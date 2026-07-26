Kosten für Gasheizungen könnten sich bis 2040 verdoppeln

Zwar erleichtert das neue Heizungsgesetz den Einbau neuer Gasheizungen, langfristig steigen die Kostenrisiken dafür jedoch deutlich – vor allem durch die Pflicht zur Beimischung klimafreundlicher Gase, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).
Mit dem neuen Heizungsgesetz sind fossile Heizungen wieder erlaubt. Bedingung: Sie müssen schrittweise mehr klimafreundliche Gase wie Biogas nutzen. Für Vermieter wirkt das zunächst wie eine Entlastung, weil Gasheizungen in der Anschaffung meist günstiger sind. Langfristig wird diese Entscheidung aber deutlich teurer, wie Modellrechnungen des IW zeigen.
Grüngasquote verursacht über 70 Prozent der Mehrkosten
Welche Kosten bei neu eingebauten Gasheizungen entstehen, hat das IW für eine typische teilsanierte Altbauwohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden in mehreren Szenarien berechnet. Das Ergebnis ist sogar für das Durchschnittsszenario alarmierend: Die jährlichen Kosten verdoppeln sich nahezu – von rund 1.080 Euro im Jahr 2026 auf 1.952 Euro im Jahr 2040. Mit einem Anteil von über 70 Prozent entfällt der größte Teil des Kostenanstiegs auf die verpflichtende Beimischung klimafreundlicher Gase.
Drei Faktoren treiben die Kosten:
Beimischung klimafreundlicher Gase: Neue fossile Heizungen müssen schrittweise höhere Anteile klimafreundlicher Brennstoffe nutzen: Der Anteil an Biomethan und anderen klimafreundlichen Gasen startet 2029 bei zehn Prozent und wächst bis 2040 auf 60 Prozent. Weil Biomethan und Wasserstoff auf absehbare Zeit eine knappe Ressource bleiben, steigen die Preise: 2040 müssen Gasheizungsbesitzer mit Mehrkosten von 643 Euro im Jahr rechnen.
Gasnetzentgelte: Neben dem Gaspreis fallen Gebühren für das Gasnetz an. Weil künftig immer mehr Haushalte auf Wärmepumpen und Fernwärme umsteigen, verteilen sich die Fixkosten auf weniger Anschlussnutzer – die Gebühren pro Anschluss steigen. Zusatzkosten im Jahr 2040: 184 Euro jährlich.
CO2-Preise: Wer mit Gas heizt, verursacht CO2 und zahlt dafür einen steigenden CO2-Preis. Dieser Effekt schlägt mit 44 Euro zu Buche und ist relativ klein im Vergleich zu den anderen Faktoren, da durch die sogenannte Bio-Treppe die Anteile von fossilem Erdgas sinken müssen.
Viele unterschätzen die Folgekosten von Gasheizungen
Die Vorgabe, dass neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, ist Geschichte und eröffnet Eigentümern wieder mehr Spielraum beim Heizungstausch. Diese neue Freiheit hat jedoch ihren Preis: Die Folgekosten fossiler Heizungen steigen und werden künftig zwischen Vermietern und Mietern deutlich komplexer verteilt. »Die Politik verkauft das neue Heizungsgesetz als Freiheit im Heizungskeller – ohne Mehrkosten. Das ist irreführend«, sagt IW-Experte Ralph Henger. »Wer sich für eine neue Gasheizung entscheidet, zahlt am Ende drauf – Vermieter wie Mieter«, so Henger.
[1] https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2026/IW-Report_2026-Geb %C3 %A4udemodernisierungsgesetz.pdf
254 Artikel zu „Heizung“
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends 2022
Klimafreundliche Heizungen sind in der Anschaffung nicht billig – aber im Betrieb
https://de.statista.com/infografik/27325/anschaffungskosten-verschiedener-heizsysteme/ Die hohen Energiepreise machen deutlich, wie wichtig eine nachhaltige und effiziente Heizung ist. Ein Großteil der Heizungen in Deutschland wurden allerdings im vorigen Jahrhundert installiert. Wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Portals energieheld.de zeigt, sind moderne Heizungssysteme wie Pelletheizungen, Wärmepumpen oder Brennstoffzellenheizungen in der Anschaffung zwar deutlich teurer als Gas-, Öl-…
News | Trends Infrastruktur | Trends 2021 | Rechenzentrum
Rechenzentren werden 2021 genauso wichtig wie Wasser, Heizung und Strom
Beschleunigte Digitalisierung und steigende Bedeutung von Edge Computing sind nur einige der wichtigsten Entwicklungen im Bereich der digitalen Ökosysteme. Die »Über Nacht« Digitalisierung im Rahmen der Pandemie hat gezeigt, wie enorm wichtig Rechenzentren sind und wie sehr wir in fast allen Lebensbereichen auf Sie angewiesen sind. 2021 wird dies sogar noch wichtiger, denn Rechenzentren…
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Trends 2019 | Lösungen
Wärmepumpen erobern den Heizungskeller
Der Trend setzt sich fort. Auch 2018 wurden wieder mehr Heizungswärmepumpen in Deutschland verkauft (+8 %). Die Infografik zeigt, mit welchen Vorteilen Wärmepumpen überzeugen können, wie sie funktionieren und welche finanziellen Fördermöglichkeiten für die Anschaffung zur Verfügung stehen. Entstanden ist die Grafik in Zusammenarbeit mit unserem Kunden Bosch Thermotechnik. Sonja Köhn https://de.statista.com/infografik/17298/waermepumpen-erobern-den-heizungskeller/ Sponsored Search…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Infrastruktur
Leerstandsquote: 1,9 Millionen Wohnungen stehen in Deutschland leer
In Deutschland gibt es zu wenige Wohnungen und damit auch zu wenige Wohnungsinserate auf dem Mietmarkt. Gleichzeitig stehen hierzulande fast zwei Millionen Wohnungen leer, wie im Sommer 2024 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Zensusdaten zeigen. Das entspricht 4,3 Prozent des Bestands. Besonders hoch ist die Leerstandsquote bei Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen, wie der Blick auf die Statista-Grafik…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Services
Vom »Smart« zum »Secure Building«: Digitale Zertifikate für die Gebäudeautomation
Moderne Gebäude sind hochkomplex – egal ob Büroflächen, Krankenhäuser, Flughäfen oder beispielsweise Rechenzentren. Zutrittskontrolle, Heizung, Belüftung, Brandmeldesysteme, Sicherheitskameras und vieles mehr: alles ist heute vernetzt und kann im Zweifel remote überwacht oder gewartet werden. BxC Security, ein Cybersicherheitsunternehmen für den Bereich Operational Technology (OT) und Industrial Internet of Things (IIoT), erklärt, warum vernetzte Gebäudetechnik zum…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Tipps
Energiekosten im Unternehmen senken: Strategien für den Gewerbestrom
Unternehmen senken ihre Stromkosten durch die richtige Kombination aus Beschaffungsstrategie, Vertragswahl und Effizienzmaßnahmen. Entscheidend sind eine fundierte Verbrauchsanalyse, ein durchdachtes Lastmanagement und ein passender Gewerbestromtarif. Etablierte Versorger wie E.ON bieten mit Angeboten wie Gewerbestrom für Unternehmen von E.ON planbare Konditionen und Ökostrom-Optionen – ein Baustein einer nachhaltigen Kostenstrategie. Für Entscheider in Unternehmen lohnt sich der…
News | Effizienz | Lösungen | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Services
Wie AWS in Deutschland Wasser sparen und zurückführen will
Vom smarten Sensor in Frankfurter Gebäuden bis zur Renaturierung im Spessart: AWS investiert in zwei Wasserprojekte, die digitale Technologie und natürliche Rückhalteflächen verbinden. Im Interview erklärt Michael Hanisch, Head of Technology Deutschland bei AWS, warum Wasser für Rechenzentren, Städte und Ökosysteme zur strategischen Ressource wird. AWS hat zwei Wasserprojekte in Deutschland angekündigt. Was hat…
News | Effizienz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Panduit erweitert sein Rechenzentrumsportfolio um skalierbare Direct-to-Chip-Kühllösungen für hochdichte KI- und HPC-Umgebungen
Direct-to-Chip-Flüssigkühlung adressiert thermische Grenzen moderner KI-Rechenzentren. Der steigende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), High-Performance-Computing (HPC) und beschleunigten Workloads führt in Rechenzentren weltweit zu deutlich höheren Leistungsdichten auf Rack- und Chipebene. Klassische luftbasierte Kühlkonzepte stoßen dabei zunehmend an physikalische und wirtschaftliche Grenzen. Mit seinen FlexFusion Direct-to-Chip-Flüssigkühllösungen stellt Panduit ein integriertes System bereit, das gezielt auf…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Gravierende Sichtbarkeitslücke bei Zertifikaten in Unternehmen
Nur 34 Prozent der Organisationen haben einen vollständigen Überblick über ihre Zertifikate – wachsende Ausfallrisiken treiben die PKI-Modernisierung voran. DigiCert, ein Anbieter für intelligentes Vertrauen, hat die Ergebnisse einer neuen globalen Studie veröffentlicht, die vom unabhängigen Forschungsunternehmen Omdia durchgeführt wurde. Das zentrale Ergebnis: Nur 34 Prozent der Organisationen verfügen über einen vollständigen und aktuellen Überblick…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum
Wenn Simulation zur Plattformfrage wird: Wie AI Solver den Betrieb von HPC-Infrastrukturen verändern
Simulation wird zur Plattformfrage: Durch die gleichzeitige Nutzung klassischer HPC‑Simulationen und AI Solver entstehen neue Anforderungen an Architektur, Betrieb und Ressourcensteuerung im Rechenzentrum. Ressourcenkonflikte im Tagesbetrieb: Parallel laufende Simulations‑, Trainings‑ und Inferenzjobs konkurrieren um GPUs, Storage und I/O‑Leistung – Engpässe entstehen weniger durch Kapazität als durch fehlende Trennung und Koordination. Daten und Scheduling als kritische…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv baut seine Kompetenzen im Bereich Flüssigkeitskühlungssysteme durch die Übernahme von Strategic Thermal Labs aus
Die Übernahme erweitert das technische Know-how in den Bereichen Cold-Plate-Design, serverseitige Flüssigkeitskühlung und thermische Validierung bei hoher Dichte, um die Leistung, Zuverlässigkeit und die Lebensdauer auf Systemebene zu verbessern. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Übernahme von Strategic Thermal Labs LLC (STL), einem Spezialisten für fortschrittliche Flüssigkeitskühltechnologien, bekannt. Die…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | Strategien | Tipps
Neues Gebäudemodernisierungsgesetz: Was sich jetzt wirklich lohnt – und was nicht
Regulatorik verschiebt sich – Planungsunsicherheit steigt: Die 65 %-EE-Vorgabe fällt; Eigentümer erhalten mehr Wahlfreiheit, treffen Investitionen aber unter unsicheren politischen Rahmenbedingungen (v. a. Anforderungen ab 2029). Wärmepumpe ist in vielen Fällen heute schon wirtschaftlich: Unter Förderung und erwarteter Preisentwicklung rechnet sich der Umstieg häufig bereits kurzfristig über niedrigere Betriebskosten (typisch 3–5× Effizienz je kWh Strom).…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | New Work
KI‑gestützte Steuerungsplattformen für komplexe Transformationsvorhaben
Organisationen sehen sich zunehmend mit mehreren parallel laufenden Transformationsvorhaben konfrontiert. Digitale Initiativen, strategische Neuausrichtungen, Reorganisationen und Kulturveränderungen überschneiden sich zeitlich, beeinflussen sich gegenseitig und konkurrieren um Aufmerksamkeit und Ressourcen. Die Konsequenzen sind steigende Komplexität, operative Überlastung sowie eine wachsende Ermüdung bei Mitarbeitenden und Führungskräften. Vor diesem Hintergrund gewinnen integrierte, digitale Ansätze zur Steuerung von Veränderungsprozessen…
Trends 2026 | News | Trends 2030 | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Infografiken
Verbrauch von Erdgas sinkt mittelfristig nur in Europa
Erdgas gilt in der Energiewende als Brückentechnologie, da es weniger CO₂-Emissionen verursacht als andere fossile Energieträger wie etwa Kohle oder Öl. Zugleich verursacht Erdgas nach Kohle, Torf und Ölschiefer weltweit die meisten CO₂-Emissionen bei der Strom- und Wärmeerzeugung. Wie wird sich der Verbrauch dieses ambivalenten Rohstoffs in den nächsten Jahren entwickeln? Die International Energy Agency…
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Services
Service Management: KI-Agenten ermöglichen proaktives Handeln
Entspricht in Ihrem Unternehmen der aktuelle Nutzen von KI den Erwartungen? Mit der Einführung KI-basierter Agenten verändert sich die Art und Weise, wie KI im Unternehmen eingesetzt wird, grundlegend – und damit auch der tatsächlich erzielte Mehrwert. Die aktuelle Diskussion über die Notwendigkeit von KI-Agenten lenkt den Blick auf ein offensichtlich weit verbreitetes Problem:…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Services
Facility Management neu gedacht: Welche Potenziale digitale Gebäude eröffnen
Wer heute über Digitalisierung in Unternehmen spricht, denkt meist an Cloud-Plattformen, Datenanalysen oder künstliche Intelligenz. Weit weniger Aufmerksamkeit erhält jedoch ein Bereich, der in vielen Organisationen täglich enorme Kosten verursacht und zugleich enormes Optimierungspotenzial birgt: die Gebäudeinfrastruktur. Büros, Produktionshallen, Logistikzentren oder Forschungsgebäude sind zu komplexen technischen Systemen geworden. Heizungen, Lüftungen, Beleuchtung, Zugangssysteme und Sicherheitstechnik…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Infrastruktur | Services
Top 10 des Smart City Index 2025: Wenn Städte einen digitalen Zwilling bauen
Fast alle Städte setzen bei der Energie- und Wärmeplanung auf digitale Technologien. Ob künstliche Intelligenz, intelligente Netze oder sogar der digitale Zwilling des Energienetzes: die meisten deutschen Großstädte setzen bei der Energie- und Wärmeplanung auf digitale Technologien. Drei Viertel (76 Prozent) haben solche Lösungen bereits im Einsatz, bei 12 Prozent befinden sie sich gerade…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services
Kommunen sollten KI für Klima und Umwelt nutzen
These: Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit vertragen sich gut, wenn man es richtig macht. Smart-City-Experte Dr. Daniel Trauth: »Richtig eingesetzt, lässt sich durch KI-Optimierung die Nachhaltigkeitsbilanz etwa im kommunalen Bereich im großen Stil verbessern. Das schont nicht nur die natürlichen Ressourcen vor Ort, sondern auch die Haushalte der Kommunen.« Künstliche Intelligenz (KI) hat viele Facetten,…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bieten eine besonders effiziente und nachhaltige Lösung für den Betrieb leistungsstarker KI- und HPC-Systeme und erfüllen dabei strenge Energieeffizienz- und Umweltanforderungen, wie Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region bereits im ersten Teil des Interviews erklärt hat. Die Umsetzung solcher Systeme stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen, etwa bei Stromversorgung,…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Strategien
KI und das Klima: Mehrheit der Unternehmen erwartet CO₂-Einsparungen
84 Prozent sehen KI als Chance für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz – der hohe Stromverbrauch bleibt aber problematisch. Für knapp 6 von 10 Unternehmen hat Klimaschutz im Jahr 2025 an Bedeutung gewonnen. Verzicht auf Ausdrucke, Videocalls statt Dienstreisen, Refurbished-IT – wie die deutsche Wirtschaft nachhaltiger wird. Künstliche Intelligenz soll sich in der deutschen Wirtschaft…