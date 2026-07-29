Eine Reise, die fast zu schön war, um wahr zu sein

Manchmal beginnt Betrug nicht mit einer Drohung, sondern mit einem Traum: Meerblick, Schnäppchenpreis, perfektes Timing. Mia und Jonas wollten nur ein paar unbeschwerte Tage erleben – doch schon vor der Abreise merkten sie, wie leicht Vorfreude zur Falle werden kann. Ihre Geschichte zeigt, wie nah echte Urlaubsfreude und digitale Täuschung heute beieinanderliegen.
Mia und Jonas hatten sich ihren ersten gemeinsamen Sommerurlaub monatelang ausgemalt: morgens barfuß zum Meer, nachmittags mit dem Mietwagen ins Hinterland, abends Musik unter freiem Himmel. »Das wird unsere Reise«, sagte Mia, als sie eines Abends durch soziale Medien scrollte. Plötzlich blieb sie stehen. »Jonas, schau mal: Ferienwohnung mit Meerblick, moderne Küche, Balkon – und nur die Hälfte vom üblichen Preis.« Jonas zog die Augenbrauen hoch. »Klingt fast zu gut.« Mia zeigte auf den Hinweis unter der Anzeige: »Nur noch heute verfügbar.« Für einen Moment schwieg er. Dann sagte er: »Okay, aber wir prüfen das genau.« Trotzdem schrieben sie dem angeblichen Vermieter – nicht über eine Buchungsplattform, sondern über einen privaten Chat.
Die Antwort kam fast sofort. »Guten Abend, die Wohnung ist noch frei, aber ich habe mehrere Anfragen«, schrieb der Mann. »Wenn Sie sie sicher haben möchten, brauche ich die Anzahlung heute.« Mia biss sich auf die Lippe. »Was meinst du? Wenn wir warten, ist sie weg.« Jonas sah auf das Display. »Oder genau das sollen wir denken.« Gemeinsam suchten sie die Adresse in einer Karten-App. Dann fand Mia dieselben Fotos auf einer anderen Webseite. »Das ist nicht seine Wohnung«, flüsterte sie. Aus dem Schnäppchen war eine Falle geworden. Das Geld war noch nicht überwiesen – ihr erster Beinahe-Fehler.
Sie buchten schließlich eine echte Unterkunft über eine bekannte Plattform. Doch kaum war die erste Hürde genommen, blinkte das nächste Versprechen auf: Last-Minute-Flüge auf einer Seite, die aussah wie ein professionelles Reiseportal. »Der Preis ist irre«, sagte Mia. »Zu irre«, murmelte Jonas und deutete auf die Webadresse. »Warum ist die so lang?« Beim Bezahlen wurde ausschließlich Vorkasse angeboten. »Nein«, sagte Jonas und öffnete einen neuen Browser-Tab. »Wir tippen die Airline selbst ein.« Dort kosteten die Flüge mehr – aber sie existierten. Das vermeintliche Portal war wenige Tage später nicht mehr auffindbar.
Am Urlaubsort schien die Welt zunächst wieder in Ordnung. Sonne auf der Haut, Salz in der Luft, der erste Kaffee am Hafen. Am nächsten Tag wollten Mia und Jonas einen Ausflug machen und dazu einen Mietwagen ordern. Aber auch der Mietwagen hatte seinen eigenen Haken. Ein Anbieter versprach ein Auto für fast die Hälfte des üblichen Preises, verlangte aber eine Vorauszahlung außerhalb der Plattform. »Wir können Ihnen den Wagen nur reservieren, wenn Sie direkt zahlen«, schrieb der Anbieter. Mia sah Jonas an. »Das kennen wir doch.« Diesmal prüften sie Bewertungen, Impressum und Zahlungsweg. Die angebliche Firma hinterließ kaum Spuren im Netz, dafür tauchten in Foren mehrere Warnungen auf. »Lieber teurer und echt«, sagte Jonas. Mia nickte. »Und ohne Bauchschmerzen.«
Am Tag nach dem Ausflug vibrierte Mias Handy. »Offene Mautgebühr. Wenn wir nicht sofort zahlen, kommen Zusatzkosten dazu«, las sie vor. Der Link führte auf eine Seite mit Logo, Formular und Kreditkartenfeld. »Das sieht echt aus«, sagte Mia und hielt den Finger schon über dem Display. Jonas beugte sich näher heran. »Warte. Diese Adresse passt nicht.« Sie riefen die offizielle Webseite des Mautbetreibers auf – dort gab es keine Forderung. Mia atmete aus. »Schon wieder knapp.«
Am nächsten Tag änderte sich die Rückflugzeit. Mia und Jonas suchten online nach dem Kundenservice der Airline. Ganz oben erschien eine Hotline, seriös formuliert und prominent platziert. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Mann am Telefon routiniert. Mia erklärte das Problem. »Zur Verifizierung benötige ich Ihre Kreditkartennummer und den Einmalcode aus Ihrer Banking-App«, sagte er. Jonas erstarrte. »Auflegen«, flüsterte er. Mia zögerte nur eine Sekunde – dann beendete sie das Gespräch. Die echte Nummer fanden sie anschließend in der Buchungsbestätigung. Dort bestätigte man ihnen, dass gefälschte Service-Anzeigen gerade besonders häufig auftauchten.
Später saßen sie in einem kleinen Restaurant am Strand. Auf der Speisekarte klebte ein QR-Code. Mia scannte ihn und runzelte die Stirn. »Warum wollen die für die Speisekarte meine Zahlungsdaten?« Der Kellner, der gerade Wasser brachte, blieb stehen. »Darf ich mal sehen?« Er betrachtete den Aufkleber und wurde ernst. »Das ist nicht unserer. Der echte QR-Code ist auf der Rückseite.« Jonas drehte die Karte um. »Jemand hat ihn einfach überklebt«, sagte er. Von da an betrachteten Mia und Jonas jeden QR-Code an Parkautomaten, Speisekarten und Sehenswürdigkeiten mit einem zweiten Blick.
Im Hotel tappte Jonas beinahe in die nächste Falle. Sein Handy verband sich fast automatisch mit einem WLAN, dessen Name dem offiziellen Hotelnetz täuschend ähnlich sah. An der Rezeption fragte Mia: »Ist ›Hotel Blue Free WiFi‹ Ihres?« Die Mitarbeiterin schüttelte den Kopf. »Unser Netz heißt ›BlueHotel_Guest‹. Bitte verbinden Sie sich nicht mit dem anderen.« Jonas sah auf sein Handy. »Dann war das also ein Köder.« Das falsche Netz war ein sogenanntes »Evil Twin«-Netzwerk, angelegt, um Zugangsdaten mitzulesen. Von da an nutzten sie für sensible Dinge nur noch mobile Daten oder ein VPN.
Kurz vor dem Konzert fanden sie über soziale Medien zwei Tickets zu einem guten Preis. Der Verkäufer schrieb schnell, fast hektisch: »Viele Interessenten. Wenn ihr sie wollt, müsst ihr sofort zahlen. Freunde und Familie reicht.« Mia tippte: »Können wir über die offizielle Wiederverkaufsplattform gehen?« Die Antwort kam hart zurück: »Dann eben nicht. Ich habe genug andere Käufer.« Kurz darauf war der Kontakt verschwunden. Später am Eingang sahen sie Menschen, deren Tickets bereits entwertet oder schlicht gefälscht waren. Mia sagte leise: »Das hätten wir sein können.«
Am letzten Reisetag kam noch eine Nachricht: Ihr Gepäck sei angeblich falsch zugeordnet worden, gegen eine kleine Gebühr könne es bevorzugt zugestellt werden. »Natürlich ausgerechnet jetzt«, sagte Mia müde. Jonas hob den Kopf. »Nicht über den Link. Wir prüfen es direkt bei der Airline.« Wenig später bot ein Geldautomat am Flughafen an, den Betrag »bequem in Euro« abzurechnen. »Klingt nett«, sagte Mia. »Ist aber meistens teuer«, antwortete Jonas und wählte die Landeswährung. Sie prüften den Gepäckstatus offiziell, lehnten die Euro-Umrechnung ab und hoben nur an einem Automaten in einer Bankfiliale Geld ab.
Als sie nach Hause flogen, hatten sie mehr im Gepäck als Souvenirs und Sonnencreme. »Weißt du, was verrückt ist?«, sagte Mia und sah aus dem Flugzeugfenster. »Fast alles sah im ersten Moment normal aus.« Jonas nickte. »Genau das ist der Trick.« Fast jede Masche hatte ihnen im Laufe der Reise einmal den Weg gekreuzt – mal als verlockendes Angebot, mal als dringende Nachricht, mal als scheinbar bequeme Abkürzung. Doch jedes Mal hatten sie im entscheidenden Moment gestoppt, geprüft und nachgefragt. Aus dem Urlaub wurde keine Katastrophe, sondern eine Lektion, die sie nicht vergessen würden.
Fazit
Betrug kündigt sich selten laut an. Er sagt nicht: »Ich bin gefährlich.« Er kommt leise – als Sonderangebot, als Eilmeldung, als freundlicher Service oder als praktische Abkürzung. Wer gerade im Urlaub kurz innehält, offizielle Kanäle nutzt und bei Druck misstrauisch bleibt, schützt nicht nur sein Geld, sondern auch das Gefühl von Sicherheit, das jede Reise erst wirklich erholsam macht.
Albert Absmeier & KI
Sommer: Lukrative Saison für Betrüger
Der Sommer ist für viele die schönste Zeit des Jahres – für Betrüger jedoch auch eine besonders lukrative Saison. Zwischen Last-Minute-Angeboten, Ferienwohnungen, Flugbuchungen, Eventtickets und digitalen Reise-Services entstehen zahlreiche Gelegenheiten, Reisende unter Zeitdruck zu setzen und zu unüberlegten Zahlungen zu verleiten. Wer die typischen Warnsignale kennt, kann entspannter reisen, Geldverluste vermeiden und im Ernstfall schneller reagieren.
Management Summary
- Urlaubsbetrug nutzt oft dieselben Muster: Zeitdruck, unrealistisch günstige Angebote, unsichere Zahlungswege und Links zu gefälschten Webseiten.
- Besonders gefährdet sind Buchungen von Ferienwohnungen, Flügen, Mietwagen, Tickets sowie Zahlungen über SMS, QR-Codes oder angebliche Kundenservices.
- Die beste Vorsorge ist die konsequente Nutzung offizieller Webseiten, bekannter Plattformen und sicherer Zahlungsmethoden mit Käuferschutz.
- Digitale Vorsicht ist auf Reisen besonders wichtig: öffentliches WLAN, manipulierte QR-Codes und Phishing-Nachrichten können sensible Daten abgreifen.
- Bei Verdacht gilt: nicht klicken, nicht zahlen, Kommunikation abbrechen, den Anbieter über offizielle Kanäle kontaktieren und Zahlungen beziehungsweise Konten prüfen.
Die häufigsten Betrugsmaschen im Sommer:
- Betrug bei Ferienwohnungen:
Reisende werden mit »zu gut, um wahr zu sein«-Angeboten geködert, die sie in sozialen Medien oder auf gefälschten Webseiten finden, die mit falschen Immobilien werben.
- Gefälschte Flugbuchungsseiten:
Im Sommer werden Websites eingerichtet, die wie die von Reisebüros aussehen, insbesondere für Last-Minute-Flüge und Sonderangebote.
- Gefälschte SMS zu Mautgebühren:
Nach dem Überqueren von Landesgrenzen oder beim Befahren unbekannter Mautnetze erhalten Reisende möglicherweise gefälschte SMS wegen unbezahlter Mautgebühren, in denen mit Verzugsgebühren gedroht wird, wenn sie nicht auf einen Link klicken, um zu bezahlen.
- Party-Einladung:
Der Erhalt einer SMS oder E-Mail von einer gefälschten digitalen Einladungsplattform, die oft von einem gehackten E-Mail-Konto stammt, insbesondere während saisonaler Veranstaltungen.
- Ticketbetrug:
Sommerveranstaltungen steigern die Nachfrage nach Tickets und bieten Betrügern die Gelegenheit, doppelte oder gefälschte Tickets zu verkaufen, während sie die Opfer dazu drängen, ungesicherte Zahlungs-Apps zu nutzen.
- Gefälschte Reisebestätigungen oder Stornierungs-E-Mails: Betrüger geben sich als Hotel, Airline oder Buchungsplattform aus und fordern zur »Bestätigung« von Zahlungsdaten auf.
- Fake-Kundenservice über Suchmaschinen: Wer nach Hotline-Nummern von Airlines oder Reiseportalen sucht, landet manchmal bei betrügerischen Anzeigen oder gefälschten Support-Seiten.
- Betrug mit Mietwagen: Sehr günstige Angebote, Vorauszahlungen außerhalb offizieller Plattformen oder angebliche Zusatzgebühren vor Ort können Warnsignale sein.
- QR-Code-Betrug am Urlaubsort: Manipulierte QR-Codes auf Speisekarten, Parkautomaten oder Sehenswürdigkeiten können auf Phishing-Seiten führen.
- Öffentliches WLAN und »Evil Twin«-Netzwerke: Gefälschte WLANs in Hotels, Flughäfen oder Cafés können Login- und Zahlungsdaten abgreifen.
- Social-Media-Gewinnspiele für Reisen: Angebliche Gratisreisen oder Gutscheine dienen oft dazu, persönliche Daten oder Gebühren zu erschleichen.
- Betrug mit Gepäckzustellung oder verlorenen Koffern: Gefälschte Nachrichten von Paketdiensten oder Airlines fordern Gebühren für die angebliche Rückgabe des Gepäcks.
- Wechselstuben- und Geldautomatenbetrug: Manipulierte Automaten, überhöhte Gebühren oder ungünstige Dynamic-Currency-Conversion-Angebote können Reisende teuer zu stehen kommen.
Tipps zur Erkennung von Betrugsmaschen
Man erkennt viele Urlaubsbetrugsmaschen an ähnlichen Warnsignalen: Zeitdruck, ungewöhnlich niedrige Preise, Zahlungsaufforderungen über unsichere Kanäle, Links in Nachrichten, fehlende Impressumsdaten und Kommunikation außerhalb offizieller Plattformen. Konkret helfen diese Tipps:
- Ferienwohnungen und Hotelangebote
Erkennen:
- Preis ist deutlich günstiger als vergleichbare Angebote.
- Anbieter drängt zur schnellen Überweisung.
- Kommunikation läuft außerhalb der Buchungsplattform.
- Fotos wirken zu professionell oder tauchen auf anderen Seiten ebenfalls auf.
Tipps:
- Nur über bekannte Plattformen oder offizielle Hotelwebseiten buchen.
- Adresse, Bewertungen und Anbieterprofil prüfen.
- Keine Überweisung auf Privatkonten, wenn die Plattform sichere Zahlung anbietet.
- Bilder per Rückwärtssuche prüfen.
- Gefälschte Flug- und Reisebuchungsseiten
Erkennen:
- Webadresse enthält kleine Schreibfehler oder ungewöhnliche Endungen.
- Angebot erscheint nur über Werbung oder Social Media.
- Es fehlen Impressum, AGB oder Kontaktmöglichkeiten.
- Zahlung ist nur per Überweisung, Kryptowährung oder Gutschein möglich.
Tipps:
- Adresse der Airline oder Buchungsplattform selbst eintippen.
- Preise mit mehreren seriösen Anbietern vergleichen.
- Vor Zahlung Bewertungen der Seite recherchieren.
- Keine Buchung über Links aus dubiosen Anzeigen abschließen.
- Gefälschte SMS, Maut- oder Zahlungsaufforderungen
Erkennen:
- Nachricht droht mit Gebühren, Sperrung oder Strafe.
- Link führt auf eine verkürzte oder unbekannte Adresse.
- Persönliche Daten oder Kreditkartendaten werden sofort verlangt.
Tipps:
- Nicht auf Links in SMS oder Messenger-Nachrichten klicken.
- Offizielle Website des Mautbetreibers selbst öffnen.
- Zahlungsaufforderungen über Kundenkonto oder Hotline prüfen.
- Verdächtige Nachrichten löschen oder melden.
- Fake-Kundenservice
Erkennen:
- Hotline wurde über Suchmaschinenanzeige gefunden.
- Mitarbeitende verlangen Fernzugriff, Codes oder Bankdaten.
- Es wird zur Zahlung von »Bearbeitungsgebühren« gedrängt.
Tipps:
- Telefonnummern nur von offiziellen Webseiten oder Buchungsunterlagen nutzen.
- Niemals TANs, Einmalcodes oder vollständige Kartendaten weitergeben.
- Bei Unsicherheit auflegen und selbst die offizielle Nummer wählen.
- Ticket- und Eventbetrug
Erkennen:
- Tickets werden über private Chats oder Social Media angeboten.
- Verkäufer drängt auf Sofortzahlung.
- Zahlung soll über Freunde-und-Familie-Funktion oder unsichere Apps erfolgen.
Tipps:
- Tickets nur über offizielle Anbieter oder autorisierte Wiederverkaufsplattformen kaufen.
- Käuferschutz nutzen.
- QR- oder Barcodes nicht öffentlich posten.
- Bei ausverkauften Events besonders skeptisch sein.
- QR-Code-Betrug am Urlaubsort
Erkennen:
- QR-Code ist überklebt oder wirkt nachträglich angebracht.
- Die Zielseite verlangt Login-, Karten- oder Bankdaten.
- Die Webadresse passt nicht zum Anbieter.
Tipps:
- Vor dem Öffnen prüfen, wohin der QR-Code führt.
- Bei Zahlungen lieber offizielle Apps oder Webseiten nutzen.
- Bei Parkautomaten oder Restaurants im Zweifel Personal fragen.
- Öffentliches WLAN
Erkennen:
- WLAN-Name ähnelt Hotel-, Café- oder Flughafen-WLAN, ist aber leicht abgewandelt.
- Nach dem Verbinden werden ungewöhnliche Daten abgefragt.
- Verbindung ist unverschlüsselt.
Tipps:
- Offiziellen Netzwerknamen beim Personal erfragen.
- Kein Online-Banking oder Kartenzahlungen über offenes WLAN.
- VPN nutzen, wenn möglich.
- Automatisches Verbinden mit bekannten Netzwerken deaktivieren.
- Social-Media-Gewinnspiele und Reisegutscheine
Erkennen:
- Gewinn wirkt unrealistisch hochwertig.
- Man soll Gebühren zahlen, um den Preis zu erhalten.
- Konto ist neu, hat wenige Beiträge oder kopiert bekannte Marken.
Tipps:
- Offizielle Unternehmensprofile prüfen.
- Keine Ausweiskopien, Zahlungsdaten oder Codes senden.
- Teilnahmebedingungen und Impressum prüfen.
- Bei angeblichen Gewinnen niemals vorab bezahlen.
- Gepäck- oder Paketbenachrichtigungen
Erkennen:
- Nachricht kommt unerwartet nach einem Flug.
- Kleine Gebühr soll bezahlt werden, um Gepäck freizugeben.
- Link führt nicht zur offiziellen Airline- oder Paketdienstseite.
Tipps:
- Gepäckstatus direkt bei Airline, Flughafen oder offiziellem Lost-and-Found prüfen.
- Buchungsnummern nur auf offiziellen Seiten eingeben.
- Keine Gebühren über Links in SMS zahlen.
- Geldautomaten und Wechselstuben
Erkennen:
- Geldautomat wirkt manipuliert, locker oder verdeckt.
- Wechselkurs wird unklar angezeigt.
- Automat bietet Zahlung »in Euro« statt Landeswährung mit schlechtem Kurs an.
Tipps:
- Geldautomaten in Banken oder gut überwachten Bereichen nutzen.
- Tastatur bei PIN-Eingabe abdecken.
- Dynamic Currency Conversion ablehnen und in Landeswährung zahlen.
- Kontoauszüge während und nach der Reise regelmäßig prüfen.
Faustregel: Wenn ein Angebot extrem günstig ist, eine Nachricht Druck macht oder persönliche beziehungsweise finanzielle Daten über einen Link abgefragt werden, sollte man stoppen, prüfen und den Anbieter über einen offiziellen Kanal kontaktieren.
FAQ: Häufige Fragen zu Urlaubsbetrug
Woran erkenne ich ein unseriöses Reiseangebot?
Auffällig sind sehr niedrige Preise, fehlende Kontaktdaten, Druck zur schnellen Zahlung, Kommunikation außerhalb offizieller Plattformen und Zahlungswünsche per Überweisung, Gutschein oder Kryptowährung.
Was sollte ich tun, wenn ich eine verdächtige SMS oder E-Mail erhalte?
Nicht auf Links klicken, keine Daten eingeben und keine Anhänge öffnen. Stattdessen die offizielle Webseite des Anbieters selbst aufrufen oder die Nummer aus den Buchungsunterlagen nutzen.
Wie kann ich mich beim Bezahlen besser schützen?
Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden mit Käuferschutz, zahlen Sie möglichst nicht direkt auf Privatkonten und vermeiden Sie Zahlungen über Links aus Nachrichten oder über unsichere Apps.
Sind öffentliche WLAN-Netzwerke im Urlaub gefährlich?
Sie können riskant sein, wenn sie unverschlüsselt oder gefälscht sind. Vermeiden Sie Online-Banking und sensible Logins in offenen Netzwerken, prüfen Sie den offiziellen Netzwerknamen und nutzen Sie nach Möglichkeit ein VPN.
Was tun, wenn ich bereits auf einen Betrug hereingefallen bin?
Kontaktieren Sie sofort Bank oder Kreditkartenanbieter, ändern Sie betroffene Passwörter, sichern Sie Belege und Nachrichten, melden Sie den Vorfall bei Plattform, Anbieter oder Polizei und beobachten Sie Ihre Kontobewegungen.
Albert Absmeier & KI
2154 Artikel zu „Betrug“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Betrug mit echten Buchungsdaten: Phishing-Angriffe bei Booking.com
Wer kurz vor der Reise unerwartet eine WhatsApp-Nachricht seines gebuchten Hotels erhält, sollte misstrauisch werden. Dahinter steckt oft kein technischer Fehler, sondern raffinierter Betrug mit echten Buchungsdaten, berichtet das IT- und Technikmagazin c’t. Die Ursache sind kompromittierte Hotelkonten im Verwaltungssystem von Booking.com. Die Experten raten: niemals auf Links in solchen Nachrichten klicken – im…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Betrug im Sommer erkennen: Vier Tipps von Experten
Management Summary KI-gestützte Betrugsversuche werden durch täuschend echte Stimmen, Videos und Gesprächsskripte immer schwerer erkennbar. Der Beitrag zeigt vier unmittelbar anwendbare Prüfmethoden: spontane Folgefragen stellen, die reale Umgebung im Video einbeziehen, Augen- und Lippenbewegungen kontrollieren sowie mit Ironie oder unerwartetem Humor testen, ob das Gegenüber den Kontext versteht. Für potenzielle Opfer lautet die zentrale…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Tipps
Tipps zur Erkennung von Dokumentenbetrug
Manipulierte Dokumente identifizieren, bevor sie in Unternehmenssysteme gelangen und nachgelagerte Risiken auslösen. Dokumente sind in vielen Geschäftsprozessen die Grundlage für Entscheidungen. Entsprechend hoch ist das Risiko, wenn gefälschte oder manipulierte Unterlagen unbemerkt in Systeme gelangen. Die Kombination aus Document AI, forensischen Prüfungen und Process AI kann helfen, mögliche Fälschungen bereits beim Eingang aufzudecken. Gleichzeitig…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Dark AI macht Online-Betrug glaubwürdiger und schwerer erkennbar
Künstliche Intelligenz erleichtert längst nicht mehr nur den Alltag, sondern zunehmend auch den digitalen Betrug. In der Cybersicherheitsbranche ist in diesem Zusammenhang immer häufiger von »Dark AI« die Rede – also von KI, die für kriminelle Zwecke entwickelt oder missbraucht wird. Eine aktuelle Analyse von Panda Security beschreibt, wie diese Entwicklung Betrugsversuche, Phishing-Angriffe, Malware…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Vorsicht vor KI‑gestützten Betrugsmaschen bei Geldanlagen
Wie Verbraucher Anlagebetrug erkennen und sich wirksam schützen können. Je mehr Druck, Versprechen und emotionale Werbung – desto größer das Risiko. Skepsis, Information und Ruhe sind der beste Schutz. Warum Anlagebetrug immer professioneller wird Immer mehr Menschen investieren ihr Geld online – etwa über Apps, Handelsplattformen oder Kryptowährungen. Das bietet viele Chancen, bringt aber auch neue…
News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI‑gestützte Betrugsmaschen bei Geldanlagen
Erscheinungsformen, Erkennungsmerkmale und Schutzmaßnahmen. Einleitung Die Digitalisierung der Finanzmärkte eröffnet neue Möglichkeiten für private Anlegerinnen und Anleger, bringt jedoch zugleich ein erhöhtes Risiko für betrügerische Aktivitäten mit sich. Besonders auffällig ist in den letzten Jahren der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) durch Täterinnen und Täter, um Geldanlagebetrug realistischer, skalierbarer und schwerer erkennbar zu…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
KI-Betrug im Netz: Die meisten Nutzer sind leicht(gläubig)e Opfer
Fast die Hälfte der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland fühlt sich zwar in der Lage, KI-generierte Inhalte zu erkennen. Tatsächlich schaut jedoch kaum jemand genauer hin: Nur eine Minderheit hat schon einmal etwa nach Unstimmigkeiten im Bild gesucht oder die Quelle überprüft (28 beziehungsweise 19 %). Der Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Betrugsmaschen: Steigende Risiken im Vorfeld der Fußball-WM 2026
Neuer Leitfaden unterstützt Finanzinstitute dabei, Menschenhandel und betrugsbezogene Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft zu erkennen und zu stoppen. Millionen von Fans freuen sich darauf, zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu reisen. Auf Ihrer Reise werden Sie Geld ausgeben und online interagieren – an 16 Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko. The Knoble und Feedzai stellen…
Trends 2026 | News | IT-Security | Services | Tipps
FIFA Weltmeisterschaft 2026: Vorsicht Betrug im Zusammenhang mit Fußball
57 % der Deutschen wollen die FIFA Weltmeisterschaft 2026 verfolgen: Betrüger nehmen Fußballfans bereits jetzt ins Visier. Eine neue Umfrage von NordVPN zeigt, dass 9 % der deutschen Internetnutzer in den Jahren 2024 und 2025 mit fußballbezogenem Betrug konfrontiert waren. »Betrug im Zusammenhang mit Fußball funktioniert so gut, weil er auf Emotionen und Dringlichkeit…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Was Unternehmen jetzt zur digitalen Verifizierung wissen müssen – Identitätsbetrug als Geschäftsrisiko
Identitätsbetrug zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Unternehmen. Besonders deutsche Firmen sind betroffen und stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Moderne Technologien wie biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Verfahren eröffnen neue Wege, um Betrug frühzeitig zu erkennen und Vertrauen als Wettbewerbsfaktor zu stärken.
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
17 WhatsApp-Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten (und wie Sie sich schützen)
WhatsApp-Betrug breitet sich schneller aus denn je. Allein im Dezember 2025 verschickten Betrüger schätzungsweise 19,2 Milliarden Spam-Nachrichten, was Messenger-Dienste zu einem der effektivsten Werkzeuge für Online-Betrug macht. Von falschen Gewinnen und Identitätsdiebstahl bis hin zu Investment- und Kontoübernahmebetrug ist WhatsApp zu einem bevorzugten Ziel für Cyberkriminelle geworden. Viele dieser Nachrichten wirken auf den ersten…
Trends 2026 | News | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security
KI-Betrug, Datenklau, Fake-Shops: Nur 14 Prozent der Deutschen machen sich keine Sorgen beim Online-Shopping
Fast die Hälfte der Befragten haben Bedenken vor betrügerischen Angeboten beim Einkaufen im Internet . Millennials haben deutlich mehr Angst beim Online-Shopping als Boomer. Echtheit bei Bewertungen, Käufern und Verkäufern wird immer wichtiger. Gerade zu Weihnachten boomt der digitale Handel. Fast 75 Prozent der Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online [1]. Dennoch fühlt sich nur…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | IT-Security
Online-Betrug: Fünf Maßnahmen für Unternehmen in der Golden Shopping Season
Der digitale Handel ist das Rückgrat unserer Wirtschaft – und zugleich ein Einfallstor für neue Betrugsformen. In der Golden Shopping Season werden betrügerische Aktivitäten durch das stark steigende Transaktionsvolumen besonders sichtbar. Gleichzeitig verfeinern Cyberkriminelle kontinuierlich ihre Taktiken, um Schwachstellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auszunutzen – auch wenn Millionen von Käufen reibungslos ablaufen. »Online-Betrug ist kein…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Vorsicht Weihnacht: Soziale Medien und Online-Marktplätze sind Hochburgen für Betrugsversuche
Jeden Tag sind 27 Prozent aller in sozialen Medien und 15 Prozent aller auf Online-Marktplätzen aktiven Nutzer von Online-Betrugsversuchen betroffen. Malwarebytes, ein Anbieter von Echtzeit-Cyberschutz, hat neue Studienergebnisse veröffentlicht, die zeigen, wie soziale Medien und Online-Marktplätze während der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit zu Hochburgen für Online-Betrugsversuche werden [1]. Betrüger sind immer dort präsent, wo Verbraucher…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security | Tipps
Black Friday 2025: Betrug bei Zahlungen nimmt an Geschwindigkeit und Umfang zu
Während sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die umsatzstärkste Einkaufszeit des Jahres vorbereiten, nimmt der Betrug im Zahlungsverkehr rasant an Geschwindigkeit und Umfang zu. Neue Daten von Zentralbanken sowie aus der aktuellen Studie von Signicat zum Identitätsbetrug zeigen: Die starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) hat zwar das Kartenbetrugsrisiko innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) deutlich reduziert,…
News | E-Commerce | IT-Security | Services | Tipps
Black-Friday-Analyse: Digitaler Betrug im Namen von Ikea, Kaufland, Media Markt, Amazon und Temu
53 Prozent des weltweiten Black-Friday-Spams sind bösartig. Deutschland ist hinter den USA Zielland Nummer zwei der weltweiten Kampagnen. Die Saison für betrügerische Lockangebote dauert bis Januar. Eine Analyse des weltweiten Verkehrs von Spam-Nachrichten vom 1. Oktober bis 10. November 2025 durch Bitdefender hat gezeigt, dass Black-Friday-Scams schon seit geraumer Zeit Saison haben [1]. 53…
News | Trends 2025 | Trends Security | Infografiken | IT-Security
Malware, Betrug, Scams und Datendiebstahl: Massive Sicherheitslücken
Cybersicherheitsverhalten, KI-Bedenken und Risiken von Verbrauchern weltweit. 14 Prozent der Befragten fielen im letzten Jahr digitalem Betrug zum Opfer. Soziale Medien überholen E-Mail als bevorzugten Angriffsvektor von Cyberkriminellen. KI-Betrug wird zur wachsenden Sorge der Verbraucher. Die neue 2025 Consumer Cybersecurity Survey von Bitdefender gibt Einblicke in zentrale Verhaltensweisen, Praktiken und Bedenken im Bereich der…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Süßes oder Scam – Halloween ist eine Zeit für saisonalen Internetbetrug
Deutschland auf Rang Zwei als Zielland für Spambetrug. Fünf Prozent des Spams stammen aus Deutschland. 63 Prozent des Spams mit Halloween-Bezug sind bösartig und beabsichtigen, Malware zu implementieren oder Zugangsdaten oder Geld zu stehlen. Die Bitdefender Labs haben anhand ihrer Telemetrie in der Zeit vom 15. September bis zum 15. Oktober einen globalen Anstieg von…
News | Trends 2025 | Trends Security | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security
Jeder Vierte in Deutschland bereits Opfer von digitalem Betrug
Digitale Sicherheit ist längst kein Randthema mehr – sie bildet die Grundlage für Vertrauen, schützt die finanzielle Stabilität und bewahrt die persönliche Identität. Die neue Ping Identity Consumer Survey 2025 macht deutlich, wie groß die Belastung durch digitale Betrugsversuche in Deutschland ist. Bereits ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande wurde Opfer von Betrug, Scam…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Tipps
KI-Betrug mit Deepfakes um 500 % gestiegen
KI-Betrug mit Deepfakes hat 2025 um 500 % zugenommen. Das geht aus dem neuesten Bericht der Forex-Broker-Experten von BrokerChooser hervor [1]. Die Experten analysierten Betrugsprotokolle, um zu berechnen, wie oft das Abbild verschiedener Prominenter verwendet wurde, um gefälschte Nachrichten über Deepfakes und andere KI-Medien zu erstellen. Sie sammelten auch Daten über den Anstieg von Vorfällen…
News | IT-Security | Tipps
Finanzielle Verluste durch Deepfake-Betrug
Der Bericht von Surfshark zeigt, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fast viermal so viele Deepfake-Vorfälle gab (insgesamt 580) wie im gesamten Jahr 2024 – und dass allein in diesem Zeitraum Verluste von 410 Millionen US-Dollar durch Deepfake-Betrug entstanden sind. Insgesamt belaufen sich die Verluste durch betrügerisch eingesetzte Deepfake-Technologie seit 2019 auf…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | IT-Security | Tipps
Deutschland (leider) auf Platz 4: Betrügerische Finanzanzeigen bei Meta
Allein in Deutschland gingen im Jahr 2024 267 Milliarden Euro durch Cyberkriminalität verloren. Anlagebetrug in sozialen Medien hat in den letzten drei Jahren dramatisch zugenommen. Instagram und Facebook sind die am häufigsten gemeldeten Plattformen, während TikTok und Linkedin mit den höchsten finanziellen Verlusten pro Opfer im Durchschnitt in Verbindung gebracht werden [1] [2]. Aber wo…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Deutsche verlieren 10,6 Milliarden Euro durch Betrug in zwölf Monaten
Laut dem aktuellen »State of Scams in Germany – 2025 Report« der Global Anti-Scam Alliance (GASA), der mit Unterstützung von BioCatch, einem Anbieter für die Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität, entstanden ist, haben deutsche Verbraucher allein in den letzten zwölf Monaten 10,6 Milliarden Euro an Betrüger verloren. Das geht aus der für den Report durchgeführten…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Whitepaper
Blind gegen Betrug: Trotz 59 % mehr Angriffen bleiben europäische Unternehmen zuversichtlich
Diskrepanz zwischen zunehmendem Betrug und dem Vertrauen europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen stehen einer zunehmend aggressiven Betrugslandschaft gegenüber: Jede fünfte Transaktion wird als betrügerisch eingestuft – mit geschätzten Auswirkungen auf rund 22 % des Jahresumsatzes. Trotzdem zeigen sich 74 % der Unternehmen zuversichtlich, sich effektiv schützen zu können – obwohl nur 45 % tatsächlich die Auswirkungen…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Die Evolution des KI-unterstützten Internetbetrugs: Neue Betrugsmaschen und Gegenmaßnahmen
Künstliche Intelligenz (KI) macht es Cyberkriminellen immer leichter, ihre eigenen »Produktivitätstools« zu entwickeln. Sie ermöglicht es, täuschend echt wirkende Inhalte für Angriffe in immer schneller werdendem Tempo zu erstellen. Dabei kommen sowohl legitime Apps , die für böswillige Zwecke missbraucht werden, als auch speziell entwickelte Tools, die in der Cybercrime-Unterwelt kursieren, zum Einsatz. KI-Tools durchsuchen…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Betrugsversuche mit Deepfakes nehmen in den letzten drei Jahren um 2137 % zu
Weiterentwickelnde KI-basierte Technologien stellen neue Sicherheitsherausforderungen dar. Finanzinstitute sehen sich mit einer deutlichen Zunahme von Deepfake-Betrugsversuchen konfrontiert, die in den letzten drei Jahren um 2137 % zugenommen haben, so die Daten aus dem Signicat-Bericht »The Battle Against AI-Driven Identity Fraud« [1]. Da Deepfakes sich sehr schnell weiterentwickeln, müssen Unternehmen aller Branchen ihre Sicherheitsstrategien überdenken,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-generierten Betrug verhindern: Eine Herausforderung unserer Zeit
Seit dem Aufkommen von generativer KI vor zwei Jahren beschäftigt sie die Fantasie der Menschen und durchdringt immer mehr Bereiche des Lebens – klar, mit zahlreichen Vorteilen, aber auch neuen Risiken. Auch für 2025 sehen die Sicherheitsforscher von Trend Micro KI als wesentlichen Antrieb für kriminelle Machenschaften. KI-generierter Betrug entwickelt sich rasant weiter und ist…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Soziale Medien werden zur Spielwiese für Betrüger
Soziale Medien, künstliche Intelligenz und menschliches Vertrauen haben zu einem Rekordjahr von Betrugsfällen und dem Verlust persönlicher Daten geführt. Gen hat seinen Gen Threat Report Q4/2024 veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt, dass die Zahl der Online-Bedrohungen im Jahr 2024 rekordverdächtig hoch war: Von Oktober bis Dezember wurden 2,55 Milliarden Cyberbedrohungen blockiert – das entspricht 321…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Verhinderung von KI-gestütztem Identitätsbetrug
Die Finanzinstitute müssen die Lücke schließen und in 2025 in KI-gestützte Identitätsbetrugsprävention investieren. Während KI-gesteuerter Identitätsbetrug stark zunimmt, zeigt der Signicat-Report The Battle Against AI-driven Identity Fraud eine Kluft zwischen Bewusstsein und Handeln [1]. Während über 76 % der Entscheidungsträger die wachsende Bedrohung durch KI bei Betrug erkennen, haben nur 22 % der Unternehmen…
News | IT-Security | Kommentar
Onlinebetrug und Cyberkriminalität durch Fraud Awareness bekämpfen
Gerade in Zeiten mit vielen Transaktionen wie Black Friday und allgemein im Vorweihnachtsgeschäft ist ein verstärkter Fokus auf Identitätsdiebstahl und Betrugsprävention auf Händler- wie auf Zahlungsdienstleisterseite nötig. Mithilfe von KI-gestützten Methoden gehen Betrüger in immer größerem Stil vor. Laut einer repräsentativen Studie des IT-Branchenverbands Bitkom ist fast die Hälfte der befragten Deutschen (44 Prozent) bereits…
News | E-Commerce | IT-Security | Tipps
Der Phishing-Wahnsinn: Die neueste Betrugsmasche – das Sperren der persönlichen Apple-ID
https://unsplash.com/photos/a-man-holding-a-cell-phone-in-front-of-a-computer-PtLck8aUTV4 Cyberkriminelle verstärken gegenwärtig ihre Bemühungen, aus dem alltäglichen Einkaufsrausch während der Weihnachtszeit kräftig Kapital zu schlagen. Wir befinden uns genau jetzt in jener Jahreszeit, die eine erhöhte Zahl von Cyberangriffen mit sich bringt. Aktuell wird eine heimtückische Betrugsmasche von den Online-Betrügern angewandt, denn diese hat es vor allem auf Apple-Benutzer abgesehen. In diesen…
News | Business | E-Commerce | IT-Security | Tipps
Digitale Grinches – Wie Betrüger Weihnachten mit gefälschten Gutscheinen ruinieren können
Mit einem durchschnittlichen Weihnachtsbudget von 277 € nutzen Cyberkriminelle die hohe Nachfrage nach Gutscheinen aus. Weihnachten ist eine Zeit der Großzügigkeit, aber auch eine lukrative Zeit für Cyberkriminelle. In diesem Jahr werden die Deutschen voraussichtlich durchschnittlich 277 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, wobei fast die Hälfte (45 %) der Käufer Geschenkkarten und Gutscheine bevorzugt, wie…
News | IT-Security | Tipps
Wenn Betrüger auf Betrüger reinfallen
Cyberkriminelle nutzen Maus-Bewegungssimulatoren, auch Mouse Jiggler oder Mouse Mover genannt, um Malware zu verbreiten und sowohl Mitarbeiter in Unternehmen als auch Privatpersonen anzugreifen [1]. So haben die Lösungen von Kaspersky etwa drei Milliarden dieser Art von Angriffen weltweit in diesem Jahr schon blockiert, 290 Millionen davon in Europa. Malware gelangt über entfernbare USB-Laufwerke, CDs oder…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Sensibilisierung für Betrugsversuche, Sicherheitslücken und Datenschutz – Mit IT und KI auf der sicheren Seite
In Zeiten des täglichen Gebrauchs von künstlicher Intelligenz (KI) steigen nicht nur die Möglichkeiten und Chancen, auch der Sicherheitsaspekt rückt vermehrt in den Vordergrund. Wie können die Potenziale von IT und KI optimal und gleichzeitig sicher genutzt werden?
News | E-Commerce | IT-Security | Tipps
Auf diese Online-Betrügereien sollten Sie in der Weihnachtszeit achten
Mit den bevorstehenden »…ber«-Monaten, die sowohl Feiertagsstimmung als auch eine Zunahme von Online-Betrug mit sich bringen, warnt Jason Adler, ein erfahrener Softwareentwickler bei Repocket: »Die erhöhte E-Commerce-Aktivität von Oktober bis Dezember zieht auch mehr Cyberkriminelle an, die ahnungslose Opfer ausnutzen wollen.« Um sicher zu bleiben, muss man sich der gängigen Betrugsmaschen bewusst sein, die…
News | Business | Trends 2024 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Betrug hat ein neues Gesicht: 40 % aller Fälle von BEC wurden von einer KI erzeugt
Die Zahl der »Business E-Mail Compromise« ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 % höher, die Verwendung bösartiger Links steigt um 74 % und die Zahl manipulierter Anhänge verdoppelt sich. Die VIPRE Security Group veröffentlicht den Q2 2024 Email Threat Trends Report. Der Bericht demonstriert, wie einfallsreich Cyberkriminelle bei der Nutzung von KI vorgehen.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI hilft Betrügern: Deep-Fake-Videos zu Dieter Bohlens Ostheoarthritis
Urheber von Gesundheitsspam nutzen KI-Technologien für Social-Media-Kampagnen. Die Bitdefender Labs beobachten weltweite Kampagnen mit KI-generierten Deepfake-Videos und -Audios auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Messenger und Instagram. Unter den angeblichen Fürsprechern für Behandlungsmethoden etwa rund um das Thema Knie und Gelenke befinden sich Prominente wie Dieter Bohlen, der bekannte Arzt Dr. Heinz Lüscher, Christiano Ronaldo, Brad Pitt,…
News | E-Commerce | IT-Security
Onlinebetrug durch Quantencomputer: Unternehmen brauchen Kryptoagilität
Wie durch sichere Verschlüsselungsmethoden Kundendaten geschützt werden können. Eine Studie der LexisNexis Risk Solutions aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass jede betrügerische Transaktion Unternehmen in der EMEA-Region durchschnittlich das 3,9-fache des verlorenen Transaktionswertes kostet. Einzelhändlern in Deutschland entstehen für jeden Euro, der durch Betrug verloren geht, Kosten in Höhe von 3,43 Euro. In den…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-gesteuerter Identitätsbetrug nimmt zu
Die Studie »The Battle Against AI-driven Identity Fraud« zeigt, dass Entscheidungsträger in ganz Europa mit KI-gesteuertem Identitätsbetrug konfrontiert sind und mit einer Zunahme rechnen. Sie sind jedoch nicht darauf vorbereitet, dagegen vorzugehen, und waren bisher nicht in der Lage, Maßnahmen zu seiner Verhinderung zu ergreifen. Jeder fünfzehnte Betrugsversuch nutzt Deepfakes, um nicht nur B2C-Firmen,…
News | Trends 2024 | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Whitepaper
Cybercrime: Bankbetrug und Finanzdelikte in Europa
Trend-Report zu Bankbetrug und Finanzdelikten in Europa veröffentlicht. Untersuchung zeigt Zunahme bei Social-Engineering-Attacken und Gerätediebstählen; Kriminelle verfeinern ihre Methoden und ihre Opferauswahl mithilfe künstlicher Intelligenz. BioCatch, ein Experte für digitale Betrugserkennung und Schutz vor Finanzkriminalität durch Lösungen auf der Basis von Verhaltensbiometrie, hat eine neue Studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie Kriminelle ihre Betrugsmethoden immer…
News | Trends 2024 | Trends Security | Geschäftsprozesse | IT-Security
Betrug durch KI erreicht eine neue Dimension
Untersuchung zu Bankbetrug und Finanzdelikten in Europa zeigt Zunahme bei Social-Engineering-Attacken und Gerätediebstählen; Kriminelle verfeinern ihre Methoden und ihre Opferauswahl mithilfe künstlicher Intelligenz. BioCatch, ein Experte für digitale Betrugserkennung und Schutz vor Finanzkriminalität durch Lösungen auf der Basis von Verhaltensbiometrie, hat eine neue Studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie Kriminelle ihre Betrugsmethoden immer weiter verfeinern.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Betrügerisches Voice Cloning von Prominenten in sozialen Medien immer verbreiteter
In einer aktuellen Studie dokumentieren die Bitdefender Labs die starke Zunahme von mit künstlicher Intelligenz (KI) produzierten Video Deepfakes mit Voice Cloning von Prominenten. Diese verbreiten Cyberkriminelle über Anzeigen immer mehr über beliebte Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Messenger. In den Videos geklonte Prominente leiten die Opfer mit verlockenden Angeboten auf überzeugend aufgebaute E-Commerce-Webseiten.…
News | IT-Security | Kommentar
Wenn Betrüger Betrüger betrügen
Kommentar von Udo Schneider, Security Evangelist Europe bei Trend Micro zum gefälschten Europcar-Hack: Ende Januar wurden in einem Untergrundforum angebliche Daten von rund 50 Millionen Europcar-Kunden angeboten. Europcar reagierte schnell und bestritt, dass es sich um eine echte Datei handele. Weder seien die Daten in sich konsistent, noch seien insbesondere die E-Mail-Adressen bei Europcar überhaupt…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Cyberbetrug im Einzelhandel steigt um knapp 700 Prozent
Cyberkriminelle nutzen verstärkt Weihnachtsgeschäft aus. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2023 stieg der Geschenkkartenbetrug im Einzelhandel um 110 Prozent, während unerwünschtes Scraping, Kunden- und Zahlungskartenbetrug durchschnittlich um mehr als 700 Prozent zunahmen. Das geht aus dem »API Security Report« von Cequence Security zur Weihnachtssaison 2023 hervor [1]. Für die Erhebung untersuchte der Unified-API-Protection-Lösungsanbieter Cequence…
News | E-Commerce | IT-Security | Tipps
Generation 60+: Doch nicht so anfällig für Online-Betrug wie vermutet?
Aktuelle Umfrage untersucht Shopping-Verhalten und Cyberbedrohungen. Rund um den Black Friday starten die umsatzstärksten Wochen für stationäre Händler und Online-Shops. Es ist auch der Startschuss zur Jagd nach Präsenten für Weihnachten. 84,9 Prozent kaufen ihre Geschenke in diesem Jahr online. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage durch den IT-Sicherheitshersteller ESET [1]. Verglichen mit…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Anstieg von QR-Scan-Betrug über mobile Endgeräte
HP Wolf Security Studie: Blockierung von Makros zwingt Bedrohungsakteure zu neuen Angriffsmethoden. HP präsentiert den aktuellen HP Wolf Security Threat Insights Report. Dieser zeigt, dass Hacker ihre Angriffsmethoden zunehmend diversifizieren und QR-Code-Phishing-Kampagnen zunehmen. Die Isolierung von Bedrohungen auf PCs, die sich Erkennungstools entzogen haben, bietet HP Wolf Security einen besonderen Einblick in die neuesten Techniken,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Intelligente Betrugserkennungssysteme erhöhen Effektivität im Kampf gegen Finanzbetrügende
Künstliche Intelligenz gegen Finanzbetrug. Die Methoden im Finanzbetrug werden immer ausgeklügelter. Auch zum Leidwesen von Unternehmen. Besonders auf die Kartenzahlung haben es Betrügende abgesehen. Nortal, Spezialist für Lösungen für die digitale Transformation, zeigt in einem Whitepaper auf, wie sich Attacken KI-basiert erkennen und verhindern lassen. Denn künstliche Intelligenz ist bekanntermaßen lernfähig und damit ein…