuelle Dateneingaben und Medienbrüche. Rechnungsdaten werden im ERP-System erfasst, zur sachlichen und finanziellen Freigabe an die ECM-Suite übergeben und anschließend zur Verbuchung wieder zurückgeführt.
Welchen Nutzen bringen elektronische Signaturen?
Elektronische Signaturen beschleunigen Vertrags- und Freigabeprozesse, erhöhen die Sicherheit und ermöglichen eine vollständig digitale Archivierung. Dadurch sinkt der Bedarf an papiergebundener Aufbewahrung.
325 Artikel zu „ECM Enterprise“
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit | Ausgabe 1-2-2026
Wie ECM-Lösungen den grünen Wandel weiter beschleunigen – Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Enterprise Content Management – High Performance dank Low-Code und KI
Intelligenten Systemen und automatisierten Prozessen gehört die Zukunft. Auf dieser Grundlage können sich Unternehmen fit für das Wettbewerbsumfeld für morgen machen und mit mehr Effizienz im Arbeitsalltag glänzen. Künstliche Intelligenz (KI) und Low-Code-Plattformen liegen hier eindeutig im Trend.
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 3-4-2025
ECM im Verbund mit KI – Mit mehr Intelligenz in die Zukunft
Künstliche Intelligenz (KI) gilt für die Mehrheit der im Rahmen des Bitkom Research 2023 Befragten als wichtigste Zukunftstechnologie [1]. Entsprechend weicht in der Praxis bei Unternehmen zunehmend die Skepsis, profitieren sie doch eindeutig von höherer Effizienz und Entlastung – speziell im Zusammenspiel mit einem ECM-System.
News | Veranstaltungen
ELO ECM-Tour 2025:
Digitalisierungslösungen live erleben
Ab dem 15. Mai 2025 ist der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office mit seiner beliebten Eventreihe wieder unterwegs durch ganz Deutschland. Ihren Auftakt macht die ELO ECM-Tour in Fürth. Acht weitere Stationen folgen zwischen Mai und Oktober. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen in diesem Jahr die Themen „Next Level für Ihre Digitalisierung“, Künstliche Intelligenz (KI) im Dokumentenmanagement sowie die E-Rechnungspflicht. Das Programm bietet zahlreiche Impulse für Digitalisierungsvorhaben in Unternehmen und Organisationen jeglicher Branche und Größe. Ob in Form hochkarätiger Fachvorträge, aktueller Best-Practice-Berichte namhafter Kunden oder spannender Workshops.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Ausgabe 5-6-2024
Enterprise-Content-Management für automatisierte, optimierte und effiziente Geschäftsprozesse – Alles unter Dach und Fach
Die S+T Fassaden GmbH setzt sowohl bei der Konzeption als auch bei einzelnen Arbeitsprozessen auf hohe Flexibilität, klare Strukturen und fehlerfreies Arbeiten. Diese Standards wollte der mittelständische Fassadenbauer auch in der Dokumentenverwaltung verankert wissen. Gelungen ist dies mit einem ECM-System, das seit 2022 das Fundament für eine umfassende Digitalisierung der Fachbereiche bildet.
Veranstaltungen
ELO ECM-Fachkongress 2024 ganz im Zeichen von KI
Unter dem Motto »Digitale Intelligenz für Ihren Erfolg« lädt ELO Digital Office Kunden, Partner und Interessenten am 6. März zu seinem ECM-Fachkongress. Hierfür hat der Softwarehersteller für Enterprise- Content-Management (ECM) in diesem Jahr das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle im Zentrum von Stuttgart gewählt. Dort heißt es dann Vorhang auf für Keynote-Speaker, Digitalisierungsexperten und Best-Practice-Kunden. Sie…
News | Produktmeldung | Veranstaltungen
Digitalisierungsplattform ELO ECM Suite 23: der technologische Meilenstein zur Unternehmensdigitalisierung
ELO Digital Office bringt mit der ELO ECM Suite 23 eine neue Version der Digitalisierungsplattform für Enterprise-Content-Management (ECM) auf den Markt. Das jüngste Long-Term-Support-(LTS)-Release setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Technologie, digitale Zusammenarbeit sowie bei der Anbindung vorhandener Drittsysteme. Kunden erhalten damit zudem alle Funktionserweiterungen der in den vergangenen zwei Jahren publizierten Feature-Releases. Der…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
ECM-System: Mehr Convenience dank digitaler Rechnungsverarbeitung
Die Brückner-Werke KG steht für hohe Qualität bei Convenience-Produkten und setzt mit der ECM-Lösung von Optimal Systems auf hohen Komfort bei der Digitalisierung. Quelle: Brückner-Werke KG Die Brückner-Werke KG, seit Jahrzehnten führender Anbieter von Convenience-Produkten für Lebensmittelhersteller und Großverbraucher, hat auf der Suche nach mehr Convenience – sprich: weniger Aufwand, höherer Effizienz – im Bereich…
News | Digitalisierung | Veranstaltungen
ELO Digital Office mit neuestem ECM-Portfolio am ELO Solution Day in Kornwestheim
Fachbereiche: Startpunkt für unternehmensweite Digitalstrategie Unter dem Motto »Digitalisierung. Gewusst wie.« hat ELO Digital Office am 20. Oktober 2022 die ECM-Community im Kultur- und Kongresszentrum »Das K« in Kornwestheim versammelt: Im Mittelpunkt des ELO Solution Day standen vorkonfigurierte Lösungspakete für die verschiedensten Fachbereiche eines Unternehmens. Der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) adressiert mit seinen ELO Business…
News | Veranstaltungen
ELO ECM-Fachkongress 2022: Jahresauftakt-Event wieder als Präsenzveranstaltung geplant
Nachdem der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office seinen ECM-Fachkongress im vergangenen Jahr virtuell durchführen musste, ist für 2022 wieder ein Präsenz-Event geplant. Unter dem Motto »Digitalisierung braucht Nähe« öffnet ELO daher am 7. April die Tore der Schwabenlandhalle in Stuttgart-Fellbach.
News | Business | Lösungen | Ausgabe 11-12-2021
ECM-Lösung und DATEV – Digitalisierung als Waschzettel für automatisiertes Rechnungsmanagement
Tausende von Eingangsrechnungen jährlich gaben bei der Wäscherei Reichel den Ausschlag, die internen Abläufe zu modernisieren und die Buchhaltung auf digitale Beine zu stellen. Mit Hilfe eines ECM-Systems hat das Unternehmen nun Kurs auf die Digitalisierung genommen und für automatisierte Prozesse gesorgt. Zeitersparnisse, höhere Effizienz und Transparenz sind die Früchte der Umstellung.
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2021
Enterprise Content Management in der Cloud – Journey to the cloud
Laut einer Bitkom-Umfrage setzen zwei Drittel der Unternehmen auf Cloud Computing. Die grundlegenden Vorteile sind bekannt. Frühere Bedenken zumeist nivelliert. Inwiefern betrifft es jedoch den Aspekt Enterprise Content Management (ECM)? Mit ECM-Systemen managen Unternehmen komplexe und vertrauliche Inhalte. Im Gespräch erklärt Stefan Jamin, Senior Manager Industries and Innovation bei der CENIT AG, wie sich das Zusammenspiel von ECM-System und Cloud gestaltet.
News | Business | Cloud Computing | Strategien | Ausgabe 1-2-2021
Enterprise Resource Planning – Warum ERP jetzt aus der Cloud kommen sollte
In der Covid-19-Pandemie mit immer wieder neu verhängten Lockdowns ist es inzwischen für viele Mitarbeiter zur Routine geworden, im Home Office zu arbeiten. Unternehmen sind daher gefordert, die besonderen Anforderungen von Remote-Arbeitsplätzen zu erfüllen, denn häufig sind die vorhandenen IT-Systeme dafür (noch) nicht ausgelegt.
News | Lösungen | Marketing | Services
Die Bedeutung klassischer ECM-Lösungen im Zusammenspiel mit den Microsoft Content Services
Fach- und branchenspezifische Anwendungen wie die von d.velop und seinen Partnern ergänzen die Microsoft-Technologie zum Nutzen des Anwenders an entscheidender Stelle. Sind Microsofts Content Services eine Bedrohung für die etablierten und bewährten ECM-Anbieter? Nein, um die bisweilen gestellte Frage gleich am Anfang zu beantworten, sicher nicht. Das Gegenteil ist richtig. Der Fokus von Microsoft…
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Linux und Docker: Zunehmende Verbreitung und Akzeptanz im deutschen ECM-Markt
Linux und Docker spielen zunehmend eine Rolle. Virtualisierungsumgebungen sind nahezu immer vorhanden. Vor dem Hintergrund des ungebrochenen Trends in die Cloud untersuchte die d.velop AG in einer Umfrage Verbreitung und Akzeptanz von Linux und Docker für On-Premises-Systeme im deutschen ECM-Markt. Eruiert werden sollte auch, inwieweit sich die Erwartungshaltung eigener Kunden und Interessenten bezüglich der Bereitstellungsform…
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Vier Trends, die ECM und DMS im Jahr 2020 beeinflussen werden
2019 war ein spannendes Jahr für den Bereich Dokumenten- und Enterprise Content Management (DMS/ECM). Beflügelt von der immer größeren Akzeptanz von Cloud-Lösungen für klassische Geschäftsanwendungen, ergeben sich auch für die Einbindung von Dokumenten-basierten Geschäftsprozessen neue Möglichkeiten und eine wesentlich höhere Flexibilität. ECM und Dokumentenmanagement finden ihren Weg in die Fachabteilungen und werden von diesen aktiv…
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Europaweite ECM-Ausschreibung: Kommunale IT-UNION eG (KITU) setzt auf die ELO ECM Suite
Die ELO Digital Office GmbH hat sich Ende Oktober im Rahmen einer von der KID Magdeburg als Dienstleister der Kommunalen IT-UNION eG (KITU) durchgeführten europaweiten Ausschreibung gegenüber den Mitbewerbern durchgesetzt. Der Hersteller von Software für Enterprise-Content-Management (ECM) hat mit seiner ECM-Suite und der E-Akte das Rennen bei den über 60 Mitgliedern der KITU gemacht.…
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Firmengründer und Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH unerwartet verstorben
In tiefer Trauer nimmt der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office von seinem Firmengründer Abschied: Karl Heinz Mosbach ist am Freitag, 11. April 2025, plötzlich und unerwartet verstorben. Gemäß der Nachfolgeregelung übernimmt sein Sohn und Co-Geschäftsführer Nils Mosbach weitere Verantwortungsbereiche, um das Unternehmen mit Zuversicht in die Zukunft zu führen. Trotz dieser herausfordernden…
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ELO for DATEV – Licht am Horizont dank digitalisierter zentraler Prozesse
Die ORENDT STUDIOS standen Anfang 2021 vor der Herausforderung, eine Nachfolgelösung für das abgekündigte Dokumentenmanagement-System DATEV DMS classic zu finden. Im Zuge deren Einführung sollten zentrale Geschäftsprozesse digitalisiert werden, um das Großstudio fit für die digitale Zukunft zu machen. Die neue Software spricht für sich in Form automatisierter und damit schneller sowie sicherer Abläufe.
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ELO Solution Days: Digitalisierung der Fachbereiche als Grundstein zur Modernisierung der Geschäftsprozesse
Der Hersteller von Systemen für Enterprise-Content- Management (ECM) ELO Digital Office legt im März in vier Städten den ersten Teil seiner ELO Solution Day-Reihe auf. Unter dem Motto »Digitalisierung. Gewusst wie.« erfahren die Teilnehmer, wie sie in den Fachbereichen den Grundstein für die Modernisierung ihrer Geschäftsprozesse legen – und sowohl Zeit als auch Kosten sparen können.
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ECM-Lösung und DATEV – Digitalisierung als Waschzettel für automatisiertes Rechnungsmanagement
Tausende von Eingangsrechnungen jährlich gaben bei der Wäscherei Reichel den Ausschlag, die internen Abläufe zu modernisieren und die Buchhaltung auf digitale Beine zu stellen. Mit Hilfe eines ECM-Systems hat das Unternehmen nun Kurs auf die Digitalisierung genommen und für automatisierte Prozesse gesorgt. Zeitersparnisse, höhere Effizienz und Transparenz sind die Früchte der Umstellung.
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Fach- und branchenspezifische Anwendungen wie die von d.velop und seinen Partnern ergänzen die Microsoft-Technologie zum Nutzen des Anwenders an entscheidender Stelle. Sind Microsofts Content Services eine Bedrohung für die etablierten und bewährten ECM-Anbieter? Nein, um die bisweilen gestellte Frage gleich am Anfang zu beantworten, sicher nicht. Das Gegenteil ist richtig. Der Fokus von Microsoft…
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ELO fährt im Herbst Messepräsenz erneut hoch und lädt zum eigenen virtuellen Event
ELO Digital Office auf digitalen Messen und mit virtueller ECM-Tour. Der Softwarehersteller ELO Digital Office wird im letzten Quartal erneut auf einigen digitalen Messen vertreten sein. Darüber hinaus präsentieren die Stuttgarter ihre Lösungen für Enterprise-Content-Management (ECM) auf einer eigenen virtuellen Veranstaltung im November. Diese ersetzt die beliebte ELO ECM-Tour, die ursprünglich im Herbst in Hessen…
News | Veranstaltungen
ELO nimmt Solution Day in Kornwestheim wieder auf
Der ECM-Hersteller aus Stuttgart nimmt seine Veranstaltungsreihe ELO Solution Day wieder auf. Am 22. Oktober 2020 geht es in Kornwestheim bei Stuttgart live und vor Ort um Softwarelösungen für die Digitalisierung von Fachbereichen im Unternehmen. Fokusthema ist »New Workplace«, der Arbeitsplatz der Zukunft. Die Teilnehmer erwartet dazu ein vielfältiges Programm aus zahlreichen Fachvorträgen, Keynotes und Workshops sowie eine Podiumsdiskussion mit Experten aus Wissenschaft und Forschung.
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Vier Trends, die ECM und DMS im Jahr 2020 beeinflussen werden
2019 war ein spannendes Jahr für den Bereich Dokumenten- und Enterprise Content Management (DMS/ECM). Beflügelt von der immer größeren Akzeptanz von Cloud-Lösungen für klassische Geschäftsanwendungen, ergeben sich auch für die Einbindung von Dokumenten-basierten Geschäftsprozessen neue Möglichkeiten und eine wesentlich höhere Flexibilität. ECM und Dokumentenmanagement finden ihren Weg in die Fachabteilungen und werden von diesen aktiv…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Ausgabe 9-10-2019
Mehr Effizienz durch ECM – Frischer Wind für das Rechnungswesen
Im Jahr 2016 wollte die Trianel Windkraftwerk Borkum die Durchlaufzeiten im Rechnungseingang reduzieren und die entsprechenden Prozesse automatisieren. Ein System für Enterprise-Content-Management (ECM) bildet seither das Fundament dafür und sorgt für mehr Transparenz sowie Effizienz.