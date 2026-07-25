Cyberresilienz im Zeitalter von KI: Wie sicher ist das IoT wirklich?

Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit verändert sich rasant. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt aktuell, dass künstliche Intelligenz die Geschwindigkeit, Skalierung und Automatisierung von Cyberangriffen erheblich erhöht und Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien entsprechend anpassen müssen [1]. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union zusätzlich an Bedeutung und rückt die Cyberresilienz vernetzter Produkte und Geräte stärker in den Fokus [2].
Für schnell wachsende Branchen wie das Internet der Dinge (IoT) wird Resilienz zunehmend komplexer. Mit der fortschreitenden Digitalisierung hängen geschäftskritische Prozesse immer stärker von vernetzten Geräten und IoT-Infrastrukturen ab. Das vergrößert die digitale Angriffsfläche erheblich, sodass bestehende Sicherheitslücken nicht länger ignoriert werden können.
Timo Ross, CEO von Wireless Logic mdex, kommentiert die aktuellen Entwicklungen und erklärt, wie Unternehmen ihre Cyberresilienz nachhaltig stärken:
»Die wachsende regulatorische Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit dem Cyber Resilience Act schafft die EU endlich einen einheitlichen Rechtsrahmen für vernetzte Produkte. Entscheidend ist jetzt aber, dass Unternehmen Cyberresilienz nicht als reine Compliance-Aufgabe verstehen, sondern als festen Bestandteil ihres operativen Geschäfts begreifen. KI macht Cyberkriminalität schneller, kostengünstiger und einfacher zu skalieren. Die eigentliche Verwundbarkeit liegt jedoch in unserer enormen Abhängigkeit von vernetzten Geräten, die oft außerhalb der klassischen IT-Infrastruktur laufen.
Kartenterminals, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, medizinische Geräte, Logistiksysteme oder Industriesensoren sind heute wichtiger denn je für den Betrieb moderner Dienstleistungen. Fallen sie aus, reichen die Folgen weit über technische Probleme hinaus. Die Folgen sind reale Betriebsausfälle, betroffene Kunden und ein massiver Vertrauensverlust. Hinzu kommen mögliche regulatorische Konsequenzen im Rahmen des CRA sowie steigende Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern an die Cybersicherheit ihrer Lieferanten. Ein entscheidender Schritt für Unternehmen ist daher Transparenz. Sie müssen genau wissen, welche Geräte mit ihrem Netzwerk verbunden sind, welche davon geschäftskritisch sind, wie normales Verhalten aussieht und an welchen Stellen Abhängigkeiten von Zulieferern Risiken verursachen können. Auch KI kann hier unterstützen, indem sie Anomalien frühzeitig erkennt und Sicherheitsverantwortlichen hilft, Vorfälle sinnvoll zu priorisieren.
Mit europäischen Vorgaben wie dem Cyber Resilience Act sowie der NIS2-Richtlinie steigt die Verantwortung für Hersteller und Anbieter vernetzter Produkte. Sicherheit darf nicht mit dem Verkaufsstart enden, sie muss den gesamten Lebenszyklus eines Geräts gewährleistet werden. Entwicklungs- und Produktteams müssen Prozesse für Schwachstellenmanagement, Firmware-Updates, Sicherheits-Patches, die Meldung von Sicherheitsvorfällen sowie Incident Response als kontinuierlichen Prozess etablieren. Die Sicherheit ihrer Geräte als Verantwortung Dritter zu betrachten ist keine Option mehr. Compliance bildet zwar die notwendige Grundlage, doch echte Cyberresilienz entsteht erst dann, wenn Unternehmen Bedrohungen schnell erkennen und wirksam darauf reagieren können.«
[1] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Cybersicherheitswarnungen/DE/2026/2026-262788-1032.pdf?__blob=publicationFile&v=2
[2] https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/cyber-resilience-act
848 Artikel zu „Cyberresilienz „
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security
Regulatorien wie NIS2 als Taktgeber für Cyberresilienz – Die eigentliche Botschaft des Gesetzes
Wie NIS2 und eine konsequente Informationssicherheits-Governance- und Compliance-by-Design-Strategie den Unterschied zwischen reaktivem Flickwerk und nachhaltiger Cyberresilienz ausmachen.
News | IT-Security | Services | Whitepaper
Cyberresilienz: Ausfallzeiten nach Sicherheitsverstoß minimieren
Ausfallzeiten sind der entscheidende Schadenstreiber – nicht nur der Angriff selbst, sondern die Dauer der Wiederherstellung bestimmt die Gesamtkosten. Prävention genügt nicht mehr – Unternehmen müssen gleichermaßen in Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung investieren. NIST CSF 2.0 bietet ein klares Resilienz‑Framework – Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover strukturieren Risiken und Prioritäten. Detect, Respond und Recover…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
PKI und OT: Vom digitalen Zertifikat zur Cyberresilienz – Schwierige Gratwanderung
Klassische IT-Sicherheitsansätze lassen sich nicht einfach auf OT übertragen – stattdessen sind hybride, pragmatische Lösungen sowie ein angepasstes Security Posture Management erforderlich. Es gilt den Fokus auf Transparenz und Kontinuität zu legen, anstatt eine perfekte PKI zu fordern, um die Resilienz und Sicherheit kritischer Infrastrukturen zu stärken.
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Cyberresilienz beginnt mit Backup: Ein Rahmenwerk für messbare Wiederherstellung
Cyberresilienz entscheidet sich nicht beim Backup, sondern bei der Wiederherstellung. Angesichts von Ransomware, kompromittierten Identitäten und komplexen Cloud‑Abhängigkeiten müssen Unternehmen ihre Backup‑Strategie konsequent auf messbare Recovery‑Ergebnisse ausrichten. Dieser Beitrag zeigt, wie eine architekturgetriebene Enterprise‑Backup‑Strategie Wiederherstellbarkeit, Sicherheit und Resilienz systematisch in den Mittelpunkt stellt. Die Enterprise-Backup-Strategie hat sich weit über ihre traditionelle Rolle als operative…
News | IT-Security | Strategien
Vier Säulen der Cyberresilienz
Trotz langjähriger Investitionen in Abwehrmaßnahmen nehmen Cyberangriffe und kostspielige Ausfallzeiten weiter zu. Traditionelle Sicherheitsmethoden zur Bedrohungsprävention und -erkennung bleiben zwar nach wie vor relevant, doch unter CISOs zeigt sich eine Veränderung in der Herangehensweise. Viele erweitern ihr Aufgabengebiet, um zusätzlich die Leitung von Wiederherstellungsmaßnahmen nach Sicherheitsvorfällen zu übernehmen, damit ihr Unternehmen rasch wieder betriebsbereit ist.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
Mehr Cyberresilienz durch künstliche Intelligenz: 5-Stufenplan für Unternehmen
Olaf Pursche, Leiter Kompetenzgruppe Sicherheit eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.: »KI ist längst fester Bestandteil von Geschäftsprozessen. Mit ihrer Verbreitung nehmen jedoch auch Bedrohungen wie Deepfakes und KI-gestütztes Phishing zu. Entscheidend ist daher die sichere und verantwortungsvolle Integration von KI als zentraler Baustein der Cyberresilienz.« eco veröffentlicht Whitepaper für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu sicherer…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cyberresilienz für CISOs: Widerstands- und Anpassungsfähigkeit für ein resilientes Unternehmen
Sicherheitsverantwortliche haben Jahrzehnte damit verbracht, Abwehrmaßnahmen aufzubauen, doch trotz Investitionen in die Prävention sind Unternehmen nach wie vor mit erheblichen Störungen und Ausfallzeiten durch Cyberangriffe konfrontiert. Daher ist es notwendig, den Fokus zu verlagern: Von einer Denkweise, die auf Prävention und Reaktion ausgerichtet ist, hin zu einer Cyberresilienz-Strategie, die ihren Schwerpunkt auf Widerstands- und Anpassungsfähigkeit…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Cyberresilienz: Zu lange Betriebsunterbrechungen in den Unternehmen
Cyberresilienz ist in aller Munde. Aber wie sieht es tatsächlich in der Praxis damit aus? In einem aktuellen Statusreport befragte Absolute Security 750 CISOs von US- und UK-Unternehmen. Die richtungsweisenden Antworten zeigen, dass durchaus noch Nachholbedarf dabei besteht, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken. Deutlich über die Hälfte (55 Prozent) der befragten Sicherheitschefs gaben an,…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
it-sa 2025 – Zwischen KI-Disruption und dem Gebot der Cyberresilienz
Die it-sa 2025 in Nürnberg stand im Zeichen einer tiefgreifenden Zerrissenheit: Selten lagen Hype und Handlungsdruck, Chance und Zwang so nah beieinander. Auf der einen Seite entfesselt künstliche Intelligenz eine beispiellose Innovationsdynamik, auf der anderen Seite zwingt ein Tsunami an Regularien wie NIS2 die Unternehmen zu einem strategischen Umdenken.
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Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
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Cyberresilienz ist auch für kleinere Teams nicht mehr optional
Vor nicht allzu langer Zeit konnten kleinere IT- und Sicherheitsteams noch behaupten, dass sie keine Ziele mit hoher Priorität seien. Das ist heute nicht mehr der Fall. Im Jahr 2025 haben es Angreifer auf alle abgesehen, unabhängig von ihrer Größe. Ganz gleich, ob CEOs ein globales Unternehmen oder einen 200-köpfigen Betrieb leiten, der regionale Infrastruktur…
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Cyberresilienz als Schlüssel zur Zukunftssicherung: Schutz, Wiederherstellung und Anpassungsfähigkeit im digitalen Zeitalter
Ransomware-Angriffe gehören mittlerweile zum Standardrepertoire von Cyberkriminellen. So weit – so bekannt. Weniger bekannt ist die Erkenntnis, dass 90 Prozent der erfolgreichen Angriffe von nicht-verwalteten Geräten ausgehen [1]. Mithin Geräte, für die die Eigentümer voll verantwortlich sind, einschließlich aller Betriebssystemupdates, Sicherheitspatches und Softwareprodukte. Und damit stellen sie eine Sicherheitsgefahr für Unternehmen dar. Organisationen sollten daher…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Compliance by Default: Wie kann Automatisierung die Cyberresilienz stärken?
Die regulatorische Dichte wächst rasant: Mit NIS2, DORA, KRITIS-Verordnungen und der DSGVO steigt der Druck auf Unternehmen, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen konsequent umzusetzen. Sie fordern strengere Maßnahmen zur Sicherung der IT-Infrastruktur und verpflichten viele Betriebe, Cyberangriffe zu melden. Damit geht es nicht nur um den Schutz einzelner Organisationen, sondern um die digitale Widerstandsfähigkeit Europas insgesamt. Für…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Zentrale Säulen der Cyberresilienz – Wie eine moderne Zero-Trust-Architektur aussieht
Um Zero-Trust-Sicherheit zu erreichen, muss eine Netzwerkarchitektur aufgebaut werden, die auf Zero-Trust-Prinzipien basiert und Identitäts-, Geräte-, Netzwerk-, Anwendungs- und Datensicherheitsebenen umfasst. Der effektive Aufbau einer Zero-Trust-Architektur erfordert eine operative Denkweise, die durch die richtigen Kontrollen, Prozesse und Automatisierungen unterstützt wird. Kay Ernst von Zero Networks erläutert die Aspekte und Fallstricke einer Zero-Trust-Architektur. NSA-Zero-Trust-Architektur-Blueprint Die…
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Cyberresilienz einer der größten Wettbewerbsvorteile der Neuzeit
Analyse der IT-Sicherheitsvorfälle im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass Ransomware weiterhin dominiert und Cyberangriffe zunehmend Industrie und IT treffen. Riedel Networks, Anbieter von maßgeschneiderten IT-Security- und Netzwerkdienstleistungen, veröffentlicht seinen aktuellen Report mit über 100 dokumentierten IT-Sicherheitsvorfällen aus dem ersten Halbjahr 2025, von Phishing über Zero-Day-Attacken bis hin zu Schwachstellen in der Lieferkette, und zeigt,…
News | IT-Security
Proaktive Cyberresilienz erfordert Threat Intelligence
Cyberangriffe nehmen rasant zu und richten immer größere Schäden an. Schadensbegrenzung allein reicht deshalb nicht mehr aus. Reaktive Ansätze, die erst nach einem Vorfall wirksam werden, werden der aktuellen Risikolage nicht gerecht. Zwar setzen Unternehmen Maßnahmen zur Erkennung potenzieller Risiken und Bedrohungen ein, konzentrieren sie sich dabei jedoch meist ausschließlich auf die eigene Organisation. Risiken…
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Endpoint-Security: Cyberresilienz als strategischer Imperativ
Unternehmen sind nur so stark wie ihr schwächster Endpunkt: Der 4-Punkte-Plan für effektive Endpoint-Security. Unternehmen sehen sich einem unerbittlichen Ansturm von Cyberbedrohungen ausgesetzt. Sie erleben Angriffe auf breiter Front – von Servern über Cloud-Dienste bis hin zu APIs und Endgeräten. Das Arsenal der Cyberkriminellen ist mit hochentwickeltem Phishing und KI-gestützten Exploits bestens ausgestattet. Für…
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Robuste Cyberresilienz für kritische Infrastrukturen: Mehrschichtiger Sicherheitsansatz zum Schutz von KRITIS
Kritische Infrastrukturen stehen mehr und mehr im Visier von Cyberkriminellen und staatlich gesponserten Angreifern. Ob Cyberangriffe auf Versorgungsnetzwerke, Kommunikations- und Verkehrssysteme, staatliche und medizinische Einrichtungen oder auf den Banken- und Finanzsektor, erfolgreiche KRITIS-Attacken können enorme Kosten verursachen und teils verheerende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben. Laut eines aktuellen Berichts der European Union Agency for…