E-Mail-Sicherheit & -Compliance im Microsoft 365-Umfeld: Sicherheit für Schutzbedürftiges

Der Osnabrücker IT-Dienstleister pco ist schon seit Jahren mit Managed Services für Hornetsecurity von ADN erfolgreich. Gemeinsam haben Sie ein Bollwerk für E-Mail-Sicherheit & -Compliance im Microsoft 365-Umfeld für Amnesty International errichtet. Das bestätigt den Erfolg der Konsolidierung der Services eines Value Add Distributors, eines vorausschauenden Systemhauses und eines der weltweit führenden Anbieter für Cloud-E-Mail-Security. Statt zusammengestückelter On-Prem-Lösungen sichern heute die Cloud-Security-Komplettlösungen von Hornetsecurity den gesamten E-Mail-Bereich der weltweit größten Menschenrechtsorganisation ab.

Steigende Cyberkriminalität und vermehrte Angriffe mit immer dramatischeren Folgen gehören zu den größten Sorgen heutiger Unternehmen. Auch nichtstaatliche und Non-Profit-Organisationen sind vor Angriffen nicht gefeit, im Gegenteil – mit 31 % sind sie am stärksten von Cyberattacken betroffen, so der Microsoft Digital Defense Report. Dabei sind E-Mails das häufigste Einfallstor. 59 % der erfolgreichen Cyber-Angriffe auf KMU erfolgten über Anhänge oder Links in der elektronischen Post. Doch in Sachen E-Mails geht es nicht nur um Security: Es gibt gesetzliche Pflichten zur Archivierung geschäftsrelevanter Kommunikation und Compliance-Vorgaben z.B. E-Mail-Verschlüsselung, -Nachverfolgung oder -Backups. Um der Vielzahl an Bedrohungen und Anforderungen nachzukommen, benötigen Unternehmen und Organisationen professionelle Unterstützung – so wie Amnesty International mit einem in die Jahre gekommenen On-Premises-E-Mail-Sicherheitssystem.

Seite an Seite maximal geschützt

Der Osnabrücker IT-Dienstleister pco übernahm die Aufgabe, eine zeitgemäße Lösung für das zersplitterte, schwer verwaltbare System zu finden. pco arbeitet bereits seit 2019 mit dem Bochumer Value Add Distributor ADN zusammen, der ein ausgewiesenes Expertenteam für Hornetsecurity hat. Gemeinsam mit ADN erarbeitete sich der IT-Dienstleister ein so großes Know-how, dass pco heute rund 20.000 elektronische Postfächer mit dem Security-Management von Hornetsecurity für Microsoft 365-Umgebungen betreut.

Ein eindrucksvoller Beweis für diese erfolgreiche Zusammenarbeit ist Amnesty International, die weltweit größte nicht-staatliche und nicht nach Profit strebende Organisation für Menschenrechte. In diesem Projekt ging es um die Absicherung des Mail-Verkehrs durch eine zentrale Lösung unter Erfüllung von Compliance-Richtlinien für etwa 550 Mailkonten. Die Menschenrechtsorganisation hatte zuvor die E-Mail-Security lokal aufgesetzt. Da fortlaufend selbst aktualisierende Einzellösungen nicht vorhanden waren, verfügte Amnesty nur über eine niedrige Erkennungsrate von Bedrohungen. Hinzu kam der hohe administrative Aufwand, der notwendig war, um diese Lücke zu schließen.

DSGVO-konforme Cloud-Komplettlösung aus Deutschland

Bedingungen einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit pco gab es für Amnesty International einige: Die Cloud-Lösung sollte aus Deutschland und von einem anerkannten Hersteller stammen, der selbst für die stetige Weiterentwicklung und Aktualität des Schutzes sorgt und auf Managed Services eines IT-Partners zurückgreift. Die umfangreichen Funktionen sollten in nur einer Plattform handhabbar sein, und bei der Zustellung der E-Mails sollte es zu minimalen Verzögerungszeiten kommen. All das ließ sich mit der Lösung von Hornetsecurity als Spam- und Malware-Filter und mithilfe des zugehörigen Signatur- und Disclaimer-Managements erfüllen. So sind seit Einführung der neuen Lösung die Erkennung von Malware und die gleichzeitige Administration von E-Mail-Signaturen und -Disclaimern für Amnesty International kein Problem mehr. Zusätzlich können weitere Features jederzeit je nach Bedrohungslage aktiviert und hinzugefügt werden.

Die gesamte Einrichtung verlief binnen weniger Stunden, verursachte keine Downtime und zeigte auch sonst keinerlei negative Auswirkungen. »Heute profitiert Amnesty von gleichbleibenden, verlässlichen Ansprechpartnern, ganz egal, um welches Problem es sich handelt: Mail-Sicherheit, Archiv oder Verschlüsselung. Unterstützenden Support finden wir fortlaufend bei den Fachleuten von ADN«, erklärt Marcel Sievers vom IT-Dienstleister pco.