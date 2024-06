Immer auf Sendung dank IT-Monitoring

DIVICON MEDIA ist ein unabhängiger Full-Service-Anbieter für Rundfunkunternehmen, der Beratung, Planung, Umsetzung, Betrieb und Monitoring von Sendebetrieb und IT anbietet. Gibt es hier kurze Ausfälle, kann das schwerwiegende Folgen haben. Ein fehlerhafter Werbeblock mit einer 30-sekündigen Stille beispielsweise kann erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Kommen solche Fehler häufiger vor, gefährdet dies nicht nur die Finanzen der Werbetreibenden, sondern auch die Reputation des Senders. Die Einhaltung telekommunikationsrechtlicher Vorgaben und gesetzlicher Bestimmungen in der Rundfunkbranche ist entscheidend. Monitoring kann hier die Lösung sein.

Ein konsequentes und umfassendes Monitoring sowohl der Sendeanlagen als auch der Studiotechnik und der IT-Umgebungen ermöglicht das schnelle Erkennen und Beheben von Störungen – im Idealfall noch bevor es zu Ausfällen kommt. Die DIVICON MEDIA setzt Monitoring zur Überwachung der eigenen Dienste, der Technik ihrer Kunden und der Services externer Dienstleister ein. Faktisch bedeutet das die Überwachung betriebsrelevanter Parameter der Anlagen, das Monitoring von vertraglich vereinbarten Produkten und Services für ein schnelles Erkennen von Störungen oder Abweichungen vom Regelbetrieb sowie die Bereitstellung von Auswertungen und Analysen. Jedoch gibt es einige Herausforderungen, die gemeistert werden müssen:

400 Standorte müssen überwacht werden – Studiotechnik, Sendetechnik, Antennen, Leitungen, IT-Netzwerke und -Infrastrukturen; all das im eigenen Rechenzentrum, an Kundenstandorten, bei Dienstleistern oder irgendwo im Land verteilt.

600 ausgestrahlte Audiosignale müssen überprüft werden – und jedes einzelne ist von elementarer Bedeutung für den ausstrahlenden Anbieter.

Umweltbedingungen müssen mit einbezogen werden – schlechtes Wetter kann die Sendequalität beeinträchtigen, hohe Temperaturen können Systemabstürze verursachen.

Unterschiedlichste Umgebungen und Komponenten müssen gemonitort werden, und das 24/7 – Sendeanlagen, Rundfunkstudios, IT-Umgebungen, Umgebungswerte, Wetterdaten.

Mehr als 99,99 % Gesamtverfügbarkeit muss gewährleistet werden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Marten Hölzer, Broadcast Administrator bei DIVICON MEDIA, das DIVICON MEDIA NMC eingerichtet. Hier laufen 900 Werte in der Sekunde ein, die Ergebnisse von täglich 77 Millionen Abfragen aus 50.000 Sensoren, insgesamt 3,5 GB Monitoring-Daten pro Tag. Ein durchdachtes Konzept ist hier besonders wichtig, damit alle Daten entsprechend priorisiert, sortiert und übersichtlich dargestellt werden können.

»Die in PRTG umgesetzte Baumstruktur bietet eine vereinfachte und schnelle Navigation zu Standorten zur Begleitung von Wartungen oder zur Erkennung von standortbezogenen Störungen wie z.B. Stromausfällen«, sagt Marten Hölzer. »Man kann schnell und einfach auf detaillierte Informationen zugreifen, um mögliche Probleme zu identifizieren und durch gezielte Maßnahmen zu bereinigen.«

Alle relevanten Werte und Daten sind auf einen Blick sichtbar. Das gewährleistet eine klare und präzise Übersicht über den Zustand der Standorte und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf auftretende Störungen. Allein der Standort Dresden überwacht mit mehr als 700 Sensoren die gleichzeitige Ausstrahlung von 29 Programmen.

Das 1×1 des Monitorings

Die wesentliche Voraussetzung für einen agilen und reibungslosen Monitoring-Betrieb ist die einfache Konfiguration und Bedienbarkeit der Monitoring-Lösung. Gibt es Änderungen in der bestehenden Infrastruktur, wie beispielsweise ein Gerätetausch am Senderstandort, kann das im Monitoring-Tool in kürzester Zeit umgesetzt werden.

»Bei dem Umfang unserer Monitoring-Umgebung muss die eingesetzte Lösung möglichst viele Standards und Automatismen bieten: Die wichtigsten Funktionen müssen out of the box bereitgestellt werden«, sagt Hölzer. »Paessler PRTG liefert uns sowohl die Standards, die uns das tägliche Monitoring überhaupt erst ermöglichen, als auch die nötige Flexibilität, um das Monitoring an unsere sehr spezifischen Anforderungen anzupassen.«

Auch zuverlässige und zielgerichtete Alarmierungsoptionen spielen eine wichtige Rolle. Damit behält das DIVICON MEDIA NCM-Team im täglichen Betrieb den Überblick über alle Systeme und kann auf relevante Ereignisse sofort reagieren. Natürlich sollten auch die Daten, die gesammelt werden, entsprechend aufbereitet dargestellt werden. Dies umfasst Daten zu Zustand und Verfügbarkeit von Diensten und Systemen ebenso wie Informationen zu Ort und Art von auftretenden Beeinträchtigungen und Störungen. Ein Maps-Feature hilft dabei: Mittels Drag & Drop lassen sich HTML-basierte Dashboards generieren, die Informationen übersichtlich und leicht verständlich präsentieren.

Aus der Praxis

Bei der Überwachung und Steuerung von komplexen Systemen spielen die Erkennung von Tendenzen und die Kombination von verschiedenen Messwerten eine entscheidende Rolle. Das ermöglicht nicht nur die präzise Analyse von Fehlern, sondern auch die Identifikation von Zusammenhängen, die andernfalls unbemerkt bleiben und schwerwiegende Folgeschäden verursachen können. Die Überwachung von Temperaturtendenzen beispielsweise ist von essenzieller Bedeutung: Temperaturschwankungen können einerseits Indikatoren für ungewöhnliche Aktivität eines Gerätes – oder für einen Ausfall – sein, andererseits erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität und Leistung von Systemen haben. Werden alle Temperaturen an einem Standort überwacht, liefert das aussagekräftige Ergebnisse. Durch das Zusammenführen der Temperaturdaten in einem sogenannten SNMP Custom String Sensor in PRTG können Abweichungen und Auffälligkeiten leichter identifiziert werden: Es ist sofort erkennbar, ob nur ein Gerät betroffen ist oder der ganze Standort.

Die Erkennung von Trends und die Kombination von Daten sorgt nicht nur für eine Steigerung der Stabilität und Zuverlässigkeit der Sendesysteme, sondern sorgt auch für eine langfristige Kosteneinsparung durch die Vermeidung kostspieliger Ausfälle.

Alarm-Redundanzen

Bei ihren Anlagen und den Leitungswegen setzt das Unternehmen auf Redundanzen. Und auch bei den betriebsinternen Alarmierungen wurde eine redundante Lösung etabliert. Diese umfasst die Verwendung von Dashboards sowie die Benachrichtigung über E-Mail und Messenger-Dienste. So ist gewährleistet, dass Alarme selbst unter erschwerten Bedingungen zuverlässig die jeweils zuständigen Operatoren im DIVICON MEDIA NMC erreichen. Die Redundanz der Alarmierung stellt sicher, dass das DIVICON MEDIA NMC zeitnah auf auftretende Situationen reagiert und eine ununterbrochene Betriebskontinuität sicherstellt.

Dashboards als Teletext der IT

Für ihre Kunden stellt das Unternehmen individuelle Dashboards bereit, die einen umfassenden Überblick über das Sendegebiet des Kunden und mögliche Beeinträchtigungen oder Störungen verschaffen. Durch eine transparente Darstellung schafft das Unternehmen so eine vertrauensvolle Basis und gewährleistet maximale Transparenz. Manche Kunden nutzen an den Senderstandorten keine klassische Leitungsanbindung, sondern eine satellitengestützte Anbindung. Hier ist das Wetter entscheidend. Dank Wetterdaten in Form eines Map-Hintergrunds werden Sensoren der einzelnen Sendestationen vor dem Hintergrund geografisch korrekt positioniert. Über diese Map beziehungsweise dieses Dashboard kann der jeweilige Kunde drohende, wetterbedingte Beeinträchtigungen seiner Sendequalität frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Alle Antennen im Empfangsmodus

PRTG ermöglicht DIVICON MEDIA einige Monitoring-Maßnahmen, um nicht nur die eigenen, sondern insbesondere die Qualitätsansprüche ihrer Kunden zu erfüllen. Die unkomplizierte Administration, die flexible Integration verschiedenster Komponenten sowie die Alarmierungsmechanismen gewährleisten einen ausfallfreien Betrieb des Sendernetzes. Sowohl Kunden als auch Dienstleister profitieren von dem umfassenden Monitoring des DIVICON MEDIA NMC. Die hohe Akzeptanz des Monitoring-Angebots hat dazu geführt, dass das Unternehmen Monitoring mittlerweile als eigenständigen Service anbietet. »Dank PRTG sind wir in der Lage, unseren Kunden bestmöglichen Service zu gewährleisten«, sagt Franz Coriand, Geschäftsführer der DIVICON MEDIA. »Tatsächlich können wir unsere SLAs regelmäßig übererfüllen. Der Einsatz des Monitoring-Tools hat sich derart bewährt, dass wir ein eigenes Geschäftsmodell daraus entwickelt haben: Monitoring als Service im Rundfunkbereich.«

Thomas Timmermann, Senior Market Expert, Paessler AG

Link zur Case Study: https://www.paessler.com/de/company/casestudies/success-story-divicon-media-and-prtg