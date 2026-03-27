Facility Management neu gedacht: Welche Potenziale digitale Gebäude eröffnen

Wer heute über Digitalisierung in Unternehmen spricht, denkt meist an Cloud-Plattformen, Datenanalysen oder künstliche Intelligenz. Weit weniger Aufmerksamkeit erhält jedoch ein Bereich, der in vielen Organisationen täglich enorme Kosten verursacht und zugleich enormes Optimierungspotenzial birgt: die Gebäudeinfrastruktur.

Büros, Produktionshallen, Logistikzentren oder Forschungsgebäude sind zu komplexen technischen Systemen geworden. Heizungen, Lüftungen, Beleuchtung, Zugangssysteme und Sicherheitstechnik arbeiten heute digital gesteuert und erzeugen fortlaufend Daten.

Diese Entwicklung verändert auch die Rolle des Facility Managements: Gebäude lassen sich nicht mehr allein über Wartungspläne oder manuelle Kontrollen betreiben. Die moderne Technik erzeugt eine stetig wachsende Datenbasis über Zustand, Nutzung und Energieverbrauch der Infrastruktur.

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich daraus wertvolle Erkenntnisse über Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit gewinnen lassen.

Facility Management als Teil der digitalen Unternehmensstrategie

Im Rahmen dieser Entwicklung sind unter anderem digitale Managementsysteme von Bedeutung, kurz CAFM. Sie verfolgen einen softwaregestützten Ansatz zur systematischen Planung, Steuerung und Kontrolle von Immobilien und deren technischer Infrastruktur.

Ein zentrales Managementsystem digitalisiert und optimiert die gesamte Bandbreite des Facility Managements – von der Wartungsplanung bis hin zur Ressourcenverwaltung. Solche Plattformen bündeln alle wichtigen Informationen über Gebäude, Anlagen und Flächen und schaffen damit eine wichtige Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.

Dadurch entwickelt sich das Facility Management zunehmend zu einem Bestandteil der digitalen Unternehmensstrategie.

Gebäudeautomation liefert die Datenbasis

Ein wichtiger Treiber der Entwicklung liegt in der Gebäudeautomation. Diese umfasst technische Systeme, die zentrale Funktionen eines Gebäudes automatisiert steuern, wie beispielsweise Heizungsanlagen, Klimatisierung, Lüftungssysteme, Beleuchtung oder Beschattung. Auch Sicherheitssysteme, Zugangskontrollen oder Brandmeldetechnik sind häufig in solche Strukturen integriert.

Die technische Grundlage dieser Systeme ist schon seit vielen Jahren etabliert. Gebäudeautomation wird bereits seit den 1980er Jahren eingesetzt. Was sich inzwischen verändert hat, ist jedoch ihre Vernetzung mit der IT-Infrastruktur. Moderne Anlagen sind in der Regel über IP-Netzwerke erreichbar und lassen sich softwaregestützt überwachen.

Dadurch entstehen kontinuierlich Betriebsdaten. Diese Daten betreffen ganz unterschiedliche Bereiche. Sensoren messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Energieverbräuche. Die Anlagen melden ihren Betriebsstatus oder mögliche Störungen. Zutrittssysteme dokumentieren Bewegungen innerhalb von Gebäuden. All diese Informationen zeigen, wie Gebäude tatsächlich genutzt werden und wie effizient die technischen Systeme arbeiten.

Gerade große Unternehmensstandorte profitieren davon. Produktionsbetriebe, Bürokomplexe oder Universitätscampus betreiben häufig hunderte technische Anlagen gleichzeitig. Digitale Überwachungssysteme ermöglichen einen Überblick über diese Infrastruktur und erleichtern den Betrieb erheblich.

Energieverbrauch rückt stärker in den Fokus

Ein zentraler Treiber der Digitalisierung von Gebäuden ist der Energieverbrauch. Gebäude zählen weltweit zu den größten Energieverbrauchern. Nach Angaben der International Energy Agency entfallen rund 30 Prozent des globalen Energieverbrauchs auf Gebäude. Gleichzeitig verursachen sie rund ein Viertel der energiebedingten CO2-Emissionen.

Vor diesem Hintergrund wächst natürlich das Interesse an präzisen Energiedaten. Unternehmen wollen wissen, welche Anlagen besonders viel Energie verbrauchen, wo Einsparpotenziale liegen und wie sich die Energieflüsse im Gebäude entwickeln.

Digitale Gebäudesysteme liefern dafür eine wichtige Grundlage. Moderne Energiemanagementsysteme erfassen beispielsweise Strom-, Wärme- oder Wasserverbräuche. Diese Daten lassen sich anschließend analysieren und mit Betriebszeiten von Anlagen vergleichen. Dadurch wird sichtbar, ob Anlagen effizient arbeiten oder unnötige Energie verbrauchen.

Viele Organisationen integrieren solche Daten inzwischen auch in ihre Nachhaltigkeitsstrategien, sodass ihre Energieberichte, CO2-Bilanzen und ESG-Reporting häufig auf Gebäudedaten zurückgreifen.

Wartung wird zunehmend datenbasiert organisiert

Auch die Wartung technischer Anlagen verändert sich durch die Digitalisierung. Traditionell erfolgten die Wartungen nach festen Zeitintervallen. So wurden die Anlagen beispielsweise einmal pro Jahr überprüft oder nach bestimmten Betriebsstunden gewartet.

Die digitale Sensorik ermöglicht einen anderen Ansatz. Die Anlagen liefern laufend Informationen über ihren Zustand. Temperaturverläufe, Laufzeiten oder Druckwerte zeigen an, ob ein System stabil arbeitet oder sich eine Störung entwickelt.

Auf dieser Grundlage lässt sich die Wartung wesentlich präziser planen. Fachleute nennen dies auch zustandsbasierte Wartung, da sich die Wartungsmaßnahmen an den tatsächlichen Betriebsdaten statt an festen Kalenderintervallen orientieren.

Dies reduziert die allgemeinen Risiken für Unternehmen. Technische Ausfälle können Produktionsprozesse, Büroarbeit oder logistische Abläufe beeinträchtigen. Frühzeitig erkannte Probleme lassen sich gezielt beheben, bevor größere Schäden entstehen.

Die Planung der Wartungsressourcen verbessert sich ebenfalls. Die Techniker werden nur dort eingesetzt, wo Anlagen tatsächlich Aufmerksamkeit benötigen. Dies spart Zeit und Kosten.

Cybersecurity erreicht die Gebäudetechnik

Mit der zunehmenden Vernetzung technischer Anlagen entstehen allerdings auch neue Risiken. Die Gebäudeautomation basiert häufig auf Systemen, die ursprünglich nicht für heutige IT-Netzwerke konzipiert wurden. Viele dieser Technologien entstanden noch zu einer Zeit, in der Cybersecurity noch kein Thema war.

Heute sind viele Anlagen über Netzwerke erreichbar, wie zum Beispiel Heizungssteuerungen, Zutrittskontrollen, Kamerasysteme oder Aufzüge. Werden diese Systeme unzureichend abgesichert, stellen sie potenzielle Angriffsflächen dar.

Sicherheitsforscher beschäftigen sich schon seit Jahren mit diesem Thema. Besonders im Bereich industrieller Steuerungssysteme wurden in der Vergangenheit mehrere Schwachstellen bekannt. Diese Systeme ähneln in ihrer Struktur häufig der Gebäudetechnik.

Für Unternehmen geht damit eine neue Aufgabe für die IT-Abteilungen einher. Die Gebäudesysteme müssen in Sicherheitsstrategien einbezogen werden. Netzwerke werden segmentiert, Zugriffe kontrolliert und Software regelmäßig aktualisiert.

Gebäudedaten werden Teil der IT-Architektur

Die zunehmende Digitalisierung der Gebäudeinfrastruktur verändert die IT-Landschaft vieler Unternehmen. Die Daten aus Gebäudesystemen werden oft in zentrale Plattformen integriert. Dort lassen sie sich dann mit anderen Unternehmensinformationen kombinieren.

Typische Beispiele dafür stellen die Verknüpfung mit Energiemanagementsystemen, Wartungsplattformen oder ERP-Systemen dar. Auf diese Weise entsteht ein umfassender Blick auf Infrastrukturkosten und Betriebseffizienz. Vor allem Cloud-Plattformen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Viele Unternehmen speichern ihre Gebäudedaten inzwischen zentral, um Analysen über mehrere Standorte hinweg durchführen zu können. Dies erleichtert Vergleiche zwischen verschiedenen Gebäuden oder Produktionsstätten.

Solche Analysen liefern wertvolle Erkenntnisse. Unternehmen können etwa erkennen, welche Gebäude besonders energieintensiv arbeiten oder wo Wartungsmaßnahmen priorisiert werden sollten. Auch Investitionsentscheidungen lassen sich besser vorbereiten, wenn sie auf belastbaren Daten beruhen.

Facility Management wird strategisch relevant

Die Entwicklungen nehmen auch Einfluss auf die Rolle des Facility Managements innerhalb von Organisationen. Dieser Bereich galt lange als operativer Dienstleister. Wartung, Reinigung, Flächenplanung und Gebäudebetrieb standen dabei im Mittelpunkt.

Heute zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Gebäude beeinflussen die Betriebskosten, den Energieverbrauch und die Arbeitsbedingungen erheblich. Digitale Systeme liefern jedoch immer mehr Informationen über die Nutzung und Effizienz von Immobilien. Diese Daten unterstützen Entscheidungen über Flächennutzung, Modernisierung oder Energieinvestitionen. Gerade vor dem Hintergrund hybrider Arbeitsmodelle interessieren sich viele Unternehmen stärker für die tatsächliche Nutzung von Büroflächen.

Nachhaltigkeitsziele sind ebenfalls von Bedeutung. Die Klimastrategien vieler Organisationen beziehen den Gebäudebestand bereits ausdrücklich ein. Energieeffizienz und Emissionsreduktion werden so zu messbaren Kennzahlen.

Ein Bereich mit wachsender Bedeutung

Die Digitalisierung von Gebäuden steht jedoch vielerorts noch am Anfang. Dennoch zeichnet sich bereits ab, wie stark sich dieser Bereich in Zukunft verändern wird.

Für Unternehmen ergibt sich daraus ein klarer Vorteil: Ihre Energieverbräuche lassen sich transparenter machen, Wartungen gezielter planen und die Infrastruktur effizienter betreiben. Zur gleichen Zeit steigen allerdings die Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenintegration.

Das Facility Management wird damit zu einem wichtigen Bestandteil einer modernen Unternehmensarchitektur. Die Gebäude liefern Daten, die für strategische Entscheidungen relevant sind. Werden diese Informationen sinnvoll genutzt, lässt sich ein deutlich besserer Überblick über Kosten, Energieeffizienz und Nutzung von Infrastruktur schaffen.

Die Verbindung von Gebäudetechnik und IT wird deshalb in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Unternehmen beginnen gerade erst zu verstehen, welches Potenzial in den Daten ihrer Gebäude steckt.

417 Artikel zu „Smart Building“

News | IT-Security | Whitepaper Vier Maßnahmen gegen das Hacken smarter Gebäude Wie man Gebäudeautomationssysteme am besten vor Cyberangriffen schützt. Von speziellen Gebäuden wie Rechenzentren und Krankenhäusern bis hin zu Hotels, Bürogebäuden und sogar Wohnhäusern – eine Gebäudeautomation kann die Energieeffizienz, die Sicherheit und den Komfort öffentlicher und privater Immobilien verbessern. Egal zu welchem Zweck das Gebäude genutzt wird, erwarten dessen Nutzer stets eine gute Luftqualität, angenehme… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps | Whitepaper Checkliste: Wie cyber-smart bist du? Cybersicherheit ist ein überwältigendes Thema in der heutigen Zeit. Gerade jetzt, wenn wir einen Großteil unseres Lebens online verbringen. Es gibt aber Tipps und Tricks, wie wir uns »cyber-smart« – also umsichtig und sicher – im Netz bewegen können. Zum Cyber-Security-Awareness-Monat gibt LastPass fünf Schritte an die Hand, die jeder umsetzen kann. Sichere Passwörter… Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz | Marketing Die vielen Vorteile des Smart Homes Haben wir uns gerade einmal an eine digitalisierte Welt gewöhnt, klopft schon die nächste große Ära an unsere Tür: Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Denn was uns vor ein paar Jahren noch wie die fantasievollen Requisiten eines Science-Fiction-Film vorkam, ist heute bereits gelebte Realität – und zwar ohne, dass wir es großartig merken. Schlaue Programme… Weiterlesen →