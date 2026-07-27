Datenchaos in der Logistik: Fünf Gründe für das Scheitern von IT-Projekten

Globale Lieferketten stehen unter permanentem Druck durch geopolitische Krisen und unvorhersehbare Marktveränderungen. Unternehmen reagieren darauf vermehrt mit Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und moderne Integrationslösungen, um die dringend benötigte Resilienz zu schaffen. Trotz hoher Budgets und strategischer Relevanz verfehlen viele dieser Digitalisierungsprojekte in der Praxis ihre Ziele. Selten liegen die Ursachen dafür in den Technologien selbst, sondern resultieren aus strukturellen Fehlern bei der Umsetzung. Lobster, eine globale Daten- und Integrationsplattform in der Cloud und On-Premises für Supply-Chain-Management und Logistik, identifiziert fünf zentrale Gründe, warum IT-Initiativen scheitern.
- Datenbasis ohne zeitliche Relevanz
Über 85 Prozent aller KI-Initiativen scheitern in der Praxis. Grund dafür sind unvollständige, fragmentierte oder schlicht zu spät im System eintreffende Daten. Algorithmen benötigen für präzise Vorhersagen, wie die Berechnung der geschätzten Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival; ETA), zwingend Echtzeitinformationen. Liegen Logistikdaten erst Stunden nach dem eigentlichen Ereignis vor, verpufft der technologische Vorteil. Ohne zeitnahe digitale Abbildung indes operiert KI im logistischen Blindflug.
- Problematische Legacy-Anbindung
Ein Großteil unternehmenskritischer Informationen liegt in gewachsenen Legacy-Systemen, die nie für den Austausch mit modernen Anwendungen konzipiert wurden. Solche Daten sind somit strukturell unerreichbar: gespeichert in proprietären Formaten, ohne standardisierte Schnittstellen und häufig nur über manuelle Exporte zugänglich. Für KI-Anwendungen existieren diese Datenpunkte damit faktisch nicht. Statt funktionierende Altsysteme kostspielig zu ersetzen, sollten Unternehmen auf eine Integrationsplattform setzen, die auch historisch gewachsene Systeme zuverlässig anbindet und ihre Daten für KI nutzbar macht.
- Fehlende Governance durch Schnittstellen-Wildwuchs
Unternehmen nutzen zahlreiche verschiedene Datenquellen entlang der gesamten Supply Chain. Werden neue KI-Anwendungen oder Partner-Schnittstellen ungesteuert direkt an die Kernsysteme angebunden, entsteht ein intransparentes Geflecht. Diese unkoordinierten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen führen zu einem vollständigen Verlust der Kontrolle über die Datenflüsse. Ohne eine zentrale Governance-Schicht lässt sich kaum noch nachvollziehen, welche Informationen an welcher Stelle abfließen.
- Fehlschlag durch erzwungenen ERP-Austausch
Oftmals versprechen Anbieter, bestehende IT-Probleme durch ein vollständiges Upgrade des Kernsystems zu lösen. Ein solcher Austausch des ERP-Systems dauert in der Realität meist 18 bis 36 Monate. Zudem läuft ein Großteil dieser Migrationsprojekte völlig aus dem Zeit- und Budgetrahmen. Modernisierung gelingt weitaus effizienter, wenn bestehende, funktionierende Kernsysteme unangetastet bleiben und stattdessen über eine flexible Integrationsschicht KI-fähig gemacht werden.
- Manuelles B2B-Onboarding als Ressourcenfresser
Das Einbinden neuer Lieferanten oder Logistikpartner zieht sich in der Praxis oft über Wochen hinweg. Verzögerungen entstehen dabei meist nicht durch die eigentliche Systemkonfiguration, sondern durch die asynchrone Koordination via E-Mail und Telefon. Fragen zu Firewall-Ports, IP-Adressen oder Sicherheitszertifikaten blockieren wertvolle IT-Ressourcen. Ohne automatisierte Self-Service-Portale für Partner mutiert jeder neue Onboarding-Prozess unweigerlich zu einem langwierigen Projekt.
»Erfolgreiche Digitalisierung in der Supply Chain ist keine reine IT-Aufgabe, sondern eine strategische Architekturfrage«, erklärt Tim Srock, CEO bei Lobster. »Künstliche Intelligenz entfaltet ihr volles Potenzial ausschließlich auf einem Fundament aus Echtzeitdaten und einer lückenlosen Integration aller Partner.«
[1] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-13-gartner-says-nearly-half-of-cios-are-planning-to-deploy-artificial-intelligence
[2] https://horizon.dev/blog/erp-modernization-phased-migration/
Logistik IT gelingt mit der richtigen Technologie und einer erfolgreichen Umsetzung. (Bild: Lobster)
2537 Artikel zu „Logistik“
Ausgabe 5-6-2026 | News | Digitalisierung | Kommunikation | Lösungen
Logistik – Digitaler Dokumentenfluss statt gedruckter Lieferscheine
Vorhandene IT einfach um neue Funktionen ergänzen, statt komplett ersetzen.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Lösungen | Logistik
Logistik-Transformation bei Rösler – SAP EWM, AutoStore und der Faktor Simulation
Management Summary Rösler nutzt die durch die Abkündigung von SAP WM ausgelöste Transformation als strategische Chance, die eigene Lagerlogistik technologisch und organisatorisch neu aufzustellen. Mit SAP EWM, SAP MFS und AutoStore entsteht eine zukunftsfähige Logistikarchitektur, die Performance, Flächeneffizienz und Usability verbessert – gleichzeitig zeigt das Projekt, dass nachhaltiger Erfolg vor allem von realistischer Planung, konsequentem…
Trends 2026 | News | Business Process Management | E-Commerce | Effizienz | Trends Services | Trends E-Commerce | Logistik | Services
Strategisches Differenzierungsmerkmal statt Kostenlast: Logistik von Retouren
Retourenquoten für Artikel wie Kleider können bis zu 90 % erreichen und erzeugen einen »Invisible Value Pool« an potenziellen globalen Einnahmen in Milliarden-Höhe. Laut DHL eCommerce Trends Report 2025 brechen 79 % der befragten Kunden Käufe wegen mangelhafter Retourenoptionen ab. Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit: DHL setzt weltweit 42.000 Elektrofahrzeuge ein und bietet allein in Europa rund…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Infrastruktur | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Strategien | Tipps
Digitalisieren in der Dauerkrise: Fünf Trends der Automobillogistik 2025
Chipkrise, Lieferengpässe, Hackerattacken: Die Automobillogistik steht 2025 unter Dauerstrom. Wer in einem schwierigen Umfeld digitalisieren will, braucht robuste Standards, belastbare Daten – und Partnerschaften auf Augenhöhe. Auf der diesjährigen TAL (Trends in Automotive Logistics) stachen praktische Handlungsempfehlungen hochtrabende Zukunftsvisionen. Fünf Entwicklungen standen dabei besonders im Fokus. Pragmatisch, standardisiert, datengetrieben – so präsentierte sich die…
News | Infrastruktur | IT-Security | Logistik
KRITIS in der Logistik: Anforderungen und Chancen für nachhaltige Sicherheitsstrategien
Kaum eine Branche ist so systemrelevant – und zugleich so verwundbar – wie die Logistik. Ob Lebensmittelversorgung, medizinische Lieferketten oder Ersatzteillogistik: Die Transport- und Umschlagprozesse im Hintergrund müssen selbst unter widrigsten Umständen zuverlässig funktionieren. Mit dem neuen KRITIS-Dachgesetz (KRITIS-DachG) rückt dieser Sektor erstmals explizit in den Fokus regulatorischer Anforderungen. Ziel ist es, kritische Dienste…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Logistik
Produktion und Intralogistik: Cloud-Transformation vor KI-Revolution
Ob als Ratgeber für die Entscheidungsfindung bei komplexen betrieblichen Abläufen oder als Assistent bei der Planung von Geschäftsprozessen – Unternehmen setzen zunehmend auf KI-basierte Software. Ihre volle Leistungsfähigkeit entfaltet sich jedoch erst in einer Cloud-Infrastruktur. Speziell in den Bereichen Intralogistik und Produktion gibt es noch Nachholbedarf. Der Optimierungsspezialist INFORM erklärt, warum die Cloud-Transformation in diesen…
News | Business Process Management | E-Commerce | Effizienz | Geschäftsprozesse | Logistik
Retourenmanagement: Wie können Onlinehändler in der Logistik Einsparungspotenzial ausschöpfen?
Zwischen Kostendruck und Kundenservice: Retourenmanagement in ökonomisch herausfordernden Zeiten. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland stellt Händler vor große Herausforderungen. Steigende Betriebskosten, schleppende Kundennachfrage und volatile Supply-Chains setzen viele Unternehmen unter Druck. Besonders die steigenden Logistikkosten – teurere Transporte, höhere Lagerkosten und belastete Lieferketten – drücken die Margen. Daher rücken auch die Kosten der Rücksendelogistik…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Mobile | Geschäftsprozesse | Trends Services | Infrastruktur | Logistik | Services
Von KI bis IoT: Technologische Innovationen revolutionieren die Logistik 2025
Dank der rasanten Entwicklung moderner Softwaresysteme wird Software dieses Jahr ein zentraler Treiber der Automatisierung. Durch intelligente Lösungen werden Prozesse nicht nur einfacher steuerbar, sondern auch effizienter und anpassungsfähiger. Sie bilden die Grundlage für intelligente Automatisierung und Business Process Management (BPM), die künftig maßgeblich zur Effizienzsteigerung in der Logistik beitragen. Dabei spielt vor allem künstliche…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Logistik
Logistik-Trends 2025: KI, Nachhaltigkeit, Arbeitsoptimierung und Automatisierung
Der Blick nach vorne ist gleichzeitig ein Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate – mit dem signifikanten Unterschied, dass die Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025 noch zunehmen werden. Die Logistik- und Distributionsbranche ist – wie nahezu jeder andere Wirtschaftszweig auch – von ökonomischen Unsicherheiten, Lieferkettenproblemen und sich rasant ändernden Kundenerwartungen geprägt. Das…
News | Infrastruktur | IT-Security | Logistik | Ausgabe 7-8-2024
Mit IT-Security und Business Continuity zum Geschäftserfolg – »Die Logistik muss aufholen«
Die Logistik integriert als Kernbestandteil der Wertschöpfungskette verschiedenste Prozesse von beteiligten Unternehmen und Endkunden – und fristet dennoch oft ein Schattendasein in IT-Strategien. Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen Organisationen in Sachen Cybersicherheit, Business Continuity und Verfügbarkeit zu anderen Branchensegmenten aufschließen.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Lösungen
Bewegen statt verwalten: So verbessern SAP-Schnittstellen administrative Aufgaben in der Logistik
In der dynamischen Welt der Logistik geht wertvolle Zeit oft durch administrative Aufgaben, wie Datenverarbeitung und -eingabe, Dokumentenverwaltung und E-Mail-Korrespondenz verloren. Einfache Prozesse stoßen auf Hindernisse, wenn es um die Vernetzung von Daten aus verschiedenen Systemen wie zum Beispiel einem ERP-System wie SAP oder simplen Officeanwendungen geht. Durch innovative Schnittstellen kann dieser Verlust an Effizienz…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Whitepaper
Innovation und Digitalisierung in der deutschen Logistikbranche steckt im Stau
Nachhaltigkeit kein Thema bei deutschen Logistikern. Industrie lässt Potenzial ihrer ortsbezogenen Daten ungenutzt. Die Digitalisierung der Logistikbranche steckt in Deutschland bestenfalls in den Kinderschuhen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter 300 Logistikprofis in Deutschland, die HERE Technologies, die Plattform für ortsbezogene Daten und Technologie, in Teilen mit Amazon Web Services entwickelt wurde. Die…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Logistik | Strategien
Technischer Wandel in der Logistik: Alles in Bewegung halten
Warum die Digitalisierung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Fluch, sondern Segen darstellt, weiß Rainer Schulz, Geschäftsführer der sysmat GmbH: »Zweifellos hat die fortschreitende Technologieentwicklung einen tiefgreifenden Einfluss auf verschiedene Wirtschaftszweige, darunter auch auf die Logistik. Mit der verstärkten Integration von Maschinen und automatisierten Abläufen wächst allerdings auch die Besorgnis über den möglichen Arbeitsplatzverlust. Jedoch verfolgt…
News | Logistik
Warum mehr Digitalisierung in der Logistikbranche Einzug halten muss
Gut Ding will keine Weile haben Modernisierung liegt bei vielen Unternehmen in der Warenwirtschaft im Trend. Gerade in den letzten Jahren brachten einige Speditionen ihren Fuhrpark mit der neusten Technik auf Stand und auch Logistik- und Intralogistikunternehmen haben sich der Verbesserung ihres eigenen Fracht-, Lade- und Liefervorgangs verschrieben. »Im Zuge all dieser Neuerungen erfahren jedoch…
News | Business Process Management | Digitalisierung
Digitales Dokumenten-Management-System: Darauf kommt es Logistikern und Transporteuren an
Die Logistik- und Transportbranche steht vor der Herausforderung, eine Vielzahl von Aufträgen effizient zu verwalten und abzuwickeln. In dieser hektischen Umgebung kann die Verwaltung und Organisation von Dokumenten mühsam und zeitaufwendig sein: Jeder Kunde generiert gut und gern einen zentimeterdicken Stapel Dokumente, angefangen bei Angeboten, Vertrags- und Transportpapieren bis hin zu Lieferscheinen und Rechnungen. …
News | Infrastruktur | Logistik | Services
Nachhaltigkeit und Materialfluss im Einklang: Umweltfreundliche Logistik fördert den Erfolg
Klimawandel, Ressourcenverknappung und steigende Energiepreise gelten als Themen der aktuellen Zeit. Als größte Herausforderung entpuppt sich dabei, die Wirtschaftsabläufe nachhaltiger und umweltschonender zu gestalten. Übergeordnet geht es also darum, die Art zu verändern, wie Unternehmen Güter produzieren, Handel betreiben und Endverbraucher mit Produkten des alltäglichen Bedarfs versorgen sowie ausgediente Produkte und Wertstoffe wieder in den…
News | Logistik
Logistik: Warum die Revolution im autonomen Fahren vom Warenverkehr ausgeht
Träume von unbemannten und völlig autonom agierenden Fahrzeugen sind so alt wie der Straßenverkehr selbst. Science-Fiction-Autoren zeichneten schon früh Visionen von in Gänze automatisierten Städten und unbegrenzter Mobilität. Seit sich die Realität immer mehr an die zuvor rein fiktionalen Wunschvorstellungen anpasst, mischt sich zwischen eine weiter aufbrandende Euphorie auch eine gewisse Skepsis. Als wie sinnvoll…
News | Kommunikation | Logistik | Ausgabe 7-8-2021
Länderübergreifende Vernetzung – Digitaler Dokumentenaustausch in der Logistik
Sie agiert größtenteils im Hintergrund und ist dennoch Weltwirtschaftstreiber Nr. 1 und eine der Grundvoraussetzungen für die tagtägliche Versorgung der Bevölkerung: Die Logistikbranche. Mit einer Gesamtleistung von geschätzt 268 Milliarden Euro allein im Jahr 2020 und drei Millionen Beschäftigten ist sie laut Bundesvereinigung Logistik (BVL) der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands – und seit jeher Ursprung digitaler Innovationen. Welch entscheidende Rolle hier der Dokumentenaustausch spielt, zeigt ein Logistikexperiment des Digitalverbands Bitkom.
News | Digitalisierung | Logistik | Ausgabe 7-8-2021
Digitalisierung der Logistik: Optimiert vom Lager bis zur Apotheke – Der transparente Weg des Medikaments
Die Digitalisierung der Logistik ist gerade im medizinischen Bereich besonders wertvoll. Die Noweda hat diesen Schritt gewagt und dabei viel gewonnen: Der Pharmagroßhändler profitiert durch die Einführung der Telematik-Software couplinkyourfleet von transparenten und deutlich effizienteren Logistikprozessen.