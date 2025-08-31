Whitepaper: Acht Tipps für den Schutz vor Cyberangriffen

Die Zahl und Heftigkeit der Attacken auf Unternehmen über das Internet steigen ständig. Herkömmliche Prozesse zur Wiederherstellung von Daten und Systemen funktionieren oft nicht mehr, da Backups oder Sicherheitsanwendungen zerstört sind. Zum Schutz vor solchen existenzgefährdenden Cyberangriffen hat James Blake, VP of Cyber Resiliency Strategy bei Cohesity Best Practices zusammengestellt. Unternehmen sollten folgende Tipps beherzigen:
- Vorbereitet sein
Richten Sie ein abteilungsübergreifendes Sicherheitsteam ein. Ransomware-Angriffe betreffen das gesamte Unternehmen, so dass alle Beteiligten ihre Rolle kennen müssen. Realistische Übungen, unternehmensweite Richtlinien sowie regelmäßig aktualisierte Strategien für Backups und betriebliche Resilienz sind heute Pflicht.
- Proaktiv handeln
Informieren Sie sich über Ransomware-Banden und ihre Tools, Techniken und Verfahren (TTPs). Alle Mitarbeitenden sind zu schulen und zu verpflichten, Ransomware-ähnliche Vorgänge zu melden. Das Sicherheitsteam sollte jederzeit auch über externe Kanäle kommunizieren können. Bei Bedarf sind externe Experten-Teams einzuschalten.
- Angriffsfläche reduzieren
Ermitteln und schließen Sie kritische Sicherheitslücken, insbesondere wenn sie wichtige Systeme betreffen oder häufig von Cyberkriminellen ausgenutzt werden. Zugriffsrechte sollten dem Prinzip der geringsten Berechtigung folgen. Netzwerksegmentierung schränkt die Ausbreitung von Ransomware ein. Sensible Daten sind besonders gut zu sichern.
- Backups schützen
Nutzen Sie Backup-Systeme, die von der produktiven Umgebung getrennt sind und unveränderliche Daten speichern. Multifaktor-Authentifizierung (MFA) für Administratoren und rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) bieten weiteren Schutz. Ein Golden Master von kritischen Systemen erleichtert die Wiederherstellung.
- Ransomware-Schutz verstärken
Identifizieren Sie Sicherheitslücken auf Basis der von Ransomware-Banden genutzten ATT&CK-Techniken. Anomalie-Erkennung im Dateisystem der Endpunkte wie Verschlüsselung oder Löschung von Dateien sowie E-Mail-Gateway-Filter zum Blockieren bösartiger Links und Anhänge erhöhen den Schutz. Zudem sollte nur autorisierte Software ausgeführt werden.
- Ransomware erkennen
Decken Sie Anomalien in der CPU- und Festplattennutzung auf sowie ungewöhnliche Netzwerkprotokolle wie I2P oder TOR, die von Ransomware-Banden verwendet werden. Eine proaktive Suche erkennt Kompromittierungen sowie Netzwerkverbindungen mit bekannten Ports oder Zielen für Ransomware und Wiper, auch mit Hilfe historischer Daten.
- Schnell reagieren
Suchen Sie nach Staging-Umgebungen zur Datenexfiltration und isolieren Sie infizierte Hosts sämtlicher Netzwerke. Ein Clean Room ermöglicht die Wiederherstellung des letzten Backups und den Einsatz vertrauenswürdiger Tools. Damit lassen sich Anzeichen für ein Fortbestehen des Angriffs, die ausgenutzten Schwachstellen und eine erste Verlustprognose ermitteln.
- Offen kommunizieren
Kommunizieren Sie mit internen Beteiligten und der Öffentlichkeit, um Gerüchte zu vermeiden. Betroffene Personen und die jeweiligen Aufsichtsbehörden sollten in Übereinstimmung mit regulatorischen und rechtlichen Verpflichtungen informiert werden, bei Bedarf auch Versicherungsgesellschaft, Strafverfolgungsbehörden und BSI.
Unternehmen sollten diese Tipps als Leitplanken für die Stärkung ihrer Cyber-Resilienz nutzen. Laut James Blake liegt die wahre Stärke von Cyberresilienz nicht in einer Standardlösung, sondern im Zusammenspiel von Menschen, Prozessen und Technologie: »Wahre Resilienz geht über die bloße Einführung einer Standard-Technologielösung hinaus; es geht darum, wie diese Lösungen eingesetzt werden, welche Unternehmenskultur vorhanden ist und ob die notwendigen Fähigkeiten und Prozesse bestehen, um sie aufrechtzuerhalten. Organisationen sollten sich kontinuierlich an einem Cyberresilienz-Reifegradmodell orientieren und regelmäßig Übungen dazu durchführen, um Menschen, Prozesse und Technologien zu optimieren und eine Art Muskelgedächtnis aufzubauen. Indem sie sich vom Burggraben-Denken lösen, erhalten Organisationen den Ansatz und die Werkzeuge, die notwendig sind, um sich gegen die scheinbar endlosen Veränderungen beim Vorgehen von Angreifern zu schützen.«
Weitere Informationen zu jedem Tipp finden Sie nach Registrierung in diesem englischen Whitepaper.
https://www.cohesity.com/forms/white-paper/roadmap-to-ransomware-resilience/
5749 Artikel zu „Tipps Sicherheit“
News | IT-Security | Tipps
Fünf (Sicherheits-)Tipps für Gamer
Die Neuigkeiten eines potenziellen Steam-Datenlecks mit über 89 Millionen betroffenen Usern hat Gamern den Schweiß auf die Stirn getrieben. Nun gab es Entwarnung: Es wurden doch keine Daten geleaked, lediglich Textnachrichten von Zwei-Faktor-Authentifizierungen, die keinerlei Rückschlüsse auf persönliche Konten und Daten zulassen. Trotzdem sollten Gamer in einer Welt, in der Datenschutzverletzungen zunehmen und das Risiko…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Sicherheit ist mehr als Verschlüsselung: Drei Tipps, wie Unternehmen ihre Kommunikation sicherer machen
Der aktuelle Signal-Leak der US-Regierung zeigt ein grundsätzliches Problem: Sicherheit in der Kommunikation ist nicht nur äußerst wichtig, sondern auch sehr komplex. Wird sie missachtet, entstehen Image- und Vertrauensverluste oder finanzielle oder Wettbewerbsrisiken. Wie können sich Unternehmen schützen und vorbereiten? Was sollten sie beachten? Wildix, Anbieter von Unified Communications as a Service, gibt drei Praxistipps…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Vier Tipps für verbesserte Cybersicherheit in KMU
Cyberangriffe betreffen nur Großunternehmen, soziale Netzwerke oder IT-Dienstleister? Weit gefehlt – inzwischen werden immer häufig auch Produktionsbetriebe, Mittelständler oder sogar Kleinunternehmen Ziel der Attacken. Doch gerade dort fehlen oft die Ressourcen, um effektive Prävention zu ergreifen und die eigenen Systeme stets auf dem neusten Stand zu halten. Nils Gerhardt, CTO von Utimaco gibt vier Tipps,…
News | IT-Security | Tipps
Experten warnen: Diese gängigen Gerätesicherheitstipps könnten Diebe anziehen
„Viele vermeintliche Sicherheitsmaßnahmen sind nur eine Illusion – eine Art, sich sicher zu fühlen, ohne das Risiko tatsächlich zu mindern“, sagt Josh Gordon, Technologieexperte bei Geonode. Unsere Mobilgeräte speichern eine Schatzkiste voller persönlicher Informationen und sind deshalb ein Hauptziel für Diebe. Manchmal richtet gut gemeinter Sicherheitsrat mehr Schaden an als er nützt – so können…
News | Internet der Dinge | IT-Security | Tipps
Sicherheit im Internet der Dinge (IoT) verbessern: Tipps zum Schutz der vernetzten Welt
Das Internet der Dinge (IoT) hat sich zu einer der wegweisendsten Technologien des 21. Jahrhunderts entwickelt. Vom vernetzten Kühlschrank über smarte Autos bis hin zu intelligenten Thermostaten: Die Integration von Sensoren, Software und anderer Technologie hat nicht nur Unternehmen und Wirtschaft verändert, sondern unseren Alltag revolutioniert. »Die Vorteile dieser Entwicklung beispielsweise für Einzelhandel, Kundenservice, für…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Sicherheitsrisiken eindämmen: 3 Tipps für Security-Verantwortliche
Cyberkriminelle passen kontinuierlich ihre Strategien an, um den neuesten Sicherheitsmaßnahmen einen Schritt voraus zu sein. Umso entscheidender ist es deshalb für Unternehmen, in Sachen Cybersicherheit stets auf dem neuesten Stand zu sein, um den Schutz ihrer Ressourcen zu gewährleisten. Wichtig ist es gerade auch, weil ein Angriff zu unerwarteten Zeiten auftreten kann: So nutzen Hacker…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Ausgabe 9-10-2023 | Security Spezial 9-10-2023
6 Tipps für mehr Cybersicherheit – Datendiebe auf dem Vormarsch
Patchen, Zugangsdaten schützen, richtige Konfigurationen, Phishing erkennen, EDR implementieren und Cybersicherheit integriert denken: So verteidigt die IT ihre digitalen Schätze.
News | IT-Security | Tipps
6 Sicherheitstipps für die Urlaubszeit
Im Sommerurlaub sollte man sich nicht nur vor einem Sonnenbrand schützen, sondern auch vor Cyberrisiken. Die Sommerreisezeit ist in vollem Gange und viele freuen sich über ihren wohlverdienten Urlaub. Doch während Millionen von Menschen voller Freude ihre Reise planen und antreten, schmieden Cyberkriminelle ihre Taktik, wie sie ahnungslose Reisende angreifen oder ausnutzen können. Die…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Datensicherheit in der Cloud: Sieben Tipps gegen Datendiebstahl
Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Cyberattacken: Einer aktuellen Bitkom-Studie zufolge waren im vergangenen Jahr mehr als 80 Prozent der befragten Organisationen betroffen [1]. Dabei entsteht der deutschen Wirtschaft jedes Jahr ein Schaden in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro. Eines der größten Risiken neben dem Verlust von Daten durch Malware oder Ransomware ist…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Sensible Daten schützen: 10 Tipps für einen optimalen Datensicherheitsplan
Der Diebstahl oder Verlust sensibler Daten zählt für Unternehmen zu den schwerwiegendsten und mitunter folgenreichsten IT-Sicherheitsvorfällen. Denn mit entwendeten Datensätzen können Cyberkriminelle nicht nur den betroffenen Unternehmen schaden, sondern sie auch für gezielte Angriffskampagnen gegen deren Kunden und Partner nutzen. Eine Datenpanne kann außerdem rechtliche Konsequenzen oder Haftungsfragen nach sich ziehen und den Ruf der…
News | IT-Security | Tipps
IT-Sicherheitsexperten geben Tipps, wie Unternehmen ihre Lieferketten vor IT-Angriffen schützen
Angriffe auf Lieferketten sind ein Trend, der bereits seit einigen Jahren anhält. Attacken wie die auf SolarWinds, bei der der Update-Server mit der Schadsoftware Sunburst verseucht wurde oder der Angriff auf Kasey im Juli 2021 mit der Malware REvil, in deren Folge Kassensysteme mehrerer Firmen weltweit betroffen waren, zeigen, dass die Angriffe hoch komplex und…
News | IT-Security | Services | Tipps
Fünf Tipps, wie User Experience und Sicherheit in Einklang gebracht werden können
Nutzer stellen hohe Anforderungen an Anwendung, die sie täglich nutzen: Sie müssen leicht zu handhaben sein und schnell reagieren. Darüber hinaus können sich Nutzeranforderungen sehr schnell verändern. Während Anbieter versuchen, diesen Erwartungen zu entsprechen, steigt die Herausforderung, sich gleichzeitig vor sicherheitsrelevanten Bedrohungen und böswilligen Eingriffen zu schützen. User Experience und Sicherheit gehen daher Hand in Hand.…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Security-Praxistipps: Sechs DevSecOps-Metriken für DevOps- und Sicherheitsteams
Mitarbeiter im DevOps-Team bekommen leicht das Gefühl, dass das Sicherheitsteam dazu da ist, ihnen die Arbeit schwerer zu machen. Sicherheitsfachkräfte haben vielleicht das Gefühl, dass DevOps ihre Prioritäten nicht teilt und die Sicherheit nie so ernst nehmen wird, wie sie es gerne hätten. Glücklicherweise muss das nicht so sein. Durch das Festlegen und Verfolgen gemeinsamer…
News | IT-Security | Tipps
Zurück im Home Office: 5 Tipps für Unternehmen zur Vermeidung von Sicherheitslücken beim mobilen Arbeiten
Lockdown 2.0: Nach dem erneuten Verschärfen der Maßnahmen zum Eindämmen der Corona-Pandemie ist ein großer Teil der Büromitarbeiter bereits wieder im Home Office – falls sie nach Ende des ersten Lockdowns überhaupt an ihren regulären Arbeitsplatz zurückgekehrt waren. Dies hat die Entwicklung des mobilen Arbeitens in den Unternehmen maßgeblich beschleunigt. Ein Problem bei der rasanten…
News | IT-Security | Tipps
Rückkehr ins Büro: TÜV SÜD gibt Tipps zur IT-Sicherheit
Das Arbeiten im Home-Office während der Corona-Pandemie hat die Angriffsfläche für Cyberkriminelle spürbar vergrößert. Doch auch der Wechsel vom Home-Office zurück ins Büro bringt einige Risiken für die IT-Sicherheit mit sich. Die Experten von TÜV SÜD Sec-IT geben einen Überblick zu den wichtigsten Regeln für die IT-Sicherheit. »Grundsätzlich besteht die größte Gefahr darin, dass sich…
News | Cloud Computing | Services | Tipps
Speichern in der Cloud: Fünf Tipps, um Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu kombinieren
Mit Hilfe von Cloud-Lösungen lassen sich im Prinzip unlimitierte Mengen an Daten standort- und geräteunabhängig sichern. Der Speicherplatz auf den eigenen Geräten und innerhalb der eigenen Infrastruktur wird so geschont. Dafür benötigt der Nutzer nur eine Internetverbindung und eine entsprechende Anwendung – innerhalb kürzester Zeit steht das zusätzliche Laufwerk auf Cloud-Basis zur Verfügung. Und nicht…
News | IT-Security | Tipps
EU-US Privacy Shield gestoppt: Sicherheitstipps zum Datentransfer in die USA
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist gefallen: Das EU-US Privacy Shield, das den Austausch personenbezogener Daten zwischen der EU und den US legitimiert, ist für ungültig erklärt worden. Der EuGH sah das Datenschutzniveau nach europäischen Maßstäben als nicht gesichert an. »Konkret bedeutet das Scheitern des Privacy Shields, dass eine rechtliche Grundlage für den Datentransfer…
News | Business Process Management | Effizienz | Tipps
Agile Sicherheit: fünf Tipps für Sicherheitsverantwortliche
Seit rund drei Jahren ist ein spürbarer Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung zu beobachten: Statt im Wasserfallmodell wird nun mit agilen Entwicklungsmethoden gearbeitet – oftmals kombiniert mit DevOps-Ansätzen. Im Bereich IT-Security verändert diese Entwicklung auch die Arbeitsmodelle von IT-Sicherheitsexperten. Waren früher die Ziele eines Softwareentwicklungsprozesses durch Fachkonzepte relativ früh abgesteckt, können sich heute die Funktionen…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Tipps
5 Tipps zur Datensicherheit mit Augmented-Reality-Lösungen
Die Vorteile der Nutzung von Augmented-Reality-Lösungen liegen auf der Hand. Mitarbeiter*innen können mithilfe von Wearables ihre Arbeit schneller, flexibler und sicherer ausführen, machen nachweislich weniger Fehler und sind bei der Arbeit zufriedener. Wie der Name bereits vermuten lässt, funktionieren Datenbrillen aber nur, wenn sie Daten aufnehmen. Die Sicherheit solcher Daten ist deshalb für alle Unternehmen,…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Tipps: IT-Sicherheit im Home Office und beim Homeschooling
Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass viele Arbeitnehmer im Home Office sind und auch zahlreiche Lehrer und Schüler das sogenannte Homeschooling betreiben: Gearbeitet oder gelernt wird am heimischen Rechner. Rasch wurden neue Lösungen für das Arbeiten miteinander gebraucht, die allerdings nicht immer sicher sind. »Überlegungen zur IT-Sicherheit im Home Office oder Homeschooling kamen häufig zu kurz,…