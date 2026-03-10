ISC2-Work-Force-Studie: Stellenbesetzung und Lage der Cybersicherheitsexperten bleibt trotz KI angespannt – Hochmotivierte Teams sichern am besten

Cybersecurity gehört zu den abwechslungsreichsten, spannendsten, aber auch anstrengendsten Berufsfeldern. Die Nonprofit-Organisation für Cybersecurity-Experten ISC2 führt jedes Jahr eine Studie durch, die diesen Bereich sowohl aus Sicht der Mitarbeitenden als auch aus der Perspektive der Unternehmen weltweit beleuchtet. »manage it« hat anlässlich der neuesten Workforce-Studie mit Casey Marks, Chief Operating Officer bei ISC2 über die deutschen Studienergebnisse gesprochen.
Es ist über die Jahre hinweg spannend zu sehen, wie sehr sich das Berufsfeld in der Cybersecurity wandelt und auch ausdehnt. Wie würden Sie die heutige Lage übergreifend beschreiben?
Eines ist klar, die Cybersecurity befindet sich seit vielen Jahren in einem ständigen Aufwärtstrend. Das kann man sowohl was den Job eines Cybersicherheitsexperten als auch aus der Perspektive der Unternehmen attestieren. Die Experten sehen sich immer vielfältigeren und trickreicheren Attacken gegenüber und die Unternehmen haben mit ihrem sehr hohen Digitalisierungsgrad höchstes Interesse daran, vor diesen Attacken geschützt zu sein, um keinen Schaden zu nehmen.
Casey Marks,
Chief Operating Officer
bei ISC2
Was hat sich konkret seit letztem Jahr an der Lage geändert?
Allein, dass wir diesem Jahr die Rekordzahl von über 16.000 Cyber-Security-Experten befragen konnten, verdeutlicht eindrucksvoll, dass weltweit eine große Anzahl an Mitarbeitenden in diesem Umfeld beschäftigt sind. Unsere diesjährige Studie zeigt aber auch, dass die Intensität der Cybersecurity-Bemühungen mit der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen korreliert. In unserer letztjährigen Studie war die Cybersicherheit von Entlassungen, Budgetkürzungen sowie Einstellungs- und Beförderungsstopps geprägt. In der aktuellen Studie sehen wir die Situation grundlegend anders. Die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich stabilisiert. Budgetkürzungen beispielsweise sind bei den in Deutschland befragten Experten auf 43 Prozent gesunken. Dies spiegelt auch den globalen Trend wider, bei dem 36 Prozent von finanziellen Limitierungen berichten. Übrigens sind die Budgets ein wichtiger Faktor beim Thema Personalmangel in den Unternehmen, denn es fehlt nicht nur an Experten, sondern auch an den finanziellen Ressourcen, diese adäquat zu entlohnen.
Aus meiner Sicht war neben der technischen Risikoabwehr und der Hilfe durch KI vor allem der Fachkräftemangel ein dominierendes Thema der letzten Jahre. Werden wir damit weiterhin zu kämpfen haben?
Eine Prognose für die Zukunft ist schwer, aber die Zeichen stehen nicht auf einer Entspannung der Lage. Laut unserer aktuellen Studie geben 38 Prozent der in Deutschland Befragten an, dass sie keine Cyberschutz-Talente aufgrund des Fachkräftemangels finden können. Das klingt auf den ersten Blick nach geringeren Problemen, als sie in Wirklichkeit sind. Denn 25 Prozent bestätigten zudem, dass sie sich die Cybersicherheitsexperten schlicht nicht leisten können.
Diese Situation müsste sich auf die Sicherheitslage und die Resilienz der Unternehmen auswirken. Was sagt Ihre Studie zu den Auswirkungen aus dem Mangel an Fachpersonal?
Die Antwort auf diese Frage ist leider ernüchternd. 93 Prozent der Befragten bestätigten für ihre Organisation, dass sie mindestens einen bedeutenden Cybersecurity-Vorfall aufgrund eines Fachkräftemangels erlebt haben. 77 Prozent haben sogar mehr als einen Vorfall aufgrund der Personalsituation oder der fehlenden Fähigkeiten der Cybersicherheitsexperten durchlaufen.
Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Prioritäten überdenken sollten?
Auch. Das Wichtigste aber ist, dass Unternehmen in ihren Sicherheitsabteilungen die richtigen Experten mit den richtigen Fähigkeiten haben. Denn hinsichtlich der Fähigkeiten sind unsere Studienergebnisse eindeutig. Die Mehrheit – ich spreche von 90 Prozent – bestätigen, dass ihnen mindestens eine wichtige Fähigkeit für den Cyberschutz fehlt und weitere 40 Prozent geben an, dass sie einen erheblichen oder kritischen Bedarf an Fähigkeiten haben. Es liegt also auch an der Qualifikation und den nicht genügend genutzten Ausbildungspfaden, um die nötigen Qualifikationen zu erwerben.
Ich gehe davon aus, dass diese Situation dem Cybersicherheitsteams nicht zuträglich ist?
Gerade bei dieser Situation darf man keine rosa Brille aufsetzen oder gar auf eine wundersame Besserung hoffen. Unternehmen aber auch die existierenden Cybersicherheitsprofis sollten handeln, wenn sie der Spirale zwischen dem dringend nötigen Cyberschutz und der Personalsituation entkommen wollen. Bereits jetzt mehren sich besorgniserregende Anzeichen, die künftig für weit mehr Probleme sorgen können, als man heute schon hat. Beispielsweise leiden Cybersecurity-Profis zunehmend unter Jobstress und Burnouts – eine Tendenz, die die Situation zusätzlich verschärft. Mit 44 Prozent fühlt sich ein großer Anteil der Befragten erschöpft, weil sie mit den neuesten Cybersecurity-Bedrohungen und -Technologien Schritt halten müssen und 46 Prozent fühlen sich von der Arbeitsbelastung überwältigt. Dabei sind Karriere und Anerkennung sehr wichtige Faktoren für die Zufriedenheit der Fachleute. Fast ein Drittel der in Deutschland Befragten sehen Aufstiegsmöglichkeiten als wichtigen Aspekt für ihr berufliches Engagement.
Da kommt die künstliche Intelligenz genau richtig. Denn diese soll die Cybersecurity-Experten deutlich entlasten. Sehen Sie das ebenso?
KI kann in ihrem heutigen technologischen Stadium eine große Hilfe in der Cybersecurity sein. Immerhin haben bereits 35 Prozent der deutschen Befragten die KI in ihre Prozesse für die Cybersicherheit integriert und 77 Prozent evaluieren oder testen geeignete KI-Tools, um ihre Situation auf diesem Weg zu verbessern. Allerdings vollbringt KI keine Wunder. Denn neben der unbestrittenen Hilfe erfordert sie gleichzeitig weitere Spezialkenntnisse und Fähigkeiten. 71 Prozent der deutschen Studienteilnehmer sagen, dass KI mehr strategisches Cybersecurity-Denken erfordert und 69 Prozent sind der Ansicht, dass KI breitere Fähigkeiten innerhalb der Belegschaft verlangt. Auch an dieser Stelle wird klar, dass die Fähigkeiten der Cybersicherheitsexperten ausgebaut werden sollten, um die volle Wertschöpfung aus dem Einsatz der KI in der Cybersecurity zu ziehen.
Das alles hört sich an, als müsste noch sehr viel getan werden?
Definitiv. Und dieser Prozess nimmt auch deshalb kein Ende, weil sich die Bedrohungslandschaft, die Unternehmensstrukturen, die Security und damit auch die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung ständig wandeln und entwickeln. Man darf aber einen Aspekt keinesfalls außer Acht lassen – die überwiegende Mehrheit der Cybersecurity-Experten sind hoch motivierte Enthusiasten. 84 Prozent der in Deutschland befragten Cyberprofis bezeichnen sich als leidenschaftlich in ihrer Arbeit und 69 Prozent sind mit ihrem derzeitigen Job zufrieden. Dieses Engagement gilt es aufrecht zu erhalten oder sogar zu steigern. Denn mit einem hochmotivierten Team, das über gute Fähigkeiten verfügt und dem Lern- und Karrierepfade offenstehen, gelingt die Resilienz und der Schutz vor Cyberrisiken am besten.
Herzlichen Dank für den spannenden Austausch zur neuen Workforce-Studie von ISC2.
Die Studie mit vielen weiteren Ergebnissen steht hier zum Download bereit:
https://www.isc2.org/Insights/2025/12/2025-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study
Illustration: © Viktoriya Panasenko | Dreamstime.com
2966 Artikel zu „Cybersecurity“
News | Veranstaltungen
FTAPI vereint Cybersecurity-Elite und gesellschaftlichen Diskurs in der Allianz Arena
Unter der Federführung des Münchner Software-Unternehmens FTAPI ging die CPT 2026 (Connect. Protect. Transform.) erfolgreich zu Ende. Knapp 500 Top-Entscheider, CISOs und Geschäftsführer aus verschiedenen Branchen nutzten die exklusive Atmosphäre in der Allianz Arena München, um die Weichen für die digitale Zukunft Europas zu stellen. Die Konferenz unterstrich eindrucksvoll, dass Cybersicherheit heute für Unternehmen und…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity 2026: Trends und Predictions
2026 wird ein Jahr, in dem sich Angriffsflächen weiter ausdehnen, Automatisierung die Geschwindigkeit von Angriffen erhöht und künstliche Intelligenz Vorteile sowohl für Angreifer als auch für Sicherheitsteams bietet. Die folgenden Cybersecurity-Trends zeigen, welche Bedrohungen besonders relevant werden könnten und welche Entwicklungen Sicherheitsverantwortliche kennen sollten. KI-gestützte Angriffe KI bietet große Vorteile, sowohl für die Stärkung…
News | Trends 2026 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Cybersecurity muss im Jahr 2026 neu gedacht werden
2026 markiert einen radikalen Wendepunkt in der Cybersecurity: Cyberphysische Systeme werden zur Achillesferse moderner Unternehmen und verlangen von CISOs eine völlig neue Sicherheitsstrategie. Während hybride Cyberkriegsführung zur Dauerbedrohung avanciert, zwingen neue EU-Regulierungen wie NIS2 und der Cyber Resilience Act Unternehmen und Hersteller zu nie dagewesener Verantwortung und Transparenz. Wer jetzt nicht proaktiv handelt, riskiert nicht…
News | Business | IT-Security | Services | Tipps
Haftungsfalle Cybersecurity: NIS2-Schulungspflicht setzt Geschäftsleiter unter Zugzwang
Cyberangriffe treffen Unternehmen immer häufiger und entwickeln sich zum zentralen Geschäftsrisiko. Aktuell schärfen die NIS2-Richtlinie und der Entwurf eines neuen BSI-Gesetzes die Verantwortung der Chefetagen und verpflichten Geschäftsleiter zu regelmäßigen Schulungen im Cyberrisikomanagement. »Die neue Schulungspflicht macht Cybersecurity zur Kernaufgabe der Geschäftsleitung und rückt die persönliche Verantwortung in den Mittelpunkt«, weiß Rechtsanwalt André Schenk,…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Cybersecurity Report zeigt: Malware-Angriffe sind 2025 um 131 % gestiegen
Malware-Angriffe per E-Mail nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 131 % zu, begleitet von einem Anstieg von Betrugsversuchen (+ 35 %) und Phishing (+ 21 %). 77 % der CISOs identifizieren KI-generiertes Phishing als ernsthafte und zunehmende Bedrohung. 68 % der Unternehmen investierten 2025 in KI-gestützte Schutzmaßnahmen. Der jährliche Cybersecurity Report von Hornetsecurity zeigt:…
News | Business | Trends 2025 | Trends Security | Industrie 4.0 | Internet der Dinge | IT-Security
Cybersecurity: Klare Verantwortlichkeiten gefordert
IoT & OT Cybersecurity Report 2025: Der Cyber Resilience Act (CRA) stellt Unternehmen mit seiner abteilungs- und funktionsübergreifenden Wirkung vor Herausforderungen, wenn es um die Verantwortlichkeiten geht. Der EU Cyber Resilience Act (CRA) verlangt von der Industrie ab diesem Jahr umfangreiche Maßnahmen bei der Entwicklung und Überwachung von sicheren Produkten zur Abwehr von Hackerangriffen.…
News | Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Strategien
Cybersecurity für KMU: Es fehlt die kohärente Strategie
Fast ein Viertel der Führungskräfte in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland versteht die geschäftliche Relevanz von Cybersicherheit nicht vollständig, was zu Verzögerungen bei Entscheidungen und Investitionen führt. Die Überwachung und Abwehr von Cyberbedrohungen stellt für viele IT-Führungskräfte eine Vollzeitaufgabe dar, wobei ein erheblicher Teil der Zeit für das Troubleshooting von Sicherheitstools aufgewendet wird.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI als Fluch und Segen für die Cybersecurity-Landschaft
Wer profitiert eigentlich mehr von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – die Security-Verantwortlichen oder die Kriminellen? Was wiegt schwerer: das Risiko, Opfer von KI-getriebenen Angriffen zu werden – oder die Gefahr, sich zu sehr auf KI-Schutzsysteme zu verlassen? Ein aktuelles Stimmungsbild. KI ist in der Cybersecurity zugleich Hoffnungsträger und Risikoquelle. Laut einer TÜV-Studie vermuten…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Cybersecurity beginnt im Posteingang – warum E-Mail-Sicherheit mehr ist als nur Verschlüsselung
Kommentar von Günter Esch, Geschäftsführer SEPPmail – Deutschland GmbH Der Oktober steht ganz im Zeichen der Cybersicherheit. Der Cybersecurity Month soll nicht nur an die steigende Zahl digitaler Bedrohungen erinnern, sondern vor allem Bewusstsein dafür schaffen, dass IT-Sicherheit längst zur Grundvoraussetzung moderner Kommunikation geworden ist. Oft bestimmen hier Themen wie Ransomware-Angriffe, Datenlecks oder kompromittierte Cloud-Zugänge…
News | IT-Security | Strategien
Cybersecurity-Spezialisten gründen Red & Blue Alliance
Drei führende Unternehmen aus den Bereichen Defensive Cybersecurity, Offensive Cybersecurity und Cybersecurity-Training haben die Red & Blue Alliance gegründet. Ziel ist es, Fachkräfte praxisnah auszubilden, zertifizierte Kompetenzen zu vermitteln und den Austausch zwischen Red und Blue Teams auf ein neues Niveau zu heben. Mitglieder dieser Allianz sind die SECUINFRA GmbH, ein Cyberdefense-Spezialist mit Sitz in…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Cybersecurity: Sind Schulungen im Zeitalter von KI noch sinnvoll?
Ein Kommentar von Richard Werner, Security Advisor bei Trend Micro Wir müssen aufhören, die Schuld abzuschieben. Auch wenn es unpopulär ist: der Schutz des Unternehmens bleibt Aufgabe der IT-Sicherheitsabteilung. Andere Mitarbeitende können lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen, indem sie gefährliche Mails rechtzeitig erkennen. Das ist nicht selbstverständlich und wird in Zukunft immer seltener passieren –…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Emerging Tech: Zwei Seiten der Cybersecurity-Medaille
Seit Kurzem steht DeepSeek in Europa auf der Abschussliste: Experten und Gesetzgeber sehen in dem chinesischen KI-Chatbot ein eindeutiges Risiko und rufen dazu auf, die Anwendung von digitalen App-Marktplätzen zu entfernen [1]. Dies unterstreicht, dass Systeme, die auf neuen Technologien aufbauen, immer mit Vorsicht zu genießen sind. Tiho Saric, Senior Sales Director von Gigamon, rät:…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Tipps
Mit Netzwerkerkennung Cybersecurity-Risiken bewerten und minimieren
60 % der Cybersicherheitsvorfälle betreffen Netzwerkgeräte, die nicht von der IT-Abteilung bemerkt wurden. Solche unsichtbaren Bestandteile von Netzwerkinfrastrukturen sind daher die größte Schwachstelle – schließlich kann man nichts schützen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Netzwerkerkennung – auch Network Discovery – sollte daher der Grundstein für die Sicherheit von Netzwerken sein, um…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity-Experten benennen Top-Bedrohungen, Sorgen und Herausforderungen
Mehr als die Hälfte der Befragten wird unter Druck gesetzt, über Sicherheitsverletzungen zu schweigen. Die Verringerung der Angriffsfläche und KI-Bedrohungen stehen an erster Stelle. Die Trennung zwischen Führung und Mitarbeitern bleibt bestehen. Bitdefender hat den Cybersecurity Assessment Report 2025 vorgestellt [1]. Der jährliche Bericht basiert auf einer unabhängigen Umfrage von mehr als 1.200 IT-…
News | TechTalk | IT-Security | Künstliche Intelligenz
»manage it« TechTalk: Das hat die künstliche Intelligenz mit der Cybersecurity zu tun
Auf der Hannover Messe 2025 durften wir am Stand der Var Group mit Reinhold Zauner dieses Videointerview führen, in dem er uns zwei Fragen beantwortete: Wie sieht die Verbindung zwischen der künstlichen Intelligenz und Cybersecurity aus? Wie unterstützt die Software der Var Group Unternehmen mittels KI?
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Agentic AI läutet die 3. KI-Revolution in der Cybersecurity ein
Revolutionen kommen öfter vor, als man denkt. In der Cybersecurity gab es beispielsweise bereits mehrere Revolutionen, in denen neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellten. (Ein)Blick in die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der KI-Revolutionen im Cybersecurity-Bereich. KI verändert jeden Bereich unseres Lebens – von…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Cybersecurity: Warum 100 % Patches nicht das ultimative Ziel sind
Wenn es um Cybersicherheit geht, erscheint das Patchen von Schwachstellen oft wie der Heilige Gral. Wenn die CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures, häufige Schwachstellen und Risiken in Computersystemen) gepatcht sind, ist man sicher, oder? Nun, nicht ganz. Leider ist Patchen nicht so einfach – oder so effektiv – wie Unternehmen glauben. Angesichts begrenzter Ressourcen, Geschäftsunterbrechungen…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Strategien | Whitepaper
Cybersecurity Insights Report 2025: Herkömmliche passive Sicherheitsstrategien versagen
»Dieser Bericht ist eine noch nie dagewesene Analyse aus realen Angriffssimulationen bei Unternehmen aus aller Welt, die einzigartige Erkenntnisse liefert.« (Dennis Weyel, International Technical Director Horizon3.ai) Horizon3.ai, ein Anbieter im Bereich offensive Sicherheit, hat seinen Cybersecurity Insights Report 2025 veröffentlicht. Der Bericht zeigt die häufigsten Sicherheitslücken auf, mit denen Unternehmen zu kämpfen haben. Durch die…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2025 | Security Spezial 1-2-2025
Managed Detection & Response (MDR) und Vulnerability Management Services (VMS) – Ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Cybersecurity
MDR und VMS gemeinsam haben einige Vorteile die klassische SIEM-Systeme nicht bieten – dazu zählen die proaktive Bedrohungserkennung und -abwehr, eine kontinuierliche und gezielte Überwachung der Schwachstellen und die Verringerung der Angriffsfläche. MDR und VMS verbessern das Schutzniveau eines Unternehmens bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwands.