LLM prägt das Zusammenspiel von Analyse, Automatisierung und Nutzerverhalten neu – KI verändert E-Mail-Sicherheit und Awareness

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GenAI professionalisiert Angriffe – und zwingt Security zum Umdenken: KI‑gestützte Phishing‑Mails wirken sprachlich konsistent, emotional abgestimmt und orientieren sich an realen Kommunikationsmustern. Klassische Signatur‑ und Regelwerke verlieren an Wirksamkeit.
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Moderne E‑Mail‑Security wird probabilistisch und kontextbasiert: Heuristik, Machine Learning und Verhaltensanalysen ersetzen starre Klassifizierungen. Systeme bewerten Wahrscheinlichkeiten, Abweichungen und Muster – und erkennen Bedrohungen, bevor sie eindeutig kategorisierbar sind.
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Assistenzsysteme entlasten SOC‑Teams und beschleunigen Entscheidungen: KI aggregiert Signale, priorisiert Risiken und liefert Handlungsempfehlungen. Ziel ist nicht Vollautomatisierung, sondern eine schnellere, fundierte Reaktion auf Vorfälle.
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Angriffsfläche verlagert sich auf Kollaborationsplattformen: Chats, Videokonferenzen, Dokumentfreigaben und File‑Sharing werden zunehmend zu Einfallstoren. Sicherheitslösungen müssen Inhalte plattformübergreifend analysieren und verhaltensbasierte Anomalien erkennen.
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Awareness wird dynamisch, verhaltensorientiert und realitätsnah: Menschliches Verhalten bleibt der größte Risikofaktor. GenAI ermöglicht realistische Simulationen, die Mitarbeitende im Alltag abholen und nachhaltige Sensibilisierung fördern.
Generative künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einem bestimmenden Faktor der Cybersicherheit. Während Angreifer Sprachmodelle nutzen, um täuschend echte Phishing-Nachrichten in großer Zahl zu erzeugen, reagieren Sicherheitsanbieter mit neuen Analyseverfahren, automatisierter Kontextbewertung und verhaltensorientierten Schulungskonzepten.
Die Professionalisierung von E-Mail-Angriffen zeigt sich deutlich in aktuellen Studienergebnissen. Texte wirken sprachlich konsistent, emotional an die Erlebniswelt der Zielpersonen angepasst und orientieren sich zunehmend an realen Kommunikationsmustern innerhalb von Organisationen. Gleichzeitig nehmen Ransomware-bezogene Vorfälle wieder zu: Im Jahr 2025 wurden 24 Prozent der Unternehmen Opfer eines entsprechenden Angriffs, nach 18,6 Prozent im Vorjahr [1].
Zugleich sehen 77 Prozent der Sicherheitsverantwortlichen KI-gestütztes Phishing als wachsende Bedrohung, während viele Organisationen ihre Schutzmaßnahmen weiter ausbauen [2]. »Generative künstliche Intelligenz verändert die Bedrohungslage grundlegend, weil Angriffe schneller, glaubwürdiger und in deutlich größerem Umfang entstehen«, erklärt Dr. Yvonne Bernard, Technik-Chefin bei Hornetsecurity. »Modelle müssen deshalb stärker auf Mustererkennung, Kontext und Verhalten setzen statt ausschließlich auf bekannte Signaturen.«
Sicherheitsanalyse jenseits klassischer Regeln
Traditionelle E-Mail-Sicherheit basiert überwiegend auf festen Regeln, bekannten Angriffssignaturen und klar definierten Klassifizierungen. Dieses Modell stößt an Grenzen, wenn Inhalte dynamisch erzeugt, kontinuierlich verändert und individuell angepasst werden. Moderne Sicherheitsarchitekturen kombinieren daher heuristische Verfahren mit maschinellem Lernen.
Dabei werden unter anderem Absenderverhalten, Nachrichtenstruktur, ungewöhnliche Verlinkungen, zeitliche Muster sowie Abweichungen im Kommunikationsstil analysiert. Entscheidend ist weniger die eindeutige Zuordnung zu einer bekannten Angriffskategorie als vielmehr die Bewertung von Wahrscheinlichkeiten und Auffälligkeiten. Bedrohungen können so bereits erkannt werden, bevor sie sich eindeutig klassifizieren lassen.
Ergänzend gewinnen automatisierte Analyse- und Assistenzfunktionen an Bedeutung. Neue KI-gestützte Werkzeuge übernehmen beispielsweise die Auswertung gemeldeter verdächtiger E-Mails, liefern unmittelbares Feedback an Anwender und reduzieren zugleich den manuellen Prüfaufwand in IT-Teams und Security Operation Center (SOCs) deutlich.
Damit verschiebt sich Sicherheitsanalyse zunehmend von reaktiver Einzelfallprüfung hin zu skalierbarer, lernender Unterstützung.
Kontextbasierte Unterstützung in Security Operations
Mit steigender Analysefähigkeit wächst zugleich die Menge sicherheitsrelevanter Informationen. Security-Teams stehen vor der Herausforderung, relevante Signale schnell von Hintergrundrauschen zu unterscheiden und priorisierte Entscheidungen zu treffen.
Assistenzsysteme mit künstlicher Intelligenz bündeln Analyseergebnisse, stellen Zusammenhänge her und liefern kontextbezogene Handlungsempfehlungen. Ziel ist keine vollständige Automatisierung, sondern eine gezielte Entlastung der Verantwortlichen sowie eine schnellere Reaktionsfähigkeit auf Bedrohungen. »Entscheidend ist nicht nur die Erkennung eines Angriffs, sondern eine schnelle Risikobewertung«, betont Bernard. »Automatisierte Kontextanalyse hilft dabei, Vorfälle zu priorisieren und fundierte Entscheidungen deutlich schneller zu treffen.«
Schutz über alle Kommunikationskanäle hinweg
Parallel dazu erweitern Sicherheitslösungen ihren Schutzbereich deutlich über klassische Kommunikationskanäle wie das E-Mail-Postfach hinaus. Hintergrund ist, dass sich Angriffe längst nicht mehr ausschließlich über E-Mail verbreiten, sondern zunehmend auf Kollaborations- und Kommunikationsplattformen ausweichen, die fest in den Arbeitsalltag integriert sind. Chat-Dienste, Videokonferenzsysteme, gemeinsame Dokumentbearbeitung und Dateiaustausch werden deshalb verstärkt zum Ziel von Cyberangriffen, da sie historisch oft weniger stark überwacht wurden als traditionelle E-Mail-Gateways.
Moderne Sicherheitsarchitekturen analysieren daher kontinuierlich sämtliche Inhalte, die über solche Plattformen ausgetauscht werden. Dazu zählen hochgeladene Dateien, eingebettete oder verkürzte Links, Nachrichteninhalte in Chats sowie auffällige Änderungen im Nutzerverhalten. Mithilfe verhaltensbasierter Analyseverfahren, heuristischer Verfahren und kontextbezogener Bewertung lassen sich verdächtige Muster erkennen – etwa manipulierte Links zu nachgeahmten Anmeldeseiten, Schadcode in scheinbar legitimen Dokumenten oder ungewöhnliche Zugriffsaktivitäten kompromittierter Benutzerkonten. »Angriffe verlagern sich zunehmend von der klassischen E-Mail hin zu Kollaborations- und Kommunikationsplattformen. Wir müssen deshalb Sicherheit ganzheitlich denken, Inhalte plattformübergreifend analysieren und Risiken frühzeitig erkennen, bevor sich neue Angriffsvektoren überhaupt entfalten können«, so Bernard.
Sicherheitslösungen verbinden Ereignisdaten aus unterschiedlichen Umgebungen, priorisieren Risiken automatisch und ermöglichen so ein frühzeitiges Stoppen von Angriffen bereits in sehr frühen Phasen. Auf diese Weise entsteht ein ganzheitlicher Schutzansatz, welcher der modernen, vernetzten Arbeitswelt deutlich besser gerecht wird als isolierte Sicherheitsmechanismen einzelner Kommunikationskanäle.
Der Mensch als dynamischer Risikofaktor
Neben der technischen Abwehr bleibt menschliches Verhalten ein zentraler Erfolgsfaktor für Angriffe. Viele Sicherheitsvorfälle entstehen nicht durch fehlende Technik, sondern durch Zeitdruck, Routineentscheidungen oder unzureichende Sensibilisierung. Studien zeigen, dass menschliches Versagen weiterhin als dominierender Angriffsvektor gilt und zugleich ein erheblicher Teil der Schulungsprogramme als unzureichend bewertet wird.
Klassische Schulungskonzepte mit festen Terminen und standardisierten Inhalten erreichen in einer dynamischen Bedrohungslage daher nur begrenzte Wirkung. Verhaltensbasierte Awareness-Modelle setzen auf kontinuierliche Anpassung, individuelle Risikoprofile und automatisierte Lernprozesse. »Security Awareness muss als fortlaufender Lernprozess verstanden werden, der sich am tatsächlichen Verhalten orientiert«, erklärt Bernard. »Nur realistische, situationsnahe Trainings schaffen nachhaltige Aufmerksamkeit gegenüber modernen Phishing-Angriffen.«
Realistische Simulationen als Lernstrategie
Da moderne Phishing-Angriffe sprachlich und visuell kaum noch von legitimer Kommunikation zu unterscheiden sind, gewinnen realitätsnahe Simulationen stark an Bedeutung. Generative künstliche Intelligenz (GenKI) ermöglicht Trainingsszenarien, die aktuellen Angriffsmustern sehr nahekommen und damit eine wirksame Sensibilisierung im Arbeitsalltag unterstützen.
Solche Simulationen fördern bewusstes Entscheiden statt bloßer Regelbefolgung. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, die sogenannte »menschliche Firewall« zu stärken und Mitarbeitende aktiv in die Sicherheitsstrategie einzubinden.
Ganzheitliche Sicherheitsökosysteme als Zukunftsmodell
Die Entwicklung zeigt eine klare Richtung: E-Mail-Sicherheit entsteht zunehmend im Zusammenspiel mehrerer Ebenen. Heuristische Analyse, maschinelles Lernen, kontextbasierte Assistenz, Schutz zusätzlicher Kommunikationskanäle sowie verhaltensorientierte Awareness greifen ineinander und bilden gemeinsam ein integriertes Schutzmodell.
»Wir sehen eine Entwicklung von isolierten Schutzmechanismen hin zu integrierten Sicherheitsökosystemen«, fasst Bernard zusammen. »Nur das Zusammenspiel aus Technologie und informierten Anwendern schafft nachhaltige Resilienz gegenüber modernen Bedrohungen.«
GenKI wirkt damit als Beschleuniger auf beiden Seiten der Cybersicherheit. Sie erhöht die Qualität und Geschwindigkeit von Angriffen, ermöglicht zugleich aber präzisere Analyse, bessere Entscheidungsunterstützung und wirksamere Schulung. Für Organisationen bedeutet das vor allem eines: Sicherheit wird zu einem kontinuierlichen, lernenden Prozess, der technische Innovation, organisatorische Resilienz und menschliches Verhalten dauerhaft miteinander verbindet.
[1] Ransomware Impact Report 2025, Hornetsecurity,
https://www.hornetsecurity.com/de/ransomware-report/
[2] Cybersecurity Report 2026, Hornetsecurity,
https://www.hornetsecurity.com/de/cyber-security-report/
Illustration: © Dina Gayfullina, GenAI | Dreamstime.com
4317 Artikel zu „Cybersicherheit KI“
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Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
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Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
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Diese vier KI-gestützten Cybersicherheitstools sichern 2025 Ihr Unternehmen
Die technologische Revolution auf Grund des Einsatzes der künstlichen Intelligenz (KI) hat vielen Bereichen der Wirtschaft große Vorteile ermöglicht. Gegenwärtig können beispielsweise Unternehmen weltweit dank der zahlreichen verfügbaren KI-gestützten Tools und Systeme von einer höheren Produktivität und verbesserten Effizienz profitieren. Diese Fortschritte in der KI-Technologie sind jedoch zu einem zweischneidigen Schwert geworden. Auch die KI-bezogenen…
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Die Bedrohungen im Cyberraum entwickeln sich schneller, als viele Unternehmen reagieren können: Sie stehen einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenüber – von KI-unterstützten Angriffen bis hin zu Deepfake-Technologien. Andreas Müller, Vice President Enterprise Sales Central and Eastern Europe bei Delinea, beleuchtet die wichtigsten Cybersicherheitstrends und -herausforderungen für das Jahr 2025. Cybersicherheit der Zukunft: Frühe Erkennung erweitert…
News | Healthcare IT | IT-Security | Ausgabe 5-6-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Cybersicherheit im Gesundheitswesen – Die Zukunft gehört der KI
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Für die »Story of the Year« haben Sicherheitsexperten die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf die Cybersicherheitslandschaft analysiert [1]. Im Fokus steht ihr Einsatz durch Cyberkriminelle, aber auch wie man sie im Bereich Cybersicherheit einsetzen kann. Die Analyse ist Teil des Kaspersky Security Bulletin, einer jährlichen Reihe von Vorhersagen und analytischen Reports im Bereich der…
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Die Stärken von KI bei der forensischen Analyse: Mehr Cybersicherheit, Datenschutz und Endpoint Security
In der sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft hat künstliche Intelligenz (KI) auch die forensische Analyse revolutioniert. Was unterschiedliche KI-Methoden im Zusammenspiel mit menschlicher Expertise leisten, lässt durchaus auf eine sicherere digitale Zukunft hoffen. Bei der Nutzung von KI-Tools sollte man allerdings die Vorteile und Herausforderungen gleichermaßen verstehen. KI in der forensischen Analyse KI hat sich innerhalb…
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KI ist mehr Bedrohung als Hilfe für die Cybersicherheit
57 Prozent der Unternehmen sehen Gefahren durch KI, 35 Prozent erwarten eine Verbesserung der Cybersicherheit. Nur jedes siebte Unternehmen hat sich mit dem KI-Einsatz für Cybersicherheit bereits beschäftigt. KI kann nahezu perfekt klingende Phishing-Mails formulieren oder sogar Code für Schadsoftware programmieren, KI kann aber auch Spam-Mails aus dem Postfach herausfiltern, verdächtige Kommunikation auf Servern…
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DevSecOps-Bericht zu KI: Cybersicherheits- und Datenschutz-Bedenken erschweren die KI-Einführung
Studie: Unternehmen sind in Bezug auf KI optimistisch, aber bei deren Einführung muss auf Datenschutz und Sicherheit, Produktivität und Weiterbildung geachtet werden. 83 % der Befragten halten die Implementierung von KI in ihre Softwareentwicklungsprozesse für unerlässlich, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. 79 % der Befragten haben jedoch Bedenken, dass KI-Tools Zugang zu privaten Informationen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 7-8-2023 | Security Spezial 7-8-2023
KI in der Cybersicherheit – was ist dran am Hype? Keine allumfassende Lösung.
Der Wert der KI für die Cybersicherheit ist hinlänglich belegt. Es stellt sich die Frage, ob die Bewertung von KI als Allheilmittel in der IT-Sicherheit mehr schaden als nützen könnte.
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
Cybersicherheit mit KI-Unterstützung – Rückblick und Ausblick
Bereits im Januar 2004 wurde ein loser Zusammenschluss von CISOs namens Jericho Forum offiziell gegründet, um das Konzept der De-Perimeterization zu definieren und zu fördern. Das Jericho Forum vertrat die Position, dass der traditionelle Netzwerkperimeter erodiert und Unternehmen die Sicherheitsauswirkungen eines solchen Abdriftens nicht verinnerlicht hatten. Seither ist in Sachen Cybersicherheit viel passiert. Andreas…
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Smart Working und Cybersicherheit: Eine schwierige Kombination
Fernarbeit, Home Office, Smart Working: Aufgrund der jüngsten Ereignisse greifen immer mehr Unternehmen darauf zu. Doch schon davor hat sich diese Praxis auch bei Arbeitskräften immer größerer Beliebtheit erfreut, und je nach Branche befindet sich das Arbeiten von zu Hause aus in einer Phase großen Aufschwungs. Ein Trend, der allerdings Vorsichtsmaßnahmen seitens der Unternehmen erfordert,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Phänomen KI – Hype oder reale Chance für Herausforderungen in der Cybersicherheit?
Die aktuelle Flut an KI-fähigen Geschäftsmodellen und KI-Angeboten sorgt vielerorts für Irritationen, das sich nicht wenige KI-Initiativen – zumindest bis dato – primär als Marketing-Stunts erweisen. Nachdem bei 40 Prozent der selbsternannten »KI-Unternehmen« in Europa entlarvt wurde, dass in ihren Lösungen KI gar nicht zum Einsatz kommt*, ist es verständlich, dass die Versprechen vieler Unternehmen…