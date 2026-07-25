Betrug mit echten Buchungsdaten: Phishing-Angriffe bei Booking.com

Wer kurz vor der Reise unerwartet eine WhatsApp-Nachricht seines gebuchten Hotels erhält, sollte misstrauisch werden. Dahinter steckt oft kein technischer Fehler, sondern raffinierter Betrug mit echten Buchungsdaten, berichtet das IT- und Technikmagazin c’t. Die Ursache sind kompromittierte Hotelkonten im Verwaltungssystem von Booking.com. Die Experten raten: niemals auf Links in solchen Nachrichten klicken – im Zweifel direkt beim Hotel anrufen.
Die Masche ist perfide: Kriminelle verschaffen sich Zugang zu den sogenannten Extranet-Konten der Unterkünfte – dem Teil der Plattform, über die Hotels ihre Buchungen bei Booking.com verwalten. Dort finden sie vollständige Buchungsdaten: Namen, Reisedaten, Telefonnummern. Mit diesen Informationen geben sie sich als Hotel aus und fordern Gäste auf, eine angeblich fehlerhafte Zahlung über einen Link nachzuholen. Die Nachrichten wirken authentisch, weil sie auf echten Daten basieren.
Besonders gefährlich: Die Nachrichten kommen per WhatsApp oder E-Mail kurz vor Reisebeginn, wenn Urlauber unter Zeitdruck stehen. Der Link führt zu gefälschten Zahlungsseiten, auf denen Kreditkartendaten abgegriffen werden. Im April 2026 häuften sich solche Fälle. Zahlreiche Gäste erhielten sowohl echte Warnungen von Booking.com als auch Phishing-Nachrichten der Betrüger.
Predrag Vuckovic, Leiter der IT-Sicherheit bei Booking.com, bestätigt gegenüber c’t das Problem. Die Schwachstelle liegt im Extranet-System: Viele und nicht nur kleinere Unterkünfte fallen selbst auf Phishing-Angriffe herein. Sind die Zugangsdaten erbeutet, haben Kriminelle direkten Zugriff auf Gästeinformationen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es bei Booking.com zwar obligatorisch, sie hilft bei diesen Angriffen aber nur bedingt.
Hoteliers berichten von Hilflosigkeit, wenn ihre Konten gekapert werden. »System- und branchenbedingt gibt es einfach viele Angriffsflächen«, sagt c’t-Redakteur Markus Montz. Die Plattform verschickt bei Verdacht Warnungen an betroffene Gäste, doch die Angriffe häufen sich.
So schützen sich Urlauber: Zahlungsaufforderungen per WhatsApp sind grundsätzlich unüblich. Seriöse Hotels fordern Zahlungen über die offiziellen Kanäle der Plattform oder direkt vor Ort. Verdächtige Nachrichten sollten umgehend an Booking.com gemeldet werden. Die Buchung lässt sich jederzeit über die offizielle App prüfen. Wer bereits auf einen Link geklickt und Daten eingegeben hat, sollte sofort die Kreditkarte sperren und Anzeige erstatten.
Quelle:
https://www.heise.de/hintergrund/Booking-com-Phishing-So-erkennen-Sie-gefaelschte-Hotel-Nachrichten-11361285.html
FAQ: Schutz vor aktuellen Booking.com-Phishing-Angriffen
Warum wirken die aktuellen Betrugsnachrichten so glaubwürdig?
Die Täter verwenden teilweise echte Angaben wie Name, Unterkunft, Reisezeitraum oder Buchungsnummer. Diese Daten können aus kompromittierten Konten von Unterkünften stammen. Korrekte Buchungsdetails sind deshalb kein Echtheitsbeweis.
Woran erkenne ich eine verdächtige Nachricht?
Typische Warnzeichen sind unerwartete Zahlungs- oder Verifizierungsaufforderungen, kurze Fristen, die Drohung mit einer Stornierung, Links zu fremden Internetadressen sowie die Aufforderung, Kreditkarten-, Bank- oder Zugangsdaten erneut einzugeben. Besondere Vorsicht gilt bei WhatsApp, SMS und E-Mails mit Links oder Anhängen.
Ist eine Nachricht im Booking.com-Chat automatisch sicher?
Nein. Wurde das Verwaltungskonto einer Unterkunft übernommen, können betrügerische Nachrichten auch über einen vertraut wirkenden Kanal versendet werden. Prüfen Sie jede ungewöhnliche Zahlungsaufforderung unabhängig.
Wie prüfe ich eine Zahlungsaufforderung sicher?
Öffnen Sie die Booking.com-App oder geben Sie die bekannte Webadresse selbst in den Browser ein. Nutzen Sie keinen Link aus der Nachricht. Vergleichen Sie Zahlungsstatus und Zahlungsbedingungen mit der ursprünglichen Buchungsbestätigung. Bleiben Zweifel, rufen Sie die Unterkunft über eine unabhängig recherchierte oder in der Buchungsbestätigung angegebene Nummer an.
Fordert Booking.com Kreditkartendaten per WhatsApp, SMS, E-Mail oder Telefon an?
Booking.com erklärt, Kreditkartendaten nicht über diese Kanäle abzufragen. Auch eine abweichende Banküberweisung, die nicht den Zahlungsbedingungen der Buchungsbestätigung entspricht, ist ein deutliches Warnsignal.
Was sollte ich vorbeugend tun?
Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Booking.com-Konto, verwenden Sie ein einzigartiges starkes Passwort und geben Sie Passwörter, Bestätigungscodes oder vollständige Zahlungsdaten niemals an vermeintliche Support-Mitarbeitende weiter. Kommunizieren und bezahlen Sie möglichst ausschließlich über die offiziellen Kanäle.
Was tue ich, wenn ich nur auf den Link geklickt habe?
Schließen Sie die Seite sofort und laden Sie nichts herunter. Prüfen Sie das Gerät mit aktueller Sicherheitssoftware. Falls Sie sich auf der Seite angemeldet haben, ändern Sie das betroffene Passwort umgehend über die echte App oder Website und überall dort, wo Sie dasselbe Passwort verwendet haben.
Was tue ich, wenn ich Kreditkarten- oder Bankdaten eingegeben habe?
Kontaktieren Sie sofort Ihre Bank oder den Kartenanbieter über die offizielle Rufnummer, lassen Sie Karte beziehungsweise Onlinebanking sperren und widersprechen Sie verdächtigen Umsätzen. Ändern Sie betroffene Zugangsdaten, sichern Sie Screenshots und Nachrichten und erstatten Sie bei einem Schaden Anzeige. Folgen Sie den Anweisungen Ihrer Bank für weitere Schutzmaßnahmen.
Wie melde ich den Betrugsversuch?
Melden Sie die Nachricht über die offiziellen Kontaktmöglichkeiten in der Booking.com-App oder auf der selbst aufgerufenen Website. Informieren Sie zusätzlich die Unterkunft über einen verifizierten Kontaktweg. Leiten Sie die verdächtige Nachricht nicht unbedacht weiter, sondern bewahren Sie sie als Beleg auf.
Welche Grundregel sollte ich mir merken?
Nicht klicken, nicht unter Zeitdruck zahlen, unabhängig prüfen. Öffnen Sie Buchung und Kundenservice immer selbst über die offizielle App oder Website.
1914 Artikel zu „Phishing Tipps“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Betrug im Sommer erkennen: Vier Tipps von Experten
Management Summary KI-gestützte Betrugsversuche werden durch täuschend echte Stimmen, Videos und Gesprächsskripte immer schwerer erkennbar. Der Beitrag zeigt vier unmittelbar anwendbare Prüfmethoden: spontane Folgefragen stellen, die reale Umgebung im Video einbeziehen, Augen- und Lippenbewegungen kontrollieren sowie mit Ironie oder unerwartetem Humor testen, ob das Gegenüber den Kontext versteht. Für potenzielle Opfer lautet die zentrale…
Trends 2026 | News | Trends Security | Geschäftsprozesse | IT-Security | Tipps
Urlaubs-Phishing: Wenn Cyberkriminelle Ihre Reisedaten kennen
Gezieltes Urlaubs-Phishing mit neuer Qualität Zutreffende persönliche Reisedaten erhöhen die Glaubwürdigkeit von WhatsApp-Phishing-Kampagnen. Hacker schalten sich in Booking.com-interne Kommunikation ein, um Daten zu erbeuten. Reisedaten von Anwendern sind lohnende Informationen für Cyberkriminelle. Bereits mit jeder Vorurlaubssaison starten Phishing-Kriminelle ihre Angriffe auf erholungssuchende und urlaubsplanende Verbraucher. Die Bitdefender Labs erkennen in ihrer aktuellen Analyse…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Tipps
Tipps zur Erkennung von Dokumentenbetrug
Manipulierte Dokumente identifizieren, bevor sie in Unternehmenssysteme gelangen und nachgelagerte Risiken auslösen. Dokumente sind in vielen Geschäftsprozessen die Grundlage für Entscheidungen. Entsprechend hoch ist das Risiko, wenn gefälschte oder manipulierte Unterlagen unbemerkt in Systeme gelangen. Die Kombination aus Document AI, forensischen Prüfungen und Process AI kann helfen, mögliche Fälschungen bereits beim Eingang aufzudecken. Gleichzeitig…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | IT-Security | Tipps
Kompromittierte Amazon-SES-Konten für Phishing missbraucht
IT-Sicherheitsexperten warnen vor Phishing- und Business-Email-Compromise-Angriffen, bei denen Cyberkriminelle kompromittierte Konten von Amazon Simple Email Service (SES) nutzen. Dieser cloudbasierte E-Mail-Dienst wird von Unternehmen und Entwicklern für den Versand großer Mengen an Marketing-, Benachrichtigungs- und Transaktionsmails eingesetzt – etwa für Passwort-Zurücksetzungen oder Statusmeldungen. Dabei geben sich die Angreifer als Mitarbeiter aus und fälschen vollständige…
News | Trends 2025 | Trends Security | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Trends Services | IT-Security | Tipps
Phishing boomt (nicht nur) im Weihnachtsgeschäft
Gefälschte und mit Schadsoftware verseuchte E-Mails, SMS oder QR-Codes: Sicherheitstipps für Online-Shopping vor Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit boomt der Onlinehandel, angeheizt durch Rabattwochen rund um »Black Friday« und »Cyber Monday«. Doch wo Verbraucherinnen und Verbraucher nach Schnäppchen suchen, lauern häufig auch Betrüger. Phishing zählt dabei laut dem aktuellen »Bundeslagebild Cybercrime« des Bundeskriminalamts (BKA) zu den…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Sicherheitsprognosen 2026: Auf welche Phishing-Techniken sich Unternehmen vorbereiten sollten
Im Jahr 2025 prägten vor allem die Kombination aus KI, sich kontinuierlich weiterentwickelnden Phishing-as-a-Service (PhaaS)-Kits und immer ausgefeilteren Techniken zur Verbreitung von Phishing und zur Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen die Phishing-Landschaft. Die Threat-Analysten von Barracuda gingen beispielsweise noch vor einem Jahr davon aus, dass PhaaS-Kits bis Ende 2025 für die Hälfte aller Angriffe mit dem Ziel,…
News | E-Commerce | IT-Security | Tipps
620 % mehr Phishing-Angriffe am Black Friday
In der Woche vor Black Friday stiegen Phishing-Angriffe, die bekannte Einzelhändler wie Lindt, Rewe, Edeka oder Obi imitieren, um 54 Prozent. Amazon ist die am häufigsten imitierte Marke – sie steht hinter 80 Prozent der untersuchten Phishing-Kampagnen. Darktrace warnt Konsumenten vor gefälschten »Schnäppchen-Mails« und gibt Tipps für sicheres Online-Shopping in der Feiertagssaison. Weitere Zunahme der Phishing-Aktivitäten um…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Was kann man gegen Phishing von MFA unternehmen
Phishing‑Angriffe, die Multi‑Factor‑Authentication (MFA) umgehen, nutzen inzwischen Reverse‑Proxy/AiTM‑Kits, gefälschte OAuth‑Apps, Push‑Bombing und Social‑Engineering‑Tricks; Abwehr muss technisch, organisatorisch und auf Nutzerverhalten abzielen. Technische Maßnahmen (Priorität hoch) Phishing‑resistente Authentifizierung einführen Setze FIDO2/Passkeys, Hardware‑Security‑Keys und plattformbasierte kryptografische Anmeldungen statt SMS, E‑Mail‑OTPs oder einfachen App‑Pushs ein. OAuth‑App‑Kontrollen und Berechtigungsprüfung erzwingen Whiteliste vertrauenswürdige OAuth‑Ziele, blockiere inaktive oder nicht genehmigte Third‑Party‑Apps…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Services | Tipps
Neues, getarntes Phishing-Kit zielt auf Microsoft 365 ab
Ein neuartiges, getarntes und hartnäckiges PhaaS-Kit stiehlt Anmeldedaten und Authentifizierungs-Token von Microsoft 365-Nutzern, wie eine aktuelle Analyse von Barracuda zeigt [1]. Die Bedrohungsanalysten beobachten dieses neue und sich rasant weiterentwickelnde PhaaS-Kit seit Juli 2025 und haben es »Whisper 2FA« getauft. Im vergangenen Monat hat Barracuda fast eine Million Whisper 2FA-Angriffe auf Konten im Rahmen von…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Whitepaper: Acht Tipps für den Schutz vor Cyberangriffen
Die Zahl und Heftigkeit der Attacken auf Unternehmen über das Internet steigen ständig. Herkömmliche Prozesse zur Wiederherstellung von Daten und Systemen funktionieren oft nicht mehr, da Backups oder Sicherheitsanwendungen zerstört sind. Zum Schutz vor solchen existenzgefährdenden Cyberangriffen hat James Blake, VP of Cyber Resiliency Strategy bei Cohesity Best Practices zusammengestellt. Unternehmen sollten folgende Tipps beherzigen:…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Security | IT-Security | Tipps
Adobe und Microsoft sind bei Cloud-Phishing die beliebtesten Marken
Der Bericht Research Report EUROPA von Netskope Threat Labs deckt auf, dass Phishing zur bevorzugten Methode von Angreifern geworden ist, um Sicherheitskontrollen zu umgehen und auf sensible Umgebungen in Europa zuzugreifen. Die Forscher des Sicherheits- und Netzwerkunternehmens berichten, dass Adobe die Marke ist, die am häufigsten von Cyberkriminellen imitiert wird. Sie taucht in fast einem…
News | IT-Security | Tipps
Fünf (Sicherheits-)Tipps für Gamer
Die Neuigkeiten eines potenziellen Steam-Datenlecks mit über 89 Millionen betroffenen Usern hat Gamern den Schweiß auf die Stirn getrieben. Nun gab es Entwarnung: Es wurden doch keine Daten geleaked, lediglich Textnachrichten von Zwei-Faktor-Authentifizierungen, die keinerlei Rückschlüsse auf persönliche Konten und Daten zulassen. Trotzdem sollten Gamer in einer Welt, in der Datenschutzverletzungen zunehmen und das Risiko…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Sicherheit ist mehr als Verschlüsselung: Drei Tipps, wie Unternehmen ihre Kommunikation sicherer machen
Der aktuelle Signal-Leak der US-Regierung zeigt ein grundsätzliches Problem: Sicherheit in der Kommunikation ist nicht nur äußerst wichtig, sondern auch sehr komplex. Wird sie missachtet, entstehen Image- und Vertrauensverluste oder finanzielle oder Wettbewerbsrisiken. Wie können sich Unternehmen schützen und vorbereiten? Was sollten sie beachten? Wildix, Anbieter von Unified Communications as a Service, gibt drei Praxistipps…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
84 % mehr Phishing-E-Mails als im Vorjahr
Der Report »Force Threat Intelligence Index 2025« von IBM Security analysiert neue und bestehende IT-Angriffsmuster und -trends und zeigt, dass Cyberkriminelle auf schwerer zu entdeckende Taktiken umschwenken [1]. Der Diebstahl von Anmeldeinformationen nimmt nur in geringem Maße weiter zu – die Datendiebe haben bereits erfolgreich eine kontinuierliche Lieferkette gestohlener Logins aufgebaut. Fortgesetzte Angriffe auf…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Täuschend echt: So erkennen Sie KI-Phishing und schützen Ihre Daten
KI macht Phishing gefährlicher: Täuschend echte Mails, Deepfakes und Fake-Webseiten nehmen zu. Smarte Tools, hohes Risiko: KI-Apps sammeln Daten – und öffnen Angreifern Türen. Künstliche Intelligenz verändert vieles – auch die Methoden von Cyberkriminellen. Was früher leicht zu entlarven war, ist heute kaum noch von der Kommunikation seriöser Unternehmen zu unterscheiden. KI-generierte Phishing-Mails, täuschend…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Vorsicht Vishing: Zahl der Voice-Phishing-Angriffe explodiert
Der Threat Intelligence Report für das zweite Halbjahr 2024 von Ontinue zeigt, dass die Zahl der Ransomware-Attacken erwartungsgemäß weiter stieg, die Lösegeldzahlungen hingegen sanken. Die Vishing-Angriffe explodierten regelrecht [1]. Das ATO (Advanced Threat Operations)-Team von Ontinue hat seinen Halbjahresbericht vorgelegt, in dem es die aktuellen Trends und Entwicklungen im Cybersecurity-Bereich analysiert. Wie zu erwarten war,…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps | Whitepaper
Digitaler Verbraucherschutz: Phishing und Datenleaks sind die größten Bedrohungen
Zum Weltverbrauchertag hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik seinen Jahresrückblick zum digitalen Verbraucherschutz 2024 vorgelegt. Für den Beobachtungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 kann gezeigt werden, dass Phishing als Angriffsform und Datenleaks bei Anbietern sich weiterhin als größte digitale Bedrohungen für Verbraucherinnen und Verbraucher darstellen. Während sich Phishing-Angriffe in der…
News | Trends 2025 | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Cyberbedrohungen im Jahr 2025: Wie KI Phishing-Taktiken verändert
Die Fortschritte innerhalb der künstlichen Intelligenz (KI) haben das Erscheinungsbild von Phishing-E-Mails drastisch verändert. Noch bis vor kurzem gab es einige Indikatoren, an denen man Phishing-Versuche recht zuverlässig erkennen konnte: inkorrekte Grammatik, Logos in schlechter Auflösung, allgemein gehaltene/generische Begrüßungsformeln und unpassender Kontext. Dank KI erstellen Cyberkriminelle mittlerweile hochkomplexe und personalisierte Angriffe, die sehr viel schwerer…
News | E-Commerce | Services | Strategien | Tipps
Tipps für ein erfolgreiches E-Commerce-Jahr 2025
Günstige Anbieter aus Asien bedienen preisbewusste Käuferschichten mit entsprechenden Strategien und starker Präsenz in Social Media. Das Weihnachtsgeschäft 2024 lief eher enttäuschend. Dazu kommen die drohende Rezession sowie internationale Handelskonflikte und vieles andere mehr. Das alles hat Einfluss auf Konsum- und Investitionsentscheidungen. Der Konkurrenzdruck ist hoch und verlangt neue Strategien, um als Unternehmen am Markt…