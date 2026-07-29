Eine Reise, die fast zu schön war, um wahr zu sein

Manchmal beginnt Betrug nicht mit einer Drohung, sondern mit einem Traum: Meerblick, Schnäppchenpreis, perfektes Timing. Mia und Jonas wollten nur ein paar unbeschwerte Tage erleben – doch schon vor der Abreise merkten sie, wie leicht Vorfreude zur Falle werden kann. Ihre Geschichte zeigt, wie nah echte Urlaubsfreude und digitale Täuschung heute beieinanderliegen.

Mia und Jonas hatten sich ihren ersten gemeinsamen Sommerurlaub monatelang ausgemalt: morgens barfuß zum Meer, nachmittags mit dem Mietwagen ins Hinterland, abends Musik unter freiem Himmel. »Das wird unsere Reise«, sagte Mia, als sie eines Abends durch soziale Medien scrollte. Plötzlich blieb sie stehen. »Jonas, schau mal: Ferienwohnung mit Meerblick, moderne Küche, Balkon – und nur die Hälfte vom üblichen Preis.« Jonas zog die Augenbrauen hoch. »Klingt fast zu gut.« Mia zeigte auf den Hinweis unter der Anzeige: »Nur noch heute verfügbar.« Für einen Moment schwieg er. Dann sagte er: »Okay, aber wir prüfen das genau.« Trotzdem schrieben sie dem angeblichen Vermieter – nicht über eine Buchungsplattform, sondern über einen privaten Chat.

Die Antwort kam fast sofort. »Guten Abend, die Wohnung ist noch frei, aber ich habe mehrere Anfragen«, schrieb der Mann. »Wenn Sie sie sicher haben möchten, brauche ich die Anzahlung heute.« Mia biss sich auf die Lippe. »Was meinst du? Wenn wir warten, ist sie weg.« Jonas sah auf das Display. »Oder genau das sollen wir denken.« Gemeinsam suchten sie die Adresse in einer Karten-App. Dann fand Mia dieselben Fotos auf einer anderen Webseite. »Das ist nicht seine Wohnung«, flüsterte sie. Aus dem Schnäppchen war eine Falle geworden. Das Geld war noch nicht überwiesen – ihr erster Beinahe-Fehler.

Sie buchten schließlich eine echte Unterkunft über eine bekannte Plattform. Doch kaum war die erste Hürde genommen, blinkte das nächste Versprechen auf: Last-Minute-Flüge auf einer Seite, die aussah wie ein professionelles Reiseportal. »Der Preis ist irre«, sagte Mia. »Zu irre«, murmelte Jonas und deutete auf die Webadresse. »Warum ist die so lang?« Beim Bezahlen wurde ausschließlich Vorkasse angeboten. »Nein«, sagte Jonas und öffnete einen neuen Browser-Tab. »Wir tippen die Airline selbst ein.« Dort kosteten die Flüge mehr – aber sie existierten. Das vermeintliche Portal war wenige Tage später nicht mehr auffindbar.

Am Urlaubsort schien die Welt zunächst wieder in Ordnung. Sonne auf der Haut, Salz in der Luft, der erste Kaffee am Hafen. Am nächsten Tag wollten Mia und Jonas einen Ausflug machen und dazu einen Mietwagen ordern. Aber auch der Mietwagen hatte seinen eigenen Haken. Ein Anbieter versprach ein Auto für fast die Hälfte des üblichen Preises, verlangte aber eine Vorauszahlung außerhalb der Plattform. »Wir können Ihnen den Wagen nur reservieren, wenn Sie direkt zahlen«, schrieb der Anbieter. Mia sah Jonas an. »Das kennen wir doch.« Diesmal prüften sie Bewertungen, Impressum und Zahlungsweg. Die angebliche Firma hinterließ kaum Spuren im Netz, dafür tauchten in Foren mehrere Warnungen auf. »Lieber teurer und echt«, sagte Jonas. Mia nickte. »Und ohne Bauchschmerzen.«

Am Tag nach dem Ausflug vibrierte Mias Handy. »Offene Mautgebühr. Wenn wir nicht sofort zahlen, kommen Zusatzkosten dazu«, las sie vor. Der Link führte auf eine Seite mit Logo, Formular und Kreditkartenfeld. »Das sieht echt aus«, sagte Mia und hielt den Finger schon über dem Display. Jonas beugte sich näher heran. »Warte. Diese Adresse passt nicht.« Sie riefen die offizielle Webseite des Mautbetreibers auf – dort gab es keine Forderung. Mia atmete aus. »Schon wieder knapp.«

Am nächsten Tag änderte sich die Rückflugzeit. Mia und Jonas suchten online nach dem Kundenservice der Airline. Ganz oben erschien eine Hotline, seriös formuliert und prominent platziert. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Mann am Telefon routiniert. Mia erklärte das Problem. »Zur Verifizierung benötige ich Ihre Kreditkartennummer und den Einmalcode aus Ihrer Banking-App«, sagte er. Jonas erstarrte. »Auflegen«, flüsterte er. Mia zögerte nur eine Sekunde – dann beendete sie das Gespräch. Die echte Nummer fanden sie anschließend in der Buchungsbestätigung. Dort bestätigte man ihnen, dass gefälschte Service-Anzeigen gerade besonders häufig auftauchten.

Später saßen sie in einem kleinen Restaurant am Strand. Auf der Speisekarte klebte ein QR-Code. Mia scannte ihn und runzelte die Stirn. »Warum wollen die für die Speisekarte meine Zahlungsdaten?« Der Kellner, der gerade Wasser brachte, blieb stehen. »Darf ich mal sehen?« Er betrachtete den Aufkleber und wurde ernst. »Das ist nicht unserer. Der echte QR-Code ist auf der Rückseite.« Jonas drehte die Karte um. »Jemand hat ihn einfach überklebt«, sagte er. Von da an betrachteten Mia und Jonas jeden QR-Code an Parkautomaten, Speisekarten und Sehenswürdigkeiten mit einem zweiten Blick.

Im Hotel tappte Jonas beinahe in die nächste Falle. Sein Handy verband sich fast automatisch mit einem WLAN, dessen Name dem offiziellen Hotelnetz täuschend ähnlich sah. An der Rezeption fragte Mia: »Ist ›Hotel Blue Free WiFi‹ Ihres?« Die Mitarbeiterin schüttelte den Kopf. »Unser Netz heißt ›BlueHotel_Guest‹. Bitte verbinden Sie sich nicht mit dem anderen.« Jonas sah auf sein Handy. »Dann war das also ein Köder.« Das falsche Netz war ein sogenanntes »Evil Twin«-Netzwerk, angelegt, um Zugangsdaten mitzulesen. Von da an nutzten sie für sensible Dinge nur noch mobile Daten oder ein VPN.

Kurz vor dem Konzert fanden sie über soziale Medien zwei Tickets zu einem guten Preis. Der Verkäufer schrieb schnell, fast hektisch: »Viele Interessenten. Wenn ihr sie wollt, müsst ihr sofort zahlen. Freunde und Familie reicht.« Mia tippte: »Können wir über die offizielle Wiederverkaufsplattform gehen?« Die Antwort kam hart zurück: »Dann eben nicht. Ich habe genug andere Käufer.« Kurz darauf war der Kontakt verschwunden. Später am Eingang sahen sie Menschen, deren Tickets bereits entwertet oder schlicht gefälscht waren. Mia sagte leise: »Das hätten wir sein können.«

Am letzten Reisetag kam noch eine Nachricht: Ihr Gepäck sei angeblich falsch zugeordnet worden, gegen eine kleine Gebühr könne es bevorzugt zugestellt werden. »Natürlich ausgerechnet jetzt«, sagte Mia müde. Jonas hob den Kopf. »Nicht über den Link. Wir prüfen es direkt bei der Airline.« Wenig später bot ein Geldautomat am Flughafen an, den Betrag »bequem in Euro« abzurechnen. »Klingt nett«, sagte Mia. »Ist aber meistens teuer«, antwortete Jonas und wählte die Landeswährung. Sie prüften den Gepäckstatus offiziell, lehnten die Euro-Umrechnung ab und hoben nur an einem Automaten in einer Bankfiliale Geld ab.

Als sie nach Hause flogen, hatten sie mehr im Gepäck als Souvenirs und Sonnencreme. »Weißt du, was verrückt ist?«, sagte Mia und sah aus dem Flugzeugfenster. »Fast alles sah im ersten Moment normal aus.« Jonas nickte. »Genau das ist der Trick.« Fast jede Masche hatte ihnen im Laufe der Reise einmal den Weg gekreuzt – mal als verlockendes Angebot, mal als dringende Nachricht, mal als scheinbar bequeme Abkürzung. Doch jedes Mal hatten sie im entscheidenden Moment gestoppt, geprüft und nachgefragt. Aus dem Urlaub wurde keine Katastrophe, sondern eine Lektion, die sie nicht vergessen würden.

Fazit

Betrug kündigt sich selten laut an. Er sagt nicht: »Ich bin gefährlich.« Er kommt leise – als Sonderangebot, als Eilmeldung, als freundlicher Service oder als praktische Abkürzung. Wer gerade im Urlaub kurz innehält, offizielle Kanäle nutzt und bei Druck misstrauisch bleibt, schützt nicht nur sein Geld, sondern auch das Gefühl von Sicherheit, das jede Reise erst wirklich erholsam macht.

Albert Absmeier & KI

Sommer: Lukrative Saison für Betrüger

Der Sommer ist für viele die schönste Zeit des Jahres – für Betrüger jedoch auch eine besonders lukrative Saison. Zwischen Last-Minute-Angeboten, Ferienwohnungen, Flugbuchungen, Eventtickets und digitalen Reise-Services entstehen zahlreiche Gelegenheiten, Reisende unter Zeitdruck zu setzen und zu unüberlegten Zahlungen zu verleiten. Wer die typischen Warnsignale kennt, kann entspannter reisen, Geldverluste vermeiden und im Ernstfall schneller reagieren.

Management Summary

Urlaubsbetrug nutzt oft dieselben Muster: Zeitdruck, unrealistisch günstige Angebote, unsichere Zahlungswege und Links zu gefälschten Webseiten.

Besonders gefährdet sind Buchungen von Ferienwohnungen, Flügen, Mietwagen, Tickets sowie Zahlungen über SMS, QR-Codes oder angebliche Kundenservices.

Die beste Vorsorge ist die konsequente Nutzung offizieller Webseiten, bekannter Plattformen und sicherer Zahlungsmethoden mit Käuferschutz.

Digitale Vorsicht ist auf Reisen besonders wichtig: öffentliches WLAN, manipulierte QR-Codes und Phishing-Nachrichten können sensible Daten abgreifen.

Bei Verdacht gilt: nicht klicken, nicht zahlen, Kommunikation abbrechen, den Anbieter über offizielle Kanäle kontaktieren und Zahlungen beziehungsweise Konten prüfen.

Die häufigsten Betrugsmaschen im Sommer:

Betrug bei Ferienwohnungen:

Reisende werden mit »zu gut, um wahr zu sein«-Angeboten geködert, die sie in sozialen Medien oder auf gefälschten Webseiten finden, die mit falschen Immobilien werben.

Reisende werden mit »zu gut, um wahr zu sein«-Angeboten geködert, die sie in sozialen Medien oder auf gefälschten Webseiten finden, die mit falschen Immobilien werben. Gefälschte Flugbuchungsseiten:

Im Sommer werden Websites eingerichtet, die wie die von Reisebüros aussehen, insbesondere für Last-Minute-Flüge und Sonderangebote.

Im Sommer werden Websites eingerichtet, die wie die von Reisebüros aussehen, insbesondere für Last-Minute-Flüge und Sonderangebote. Gefälschte SMS zu Mautgebühren:

Nach dem Überqueren von Landesgrenzen oder beim Befahren unbekannter Mautnetze erhalten Reisende möglicherweise gefälschte SMS wegen unbezahlter Mautgebühren, in denen mit Verzugsgebühren gedroht wird, wenn sie nicht auf einen Link klicken, um zu bezahlen.

Nach dem Überqueren von Landesgrenzen oder beim Befahren unbekannter Mautnetze erhalten Reisende möglicherweise gefälschte SMS wegen unbezahlter Mautgebühren, in denen mit Verzugsgebühren gedroht wird, wenn sie nicht auf einen Link klicken, um zu bezahlen. Party-Einladung:

Der Erhalt einer SMS oder E-Mail von einer gefälschten digitalen Einladungsplattform, die oft von einem gehackten E-Mail-Konto stammt, insbesondere während saisonaler Veranstaltungen.

Der Erhalt einer SMS oder E-Mail von einer gefälschten digitalen Einladungsplattform, die oft von einem gehackten E-Mail-Konto stammt, insbesondere während saisonaler Veranstaltungen. Ticketbetrug:

Sommerveranstaltungen steigern die Nachfrage nach Tickets und bieten Betrügern die Gelegenheit, doppelte oder gefälschte Tickets zu verkaufen, während sie die Opfer dazu drängen, ungesicherte Zahlungs-Apps zu nutzen.

Gefälschte Reisebestätigungen oder Stornierungs-E-Mails : Betrüger geben sich als Hotel, Airline oder Buchungsplattform aus und fordern zur »Bestätigung« von Zahlungsdaten auf.

: Betrüger geben sich als Hotel, Airline oder Buchungsplattform aus und fordern zur »Bestätigung« von Zahlungsdaten auf. Fake-Kundenservice über Suchmaschinen : Wer nach Hotline-Nummern von Airlines oder Reiseportalen sucht, landet manchmal bei betrügerischen Anzeigen oder gefälschten Support-Seiten.

: Wer nach Hotline-Nummern von Airlines oder Reiseportalen sucht, landet manchmal bei betrügerischen Anzeigen oder gefälschten Support-Seiten. Betrug mit Mietwagen : Sehr günstige Angebote, Vorauszahlungen außerhalb offizieller Plattformen oder angebliche Zusatzgebühren vor Ort können Warnsignale sein.

: Sehr günstige Angebote, Vorauszahlungen außerhalb offizieller Plattformen oder angebliche Zusatzgebühren vor Ort können Warnsignale sein. QR-Code-Betrug am Urlaubsort : Manipulierte QR-Codes auf Speisekarten, Parkautomaten oder Sehenswürdigkeiten können auf Phishing-Seiten führen.

: Manipulierte QR-Codes auf Speisekarten, Parkautomaten oder Sehenswürdigkeiten können auf Phishing-Seiten führen. Öffentliches WLAN und »Evil Twin«-Netzwerke : Gefälschte WLANs in Hotels, Flughäfen oder Cafés können Login- und Zahlungsdaten abgreifen.

: Gefälschte WLANs in Hotels, Flughäfen oder Cafés können Login- und Zahlungsdaten abgreifen. Social-Media-Gewinnspiele für Reisen : Angebliche Gratisreisen oder Gutscheine dienen oft dazu, persönliche Daten oder Gebühren zu erschleichen.

: Angebliche Gratisreisen oder Gutscheine dienen oft dazu, persönliche Daten oder Gebühren zu erschleichen. Betrug mit Gepäckzustellung oder verlorenen Koffern : Gefälschte Nachrichten von Paketdiensten oder Airlines fordern Gebühren für die angebliche Rückgabe des Gepäcks.

: Gefälschte Nachrichten von Paketdiensten oder Airlines fordern Gebühren für die angebliche Rückgabe des Gepäcks. Wechselstuben- und Geldautomatenbetrug: Manipulierte Automaten, überhöhte Gebühren oder ungünstige Dynamic-Currency-Conversion-Angebote können Reisende teuer zu stehen kommen.

Tipps zur Erkennung von Betrugsmaschen

Man erkennt viele Urlaubsbetrugsmaschen an ähnlichen Warnsignalen: Zeitdruck, ungewöhnlich niedrige Preise, Zahlungsaufforderungen über unsichere Kanäle, Links in Nachrichten, fehlende Impressumsdaten und Kommunikation außerhalb offizieller Plattformen. Konkret helfen diese Tipps:

Ferienwohnungen und Hotelangebote

Erkennen:

Preis ist deutlich günstiger als vergleichbare Angebote.

Anbieter drängt zur schnellen Überweisung.

Kommunikation läuft außerhalb der Buchungsplattform.

Fotos wirken zu professionell oder tauchen auf anderen Seiten ebenfalls auf.

Tipps:

Nur über bekannte Plattformen oder offizielle Hotelwebseiten buchen.

Adresse, Bewertungen und Anbieterprofil prüfen.

Keine Überweisung auf Privatkonten, wenn die Plattform sichere Zahlung anbietet.

Bilder per Rückwärtssuche prüfen.

Gefälschte Flug- und Reisebuchungsseiten

Erkennen:

Webadresse enthält kleine Schreibfehler oder ungewöhnliche Endungen.

Angebot erscheint nur über Werbung oder Social Media.

Es fehlen Impressum, AGB oder Kontaktmöglichkeiten.

Zahlung ist nur per Überweisung, Kryptowährung oder Gutschein möglich.

Tipps:

Adresse der Airline oder Buchungsplattform selbst eintippen.

Preise mit mehreren seriösen Anbietern vergleichen.

Vor Zahlung Bewertungen der Seite recherchieren.

Keine Buchung über Links aus dubiosen Anzeigen abschließen.

Gefälschte SMS, Maut- oder Zahlungsaufforderungen

Erkennen:

Nachricht droht mit Gebühren, Sperrung oder Strafe.

Link führt auf eine verkürzte oder unbekannte Adresse.

Persönliche Daten oder Kreditkartendaten werden sofort verlangt.

Tipps:

Nicht auf Links in SMS oder Messenger-Nachrichten klicken.

Offizielle Website des Mautbetreibers selbst öffnen.

Zahlungsaufforderungen über Kundenkonto oder Hotline prüfen.

Verdächtige Nachrichten löschen oder melden.

Fake-Kundenservice

Erkennen:

Hotline wurde über Suchmaschinenanzeige gefunden.

Mitarbeitende verlangen Fernzugriff, Codes oder Bankdaten.

Es wird zur Zahlung von »Bearbeitungsgebühren« gedrängt.

Tipps:

Telefonnummern nur von offiziellen Webseiten oder Buchungsunterlagen nutzen.

Niemals TANs, Einmalcodes oder vollständige Kartendaten weitergeben.

Bei Unsicherheit auflegen und selbst die offizielle Nummer wählen.

Ticket- und Eventbetrug

Erkennen:

Tickets werden über private Chats oder Social Media angeboten.

Verkäufer drängt auf Sofortzahlung.

Zahlung soll über Freunde-und-Familie-Funktion oder unsichere Apps erfolgen.

Tipps:

Tickets nur über offizielle Anbieter oder autorisierte Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Käuferschutz nutzen.

QR- oder Barcodes nicht öffentlich posten.

Bei ausverkauften Events besonders skeptisch sein.

QR-Code-Betrug am Urlaubsort

Erkennen:

QR-Code ist überklebt oder wirkt nachträglich angebracht.

Die Zielseite verlangt Login-, Karten- oder Bankdaten.

Die Webadresse passt nicht zum Anbieter.

Tipps:

Vor dem Öffnen prüfen, wohin der QR-Code führt.

Bei Zahlungen lieber offizielle Apps oder Webseiten nutzen.

Bei Parkautomaten oder Restaurants im Zweifel Personal fragen.

Öffentliches WLAN

Erkennen:

WLAN-Name ähnelt Hotel-, Café- oder Flughafen-WLAN, ist aber leicht abgewandelt.

Nach dem Verbinden werden ungewöhnliche Daten abgefragt.

Verbindung ist unverschlüsselt.

Tipps:

Offiziellen Netzwerknamen beim Personal erfragen.

Kein Online-Banking oder Kartenzahlungen über offenes WLAN.

VPN nutzen, wenn möglich.

Automatisches Verbinden mit bekannten Netzwerken deaktivieren.

Social-Media-Gewinnspiele und Reisegutscheine

Erkennen:

Gewinn wirkt unrealistisch hochwertig.

Man soll Gebühren zahlen, um den Preis zu erhalten.

Konto ist neu, hat wenige Beiträge oder kopiert bekannte Marken.

Tipps:

Offizielle Unternehmensprofile prüfen.

Keine Ausweiskopien, Zahlungsdaten oder Codes senden.

Teilnahmebedingungen und Impressum prüfen.

Bei angeblichen Gewinnen niemals vorab bezahlen.

Gepäck- oder Paketbenachrichtigungen

Erkennen:

Nachricht kommt unerwartet nach einem Flug.

Kleine Gebühr soll bezahlt werden, um Gepäck freizugeben.

Link führt nicht zur offiziellen Airline- oder Paketdienstseite.

Tipps:

Gepäckstatus direkt bei Airline, Flughafen oder offiziellem Lost-and-Found prüfen.

Buchungsnummern nur auf offiziellen Seiten eingeben.

Keine Gebühren über Links in SMS zahlen.

Geldautomaten und Wechselstuben

Erkennen:

Geldautomat wirkt manipuliert, locker oder verdeckt.

Wechselkurs wird unklar angezeigt.

Automat bietet Zahlung »in Euro« statt Landeswährung mit schlechtem Kurs an.

Tipps:

Geldautomaten in Banken oder gut überwachten Bereichen nutzen.

Tastatur bei PIN-Eingabe abdecken.

Dynamic Currency Conversion ablehnen und in Landeswährung zahlen.

Kontoauszüge während und nach der Reise regelmäßig prüfen.

Faustregel: Wenn ein Angebot extrem günstig ist, eine Nachricht Druck macht oder persönliche beziehungsweise finanzielle Daten über einen Link abgefragt werden, sollte man stoppen, prüfen und den Anbieter über einen offiziellen Kanal kontaktieren.

FAQ: Häufige Fragen zu Urlaubsbetrug

Woran erkenne ich ein unseriöses Reiseangebot?

Auffällig sind sehr niedrige Preise, fehlende Kontaktdaten, Druck zur schnellen Zahlung, Kommunikation außerhalb offizieller Plattformen und Zahlungswünsche per Überweisung, Gutschein oder Kryptowährung.

Was sollte ich tun, wenn ich eine verdächtige SMS oder E-Mail erhalte?

Nicht auf Links klicken, keine Daten eingeben und keine Anhänge öffnen. Stattdessen die offizielle Webseite des Anbieters selbst aufrufen oder die Nummer aus den Buchungsunterlagen nutzen.

Wie kann ich mich beim Bezahlen besser schützen?

Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden mit Käuferschutz, zahlen Sie möglichst nicht direkt auf Privatkonten und vermeiden Sie Zahlungen über Links aus Nachrichten oder über unsichere Apps.

Sind öffentliche WLAN-Netzwerke im Urlaub gefährlich?

Sie können riskant sein, wenn sie unverschlüsselt oder gefälscht sind. Vermeiden Sie Online-Banking und sensible Logins in offenen Netzwerken, prüfen Sie den offiziellen Netzwerknamen und nutzen Sie nach Möglichkeit ein VPN.

Was tun, wenn ich bereits auf einen Betrug hereingefallen bin?

Kontaktieren Sie sofort Bank oder Kreditkartenanbieter, ändern Sie betroffene Passwörter, sichern Sie Belege und Nachrichten, melden Sie den Vorfall bei Plattform, Anbieter oder Polizei und beobachten Sie Ihre Kontobewegungen.

Albert Absmeier & KI

2154 Artikel zu „Betrug“

News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps KI‑gestützte Betrugsmaschen bei Geldanlagen Erscheinungsformen, Erkennungsmerkmale und Schutzmaßnahmen. Einleitung Die Digitalisierung der Finanzmärkte eröffnet neue Möglichkeiten für private Anlegerinnen und Anleger, bringt jedoch zugleich ein erhöhtes Risiko für betrügerische Aktivitäten mit sich. Besonders auffällig ist in den letzten Jahren der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) durch Täterinnen und Täter, um Geldanlagebetrug realistischer, skalierbarer und schwerer erkennbar zu… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Finanzielle Verluste durch Deepfake-Betrug Der Bericht von Surfshark zeigt, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fast viermal so viele Deepfake-Vorfälle gab (insgesamt 580) wie im gesamten Jahr 2024 – und dass allein in diesem Zeitraum Verluste von 410 Millionen US-Dollar durch Deepfake-Betrug entstanden sind. Insgesamt belaufen sich die Verluste durch betrügerisch eingesetzte Deepfake-Technologie seit 2019 auf… Weiterlesen →

News | IT-Security | Kommentar Onlinebetrug und Cyberkriminalität durch Fraud Awareness bekämpfen Gerade in Zeiten mit vielen Transaktionen wie Black Friday und allgemein im Vorweihnachtsgeschäft ist ein verstärkter Fokus auf Identitätsdiebstahl und Betrugsprävention auf Händler- wie auf Zahlungsdienstleisterseite nötig. Mithilfe von KI-gestützten Methoden gehen Betrüger in immer größerem Stil vor. Laut einer repräsentativen Studie des IT-Branchenverbands Bitkom ist fast die Hälfte der befragten Deutschen (44 Prozent) bereits… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Wenn Betrüger auf Betrüger reinfallen Cyberkriminelle nutzen Maus-Bewegungssimulatoren, auch Mouse Jiggler oder Mouse Mover genannt, um Malware zu verbreiten und sowohl Mitarbeiter in Unternehmen als auch Privatpersonen anzugreifen [1]. So haben die Lösungen von Kaspersky etwa drei Milliarden dieser Art von Angriffen weltweit in diesem Jahr schon blockiert, 290 Millionen davon in Europa. Malware gelangt über entfernbare USB-Laufwerke, CDs oder… Weiterlesen →

News | E-Commerce | IT-Security Onlinebetrug durch Quantencomputer: Unternehmen brauchen Kryptoagilität Wie durch sichere Verschlüsselungsmethoden Kundendaten geschützt werden können. Eine Studie der LexisNexis Risk Solutions aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass jede betrügerische Transaktion Unternehmen in der EMEA-Region durchschnittlich das 3,9-fache des verlorenen Transaktionswertes kostet. Einzelhändlern in Deutschland entstehen für jeden Euro, der durch Betrug verloren geht, Kosten in Höhe von 3,43 Euro. In den… Weiterlesen →