Cloud-Trends 2026: Europa setzt auf Unabhängigkeit

Die Cloud bleibt auch 2026 ein zentraler Motor der digitalen Transformation. Doch die Anforderungen steigen: Strengere EU-Regeln, geopolitische Spannungen und wachsende Sicherheitsrisiken rücken die digitale Souveränität ins Zentrum. Unternehmen müssen ihre Datenhoheit sichern, Compliance erfüllen und gleichzeitig Innovationen vorantreiben.

Ionos gibt einen Ausblick auf die wichtigsten Entwicklungen – von neuen EU-Gesetzen über Cloud Security 2.0 bis hin zu Multi-Cloud-Strategien und nachhaltigen Rechenzentren.

Digitale Souveränität bleibt Top-Priorität

Das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen der digitalen Souveränität. Im neuen Jahr wird sich dieser Trend fortsetzen und die Kür wird nun zur Pflicht: Unternehmen müssen die Kontrolle über ihre Daten und Systeme behalten, um regulatorische Vorgaben und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Geopolitische Spannungen, die Umsetzung des Koalitionsvertrags in Deutschland und Initiativen wie der »Deutschland-Stack« treiben diese Entwicklung weiter voran. Digitale Souveränität ist nicht länger ein politisches Schlagwort, sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.

Dass dieser Trend nicht nur theoretischer Natur ist, zeigt eine Studie von Ionos: Europäische KMU wollen die Kontrolle über ihre Daten zurückgewinnen und setzen verstärkt auf souveräne Cloud-Lösungen [1]. Die Nachfrage nach europäischen Alternativen wächst deutlich, was den Druck auf internationale Anbieter erhöht.

Regulatorische Treiber und neue Gesetze

Regulatorische Neuerungen wie der ab 2026 geltende EU Data Actverpflichten Cloud-Anbieter zu besserer Datenportabilität, Interoperabilität und fairen Vertragsbedingungen. Wechselrechte und Exit-Szenarien werden gestärkt, was den Wettbewerb gegenüber US-Hyperscalern erhöht. Hinzu kommen strengere Sicherheits- und Reportingpflichten durch NIS2 und das damit verbundene BSI-Gesetz. Parallel arbeitet die EU an einem »Cloud and AI Development Act«, der Souveränitätskriterien für Cloud-Dienste enthalten könnte [2]. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass Compliance und Transparenz künftig noch stärker im Fokus stehen.

Geopolitische und internationale Einflüsse

Auch geopolitische Faktoren beeinflussen den Markt: Die US-Midterm-Wahlen könnten zu einer Machtverschiebung führen, während ein verschärfter Konflikt zwischen China und Taiwan die Chip-Supply-Chain gefährdet. Handelsspannungen und Technologie-Exportkontrollen zwischen den USA und China wirken sich indirekt auf europäische Cloud-Strategien aus. Viele Unternehmen werden deshalb auf Multi-Cloud- und Diversifizierungsstrategien setzen, um Abhängigkeiten zu reduzieren und Risiken abzufedern.

Cybersecurity und Cloud Security 2.0

Cyberangriffe werden immer raffinierter und Datenlecks gefährlicher. Zudem etabliert sich Cloud Security 2.0 als Standard in Kombination aus Zero-Trust-Ansätzen, cloud-nativen Sicherheitslösungen und proaktiven, automatisierten Abwehrmechanismen. Ziel ist es, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und dynamisch zu reagieren – nicht erst, wenn der Schaden entstanden ist. Digitale Souveränität spielt dabei eine zentrale Rolle: Hosting und Datenverarbeitung in der EU sowie Partnerschaften mit lokalen Anbietern sind essenziell.

Hinzu kommen wachsende Cybersecurity-Bedrohungen und Datenlecks, die den Druck auf Unternehmen erhöhen. Parallel dazu mischt China mit offenen Modellen und Open-Source-Ansätzen stark im globalen Wettbewerb mit. All das macht deutlich, dass Sicherheit nicht nur eine technische Herausforderung ist, sondern auch ein strategischer Faktor für Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Technologische Innovationen in der Cloud

Neue Prozessor-Generationen und neue Technologien wie beispielsweise Photonen-Chips könnten die Performance revolutionieren. Edge-Computing gewinnt an Bedeutung, insbesondere für Industrie- und Robotik-Anwendungen, bei denen geringe Latenz entscheidend ist. Gleichzeitig setzt die Branche verstärkt auf Open Source und offene Standards, um Transparenz und Interoperabilität zu fördern.

Marktbewegungen und Strategien

Einerseits wird sich die Multi-Cloud als Standardstrategie etablieren. Andererseits wollen Unternehmen nicht nur ihre Kosten optimieren, sondern auch Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. So werden energieeffiziente Rechenzentren und Green IT zu einem Wettbewerbsvorteil. Unternehmen sind sich der Notwendigkeit von mehr digitaler Souveränität bewusst, das eröffnet großes Wachstumspotenzial in Europa und es entsteht Raum für Innovationen.

Ausblick und Fazit: Jetzt handeln für mehr Souveränität

Digitale Souveränität, das Thema des Jahres 2025 ist gekommen, um zu bleiben. Gerade im Cloud-Bereich wird 2026 Klarheit schaffen: Unternehmen stehen unter Druck, regulatorische Vorgaben wie den EU Data Act und NIS2 umzusetzen und gleichzeitig geopolitische Risiken abzufedern. Multi-Cloud-Ansätze, Partnerschaften mit europäischen Anbietern und Investitionen in Cloud Security 2.0 sind entscheidend. Wenn sie diese konsequent nutzen, sichern sie sich ihren Wettbewerbsvorteil im Markt.

9231 Artikel zu „Cloud“