Hochdichte-Rechenzentren im Wandel – Mit wassergekühlten Racktüren neue Effizienzmaßstäbe setzen

KI und High Performance Computing treiben die Leistungsdichte im Rechenzentrum in neue Dimensionen – und bringen konventionelle Kühlkonzepte an ihre Grenzen. Colovore* zeigt, wie wassergekühlte Racktüren Abwärme direkt an der Quelle aufnehmen, vollständig bestückte Racks ermöglichen und zugleich Energie- sowie Flächenkosten senken. Der Praxisfall liefert damit einen konkreten Blueprint für Betreiber, die GPU-Infrastrukturen effizient, kompakt und zukunftssicher skalieren wollen.

Management Summary

Hohe Leistungsdichte beherrschbar: Wassergekühlte Racktüren führen die Wärme direkt am Rack ab und unterstützen Kühlleistungen von bis zu 50 kW pro Rack.

Wassergekühlte Racktüren führen die Wärme direkt am Rack ab und unterstützen Kühlleistungen von bis zu 50 kW pro Rack. Mehr Kapazität auf gleicher Fläche: Vollständig bestückte Racks reduzieren die benötigte Zahl an Schränken und den Flächenbedarf im Rechenzentrum.

Vollständig bestückte Racks reduzieren die benötigte Zahl an Schränken und den Flächenbedarf im Rechenzentrum. Deutlich bessere Energieeffizienz: Colovore erreicht laut Fallstudie einen PUE-Wert von 1,1 bei 50 Prozent Last und senkt dadurch Strom- und Kühlkosten.

Colovore erreicht laut Fallstudie einen PUE-Wert von 1,1 bei 50 Prozent Last und senkt dadurch Strom- und Kühlkosten. Für KI und HPC ausgelegt: Die Infrastruktur unterstützt anspruchsvolle GPU-Cluster und bildet eine belastbare Grundlage für DGX- und andere High-Performance-Systeme.

Die Infrastruktur unterstützt anspruchsvolle GPU-Cluster und bildet eine belastbare Grundlage für DGX- und andere High-Performance-Systeme. Strategisch skalierbar: Racknahe Flüssigkeitskühlung verbindet technische Zukunftssicherheit mit niedrigeren Investitions- und Betriebskosten.

Einleitung

Die steigende Nachfrage nach High Performance Computing (HPC), KI‑Workloads und GPU‑intensiven Anwendungen stellt Rechenzentren vor neue thermische und infrastrukturelle Herausforderungen. Klassische Luftkühlung stößt bei Leistungsdichten jenseits von 15–20 kW pro Rack an ihre Grenzen. Der Fall Colovore aus Silicon Valley zeigt exemplarisch, wie Betreiber mit wassergekühlten Racktüren und optimierter Flächennutzung die nächste Generation von Rechenzentrumsdesign realisieren.

Herausforderung: Extreme Leistungsdichten und begrenzte Flächen

Moderne GPU‑Server ziehen heute bis zu 1 kW pro Höheneinheit. Damit erreichen voll bestückte Racks schnell 40–50 kW thermische Last. Gleichzeitig ist der Raum in Ballungszentren wie Silicon Valley knapp und teuer. Betreiber müssen daher:

mehr Leistung pro Quadratmeter ermöglichen,

thermische Hotspots zuverlässig beherrschen,

Skalierbarkeit ohne Flächenerweiterung sicherstellen,

die Betriebskosten trotz wachsender Lasten senken.

Colovore adressiert genau diese Anforderungen mit einem konsequent auf Hochdichte ausgelegten Infrastrukturansatz.

Lösung: Wassergekühlte Rear-Door-Heat-Exchanger (RDHx)

Colovore setzt auf die Vertiv Liebert DCD‑Racktürmodule, die als Wärmetauscher direkt am Rack montiert werden. Die Abwärme wird dort aufgenommen und über einen Wasserkreislauf abgeführt. Dadurch entsteht ein geschlossenes, effizientes Kühlsystem, das hohe Lasten ohne zusätzliche Raumkühlung bewältigt.

Technische Vorteile der RDHx-Lösung:

Kühlleistung bis 50 kW pro Rack

vollständige Bestückung der Racks ohne ungenutzte Höheneinheiten

deutliche Reduktion der benötigten Rackanzahl

geringerer Platzbedarf und niedrigere Investitionskosten

stabile Temperaturen auch bei GPU‑Lastspitzen

niedrige PUE-Werte durch präzise, racknahe Kühlung

Die Lösung ist so leistungsfähig, dass Colovore als NVIDIA DGX‑Ready Data Center zertifiziert wurde – ein Hinweis auf die Fähigkeit, große GPU‑Cluster zuverlässig zu betreiben.

Betriebliche Effizienz und PUE-Optimierung

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die deutliche Verbesserung der Energieeffizienz. Laut Fallstudie erreicht Colovore mit wassergekühlten Racktüren:

PUE-Werte von 1,1 bei 50 % Last

signifikante Einsparungen bei Strom- und Kühlkosten

geringere Betriebskosten, die direkt an Kunden weitergegeben werden können

Zum Vergleich: Viele klassische Colocation‑Umgebungen liegen bei PUE 1,6 oder höher. Die Differenz zeigt, wie stark sich die Nähe der Kühlung zur Wärmequelle auf die Gesamtenergieeffizienz auswirkt.

Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit

Colovore setzt die Lösung in allen drei Entwicklungsphasen seines Rechenzentrums ein und plant bereits die nächste Ausbaustufe:

vollständige Auslastung der aktuellen 2‑MW‑Phase

Bau eines weiteren 9‑MW‑Rechenzentrums innerhalb von 18 Monaten

mehrere hundert installierte wassergekühlte Racks

nahezu 1.000 NVIDIA‑DGX‑Plattformen im Betrieb

Die Kombination aus hoher Dichte, geringerem Platzbedarf und effizienter Kühlung ermöglicht es, HPC‑ und KI‑Workloads ohne strukturelle Engpässe zu skalieren.

Einordnung: Bedeutung für moderne Rechenzentrumsstrategien

Der Fall Colovore zeigt exemplarisch, wie sich Rechenzentren an die Anforderungen datenintensiver Anwendungen anpassen müssen. Wesentliche Trends:

Racknahe Kühlung ersetzt klassische Raumkühlung – besonders bei GPU‑Clustern und KI‑Trainingssystemen. Wasser als Kühlmedium gewinnt an Bedeutung – höhere Wärmekapazität, geringere Energiekosten, bessere Skalierbarkeit. Flächeneffizienz wird zum strategischen Faktor – insbesondere in Regionen mit hohen Immobilienkosten. PUE‑Optimierung bleibt ein zentraler Wettbewerbsvorteil – sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Hochdichte-Designs werden zum Standard für KI‑Rechenzentren – klassische Luftkühlung reicht nicht mehr aus.

Fazit

Colovore demonstriert, wie moderne Rechenzentren durch wassergekühlte Racktüren, optimierte Flächennutzung und konsequente HPC‑Ausrichtung neue Effizienzmaßstäbe setzen können. Die Kombination aus hoher Leistungsdichte, niedriger PUE und skalierbarer Infrastruktur macht das Modell zu einem Blueprint für KI‑ und GPU‑getriebene Rechenzentrumsarchitekturen weltweit.

»Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Effektivität des Stromverbrauchs bei einer Last von 80 % bei 1,6 oder höher liegt. Und mit den wassergekühlten Rücktüren haben wir unsere PUE bereits bei einer Last von 50 % auf 1,1 gesenkt, was ganz offen gesagt phänomenal ist.«

Ben Coughlin, CFO und Mitbegründer, Colovore

*Colovore ist ein hochspezialisierter Betreiber von High‑Density‑Rechenzentren im Silicon Valley, der sich auf GPU‑intensive Workloads, KI‑Training, HPC und moderne Cloud‑Infrastrukturen konzentriert. Die Firma ist bekannt dafür, extrem hohe Leistungsdichten pro Rack zu ermöglichen und dabei energieeffiziente Kühltechnologien einzusetzen – insbesondere wassergekühlte Rücktüren (Rear‑Door‑Heat‑Exchanger).

FAQ: Hochdichte-Kühlung mit wassergekühlten Racktüren

Was ist ein Rear-Door-Heat-Exchanger?

Ein Rear-Door-Heat-Exchanger ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher in der Rücktür eines Serverracks. Er nimmt die warme Abluft unmittelbar hinter den IT-Systemen auf und führt die Wärme über einen Wasserkreislauf ab.

Für welche Workloads eignet sich die Lösung besonders?

Besonders geeignet ist sie für KI-Training, High Performance Computing, GPU-Cluster, Big Data und andere Anwendungen mit hoher Leistungsdichte und stark schwankenden thermischen Lasten.

Welche Kühlleistung ist pro Rack möglich?

Die im Beitrag beschriebene Lösung unterstützt Kühlleistungen von bis zu 50 kW pro Rack. Die tatsächlich erreichbare Leistung hängt von Auslegung, Wassertemperatur, Volumenstrom und eingesetzter IT-Hardware ab.

Welche wirtschaftlichen Vorteile entstehen?

Höhere Rackdichten verringern die Zahl benötigter Schränke und sparen Rechenzentrumsfläche. Zugleich kann die gezielte Wärmeabfuhr den Energiebedarf der Kühlung und damit die laufenden Betriebskosten reduzieren.

Ersetzt die Racktürkühlung die gesamte Raumkühlung?

Sie kann einen großen Teil der IT-Abwärme direkt am Rack neutralisieren. Ob ergänzende Raumkühlung erforderlich bleibt, hängt jedoch vom Gesamtdesign des Rechenzentrums, von Nebenlasten und den Redundanzanforderungen ab.

Worauf ist bei Planung und Betrieb zu achten?

Entscheidend sind eine passende hydraulische Auslegung, Leckageüberwachung, Kondensationsvermeidung, redundante Versorgung sowie ein Monitoring von Temperatur, Durchfluss und Druck. Die Lösung sollte deshalb früh in das Gesamtprojekt integriert werden.