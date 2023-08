ADN Technical Cloud Days touren 2023 zum Thema Azure Security und Monitoring durch Deutschland

Die ADN Technical Cloud Days gehen in die Jubiläumsrunde, denn in diesem Jahr finden sie bereits zum zehnten Mal statt! IT-Reseller, MSPs und Systemhäuser sind herzlich eingeladen, eine der drei Tagesveranstaltungen zu besuchen: am 13. September 2023 in München, am 19. September 2023 in Bochum oder am 21. September 2023 in Hamburg.

Schwerpunkte der Live-Veranstaltungstage liegen auf Microsoft Cloud Security und dem Beitrag von Monitoring-Tools zur Sicherheit in der Cloud. Denn bei der Migration von Daten und Anwendungen in die Cloud steht für die meisten Unternehmen die Frage nach der Sicherheit an oberster Stelle. Die großen Provider stellen für diesen Zweck zwar eine Reihe von Funktionen und Services bereit, für deren Nutzung ist jedoch eine entsprechende Expertise erforderlich.

Praxisnaher Wissenstransfer

Die Experten der renommierten ADN Academy vermitteln auf den Technical Cloud Days das nötige Wissen sowohl zu Microsoft-eigenen Diensten als auch zu Anbieteralternativen, um das Business bei Bestandskunden zu erweitern und neue Zielgruppen zu erschließen. Dank jahrelanger praktischer Erfahrung mit den vorgestellten Technologien zeigen die Referenten hands-on, was Microsoft Defender for Cloud in der Praxis zu bieten hat und wie man ihn optimal einsetzt. Auf der Endpoint-Seite erfahren Teilnehmer, wie man Defender mit Bitdefender oder den Produkten von anderen Security-Herstellern als MSP optimal kombinieren kann.

Das Überwachen der Cloud-Umgebung ist ebenso wichtig wie die Abwehr von Malware. Daher zeigen die Vorträge zu ControlUp, wie Fehlerquellen sowie Sicherheitslücken am Endpoint oder im Rechenzentrum frühzeitig erkannt und ungewöhnliche Aktivitäten sowie Performance-Probleme aufgespürt werden können.

Da bei der Nutzung von Cloud-Ressourcen auch deren Kosten eine große Rolle spielen, geht ADN speziell auf die Kostenverwaltung in Azure ein.

Als VAD besonders nah am Partner

Michael Bölk, Head of Professional Services der ADN Distribution GmbH führt aus: »Angesichts stetig steigender Cybercrime-Vorfälle müssen Reseller Security priorisieren – insbesondere, wenn es um Sicherheit von Kundendaten in der Cloud geht. Nur durch entsprechend geschulte IT-Partner, die das Umfeld sicher gestalten können, lassen sich bei Unternehmenskunden die letzten Bedenken gegenüber der Cloud auflösen. Wir sind als VAD besonders nah an unseren Partnern und vermitteln wertvolle Insights, damit sie das eigene Business rund um Cloud-IT-Security erfolgreich gestalten oder skalieren zu können«.

Stefan Sutor, der marketingseitig die Tour begleitet, ergänzt: »Unsere Partner profitieren von den Vorträgen und dem Erfahrungsaustausch beim Netzwerken. Es gibt bundesweit nur wenige Formate, die sich so praxisorientiert an den Bedürfnissen von Tech-Experten und deren Kunden ausrichten, aber gleichermaßen auch unterhaltsam sind«.

Blick in die AGENDA

09:00 – 09.30 Uhr Registrierung und Begrüßungskaffee

09:30 – 10:45 Uhr Azure – what‘s new?

10:45 – 11:00 Uhr Pause

11:00 – 12:15 Uhr Azure Kostenverwaltung und Richtlinien

12:15 – 12:45 Uhr Microsoft Defender for Cloud

12:45 – 13:45 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13:45 – 14:15 Uhr Microsoft Defender for Cloud II

14:15 – 15:15 Uhr Bitdefender

15:15 – 15:30 Uhr Pause

15:30 – 16:15 Uhr ControlUp – Überwachung von Azure Virtual Desktops

16:15 – 17:00 Uhr ControlUp DEX – Digital Employee Experience

17:00 – 17:15 Uhr Abschlussrunde

17:15 – open end Gemeinsames Abendessen & Networking

Die ADN Technical Cloud Days finden statt am:

13.09.2023 in München

19.09.2023 in Bochum

21.09.2023 in Hamburg

Die Teilnahme ist kostenlos und auf zwei Teilnehmer pro Unternehmen / Partner begrenzt. Zur Anmeldung geht es HIER.

Bilder: © ADN