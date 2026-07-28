Eine Million offengelegte Datensätze: Was der Merkur-Datenleak über API-Sicherheit verrät

Ein massiver Sicherheitsvorfall bei Plattformen der bekannten Glücksspiel-Marke zeigt erneut die kritischen Schwachstellen moderner API-Architekturen auf. Über eine Million Datensätze – darunter hochsensible KYC-Dokumente, Finanztransaktionen und Spielverhaltensprofile – waren über ungesicherte Schnittstellen frei im Netz abrufbar. Der Fall illustriert eindringlich, warum API-Sicherheit längst zur Chefsache werden muss und welche Lehren IT-Verantwortliche daraus ziehen müssen.

Der Vorfall: Ein offenes Scheunentor im digitalen Ökosystem

Schnittstellen (APIs) bilden das Rückgrat der modernen Anwendungsarchitektur. Sie verbinden Frontend-Anwendungen mit Backend-Systemen, ermöglichen Mikrodienste-Architekturen und steuern den Datenaustausch mit externen Partnern. Wenn diese Schnittstellen jedoch ohne adäquate Schutzmechanismen bereitgestellt werden, verwandeln sie sich schnell in das größte Einfallstor für Cyberrisiken.

Genau dieses Szenario trat bei den Online-Angeboten der Merkur-Gruppe (unter anderem Marken wie Merkur Bets, CrazyBuzzer und SlotMagie) ein. Über eine fehlerhaft implementierte Schnittstelle gelang es der Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann, auf den zentralen Datenbestand des Anbieters zuzugreifen – und das ohne jegliche Authentifizierung oder Berechtigungsprüfung.

Die Marke Merkur, deren Spiele im Markt weit verbreitet sind, genießt im Segment der Unterhaltungs- und Glücksspielindustrie hohe Bekanntheit. Umso schwerer wiegt der Befund, dass grundlegende Schutzkonzepte der IT-Sicherheit bei der Bereitstellung der Schnittstellen missachtet wurden.

Was wurde genau kompromittiert?

Der Umfang und die Sensibilität der zugänglichen Daten verdeutlichen das Schadenspotenzial des Datenleaks:

Personenbezogene Stammdaten: Vollständige Namen, Anschriften, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen.

Vollständige Namen, Anschriften, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen. Hochsensible KYC- und Identitätsdaten: Mehr als 70.000 digitale Kopien von Personalausweisen, Reisepässen und Screenshots aus Video-Identifizierungsverfahren.

Mehr als 70.000 digitale Kopien von Personalausweisen, Reisepässen und Screenshots aus Video-Identifizierungsverfahren. Finanzdaten: IBANs, Kreditkarteninformationen sowie lückenlose Historien über Ein- und Auszahlungen.

IBANs, Kreditkarteninformationen sowie lückenlose Historien über Ein- und Auszahlungen. Nutzungs- und Verhaltensdaten: Detaillierte Logfiles zu Spielsessions, IP-Adressen, Gerätedaten sowie interne Risikoeinstufungen zur Spielsuchtgefährdung.

Das Ausmaß ist aus Datenschutzsicht fatal: Neben dem Risiko von Identitätsdiebstahl und gezieltem Phishing droht den betroffenen Nutzern durch die Exposition von Spielsucht-Analysen eine erhebliche soziale Stigmatisierung.

Technische Ursachenanalyse: Wo die API-Sicherheit versagte

Aus der Perspektive der IT-Architektur und IT-Sicherheit offenbart der Merkur-Vorfall Musterbeispiele für strukturelle Versäumnisse, wie sie in den OWASP API Security Top 10 regelmäßig adressiert werden.

Die folgende Übersicht fasst die primären technischen Ursachen, deren Funktionsweise sowie die konkreten Auswirkungen im Fall Merkur zusammen:

Rechtliche und wirtschaftliche Dimension für Unternehmen

Der Datenleck-Fall bei Merkur ist kein Einzelfall, sondern ein mahnendes Beispiel für die dramatischen Konsequenzen mangelhafter API-Governance.

Schadensersatzwelle nach Art. 82 DSGVO

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des BGH hat die Hürden für Schadensersatzansprüche nach Art. 82 DSGVO drastisch gesenkt. Betroffene müssen keinen konkreten finanziellen Schaden mehr nachweisen; bereits der bloße Kontrollverlust über eigene Daten und die damit verbundene Befürchtung eines Missbrauchs reichen aus, um immateriellen Schadensersatz zugrunde zu legen. Bei über einer Million Betroffenen summiert sich das finanzielle Risiko schnell auf zweistellige Millionenbeträge.

Aufsichtsbehörden und Regulierung

Neben zivilrechtlichen Klagen drohen empfindliche Bußgelder durch Datenschutzbehörden sowie aufsichtsrechtliche Konsequenzen durch zuständige Lizenzgeber (im Glücksspielbereich etwa die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, GGL). In regulierten Branchen steht zudem schnell die Zuverlässigkeit der Betreiberlizenz auf dem Spiel.

Verschärfte Standards durch DORA und NIS-2

Mit dem Inkrafttreten von NIS-2 und der DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act) steigen die rechtlichen Anforderungen an die technische Resilienz und das Risikomanagement in IT-Infrastrukturen weiter an. Mangelhafte Testabdeckungen und ungesicherte Produktionsschnittstellen werden künftig direkt als Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung gewertet.

Handlungsempfehlungen für CISOs: API-Sicherheit nachhaltig verankern

Um vergleichbare Sicherheitsdebakel zu vermeiden, müssen Unternehmen API-Security als eigenständigen Pfeiler ihrer Cybersicherheitsstrategie etablieren. Folgende Fünf-Punkte-Strategie bietet IT-Verantwortlichen eine fundierte Orientierung:

Kontinuierliche API Discovery & Inventarisierung

Transparenz schaffen: Nutzen Sie automatisierte Discovery-Tools, um alle aktiven, veralteten oder undokumentierten APIs (Shadow & Zombie APIs) im gesamten Unternehmensnetzwerk und in Cloud-Umgebungen aufzuspüren.

Nutzen Sie automatisierte Discovery-Tools, um alle aktiven, veralteten oder undokumentierten APIs (Shadow & Zombie APIs) im gesamten Unternehmensnetzwerk und in Cloud-Umgebungen aufzuspüren. Central API Registry: Führen Sie ein verbindliches Schnittstellenregister mit klarer Zuordnung von Eigentümern, Datenklassifizierungen und Zweckbindungen.

Zero-Trust-Architektur an der Schnittstelle

Mandatorische Authentifizierung: Keine API darf ohne durchgängige Validierung von Identität und Berechtigung aufgerufen werden. Standards wie OAuth 2.0, OpenID Connect (OIDC) und Mutual TLS (mTLS) sind zwingend vorzuschreiben.

Keine API darf ohne durchgängige Validierung von Identität und Berechtigung aufgerufen werden. Standards wie OAuth 2.0, OpenID Connect (OIDC) und Mutual TLS (mTLS) sind zwingend vorzuschreiben. Fine-Grained Authorization: Implementieren Sie Autorisierungsprüfungen direkt auf Objekt- und Feldebene (ABAC/RBAC), um BOLA-Schwachstellen konsequent auszuschließen.

API Gateway als zentraler Enforcement Point

Setzen Sie ein modernes API Gateway ein, das als vorgeschalteter Schutzschirm fungiert: Rate Limiting & Throttling: Begrenzung von Anfrageraten zur Verhinderung von Automated Scraping und DoS-Attacken. Schema Validation: Strikte Überprüfung eingehender und ausgehender Nutzlasten (Payloads) gegen definierte OpenAPI-/Swagger-Spezifikationen. Data Masking & Redaction: Automatisches Ausfiltern sensibler Datenfelder vor der Rückgabe an den Client.



Automated Security Testing («Shift Left«)

SAST & DAST für APIs: Integrieren Sie API-spezifische Sicherheitstests fest in die CI/CD-Pipelines. Entwickler müssen Schwachstellen wie fehlende Auth-Checks bereits in der Build-Phase identifizieren.

Integrieren Sie API-spezifische Sicherheitstests fest in die CI/CD-Pipelines. Entwickler müssen Schwachstellen wie fehlende Auth-Checks bereits in der Build-Phase identifizieren. Penetrationstests & Red Teaming: Führen Sie regelmäßige manuelle und automatisierte Penetrationstests durch, die explizit die Geschäftslogik und Autorisierungspfade von Schnittstellen attackieren.

Responsible Disclosure & Incident-Response-Prozesse

Sicherheitsforschern Türen öffnen: Richten Sie eine klare security.txt und ein funktionierendes Vulnerability Disclosure Program (VDP) ein.

Richten Sie eine klare security.txt und ein funktionierendes Vulnerability Disclosure Program (VDP) ein. Schnelle Reaktionsketten: Wenn Sicherheitsforscher Schwachstellen melden, müssen Meldeketten und Behebungsprozesse ohne Verzögerung greifen, um eine unkontrollierte Eskalation oder vorzeitige Veröffentlichung zu verhindern.

Moderne Anwendungssicherheit: API-Landschaften nachhaltig absichern

Der Datenleak bei Merkur ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass moderne Anwendungssicherheit weit über die Absicherung klassischer Web-Oberflächen hinausgeht. Schnittstellen sind die Hauptangriffsfläche digitaler Ökosysteme. Fehlt an dieser Stelle eine durchdachte Zero-Trust-Strategie, nützen auch die besten Perimeter-Schutzmaßnahmen nichts.

IT-Verantwortliche sind gut beraten, ihre API-Landschaft umgehend einer Auditierung zu unterziehen, automatisierte Schutzmechanismen zu etablieren und Sicherheitsprüfungen tief in den Software-Lebenszyklus zu integrieren. Nur so lässt sich der Spagat zwischen agiler digitaler Innovation und verlässlicher Datensicherheit nachhaltig bewältigen.