Europäische Technologieausgaben werden in 2026 1,5 Billionen Euro übersteigen

Forrester hat den neuen European Tech Market Forecast 2025-2030 Bericht veröffentlicht. Dieser prognostiziert einen Anstieg der europäischen Technologieausgaben 2026 um 6,3 % auf über 1,5 Billionen Euro steigen werden, welche durch KI, Cloud und Cybersicherheit angetrieben werden.
Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle, insbesondere auf Irland, bleibt die EU-Wirtschaft widerstandsfähig, wobei das reale BIP-Wachstum 2026 voraussichtlich dem von 2025 entsprechen wird.
Während US-Zölle für wirtschaftlichen Gegenwind sorgen, was insbesondere die irische Wirtschaft erheblich beeinträchtigt und den Handelsüberschuss der EU verringert, wird der breitere europäische Markt durch einen starken innereuropäischen Handel und steigende Verteidigungsausgaben gestützt. Der Bericht hebt hervor, dass Europa Investitionen in KI-optimierte Hardware, souveräne Cloud-Dienste und Data Governance beschleunigt. Das Wachstum der Technologieausgaben ist weit verbreitet: Die Ausgaben für Computerausrüstung werden aufgrund der Nachfrage nach KI-Servern voraussichtlich um 14,3 % sprunghaft ansteigen, während die Softwareausgaben, getrieben durch Cybersicherheitsanforderungen und die Einführung von Public-Cloud-Lösungen, um 11,2 % zunehmen werden.
Die wichtigsten Highlights des Berichts:
- Deutschlands Technologiemarkt:
Als größter Tech-Markt Europas wird für Deutschland ein Wachstum von 5,4 % im Jahr 2024 und 6,1 % im Jahr 2025 prognostiziert, was einem Volumen von 253 Milliarden Euro entspricht.
- Software und Dienstleistungen als Spitzenreiter:
Die Bereiche Software und Tech-Services führen das Wachstum an, wobei die Ausgaben für Software im Jahr 2024 voraussichtlich um 10,5 % steigen werden.
- Investitionen in KI und Cloud:
Deutsche Unternehmen priorisieren Investitionen in künstliche Intelligenz und 60 % der Entscheidungsträger führen KI bereits ein oder bauen deren Nutzung aus. Dies treibt die Nachfrage nach Public-Cloud-Plattformen und Datenanalysen stark voran.
- Fokus auf Manufacturing und Automobilbau:
Die Fertigungsindustrie und die Automobilindustrie sind die Haupttreiber für technologische Innovationen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, konzentrieren sie sich auf industrielles IoT, Automatisierung und die digitale Transformation.
- Regulatorischer Einfluss:
Deutschland nimmt eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung von EU-Regulierungen wie dem AI Act ein und treibt souveräne Cloud-Lösungen sowie robuste Data-Governance-Frameworks voran, um die technologische Souveränität zu sichern.
Michael O’Grady, Principal Forecast Analyst für den deutschen Technologiemarkt betont:
»Deutschland beschleunigt seine digitale Transformation rasant, wobei der KI-Markt bis 2031 voraussichtlich um mehr als 26 % wachsen wird und sich die Anzahl der KI-Startups in nur drei Jahren vervierfachen soll. Wir erleben einen entscheidenden Wandel in der Infrastruktur, bei dem die Public Cloud mehr als die Hälfte der Softwareausgaben einnehmen wird und die Investitionen in Server um 8 % steigen, um die benötigte KI-Rechenleistung zu unterstützen.«
Mehr über die Prognose für den europäischen Technologiemarkt 2025–2030 erfahren Sie in diesem Blog.
https://www.forrester.com/blogs/europes-2026-tech-spend-exceeds-e1-5-trillion-driven-by-ai-cloud-and-sovereignty/
Weitere Informationen zur Prognose für den globalen Technologiemarkt 2025–2030 finden Sie hier.
https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-global-tech-forecast-2025-to-2030/
