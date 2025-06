Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus

Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein.

LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt.

Der neue Bericht zeigt, dass 32 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen angeben, dass ihre Organisation in den vergangenen zwölf Monaten von einer Sicherheitsverletzung betroffen war, und dass fast die Hälfte (46 %) ein deutlich höheres Angriffsvolumen verzeichnet. Während Künstliche Intelligenz (KI) Gesundheitseinrichtungen bisher unerreichte Effizienz, optimierte Prozesse und gesteigerte Automatisierung verspricht, zeigt der Bericht, dass sich nur 29 % der Führungskräfte auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet sehen – obwohl 41 % davon ausgehen, dass solche Angriffe eintreten werden.

Gleichzeitig bleibt die Softwarelieferkette ein blinder Fleck: Nur ein kleiner Teil der Führungskräfte erkennt die damit verbundenen Risiken. 54 % geben an, nur eine sehr geringe bis moderate Sichtbarkeit in Bezug auf die Softwarelieferkette zu haben, und lediglich 21 % investieren signifikant in deren Absicherung.

Allerdings werden Maßnahmen zur Cyberresilienz zunehmend fester Bestandteil der Geschäftsabläufe: 61 % der Gesundheitseinrichtungen stimmen ihre Cybersicherheitsteams inzwischen mit den Fachbereichen ab – ein Zeichen dafür, dass Resilienz zunehmend als bereichsübergreifende Verantwortung verstanden wird. Darüber hinaus erwarten fast die Hälfte (44 %), in den nächsten zwei Jahren Managed Security Service Provider (MSSPs) zu beauftragen – ein Anstieg gegenüber den 30 %, die dies im vergangenen Jahr bereits getan haben. Zudem werden bei 59 % der Führungskräfte Cybersecurity-KPIs zur Leistungsbewertung herangezogen, und nahezu die Hälfte (43 %) gibt an, Sicherheitsbudgets bereits zu Beginn neuer Initiativen einzuplanen – ein entscheidender Schritt, um Sicherheit von Anfang an in Innovationsprozesse zu integrieren.

»Angesichts der zunehmenden Gefahr KI-gestützter Cyberangriffe und der Schwachstellen in der Softwarelieferkette ist Cyberresilienz im Gesundheitswesen wichtiger denn je«, sagte Theresa Lanowitz, Chief Evangelist von LevelBlue. »Unsere Untersuchung zeigt, dass Gesundheitseinrichtungen Cybersicherheit nicht länger nur als IT-Thema betrachten – sie ist inzwischen eine geschäftliche Priorität. Dennoch bleibt noch einiges zu tun, um sich angemessen vorzubereiten und zu schützen.«

Gesundheitseinrichtungen machen Fortschritte bei der Integration von Cybersicherheit in ihre Abläufe, doch es bleibt weiterhin Handlungsbedarf. Auf die Frage, in welche Maßnahmen ihre Organisation derzeit besonders stark investiert, um sich auf neue und aufkommende Cyberbedrohungen vorzubereiten, nannten Führungskräfte im Gesundheitswesen folgende Schwerpunkte:

Generative KI zur Abwehr von Social-Engineering-Angriffen (28 %)

Prozesse für Cyberresilienz im gesamten Unternehmen (26 %)

Applikationssicherheit (25 %)

Machine Learning zur Mustererkennung (24 %)

Zero-Trust-Architekturen (15 %)

Auf Basis dieser Erkenntnisse empfiehlt LevelBlue vier konkrete Schritte zur Erreichung von Cyberresilienz – unabhängig von der Branche:

Cyberresilienz zur Führungssache machen, Cybersecurity-Verantwortung in der gesamten Organisation verankern, proaktiv statt reaktiv handeln, und die Resilienz in der Softwarelieferkette priorisieren.

[1] Die Untersuchung basiert auf einer quantitativen Umfrage, die im Januar 2025 von FT Longitude durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 1.500 C-Level- und Führungskräfte aus 14 Ländern und sieben Branchen befragt: Energie und Versorger, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Transport sowie der US-SLED-Sektor (staatliche und lokale Behörden sowie Hochschulen). Um als cyberresiliente Organisation zu gelten, mussten die Befragten die Kriterien erfüllen, die unter »Fünf Merkmale einer cyberresilienten Organisation« aufgeführt sind. Die Anzahl der Befragten aus dem Gesundheitswesen beträgt 220.

Den vollständigen Bericht 2025 LevelBlue Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare finden Sie

Der aktuelle Report knüpft an die Veröffentlichung des 2025 LevelBlue Futures Report: Cyber Resilience and Business Impact vom April 2025 an

Weitere Informationen zu LevelBlue sowie zu Managed Security, Beratung und Threat Intelligence finden Sie

