Wie Multi-Cloud-Monitoring die Überwachung Ihrer IT wieder effizient macht – Raus aus der Kostenfalle

»Warum bekomme ich 153 Warnungen – aber keine klare Antwort?«

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein System fällt aus. Die Monitoring-Tools schlagen Alarm und Ihr Team bekommt eine Flut an Warnmeldungen. Doch statt einer Lösung gibt’s nur mehr Fragen. Wer ist betroffen? Was ist die Ursache? Und: Wie dringend ist das eigentlich?

Während der Service Desk noch sortiert, steigt der Druck. Der Kunde oder die Mitarbeiter warten. Die Systeme stehen still und der Monat ist gerade erst zur Hälfte vorbei – das Budget aber fast aufgebraucht.

Willkommen im Zeitalter der grenzenlosen Observability – und der unkontrollierten Ausgaben. Doch es geht auch anders: Mit einem frischen Ansatz – ohne Altlasten, ohne Kompromisse.

Klassisches Monitoring stößt an Grenzen. Viele Unternehmen arbeiten noch mit klassischen Monitoring-Ansätzen: feste Schwellenwerte, manuelle Konfigurationen, isolierte Tools. Für statische IT-Umgebungen hat das lange funktioniert, doch in heutigen, dynamischen Infrastrukturen reicht das nicht mehr aus.

Systeme ändern sich ständig.

Services laufen verteilt über verschiedene Plattformen.

Fehlerbilder sind komplexer und nicht mehr mit simplen Checks erfassbar.

Das Ergebnis: Monitoring liefert zwar viele Daten – aber zu wenig Kontext. Und ohne Kontext fehlt die Grundlage für schnelle, fundierte Entscheidungen im Betrieb.

Multi-Cloud-Monitoring – neu gedacht für moderne IT. USU Multi Cloud Monitoring (MCM) ist keine Weiterentwicklung bestehender Tools, sondern eine völlig neue Lösung. Entwickelt für die Herausforderungen der nächsten Jahre: hybride IT-Landschaften, wachsende Cloud-Komplexität, steigende Anforderungen an Compliance und Effizienz.

Die Lösung wird ab 2026 verfügbar sein und richtet sich an Unternehmen, die heute bereits merken: klassisches Monitoring und Observability stoßen in dynamischen IT-Umgebungen zunehmend an Grenzen – technisch und finanziell.

MCM zielt darauf ab, genau das zu verändern:

Transparenz ohne Datenflut.

Kontrolle ohne versteckte Kosten.

Intelligente KI-Unterstützung ohne Tool-Overkill.

Flexibilität ohne Vendor-Lock-in.

Kurz gesagt: Monitoring, das Ihre Realität versteht – nicht von gestern, sondern für morgen.

Wenn Monitoring zur Kostenfalle wird. Observability klingt modern und ist in vielen Bereichen sinnvoll. Die Tools versprechen volle Transparenz und liefern eine Vielzahl an Daten: Logs, Metriken, Traces, oft unterstützt durch KI. Doch mit der Tiefe kommt auch die Rechnung, denn die meisten Anbieter rechnen nach Datenvolumen ab.

Was bedeutet das konkret?

Mehr Daten = höhere Kosten.

Lastspitzen = Budgetschock.

Undurchsichtige Preisstrukturen = schlechte Planbarkeit.

Und: Was heute noch ausreicht, ist morgen schon zu teuer. Denn mit jeder neuen Cloud-Ressource, jedem Container, jedem automatisierten Deployment steigt das Datenvolumen und mit ihm die Rechnung.

Gerade in komplexen, dynamischen Umgebungen wird das schnell zum echten Risiko – finanziell und organisatorisch – selbst wenn die Nutzung nur kurzzeitig steigt.

Was IT-Teams heute wirklich brauchen. IT-Administrationen, Operations-Teams und Service Desks haben keine Zeit für Ratespiele und sich durch Dashboards voller irrelevanter Warnmeldungen zu klicken. Sie brauchen Klarheit, Priorisierung und Tools, die sie entlasten – nicht zusätzlich fordern.

Was zählt, ist:

Frühzeitig wissen, wenn etwas schiefläuft.

Nur die Alarme sehen, die wirklich wichtig sind.

Ursachen schnell erkennen – nicht vermuten.

SLAs einhalten, bevor Verträge verletzt werden.

Das Budget im Griff behalten, ohne auf Sichtbarkeit zu verzichten.

Und für IT-Leitende, CIOs und Head of Ops geht es um:

Transparenz bei den Kosten.

Zuverlässige Daten für Audits, Reports und Entscheidungen.

Einfache Integration in bestehende Systeme und Prozesse.

Datenschutz und Compliance, die den Anforderungen standhalten.

Zukunftssicherheit in einer sich schnell wandelnden IT-Landschaft.

USU MCM liefert genau das – als moderne, neu entwickelte Plattform.

MCM: Monitoring, das endlich wieder zu Ihrer Realität passt. USU MCM ist kein weiteres Tool für Tech-Enthusiasten. Es ist ein Werkzeug für IT-Teams, die Verantwortung tragen. Für Services, für SLA-Erfüllung, für Stabilität. Es ist eine zentrale, integrierbare Monitoring-Plattform, die moderne IT realistisch abbildet – mit weniger Aufwand und mehr Wirkung.

Was MCM liefert:

Ein Dashboard für alle Systeme (Cloud, On-Prem, hybride Umgebungen).

Automatische Event-Korrelation statt redundanter Alarme.

Service- und SLA-Monitoring statt reiner Technikmetriken.

Offene Schnittstellen (zum Beispiel OpenTelemetry) für hohe Integrationsfähigkeit.

DSGVO-konformes Hosting, auch in deutschen Rechenzentren.

Transparente Lizenzmodelle ohne volumenbasierte Abrechnung.

Besonders im Fokus: Anwenderfreundlichkeit für den IT-Betrieb – also für die Menschen, die tagtäglich mit den Daten arbeiten müssen.

KI, die mitdenkt – statt alles zu hinterfragen. MCM wird auf gezielte KI-Funktionen setzen, die nachvollziehbar und im Betrieb nützlich sind – ohne »Black Box«-Logik.

Die KI-Funktionen im Überblick:

Root-Cause-Analyse: Die wahre Ursache eines Vorfalls wird automatisch ermittelt – verständlich, nachvollziehbar und kontextbezogen.

Die wahre Ursache eines Vorfalls wird automatisch ermittelt – verständlich, nachvollziehbar und kontextbezogen. Impact-Erkennung: Sie sehen auf einen Blick, welche Services betroffen sind – und wie kritisch die Situation wirklich ist.

Sie sehen auf einen Blick, welche Services betroffen sind – und wie kritisch die Situation wirklich ist. Lösungsunterstützung: Die Plattform schlägt sinnvolle Maßnahmen vor – basierend auf bisherigen Fällen und bekannten Mustern.

Die Plattform schlägt sinnvolle Maßnahmen vor – basierend auf bisherigen Fällen und bekannten Mustern. Chatbasiertes Interface: Fragen Sie einfach nach – die KI liefert Antworten, auch ohne Expertenwissen oder Schulung.

So gewinnen Teams Zeit, vermeiden Eskalationen – und reagieren schneller auf das, was zählt.

Kosten unter Kontrolle – von Anfang an. Viele Monitoring-Tools machen Ihnen das Leben schwer – nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie unberechenbar sind. USU MCM wird bewusst ein anderes Modell bieten: Einfach, klar, planbar.

Keine volumenbasierte Abrechnung.

Klare, transparente und einfache Lizenzmodelle.

Planbare Budgets, auch bei wachsender IT.

Ideal auch für öffentliche Auftraggebende oder regulierte Branchen.

Damit richtet sich MCM gezielt an Unternehmen, die Skalierbarkeit ohne Kostenexplosion suchen – ob Mittelstand, Großkonzern oder öffentliche Verwaltung.

Für wen MCM interessant ist. USU MCM ist ideal für alle Organisationen, die …

150 oder mehr IT-Ressourcen betreiben,

komplexe Cloud- und On-Premises-Landschaften konsolidieren wollen,

unter Alarmflut und Tool-Wildwuchs leiden,

kein Vertrauen in volumenbasierte Lizenzmodelle haben,

und einen strategischen, zukunftssicheren Ansatz für Monitoring suchen.

Branchen wie Finanzwesen, öffentliche Verwaltung, Industrie oder KRITIS profitieren zusätzlich von den geplanten Hosting-Optionen und der Einhaltung europäischer Datenschutzstandards.

Fazit: Frisch gedacht statt weiterverwaltet. USU Multi-Cloud-Monitoring ist neu. Und das ist gut so, denn moderne IT braucht moderne Antworten – nicht aufgebohrte Alt-Tools. Deshalb ist Multi-Cloud-Monitoring von Grund auf für hybride Infrastrukturen, dynamische Umgebungen und echte Service-Fokussierung gebaut.

Sie profitieren von:

Klarem Überblick.

Schneller Reaktion durch KI.

Voller Kostenkontrolle.

Datensouveränität & Compliance.

Und einem fairen Lizenzmodell.

Interesse an mehr Details? USU Multi Cloud Monitoring (MCM) ist derzeit in Vorbereitung und wird 2026 auf den Markt kommen. Die Lösung ist bereits heute in Demos live erlebbar – entwickelt mit direktem Feedback aus dem IT-Betrieb, für Teams, die Verantwortung für stabile Services tragen. Wenn Sie sich frühzeitig informieren oder konkrete Anforderungen haben, freuen wir uns auf den Austausch. Unsere Expertin Melisa Mukic nimmt sich gerne Zeit für Ihre Fragen.

Webinar In unserem Webinar »Kostenfalle Observability-Tools vermeiden« zeigen wir, mit welchen Ansätzen Unternehmen schon heute effizienter überwachen. IT-Ausgaben im Griff: Der richtige Toolmix für Observability:

https://www.usu.com/de/events/25/toolmix-fuer-observability

Frank Laschet,

Senior Marketing Manager,

USU Software GmbH

1610 Artikel zu „Monitoring“

News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2024 Netzwerkmonitoring in der Landwirtschaft – Smarte Überwachung für saftige Ernten Das britische Unternehmen Riverford Organic Farmers Ltd. beliefert mit einer hoch digitalisierten Lieferkette wöchentlich bis zu 50.000 Kunden mit selbst angebautem Bio-Gemüse. In den letzten 30 Jahren expandierte das Unternehmen stetig: vier Standorte, über 1.000 Mitarbeiter und Kunden in England und Frankreich. Mit dem Wachstum des Betriebs steigt auch die Komplexität der IT-Infrastruktur: Ein verzweigtes Netzwerk von Geräten und Sensoren stellt sicher, dass die Lebensmittel allzeit und unter richtigen Bedingungen gelagert werden. Eine verlässliche Überwachung dieser Systeme ist entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu verhindern. Weiterlesen →