FTAPI vereint Cybersecurity-Elite und gesellschaftlichen Diskurs in der Allianz Arena

Unter der Federführung des Münchner Software-Unternehmens FTAPI ging die CPT 2026 (Connect. Protect. Transform.) erfolgreich zu Ende. Knapp 500 Top-Entscheider, CISOs und Geschäftsführer aus verschiedenen Branchen nutzten die exklusive Atmosphäre in der Allianz Arena München, um die Weichen für die digitale Zukunft Europas zu stellen. Die Konferenz unterstrich eindrucksvoll, dass Cybersicherheit heute für Unternehmen und Staat gleichermaßen überlebenswichtig geworden ist. Die CPT bot hierfür die notwendige Plattform für einen strategischen 360°-Blick auf das Thema.
Im Mittelpunkt der CPT 2026 stand die Frage, wie Europa seine digitale Souveränität und demokratischen Werte in einer zunehmend vernetzten und von globalen Tech-Giganten dominierten Welt bewahren kann. Erst vor diesem Hintergrund wurden die konkreten Themen der beiden Tage diskutiert: die Umsetzung der NIS2-Regularien, die Weiterentwicklung der BSI-Standards (C5:2025) und die Auswirkungen von KI-Agenten auf die Cyberabwehr. Die CPT 2026 zeigte, dass digitale Transformation weit über technische Fragen hinausgeht und einen offenen, gesellschaftlichen Diskurs erfordert.
Der Weckruf der BSI-Präsidentin
Den inhaltlichen Auftakt der Konferenz bildete der Impulsvortrag von Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Unter dem Titel »Weckruf – Schlafen wir noch oder schätzen wir die Lage richtig ein?« lieferte sie eine ungeschönte Analyse der aktuellen Bedrohungslage und forderte eine proaktive Übernahme von Verantwortung im digitalen Raum von Betreibern, Herstellern und Staat.
BSI-Präsidentin Claudia Plattner: »Deutschland und Europa stehen unter dem permanenten Druck von Cyber Crime, Cyber Conflict und Cyber Dominance. Digitalisierung ist Dreh- und Angelpunkt einer sich massiv verändernden Welt mit Aus- und Wechselwirkungen auf Regeln des Miteinanders, Politik, Macht und staatliche Interessen. Evident ist, dass der Schutz unserer Gesellschaft von unseren digitalen Fähigkeiten abhängt – und davon, wie gut wir den digitalen Raum verteidigen können. Der Weg zu einer digital wehrhaften und souveränen Europäischen Union führt über eine Cyberunion Europa, die technologisch und damit auch wirtschaftlich erfolgreich wird, weil sie im engen Schulterschluss zwischen Staaten, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft realitätsnah und pragmatisch ihr Potential nutzt.«
Werte-Diskurs: Dr. Fabian Mehring über Europas digitale Identität
Ein zentraler Schwerpunkt der Konferenz lag auf der gesellschaftlichen Relevanz der Digitalisierung. Im Panel »Europas digitale Souveränität – Verliert Europa seine Werte?« erörterte der Bayerische Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring, gemeinsam mit Claudia Plattner und Vertretern aus Politik und Zivilgesellschaft die politische Gestaltungskraft in einer vernetzten Welt. Dabei stand die Frage im Vordergrund, wie Souveränität und demokratische Werte angesichts globaler technologischer Abhängigkeiten gewahrt werden können.
Digitalminister Dr. Fabian Mehring: »Cybersicherheit ist längst keine technische Nischendebatte mehr, sondern eine strategische Überlebensfrage für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Digitale Souveränität muss unweigerlich zum integralen Bestandteil der DNA moderner Staaten werden, wenn wir die Errungenschaften westlich-liberaler Demokratien – Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit – aus dem letzten Jahrhundert in das KI-Zeitalter tragen wollen. Entscheidend ist dabei vor allem Wahlfreiheit verstanden als die Fähigkeit, selbstbestimmt zwischen leistungsfähigen europäischen Lösungen und starken internationalen Angeboten zu entscheiden. Diese sichern wir nur durch gemeinsame Investitionen in souveräne Cloud-Infrastrukturen, vertrauenswürdige KI und robuste Cyberresilienz auf europäischem Level. Europa darf dabei weder in seiner derzeitigen Zuschauerrolle verharren noch zum Regulierungsweltmeister werden, sondern muss zum Innovationskontinent aufsteigen: mit mehr Geschwindigkeit, enger vernetzten Tech-Hubs und dem klaren Anspruch, unsere digitale Identität selbstbewusst und wertebasiert zu gestalten. Europa darf nicht in einer digitalen Zukunft aufwachen, in der wir nach Regeln spielen müssen, die andere gemacht haben, während wir im digitalen Dornröschenschlaf verharrten. Veranstaltungen wie die CPT leisten hierzu einen wichtigen Beitrag, indem sie zurecht ein dickes Ausrufezeichen hinter diese Masteraufgabe unserer Zeit setzen.«
Transformation als menschliche Herausforderung
Abseits der regulatorischen Debatten setzte die CPT 2026 auf den Faktor Mensch. In einem intensiven Dialog trafen Dunja Hayali und Uli Hoeneß aufeinander, um unter dem Motto »Transformation macht man selbst!« über Führung, Mut und den Umgang mit radikalem Wandel zu sprechen. Dieser Austausch verdeutlichte die gesellschaftliche Komponente der Konferenz: Transformation gelingt nur durch einen breiten Diskurs über verschiedene Branchen und Erfahrungswerte hinweg.
In der zentralen Keynote des zweiten Tages analysierte der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck die Grenzen der künstlichen Intelligenz im Vergleich zur menschlichen Kognition. Unter dem Leitmotiv »Gehirn vs. KI – Wer behält die Oberhand?« untersuchte Beck, ob künftig eine KI mit dem Willen zur Macht oder ein Gehirn, das macht, was es will, die Entscheidungshoheit behält. Er verdeutlichte, welche Denkfähigkeiten in einer automatisierten Welt kritisch werden und welche Entwicklungen aktuell unterschätzt werden.
Von Neurobiologie bis Quantencomputing: Ein 360°-Blick
In 15 vertiefenden Masterclasses wurden spezifische regulatorische und technologische Fragestellungen vertieft. Experten führender Institutionen wie dem Fraunhofer IAO, dem Fraunhofer AISEC, der Technischen Universität München (TUM) sowie des Cyberintelligence Institute und von PwC vermittelten praxisnahes Wissen. Das Programm deckte dabei die gesamte Bandbreite der aktuellen Sicherheitsarchitektur ab:
- Geopolitik & Werte:Europas digitale Souveränität im Schatten globaler Rivalitäten.
- Mensch vs. Maschine:Wer trägt die Verantwortung, wenn KI-Agenten schneller entscheiden als der Mensch?
- Zukunftstechnologien:Die Vorbereitung auf das Post-Quanten-Zeitalter und sichere KI-Implementierung.
- Regulierung als Chance:Praktische Umsetzung von NIS-2 und EU-Vorgaben bis 2027.
FTAPI als Impulsgeber
Als Gastgeber der CPT 2026 unterstreicht FTAPI seine Rolle als Impulsgeber für Innovation und Vernetzung in der Branche. Für das Münchner Software-Unternehmen steht die Verbindung von technischer Exzellenz und gesellschaftlicher Verantwortung im Vordergrund. Ari Albertini, CEO von FTAPI, zur Mission der Veranstaltung:
»Cybersecurity darf keine abgeschottete Experteninsel bleiben. Wir brauchen die CPT als Ort der Begegnung, auf dem DAX-Vorstände, Ministerien und technologische Vordenker eine gemeinsame Sprache finden. Die CPT ist das Betriebssystem für ein widerstandsfähiges Europa.«
Thomas Händl, Founder der CPT und VP Product Initiatives & Business Development bei FTAPI, ergänzt: »Die CPT 2026 hat gezeigt, dass wir Silos aufbrechen müssen. Wenn wir IT-Entscheider, Geschäftsführer und Politiker an einen Tisch bringen, entstehen nicht nur Sicherheitskonzepte, sondern echte Zukunftsvisionen für ein souveränes Europa. Wir schützen nicht nur Daten, wir schützen unsere Handlungsfähigkeit.«
Ausblick: CPT 2027
Nach dem Erfolg der diesjährigen Veranstaltung verkündete FTAPI bereits den Termin für das kommende Jahr. Die CPT 2027 wird vom 11. bis 13. Mai 2027 erneut in die Allianz Arena München zurückkehren, um den Dialog über die digitale Zukunft Europas fortzusetzen.
51 Artikel zu „FTAPI“
News | Produktmeldung
Sicheres Enterprise Filesharing mit den neuen FTAPI SecuRooms – browserbasiert, intuitiv und verschlüsselt
Mit den neuen FTAPI SecuRooms bietet das Software-Unternehmen FTAPI Software GmbH eine intuitive und gleichzeitig sichere Möglichkeit, um Daten innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation in sicheren Datenräumen zu teilen und zu verwalten. FTAPI SecuRooms lassen sich ohne Client-Installation als Software-as-a-Service von überall und jederzeit im Browser nutzen. Die sicheren Datenräume FTAPI SecuRooms erlauben ein…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Die Risiken steigen schneller als die Schutzmaßnahmen – Unternehmen überschätzen den Reifegrad ihres Datenschutzes
Viele deutsche Organisationen überschätzen ihren Datenschutz und sind sich der Komplexität moderner Angriffsvektoren sowie der Anforderungen an Compliance oft nicht ausreichend bewusst, was zu gefährlichen Diskrepanzen zwischen Selbstwahrnehmung und tatsächlicher Bedrohungslage führt. Ari Albertini empfiehlt dringend die Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen, ein aktives Risikomanagement sowie die kritische Prüfung der eingesetzten Software, um europäische Souveränität und nachhaltigen Schutz zu stärken.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Souveränität als strategische Notwendigkeit: Die drei Grundpfeiler für Europas Zukunft
Seit Jahren wird über digitale Souveränität diskutiert, meist als theoretisches Ideal. Doch die geopolitische Lage hat das Thema 2026 zur existenziellen Geschäftsbedingung gemacht. Heute ist digitale Souveränität weit mehr als nur ein IT-Standard oder Datenschutz-Compliance. Es ist die Fähigkeit, als Organisation handlungsfähig zu bleiben, wenn globale Lieferketten reißen oder politische Spannungen den digitalen Datenfluss unterbrechen.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Services | Tipps
Durch Automatisierung wird Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil
Warum Automatisierung der Schlüssel zur digitalen Zukunft ist. Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie NIS2, des Cyber Resilience Act und nationaler Vorgaben wie dem Digitalgesetz (DigiG) wächst der Druck auf Unternehmen spürbar. Sie müssen nachweisen, dass ihre Datenflüsse sicher, nachvollziehbar und regelkonform sind – andernfalls drohen Bußgelder, Reputationsschäden und der Verlust geschäftskritischer Partner. Vor diesem Hintergrund…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Strategien
Gemeinsam nutzen statt wegwerfen – Ressourcen und Abfallmengen nachhaltig reduzieren
Jährlich produziert jede Person in Deutschland rund 600 Kilogramm Abfall [1]. Lässt sich diese Menge durch das gemeinsame Nutzen und Wiederverwenden von Werkzeugen, Geräten oder Freizeitausrüstung verringern? Diese Frage steht im Fokus des Forschungsprojekts »Untersuchung, Entwicklung und Evaluierung von Strukturen und Zentren des Teilens auf kommunaler Ebene«. Zum Kick-off trafen sich die Partner – die…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Compliance by Default: Wie kann Automatisierung die Cyberresilienz stärken?
Die regulatorische Dichte wächst rasant: Mit NIS2, DORA, KRITIS-Verordnungen und der DSGVO steigt der Druck auf Unternehmen, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen konsequent umzusetzen. Sie fordern strengere Maßnahmen zur Sicherung der IT-Infrastruktur und verpflichten viele Betriebe, Cyberangriffe zu melden. Damit geht es nicht nur um den Schutz einzelner Organisationen, sondern um die digitale Widerstandsfähigkeit Europas insgesamt. Für…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends Mobile | IT-Security | Kommunikation
Datenschutz-Sorgen könnten den Erfolg von KI in deutschen Haushalten bremsen
Während smarte Technologien zunehmend Einzug in den Alltag halten, empfindet eine große Mehrheit von Nutzerinnen und Nutzer Unbehagen hinsichtlich der Sicherheit ihrer Privatsphäre. Umfrage zeigt, dass sich 8 von 10 Deutschen Gedanken um den Schutz ihrer Privatsphäre machen. 6 von 10 Deutschen wünschen sich mehr Bildung im Bereich Datensicherheit. Eine aktuelle Umfrage von…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Cybersicherheit für Unternehmen jeder Größe – SOC-as-a-Service
Cyberangreifer machen vor keiner Unternehmensgröße halt – und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) werden zur Zielscheibe. Während die Angriffstaktiken von Cyberkriminellen immer raffinierter werden, können KMU die zum Schutz nötigen modernen Sicherheitsstrategien kaum umsetzen.
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Whitepaper
Cybersicherheit: Bedrohungslage steigt, Unternehmen wiegen sich in trügerischer Sicherheit
Gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat der TÜV-Verband eine neue repräsentative Umfrage zur Cybersicherheit in Unternehmen (https://www.tuev-verband.de/studien/tuev-cybersecurity-studie-2025 ) vorgestellt. Die Ergebnisse sind in zweifacher Hinsicht besorgniserregend: Zum einen konnte ein Anstieg der Bedrohungslage verzeichnet werden, zum anderen zeigen die Umfrageergebnisse, dass viele Firmen die Lage unterschätzen und die eigene Resilienz…
News | Trends 2025 | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Business | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Kann sich Europa überhaupt von den US-Cloud-Giganten trennen?
Angesichts der jüngsten politischen Veränderungen in den USA suchen Unternehmen in der EU nach Wegen, sich von den großen US-Cloud-Anbietern unabhängiger zu machen. Die Trennung wird aber nicht einfach sein. Seit Jahren verlassen sich europäische Unternehmen auf die US-amerikanischen Cloud-Giganten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud, um ihre Daten zu hosten,…
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Zwischen regulatorischem Aufbruch und technischer Stagnation
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind aufgrund sensibler Patientendaten, wertvoller Forschungsergebnisse und ihrer kritischen Dienstleistungen ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle. Jüngste Analysen zur Cybersicherheitslage im Gesundheitswesen, etwa die Studie des Hasso-Plattner-Instituts »Alarmsignal Cybersicherheit«, zeichnen ein Bild einer sich zuspitzenden Bedrohungslage. Zwar befindet sich das Gesundheitswesen hinsichtlich seiner Gefährdungslage in »guter Gesellschaft« – man denke an die vielfach…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps
Barrierefreiheit trifft Cybersicherheit: Warum Unternehmen 2025 beides denken müssen
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist mehr als nur eine Pflicht – es ist ein Hebel für digitale Resilienz und strategische Sicherheit. Ab dem 28. Juni 2025 gilt: Digitale Produkte und Dienstleistungen müssen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. Mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) beginnt eine neue Ära der digitalen Verantwortung. Was als Compliance-Thema beginnt,…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Marketing
Fluch und Segen der KI
Warum wir gerade in einer Übergangsphase leben – und was das generell für das Marketing bedeutet, erläutert Bastian Sens, Geschäftsführer der Sensational Marketing GmbH am Fall von Pinterest. »Künstliche Intelligenz verändert gerade in rasantem Tempo unsere Welt. Sie automatisiert Prozesse, entlastet Teams, liefert Analysen in Echtzeit und ermöglicht einen bisher nicht gekannten Grad an…
News | IT-Security | Services | Tipps
Risikobewertung von Drittanbietern wird zunehmend unvermeidbar
Einheitliche Standards fehlen – sieben Tipps für trotzdem mehr Widerstandsfähigkeit. Immer mehr Sicherheitsverantwortliche erkennen: Die Risikobewertung von Drittanbietern muss angesichts der aktuellen Cyberbedrohungen eine Kernkomponente der Cyberresilienz-Strategie jedes Unternehmens werden. Dazu sind einheitliche Standards nötig. Doch die gibt es bisher nicht. Es gibt allerdings wirkungsvolle Maßnahmen, die CISOs und Compliance-Beauftragte für die Risikobewertung von…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security
Für 85 Prozent der CEOs ist Cybersicherheit entscheidend für Wachstum
Die Umfrage zeigt: Cybersicherheit hat sich zu einem entscheidenden Wachstumstreiber entwickelt. Für 85 Prozent der CEOs ist Cybersicherheit inzwischen ein entscheidender Faktor für das Unternehmenswachstum. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Analystenhauses Gartner [1]. Befragt wurden 456 CEOs und hochrangige Führungskräfte weltweit zwischen Juni und November 2024. Ein weiteres zentrales Ergebnis: 61 Prozent der CEOs…
News | Business | IT-Security | Strategien
Digitaler Aufbruch: Europas Weg zur Souveränität
Europa und Deutschland stehen vor einem digitalpolitischen Wendepunkt. Die USA nehmen eine konfrontative Haltung ein, bezeichnen europäische Datenschutzbestimmungen als »unfair« und agieren mittels aggressiver Zollpolitik. Chinas Digitalpolitik ist geprägt von strengen Regulierungen sowie einer verstärkten Kontrolle über das Internet und digitale Plattformen. All dies hat gleichsam Folgen für den Umgang mit den ethischen Fragen der…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Whitepaper: IT-Bedrohungslage im öffentlichen Sektor
SoSafe analysiert das Cyberrisiko für Organisationen aus Verwaltung, Gesundheitswesen, Versorgung und weiteren kritischen Infrastrukturen im neuen Whitepaper »Die IT-Bedrohungslage im öffentlichen Sektor«. Fachverantwortliche erhalten konkrete Einblicke in Bedrohungsszenarien, gesetzliche Anforderungen – etwa durch die EU-NIS2-Richtlinie – sowie wirksame Strategien zur Risikominimierung. Im Whitepaper erhalten Sie einen Überblick über: Die größten Cyberbedrohungen für den öffentlichen Sektor,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Für IT-Souveränität im Mittelstand: Unternehmensdaten in dedizierter und geschützter Private Cloud
q.beyond launcht KI-Plattform aus eigenen Rechenzentren. Compliance-konform: passende Lösung für kritische Firmeninformationen. Mit »Private Enterprise AI« werden Unternehmen unabhängig von Public Clouds. Für mittelständische Unternehmen, die das volle Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen möchten, ihre sensiblen Firmendaten jedoch nicht in einer Public Cloud speichern wollen, hat q.beyond jetzt die passende Lösung: »Private Enterprise AI«. Diese…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Logistik
Drittanbieter in Lieferketten für Sicherheitsvorfälle verantwortlich
Unternehmen agieren heutzutage in komplexen Lieferketten, um effektiv und erfolgreich zu sein. Dazu zählen Lieferanten, Zulieferer, Subunternehmer, Dienstleister und andere Partner. Oft sind gerade diese sogenannten Drittanbieter die Verursacher von Cybervorfällen. Mehr als die Hälfte aller befragten deutschen Unternehmen ist von Cybervorfällen aus der Lieferkette betroffen. Umfrage unter fast 600 Unternehmen ermittelt das Cybersicherheitsrisiko…