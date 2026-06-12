Gesundheitsdaten gehören zu den wertvollsten Gütern der Cyberkriminalität

Nach Analyse des Handels mit Gesundheitsdaten im Cyberuntergrund: Deutschland zählt zu den Ländern mit den meisten öffentlich erreichbaren Medizinsystemen.
TrendAI, der Enterprise-Cybersecurity-Geschäftsbereich von Trend Micro, veröffentlicht neue Forschungsergebnisse, die zeigen: Gestohlene Gesundheitsdaten werden heute in einer ausgereiften Underground-Economy gehandelt, an der Ransomware-Gruppen, Access Broker, Fraud-Marktplätze und Credential-Händler gleichermaßen beteiligt sind.
Über einen Zeitraum von zwölf Monaten analysierten die Forscher 7.779 Beiträge in Untergrund-Foren, 21.813 Marktplatz-Inserate und 95 Ransomware-Leak-Sites mit Bezug zu Cyberkriminalität im Gesundheitswesen. Die Ergebnisse zeigen: Gesundheitsdaten zählen nach wie vor zu den begehrtesten Gütern, die im kriminellen Untergrund gehandelt werden. Ihre Dauerhaftigkeit, Sensitivität und die Möglichkeit, sie für verschiedene Formen von Betrug und Erpressung gleichzeitig zu nutzen, machen sie für Kriminelle besonders attraktiv.
Ransomware als Motor des Untergrundhandels.
Datenverkäufe aus Ransomware-Vorfällen machten dabei mehr als ein Drittel (36,3 Prozent) der gesamten Marktplatzaktivität aus. Ransomware-Akteure kombinieren dabei zunehmend Verschlüsselung mit Datendiebstahl und Erpressung. Darüber hinaus identifizierten die Forscher eine wachsende Zielausrichtung auf Anbieter von elektronischen Gesundheitsakten. Ein einziger erfolgreicher Angriff kann dann hunderte nachgelagerte Healthcare-Einrichtungen kompromittieren.
Der Report zeigt zudem, dass sich Cyberkriminelle längst nicht mehr auf den Verkauf kompletter Datensätze beschränken. Auf Untergrund-Marktplätzen werden Gesundheitsdaten zunehmend als Grundlage für Identitätsdiebstahl, Versicherungsbetrug, gefälschte Atteste und Rezepte sowie die Übernahme von Patienten- und Mitarbeiterkonten gehandelt. Dadurch lassen sich gestohlene Datensätze über Jahre hinweg mehrfach monetarisieren.
»Gesundheitsdaten haben sich von gestohlenen Informationen zu Assets entwickelt, die Cyberkriminelle langfristig nutzen können«, erklärt Mayra Rosario, Senior Threat Researcher bei TrendAI. »Anders als eine Kreditkarte lassen sich Diagnosen, Behandlungshistorien oder biometrische Daten eines Patienten nicht einfach sperren und neu ausstellen – das macht sie für Ransomware-Gruppen und Datenhändler besonders attraktiv.«
Vom Einzeltäter zur kriminellen Lieferkette.
Die Studie beleuchtet auch die fortschreitende Industrialisierung der Cyberkriminalität im Gesundheitssektor: Underground-Marktplätze bieten mittlerweile ein breites Spektrum an – von Zugangsdaten zu Krankenhausnetzwerken und Versicherungsdaten bis hin zu vollständigen Identitätspaketen und gefälschten medizinischen Dokumenten.
Besonders stark wächst dabei die Rolle sogenannter Initial Access Broker. Diese spezialisierten Akteure verschaffen sich Zugang zu Netzwerken von Krankenhäusern, Kliniken oder Gesundheitsdienstleistern und verkaufen diesen anschließend an Ransomware-Gruppen oder andere Cyberkriminelle weiter. Die Arbeitsteilung senkt die Einstiegshürden für Angreifer und beschleunigt die Kommerzialisierung von Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen.
»Was wir beobachten, sind keine isolierten Einzelfälle, sondern eine ausgereifte Untergrund-Wirtschaft, die gezielt rund um Cyberangriffe auf das Gesundheitswesen aufgebaut wurde«, sagt Dirk Arendt, Director Government, Public and Healthcare DACH bei TrendAI. »Aktuelle Vorfälle auch in Deutschland zeigen eindrücklich, wie sehr Patientendaten im Fokus von Cyberkriminellen stehen und unbedingt besser geschützt werden müssen.«
Softwareanbieter als Einfallstor: Risiko mit Multiplikatoreffekt.
Die Studie warnt zudem davor, dass Lieferketten-Kompromittierungen über Software-Anbieter und medizinische Plattformen zu einem zentralen Risikoverstärker für den gesamten Sektor werden. Sie ermöglichen es Angreifern, ihre Operationen weit über einzelne Krankenhäuser oder Kliniken hinaus zu skalieren.
Ungeschützte Medizinsysteme: Deutschland auf Rang 5 weltweit.
Parallel dazu identifizierten TrendAI-Forscher erhebliche Risiken bei an das Internet angebundenen medizinischen Bildgebungssystemen. Eine separate Untersuchung fand weltweit 3.627 öffentlich erreichbare DICOM-Server in mehr als 100 Ländern. Deutschland belegte mit 138 exponierten Severn Rang 5 im weltweiten Vergleich. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ist der zentrale Standard für den Austausch medizinischer Bilddaten wie MRT-, CT- oder Röntgenaufnahmen.
Als besonders kritisch stellte sich heraus, dass DICOM zwar seit Jahrzehnten Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsselung, Authentifizierung und Zugriffskontrollen unterstützt, diese in der Praxis jedoch kaum genutzt werden. Nur 0,14 Prozent der identifizierten Systeme verwendeten die vorgesehene TLS-Verschlüsselung, während 99,56 Prozent Verbindungen ohne wirksame Authentifizierungsprüfung akzeptierten. Der Report warnt davor, dass Angreifer dadurch Patientendaten ausspähen, medizinische Bilddaten manipulieren, Ransomware einschleusen oder sich seitlich in Krankenhausnetzwerke bewegen könnten.
Weitere Informationen
Den vollständigen Report The Cybercriminal Underground: Mapping the Healthcare Data Economy finden Sie hier:
https://www.trendaisecurity.com/de/resources-insights/research/the-cybercriminal-underground-mapping-the-healthcare-data-economy
Den vollständigen Report Exposed DICOM Servers and the Risk to Patient Data finden Sie hier:
https://www.trendmicro.com/vinfo/de/security/news/cybercrime-and-digital-threats/a-hidden-vulnerability-in-healthcare-exposed-dicom-servers-and-the-risk-to-patient-data
81 Artikel zu „Gesundheitsdaten „
News | Healthcare IT | IT-Security | Ausgabe 3-4-2023 | Security Spezial 3-4-2023 | Vertikal 3-4-2023 | Digital Healthcare
Zentrale Visibilität und Kontrolle über vertrauliche Kommunikationsprozesse – Digitales Vertrauen in digitale Gesundheitsdaten
Die B. Braun-Gruppe ist ein Hersteller von Medizintechnologie- und Pharmaprodukten sowie Anbieter medizinischer Dienstleistungen. Mehr als 65.000 Mitarbeiter sind weltweit für den Konzern tätig. Das Portfolio von B. Braun umfasst über 5.000 Produkte für die Gesundheitsversorgung. In Zusammenarbeit mit dem Digital-Trust-Lösungsanbieter DigiCert hat B. Braun zur Absicherung der digitalen Kommunikationsprozesse bei der Nutzung von Gesundheitsdaten ein eigenes Trust-Center aufgebaut, das alle aktuellen Produkte harmonisiert. DigiCert schützt digitale Interaktionen und verschafft Organisationen zentrale Visibilität und Kontrolle über vertrauliche Kommunikationsprozesse in öffentlichen und privaten Anwendungsbereichen. Mit den Projektverantwortlichen hat »manage it« direkt über Ziele und Herausforderungen gesprochen.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Rechenzentrum | Strategien
Langfristig sicherer Speicher für Gesundheitsdaten
Forscher der Technischen Universität Darmstadt, die im Sonderforschungsbereich CROSSING der Deutschen Forschungsgemeinschaft zusammenarbeiten, haben gemeinsam mit japanischen und kanadischen Partnern einen technologischen Prototypen entwickelt, der eine jahrzehntelange sichere Speicherung sensibler Gesundheitsdaten gewährleisten soll. Das Ergebnis der Kooperation präsentierten sie soeben während einer Fachkonferenz in Peking, China. Das System geht in den nächsten Wochen in Japan…
News | Trends Security | Trends 2015 | IT-Security
IT-Sicherheitsreport: Gesundheitsdaten ziehen Kriminelle besonders an
Cyber Security Intelligence Index 2016: Gesundheitsbranche das weltweit attraktivste Angriffsziel für Cyberkriminelle. Gefahren durch Insider in Organisationen steigen weiter an. Fast zwei Drittel mehr schwere Sicherheitsvorfälle als noch 2014. Ein aktueller IT-Security-Report von IBM listet detailliert die größten Cybergefahren des vergangenen Jahres auf: So geht aus dem neuen »Cyber Security Intelligence Index 2016« hervor, dass…
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Patienten wollen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten
87 Prozent der Bundesbürger wünschen sich Zugriff auf Befunde, Verordnungen etc. Patienten haben das Recht auf Einsicht in ihre Behandlungsakten. E-Health-Gesetz verspricht bessere Versorgung dank digitaler Technologien. Neun von zehn Bundesbürgern (87 Prozent) wollen direkten Zugang zu ihren persönlichen Gesundheitsdaten haben, die in Arztpraxen, Kliniken oder anderen Gesundheitseinrichtungen anfallen. Das hat eine repräsentative Umfrage unter…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | Kommunikation | Tipps
Smartphone-Kontrolle in Partnerschaften ist ein relevantes gesellschaftliches Phänomen
Management Summary Die Befragung zeigt, dass heimliches Durchsuchen des Partner-Smartphones in Beziehungen ein relevantes gesellschaftliches Phänomen ist: 26 Prozent der Menschen mit Beziehungserfahrung haben dies bereits getan, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 43 Prozent. Haupttreiber sind Neugier, Misstrauen und frühere Vertrauensbrüche; die emotionalen Folgen reichen von Bestätigung und Erleichterung bis zu Enttäuschung,…
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Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
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Wirkungsvoller Transfer und mehr Tempo für Wachstum, Souveränität, Fortschritt
Das Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) unterstreicht, wie zentral ein leistungsfähiges Innovationssystem für die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Deutschlands ist [1]. Entscheidend ist, den Transfer von Forschungsergebnissen schneller, wirksamer und systematischer in die Anwendung zu bringen. Prof. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, unterstreicht die Forderung nach einem konsequenten Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft…
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Europäische Technologieausgaben werden in 2026 1,5 Billionen Euro übersteigen
Forrester hat den neuen European Tech Market Forecast 2025-2030 Bericht veröffentlicht. Dieser prognostiziert einen Anstieg der europäischen Technologieausgaben 2026 um 6,3 % auf über 1,5 Billionen Euro steigen werden, welche durch KI, Cloud und Cybersicherheit angetrieben werden. Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle, insbesondere auf Irland, bleibt die EU-Wirtschaft widerstandsfähig, wobei das reale BIP-Wachstum…
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Digitale Pflege – Eine App ist kein Arzneimittel
Ein Gespräch mit Markus C. Müller, CEO des Münchner Start-Ups Nui Care GmbH und Vorstandsmitglied des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) über digitale Angebote in der Pflege.
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Erfolgsmodell für Technologietransfer
Solar TAP hat sich in kurzer Zeit als Erfolgsmodell für Technologietransfer bewährt und wird nun dauerhaft fortgeführt [1]. Die Helmholtz-Plattform beschleunigt Innovationen für gedruckte, flexible Photovoltaik und eröffnet Unternehmen einen schnellen Zugang zu High-End-Forschungsinfrastrukturen. Foto: Gemeinsam mit dem Industriepartner SCIPRIOS im Rahmen von Solar TAP weiterentwickelte Materialscreening-Plattform. Copyright:Solar TAP/Kurt Fuchs Die Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt…
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Mentale Erschöpfung ist beruflicher Alltagsschmerz
Fast jeder zweite Beschäftigte fühlt sich an seinem Arbeitsplatz dauerhaft mental belastet. Mentale Erschöpfung ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein ständiger beruflicher Begleiter. Das zeigt der aktuelle voiio Resilienz Report, für den 570 Beschäftigte zu Belastungsfaktoren im Job sowie zu deren Symptomen und Ursachen befragt wurden [1]. Die Ergebnisse der Umfrage…
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Der Weg zu datengetriebenen Innovationen
Manche Unternehmen, vor allem in der Pharma- und Health-Branche, sitzen auf waren Datenschätzen. Nicht selten verhält es sich mit ihnen wie mit einem Rohdiamanten: Erst die Bearbeitung erschließt die inneren Werte. Diese Daten können enorme Business-Vorteile generieren, sind aber häufig auch hochsensibel und durch regulatorische Vorgaben in der Nutzung beschränkt. Abhilfe schafft eine ausgereifte Enterprise…
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KI ist im Alltag der Menschen angekommen
TÜV-KI-Studie: Künstliche Intelligenz wird Alltagswerkzeug für Lernen, Arbeiten und Informationssuche. ChatGPT das dominierende Tool, Google holt auf. Viele sehen die Risiken, handeln aber im Alltag oft unsicher und erkennen KI-generierte Inhalte nicht. TÜV-Verband fordert klare Leitplanken und mehr Orientierung. Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist die Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)…
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KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
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KI-Browser: Komfort oder kritischer Sicherheitsblindfleck?
»Ich habe nichts angeklickt. Der Browser hat das von selbst gemacht.« Das hörte ein Sicherheitsanalyst, nachdem der KI-gestützte Browser eines Benutzers ohne Erlaubnis auf sensible Daten zugegriffen hatte. KI-Browser sollen das digitale Leben einfacher machen. Marktprognosen zeigen, dass sie schnell wachsen – von 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf fast 77 Milliarden US-Dollar im…
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Cloudwashing – Warum digitale Souveränität mit US-amerikanischen Partnern ein Märchen ist
In den USA ansässige Cloudprovider werben im europäischen Markt mit »Sovereign Clouds« und EU-konformer Datensouveränität. Unter Vorschriften wie dem CLOUD Act und FISA 702 bleiben europäische Daten jedoch niemals vor den USA geschützt. Wie funktioniert systematisches Cloudwashing, welche Risiken entstehen daraus für deutsche Unternehmen und welche Alternativen bieten echte Datensouveränität? Roland Stritt, CRO beim…
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Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/ Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch…
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Führungskräfte sehen mangelnde Datenstrategie als Gefahr für den KI-Erfolg
Eine neue Studie mit fast 1.900 CIOs, CISOs und weiteren IT-Führungskräften zeigt den wachsenden Anspruch, sensible Daten zu schützen und gleichzeitig Wachstum zu fördern. OpenText hat einen neuen globalen Report mit dem Titel »The Challenges to Ensuring Information Is Secure, Compliant and Ready for AI« veröffentlicht [1]. Die Umfrage zeigt, dass deutsche und…
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Kompakte KI für energieeffiziente, agentenbasierte KI auf Edge-Geräten
Rekonstruktionstechnologie für generative KI für optimierte und energieeffiziente KI-Modelle auf Basis von Takane LLM. Weltweit höchste Genauigkeitsbeibehaltung von 89 Prozent, dreifache Inferenzgeschwindigkeit und 94 Prozent weniger Speicherbedarf durch 1-Bit-Quantisierung. Fujitsu hat eine neue Rekonstruktionstechnologie für generative KI entwickelt. Als zentraler Bestandteil des Fujitsu Kozuchi AI Service ermöglicht sie die Erstellung kompakter und energieeffizienter KI-Modelle…
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Gesundheit: Milliardenmarkt Digital Health
Digitale Technologie trägt zunehmen dazu bei, unsere Gesundheit und die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Entsprechend steigen die Umsätze im so genannten »Digital Health«-Segment in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Smartphones-Apps, Bio-Sensoren oder Online-Sprechstunden mit Ärzten, die über Webseiten oder Apps durchgeführt werden. Nach Schätzungen der Experten der Statista Market Insights werden die Umsätze im laufenden…