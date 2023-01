Mit IT-Monitoring die Digitalisierung im Griff behalten

Digitalisierung schafft neue Verantwortung für die IT. Das richtige Monitoring ermöglicht der IT, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Die Digitalisierung ist angekommen. Was vor einigen Jahren noch als IoT neue Wunderwelten mit sagenhaften Möglichkeiten versprach, ist heute in den meisten Bereichen Realität. Ob im Krankenhaus, im Produktionsumfeld, bei der Logistik oder in der Gebäudetechnik: Überall generieren vormals analoge und von der IT-Welt abgekapselte Geräte und Systeme heute auf digitalem Weg Daten und ermöglichen so ein völlig neues Kommunikationsniveau. Früher leuchtete bei Störungen eine rote Lampe auf einer Maschine, und der zuständige Techniker machte sich auf den Weg zur Maschine, um den Fehler zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Heute informiert die Maschine selbst den zuständigen Service-Techniker via E-Mail und bestellt gleich noch die benötigten Teile über das ERP-System im Webshop des Herstellers. Oder der Arzt ruft die aktuellen Röntgenbilder auf seinem Laptop am Bett des Patienten auf, statt jemanden in die Röntgenabteilung zu schicken, der Bilder dort abholt und an die Leuchtwand im Sprechzimmer pinnt.

Neue Chancen, neue Herausforderungen

Digitalisierung ermöglicht völlig neue Prozesse, die unternehmensweit für deutlich mehr Effizienz sorgen, Mitarbeiter entlasten und Kosten sparen. Lediglich die IT-Abteilungen haben plötzlich erheblich mehr zu tun. Produktionsumgebungen waren früher komplett von der IT abgekapselt. Die wichtigste Sicherheitsmaßnahme war, die Türen zur Produktion abends gut zu verriegeln und möglichst keine chinesischen Delegationen mit kleinen Kameras durch die Fabrikhallen marschieren zu lassen. Mit der Öffnung zur IT sind plötzlich ganz andere Risiken in den Vordergrund gerückt, und Intrusion Detection- und Access Management-Systeme haben Hochkonjunktur. Aber nicht nur die neuen Sicherheitsanforderungen verursachen ein mehr an Arbeit für die IT. Die digitalisierten Bereiche generieren riesige Datenmengen, die transportiert, gespeichert und verarbeitet werden müssen. Die Cloud spielt hier eine wichtige Rolle, ist aber nicht immer die passende Option: Vielen Unternehmen sind ihre Daten zu heikel für die Public Cloud angesichts der Angst, dass die Daten plötzlich auf amerikanischem Hoheitsgebiet liegen und amerikanischer Rechtsprechung unterliegen. In dem Fall muss eine Private Cloud her, oder aber die Daten werden doch vor Ort im eigenen Rechenzentrum gelagert und verarbeitet.

Monitoring-Konzepte

Ganz egal, worum es geht und welches Modell letztlich zum Tragen kommt: Die IT trägt die Verantwortung für das Funktionieren der Infrastruktur und des Netzwerks; in der klassischen IT genauso wie jetzt auch in den digitalisierten Umgebungen. Daten müssen generiert, transportiert, übersetzt, gespeichert und ausgewertet werden, und selbst wenn Teile dieses Prozesses (noch) bei Fachabteilungen liegen oder an (Cloud-)Dienstleister ausgelagert sind, muss die IT in jedem Fall den Transport der Daten sicherstellen. Dazu benötigen die Fachleute aus der IT eine Monitoring-Lösung, die übergreifend sowohl die IT-Komponenten und -Bereiche überwacht als auch die digitalisierten Systeme und Umgebungen. Natürlich liefern viele dieser Systeme eigene Monitoring-Funktionalität mit, ähnlich wie in der IT, wo etliche komplexe Systeme vom Hersteller mit entsprechenden Monitoring-Kapazitäten ausgestattet sind. Je heterogener und umfangreicher allerdings die Umgebung bzw. die Verantwortung ist, desto schwieriger wird das Konzept des herstellerspezifischen Monitorings: Bin ich als Experte für Virtualisierung nur für meine VMware-Applikationen zuständig, reichen mir in der Regel die VMware-Bordmittel für das Monitoring. Geht es allerdings darum, einen komplexen Prozess wie beispielsweise einen E-Mail-Service sicherzustellen, reicht es nicht, nur meine virtuellen Server zu betrachten. Ich muss den Weg im Blick behalten, den meine E-Mails nehmen, inklusive der betroffenen Switche, Router und Firewalls, ich muss involvierte Storage-Systeme und Datenbanken überwachen, Load-Balancer, Mail-Server und natürlich auch die Hardware, auf der all das passiert. Will ich dies mit Bordmitteln der einzelnen Komponenten realisieren, ende ich mit zahllosen Monitoring-Systemen. Schon die Fehlersuche beim Störungsfall wird zur aufwändigen Detektivarbeit, ganz zu schweigen von der Suche nach der Ursache des Fehlers. Aus diesem Grund existieren in der IT bereits seit Jahrzehnten zahlreiche etablierte Monitoring-Lösungen, die unterschiedlichste Systeme teils direkt überwachen, teils mit den bordeigenen Monitoring-Tools interagieren und teils Rückschlüsse aus dem Monitoring des Datenstroms ziehen. Die meisten dieser Tools beherrschen unterschiedliche Methoden und unterstützen die gängigsten IT-Protokolle.

In »frisch digitalisierten« Umgebungen existieren in der Regel keine übergreifenden Monitoring-Lösungen auf diesem Level. Anwender sind auf native Tools der Anbieter von Maschinen, medizinischen Geräten und Systemen oder Gebäudetechnik angewiesen. Auf der Suche nach einem zentralen Überblick haben IT-Monitoring-Lösungen daher einen deutlichen Vorsprung: Sie sind darauf ausgelegt, heterogene Umgebungen mit unterschiedlichsten Komponenten in einem zentralen Monitoring-Szenario zusammenzuführen. Auf der Suche nach Lösungen, die einen Gesamtüberblick über die klassische IT und digitalisierte Umgebungen bieten, liegt es nahe, diese IT-Lösungen um entsprechende Methoden und Protokolle für die digitalisierten Umgebungen zu erweitern, statt hochspezialisierte Tools für industrielle, medizinische oder andere digitalisierte Bereiche zu Generalisten umzuerziehen. Wie aber erkenne ich eine geeignete Lösung für ein übergreifendes Monitoring von IT und Digitalisierung?

Geeignete Monitoring-Lösungen für die Digitalisierung

Für jede übergreifende Monitoring-Lösung bildet das Beherrschen der klassischen Monitoring-Funktionalität die Grundvoraussetzung:

erfassen von Daten zu Verfügbarkeit und Performance von Geräten und Systemen;

speichern und analysieren der erfassten Daten;

alarmieren und benachrichtigen anhand von Schwellwerten auf Basis der Analyse;

publizieren von Daten und Analysen in Berichten und auf Dashboards.

Um das Monitoring auf digitalisierte Umgebungen ausweiten zu können, muss die Lösung neben den in der IT üblichen Protokollen und Methoden (SNMP, NetFlow, WMI, QoS, HTTPS, FTP …) auch solche beherrschen, die Zugriff auf branchenspezifische Umgebungen liefern, wie beispielsweise:

UPC-UA, MQTT oder Modbus im industriellen Umfeld;

DICOM und HL7 für medizinische Umgebungen;

Modbus, MQTT oder BACnet im Bereich der Gebäudetechnik.

Ein weiterer elementarer Aspekt ist die Möglichkeit, mit zentralen Komponenten wie Edge-Geräten oder Kommunikationsservern direkt interagieren zu können. Das kann über Kooperationen und vordefinierte Integrationen, aber auch über mitgelieferte und entsprechend dokumentierte Schnittstellen ermöglicht werden.

Darüber hinaus müssen die Darstellungsmöglichkeiten für Daten und Analysen flexibel genug sein, um sowohl Teilbereiche mit vielen Details für Spezialisten abbilden zu können als auch einen übergeordneten Blick aus der Management- bzw. Helpdesk-Perspektive. Analog muss ein entsprechendes Rollen- und Rechte-Management gewährleistet sein, um Zuständigkeiten und Verantwortungen entsprechend abbilden und steuern zu können. Das umfasst auch das Alarmierungsmanagement, das entsprechende Eskalationsprozesse unterstützen muss.

Schließlich spielen Faktoren wie Komplexität bzw. Bedienbarkeit der Lösung sowie Preis-Leistungs-Verhältnis oder die Qualität des Supports eine wesentliche Rolle bei der Auswahl einer passenden Lösung. Aber das ist ja selbstverständlich.

Thomas Timmermann, Senior Market Expert bei der Paessler AG

