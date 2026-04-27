Sicherheit im Unternehmen: Warum eine korrekte E-Mail-Archivierung so wichtig ist – Die unterschätzte Schwachstelle

E‑Mail‑Postfächer sind ein unterschätztes Sicherheitsrisiko: Unverschlüsselte Weiterleitungen, private Ordner und unkontrollierte Gerätezugriffe machen E‑Mails zu einem der größten Einfallstore für Datenschutzverstöße, Phishing und Compliance‑Probleme.

Compliance‑Druck steigt – und menschliche Fehler bleiben der Hauptfaktor: DSGVO‑Pflichten, Aufbewahrungsfristen und Dokumentationsanforderungen kollidieren mit Alltagsroutinen. Ein Klick oder eine vergessene Einstellung kann zu Bußgeldern und Reputationsschäden führen.

SharePoint‑Standardisierung hilft – wird aber selten konsequent genutzt: Obwohl viele Unternehmen SharePoint als zentralen Speicherort definieren, scheitert die Praxis an Akzeptanz, manuellen Schritten und unvollständigen Projektbibliotheken.

Automatisierung schließt die Lücke zwischen Richtlinie und Verhalten: Add‑Ins wie Konnect eMail erfassen Metadaten automatisch, speichern E‑Mails revisionssicher in SharePoint und setzen Verschlüsselungs‑ und Governance‑Regeln im Hintergrund durch – ohne Mehraufwand für Mitarbeitende.

Regulierte Branchen benötigen konsistente, globale E‑Mail‑Governance: Finanzwesen, Recht und internationale Organisationen profitieren von einheitlichen Richtlinien, zentralisierten Berichten und automatisierten Schutzmechanismen, die länderübergreifende Datenschutzanforderungen zuverlässig abdecken.

E-Mails sind das Rückgrat der geschäftlichen Kommunikation – und zugleich ein oft unterschätztes Sicherheits- und Compliance-Risiko für Unternehmen. Unzureichende Archivierung, menschliche Fehler und steigende regulatorische Anforderungen machen das E-Mail-Postfach zunehmend zum Einfallstor für Datenschutzverstöße, Cyberangriffe und Vertrauensverluste. Mit einem sicheren Outlook- oder Microsoft 365-Add-In lassen sich Sicherheitslücken schließen sowie Mails und Metadaten Compliance-konform speichern.

E-Mails sind nach wie vor die wichtigsten Kommunikationskanäle im Business-Alltag. Und so stecken sie auch voller Informationen, wie beispielsweise Kundendaten, Details zu Verträgen, Rechnungen und andere sensible Inhalte. Werden E-Mails unverschlüsselt weitergeleitet, in persönlichen Ordnern gespeichert oder auf nicht überwachten Geräten abgerufen, stellen sie daher ein akutes Security-Problem dar, das nur darauf wartet, einzutreten. So können vertrauliche Informationen in falsche Hände geraten, wenn eine Phishing-E-Mail die Sicherheitsvorkehrungen überwindet. Eine E-Mail, die persönliche Daten offenlegt, kann zudem Bußgelder gemäß der DSGVO nach sich ziehen und gravierende Folgen für ein Unternehmen haben, wie den Verlust des Kundenvertrauens.

Das E-Mail-Postfach als Risikofaktor

Für Unternehmen wird es somit immer wichtiger, mögliche Risiken zu minimieren. Für IT- und Compliance-Verantwortliche besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin, Phishing oder Malware zu verhindern, sondern darüber hinaus auch sicherzustellen, dass die tägliche Kommunikation mit Governance-Anforderungen übereinstimmt. Denn E-Mails sind ein Hauptziel für Angriffe und schlecht verwaltete Postfächer verstärken diese Risiken. Ransomware-Gruppen nutzen zunehmend auch das Thema Compliance gezielt als Erpressungshebel. Dabei ist nicht nur der eigentliche Angriff ein Problem, sondern die Unsicherheit, ob Aufbewahrungs-, Dokumentations- und Nachweispflichten entsprechend der gesetzlichen Regeln überall eingehalten wurden.

Generell ist das Risiko Mensch hinsichtlich der Compliance hoch: Ein unbedachter Klick oder eine vergessene Einstellung können zu Sicherheitslücken führen, die bei einer Prüfung von Aufsichtsbehörden nicht übersehen werden. Wird beispielsweise ein Vertrag unverschlüsselt versendet, kann ein Unternehmen damit gegen Branchenvorschriften verstoßen, beispielsweise im Rechts- oder Finanzwesen.

Viele IT- und Compliance-Teams haben daher SharePoint innerhalb von Microsoft 365 als zentralen Speicherort für Dokumente und E-Mail-Aufzeichnungen standardisiert. Werden E-Mails einheitlich in SharePoint gespeichert, sind sie durchsuchbar, teilbar und unterliegen den geltenden Aufbewahrungs-, E-Discovery- und Dokumentenmanagementrichtlinien. Dennoch besteht weiterhin eine Lücke: Nutzer wissen zwar, dass sie wichtige E-Mails in SharePoint speichern sollten, doch in der Praxis tun dies nur wenige konsequent. Bibliotheken werden zu wenig genutzt, Projektwebsites sind unvollständig, und Audits basieren nach wie vor auf Ad-hoc-PST-Exporten aus persönlichen Postfächern.

Wichtig ist vor allem, dass der Speichervorgang für Mitarbeitende so unkompliziert wie möglich ist. Eine bessere Akzeptanz hängt maßgeblich von der Umgestaltung des Arbeitsablaufs ab – das einfachste Verhalten ist auch das richtige. Denn selbst wenn der gesamte Speichervorgang nur 30 Sekunden dauert, ist er lästig und wird daher unter Umständen nur unzureichend durchgeführt.

Wo immer möglich, sollten daher manuelle Schritte aus dem Prozess entfernt werden. Automatisierung ersetzt zwar nicht das Urteilsvermögen des Nutzers, aber sie reduziert die Anzahl der E-Mails, bei denen es darauf ankommt, dass jemand daran denkt, auf »Speichern« zu klicken, erheblich.

Doch das Speichern einer E-Mail ist nur die halbe Miete. Sind die zugehörigen Metadaten falsch oder fehlen, ist die E-Mail fast genauso schwer wiederzufinden, als wäre sie in einem persönlichen Posteingang verblieben.

Konnect eMail hat daher Lösungen entwickelt, mit denen Outlook-Metadaten automatisch erfasst und in SharePoint abgebildet werden, wenn Benutzer Dateien per Drag & Drop verschieben. Für Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen, gibt es zwar schon lange integrierte Sicherheitsvorkehrungen wie Verschlüsselung, Aufbewahrungsrichtlinien und Archivierung. Diese sind hilfreich, aber nicht perfekt. Datenverlustprävention (DLP, Informationsrechteverwaltung (IRM), Nachrichtenverschlüsselung und -Protokollierung sind einige der Sicherheitsfunktionen, die Microsoft bietet. Sie helfen dabei, den Zugriff einzuschränken, die Nutzung zu überwachen und Regeln in Microsoft 365 durchzusetzen.

Doch diese Mechanismen reichen nicht aus. Zwar sind DLP-Richtlinien wirksam, aber auch schwierig einzurichten und, wenn sie nicht durchgesetzt werden, leicht zu umgehen. Ein weiteres Handicap ist die Verschlüsselung. Damit diese wirksam ist, müssen sich die Mitarbeitenden auch bewusst dafür entscheiden. Zudem entstehen Blindstellen, die von den nativen Funktionen nicht abgedeckt werden, häufig auch durch externe Empfänger, Auftragnehmer oder grenzüberschreitende Arbeitsabläufe.

Zugleich gilt es bei den Sicherheitsmaßnahmen darauf zu achten, dass Mitarbeitende ihrer Arbeit weiterhin uneingeschränkt nachgehen können – ohne, dass sie durch Regularien gebremst werden.

Hier setzen Organisationen mit Systemen zur Verwaltung der Dokumente an, um Abwehrmaßnahmen zu verstärken. Indem sie die Einhaltung von Vorschriften direkt im Posteingang ermöglichen, schließen diese Tools die Lücke zwischen menschlichem Verhalten und der Durchsetzung von Richtlinien.

Wie Outlook-Add-Ins die Sicherheit optimieren

Ein sicheres E-Mail-Add-in für Microsoft 365 wie Central Classic und Central New von Konnect eMail geht über die Standardfunktionen von Microsoft hinaus, indem es die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien in den Arbeitsablauf der Nutzer integriert – ohne dass die Mitarbeitenden hier selbst aktiv werden müssen. Anstatt zu erwarten, dass sich die User Verschlüsselungsschritte oder Richtlinienregeln merken, werden diese automatisch durchgesetzt. Durch die Erfassung von Metadaten und die Zentralisierung von Datensätzen lässt sich das Risiko vermindern, dass sensible Daten in nicht verwalteten Posteingängen landen. Revisionssichere E-Mail- und Dokumentenprotokolle werden erstellt, indem E-Mails mit Metadaten automatisch in SharePoint gespeichert werden. Das sorgt für eine reibungslose Nutzerakzeptanz. Es sind keine zusätzlichen Schulungen erforderlich, denn die Richtlinien werden im Hintergrund angewendet.

Wie lassen sich E-Mail-Richtlinien in sensiblen Bereichen einhalten

Ein sicheres Softwaretool kann dazu beitragen, Datenschutz- und Compliance-Risiken in regulierten Branchen zu reduzieren, indem es die ordnungsgemäße Identifizierung, den Schutz und die Überwachung sensibler Informationen gewährleistet. Im Finanzwesen hilft es, Insiderrisiken zu minimieren, indem es Berichte zentralisiert und den Zugriff auf autorisierte Empfänger beschränkt.

Auch internationale Unternehmen benö-tigen spezielle Tools. Denn hier versenden Mitarbeitende E-Mails über Ländergrenzen hinweg, in denen unter Umständen unterschiedliche Datenschutzbestimmungen gelten, die natürlich entsprechend eingehalten werden müssen. Bei der Auswahl der richtigen Tools ist daher darauf zu achten, dass die Kommunikation geschützt ist, auch wenn externe Partner oder Aufsichtsbehörden beteiligt sind.

Auch die Einführung von Produkten in multinationalen Konzernen erfordert eine einheitliche E-Mail-Governance über alle Abteilungen hinweg. Jedes Teammitglied, ob im Vertrieb, im Compliance-Bereich oder im Personalwesen, kann sich so automatisch an dasselbe sichere Verfahren halten, ohne dass Regeln manuell angewendet werden müssen.

Was bei der Installation entsprechender Tools zu beachten ist

Die Einführung von entsprechenden Add-Ins ist nicht so einfach wie das Umlegen eines Schalters. Hier sind einige Tipps:

Leichte Integration: Das Add-In sollte sich in Microsoft 365 nahtlos integrieren und von einem zertifizierten Hersteller sein, der seine Produkte über den Microsoft App Store oder Azure anbietet.

Das Add-In sollte sich in Microsoft 365 nahtlos integrieren und von einem zertifizierten Hersteller sein, der seine Produkte über den Microsoft App Store oder Azure anbietet. Test im Kleinen: Immer empfehlenswert sind Pilotprojekte in einzelnen Teams, bevor das Projekt auf das komplette Unternehmen ausgeweitet wird.

Immer empfehlenswert sind Pilotprojekte in einzelnen Teams, bevor das Projekt auf das komplette Unternehmen ausgeweitet wird. Die Vorteile kommunizieren: Das Tool soll das Unternehmen und seinen Ruf schützen, ohne die Mitarbeitenden durch komplizierte Vorschriften zu belasten.

Das Tool soll das Unternehmen und seinen Ruf schützen, ohne die Mitarbeitenden durch komplizierte Vorschriften zu belasten. Leichtes Training ist der Schlüssel: Einfache Erinnerungen wie »Erst denken, dann klicken« genügen oft, wenn Richtlinien im Hintergrund laufen.

Einfache Erinnerungen wie »Erst denken, dann klicken« genügen oft, wenn Richtlinien im Hintergrund laufen. Überwachen und optimieren: Durch die Nutzung von Compliance-Dashboards lassen sich Probleme erkennen und Richtlinien im Laufe der Zeit verfeinern.

Nach wie vor ist der Mensch das größte Sicherheitsrisiko in der IT. Das gilt grade auch für E-Mails. Doch die Compliance lässt sich verbessern, ohne Mitarbeitende zusätzlich regulatorisch zu belasten. Mit einem sicheren Outlook- oder Microsoft 365-Add-In lassen sich Sicherheitslücken schließen, Mails und Metadaten Compliance-konform speichern, so dass sich Datensätze eindeutig identifizieren, archivieren und schnell wiederfinden lassen.

Gaurav Tiwari,

Product Director

bei Konnect eMail

3291 Artikel zu „Sicherheit E-Mail“

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