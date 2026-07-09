E-Mail-Sicherheit im Gesundheitswesen: Wenn eine Nachricht den Klinikbetrieb gefährdet

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E-Mail ist im Gesundheitswesen längst Teil der Versorgungskette – und damit ein geschäftskritischer Angriffsvektor für Kliniken, MVZ und Praxen.

Gesundheitsdaten verlangen mehr als Standard-Schutz: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und nachvollziehbare Zugriffe müssen im Alltag zusammenspielen.

Phishing, kompromittierte Postfächer und manipulierte Anhänge treffen auf Zeitdruck, Vertrauen und viele externe Kommunikationspartner – ideale Bedingungen für Angreifer.

Wirksame E-Mail-Sicherheit kombiniert technische Schutzschichten wie MFA, Verschlüsselung, SPF, DKIM und DMARC mit klaren Prozessen und Notfallplänen.

Entscheidend bleibt die Sicherheitskultur: Mitarbeitende müssen verdächtige Nachrichten schnell melden können, ohne Schuldzuweisung und ohne komplizierte Hürden.

Ein Befund kommt per E-Mail, eine Rechnung hängt als PDF an, eine angebliche Rückfrage der IT landet im Postfach der Praxisleitung. Im Alltag von Kliniken, MVZ und Praxen scheint dies ganz normal. Doch genau darin liegt das Risiko. Die E-Mail ist hier nicht nur Kommunikation, sondern Teil der Versorgungskette. Wird sie kompromittiert, geht es nicht allein um Datenschutz. Es geht um Termine, Laborwerte, Abrechnungen und im Ernstfall um die Frage, ob eine Einrichtung noch handlungsfähig bleibt.

Denn wie Szenarien der letzten Jahre zeigen, müssen Krankenhäuser nach Angriffen wieder auf Papier umsteigen und Patienten umleiten. Besonders drastisch wird die Lage, wenn die Notaufnahme oder die Intensivversorgung betroffen sind.

Warum Gesundheitsdaten ein anderes Schutzniveau brauchen

Gesundheitsdaten unterliegen nach Art. 9 DSGVO einem erhöhten Schutzbedarf. Für die E-Mail-Kommunikation bedeutet das mehr als Vertraulichkeit im engeren Sinne. In medizinischen Einrichtungen treffen personenbezogene Daten, Behandlungsinformationen, Abrechnungsdaten und organisatorische Details häufig in einem Kommunikationskanal zusammen. Dadurch entstehen Risiken entlang der gesamten Verarbeitungskette: vom unberechtigten Zugriff auf Postfächer über fehlgeleitete Anhänge bis hin zur Kompromittierung von Zugangsdaten durch Phishing.

Aus diesem Grund sind klare Regeln für den Versand medizinischer Informationen, abgestufte Berechtigungen, Protokollierung, Multi-Faktor-Authentifizierung, sichere Archivierung und definierte Verfahren für den Umgang mit verdächtigen Nachrichten oder Fehlversand entscheidend.

E-Mail-Sicherheit muss im Alltag greifen

Die DSGVO fordert geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Das Digitale-Versorgung-Gesetz hat die Digitalisierung beschleunigt. Die IT-Sicherheitsrichtlinie nach § 75b SGB V konkretisiert Anforderungen für die vertragsärztliche und vertragszahnärztliche Versorgung. Für Krankenhäuser kommen je nach Größe und Rolle weitere Vorgaben hinzu, etwa aus dem KRITIS-Umfeld, aus der BSI-Kritis-Verordnung und rund um die Telematikinfrastruktur.

Die Herausforderung liegt in der Umsetzung: Wer darf Befunde per E-Mail versenden? Wann ist Verschlüsselung Pflicht? Welche Anhänge werden blockiert? Wie werden externe Absender markiert? Wer prüft verdächtige Nachrichten, wenn die Praxis voll ist oder nachts nur eine kleine Klinikbesetzung arbeitet? Genau hier entscheidet sich, ob Regulierung Schutz schafft oder nur Papier produziert.

Typische Schwachstellen im E-Mail-Verkehr

Angreifer nutzen selten spektakuläre Methoden. Meist reicht eine gut gemachte Nachricht: eine angebliche Bewerbung mit infiziertem Anhang, eine Lieferantenrechnung, die zur offenen Forderung passt, oder eine Nachricht, die wie eine interne IT-Anweisung aussieht.

Im Gesundheitswesen funktionieren solche Maschen gut, weil Zeitdruck und Vertrauen zum Alltag gehören. Beschäftigte wollen helfen, Befunde weiterleiten und Rückfragen nicht liegen lassen. Gleichzeitig arbeiten Einrichtungen mit Laboren, Abrechnungsstellen, Dienstleistern, Versicherungen und Behörden. Dadurch ist die Grenze zwischen bekannt und unbekannt schwerer zu erkennen.

Viele Angriffe enden nicht beim ersten Klick. Über ein gehacktes Postfach können Angreifer Kommunikationsmuster lernen, Rechnungsdaten manipulieren und weitere Mails im Namen echter Mitarbeiter versenden. Ransomware beginnt häufig nicht mit der Verschlüsselung, sondern mit einem scheinbar normalen Login.

Was in die Sicherheitsarchitektur gehört

Eine wirksame E-Mail-Sicherheitsstrategie braucht mehrere Schutzschichten. Technisch gehören dazu Filter gegen Phishing, Schadsoftware und betrügerische Anhänge. SPF, DKIM und DMARC helfen, gefälschte Absender zu erkennen und Missbrauch der eigenen Domain zu erschweren. Für besonders sensible Inhalte braucht es Transportverschlüsselung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder sichere Portale.

Mindestens genauso wichtig sind Identitäten. Multi-Faktor-Authentifizierung sollte für alle extern erreichbaren Postfächer Standard sein. Zugriffsrechte müssen zum Aufgabenprofil passen. Gemeinsame Konten ohne klare Verantwortlichkeit sind bequem, aber riskant. Wenn ein Account kompromittiert wird, muss schnell erkennbar sein, wer betroffen ist und welche Daten erreichbar waren.

Auch Notfallkonzepte gehören dazu. Eine Klinik oder Praxis muss wissen, wie sie kommuniziert, wenn Mailserver, Kalender oder Adressbücher ausfallen. Dazu zählen Telefonlisten, Ausweichprozesse für Befunde, klare Meldeketten und Übungen, die nicht erst im Ernstfall stattfinden.

Sicherheitsbewusstsein braucht Vertrauen

Wer Mitarbeiter nur mit Phishing-Tests bloßstellt, sorgt nicht für langfristigen Lernerfolg. Besser sind kurze, abteilungsspezifische Trainings, die echte Situationen aus dem Versorgungsalltag aufgreifen: die Mail eines Labors, die Nachricht eines Patienten, die Rechnung eines Medizintechnikpartners. Denn gerade unter Zeitdruck, bei hoher Arbeitsbelastung oder während Schichtwechseln ist es schwierig, jede Nachricht sorgfältig zu prüfen.

Entscheidend ist deshalb eine Unternehmenskultur, in der ein Verdacht schnell gemeldet wird, ohne Angst vor Sanktionen. Sicherheitsregeln müssen einfach genug sein, um auch im hektischen Alltag zu funktionieren: keine Passworteingabe nach Mail-Links; keine Weiterleitung sensibler Gesundheitsdaten an private Postfächer; keine Freigabe auffälliger Zahlungs- oder Zugangsanfragen ohne Rückfrage über einen zweiten Kanal. Und vor allem: Lieber einmal intern nachfragen, als über eine angeblich dringende Nachricht allein zu entscheiden.

Fazit: Das Postfach ist Teil der Versorgung

Die E-Mail bleibt ein zentraler Kommunikationskanal im Gesundheitswesen. Deshalb muss sie mit derselben Ernsthaftigkeit geschützt werden wie medizinische Systeme oder die Patientendokumentation. Doch die konkreten Schutzwirkungen entstehen erst im Alltag: durch starke Authentifizierung, geprüfte Absender, sichere Übertragung, klare Prozesse, geübte Notfälle und Mitarbeiter, die Risiken erkennen und melden.

Günter Esch, Geschäftsführer SEPPmail – Deutschland GmbH

Günter Esch ist Geschäftsführer der SEPPmail – Deutschland GmbH und prägt seit Jahren die Weiterentwicklung moderner E‑Mail‑Sicherheitslösungen im deutschsprachigen Raum. Er gilt als ausgewiesener Experte für Verschlüsselung, Signaturverfahren und den Schutz geschäftskritischer Kommunikationsinfrastrukturen. In Fachbeiträgen und Brancheninitiativen setzt er sich dafür ein, E‑Mail‑Security neu zu denken und Unternehmen gegen aktuelle Bedrohungen wie KI‑Phishing und hochautomatisierte Angriffe zu stärken.

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