Die vielen Vorteile des Smart Homes

Haben wir uns gerade einmal an eine digitalisierte Welt gewöhnt, klopft schon die nächste große Ära an unsere Tür: Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Denn was uns vor ein paar Jahren noch wie die fantasievollen Requisiten eines Science-Fiction-Film vorkam, ist heute bereits gelebte Realität – und zwar ohne, dass wir es großartig merken. Schlaue Programme verfolgen zum Beispiel unsere Surfgewohnheiten im Netz und stellen so exakte Nutzerprofile von uns her. Und statt eines Kennworts nutzen viele bereits die automatische Gesichtserkennung, um ihr Smartphone zu öffnen.

Anzeige

Aber künstliche Intelligenz, kurz KI, ist nicht unbedingt etwas Neues. Bereits in den 1950s entwickelten Wissenschaftler »menschenähnliche« Computer, die in der Lage waren, Menschen bei Spielen wie Dame oder Schach zu schlagen. Schon damals hatte man natürlich eine Ahnung, wie solche intelligenten Computer unsere Zukunft verändern würden. Aber diese Veränderungen müssen nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeuten. Im Gegenteil – KI kann uns das Leben erleichtern und es auch viel sicherer machen. Und das besonders dann, wenn wir unser Zuhause in ein Smart Home umwandeln. Aber was sind genau die Vorteile?

Energie sparen

Wer früher der Ansicht war, dass das Smart Home nur etwas für bequeme oder technikaffine Menschen ist, wurde in den letzten Jahren eines Besseren belehrt. Denn mittlerweile ist klar, dass man durch innovative Technologien in den eigenen vier Wänden Energie und so Geld sparen kann. Intelligente Stromleisten verhindern zum Beispiel, dass elektronische Geräte im Standby-Modus unnötig Strom fressen. Und intelligente Thermostate, die sofort merken, wenn wir das Fenster öffnen, schalten die Heizung sofort herunter. Auch nutzen viele Hausbesitzer bereits kluge Beleuchtungssysteme mit Bewegungsmeldern. Das Smart Home bietet also jede Menge Möglichkeiten zum Energiesparen.

Anzeige

Mehr Einbruchsicherheit

Dank neuester Smart-Home-Technologien lässt es sich im eigenen Haus sicherer leben. Dabei spielt unser Smartphone als Zentralsteuerung eine große Rolle. Haben wir zum Beispiel vergessen, ein Fenster zu schließen, können wir über eine App von überall aus die intelligenten Rollläden herunterlassen. Auch Alarmsysteme sind direkt mit dem Handy verbunden. Das heißt, dass wir sofort eine Meldung bekommen, sobald sich jemand auf dem Grundstück befindet. Viele Smart-Home-Systeme bieten auch Anwesenheitssimulationen an: Per Knopfdruck kann man aus dem Urlaub heraus Lichtanlagen, Fernseher oder Musikanlagen bedienen, um den Anschein zu erwecken, jemand sei zuhause.

Wasser sparen

Mithilfe intelligenter Lösungen lässt sich aber nicht nur Strom sparen, sondern auch Wasser. Dies trifft gerade auf das Badezimmer zu, wo der Wasserverbrauch besonders hoch ist. Smarte Duschen lassen sich bereits so programmieren, dass nur dann Wasser aus der Brause kommt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Auch haben viele moderne Armaturen eine Pause-Funktion, die verhindert, dass während der Körperreinigung unnötig Wasser oder Shampoo und Seife verschwendet wird. Für Hobbygärtner, die ihre Grünflächen und Beete regelmäßig bewässern gibt es auch tolle Erfindungen: Schlaue Bewässerungssysteme sind mit Sensoren für den Erdboden ausgestattet und kontrollieren die Dauer und Effizienz des Wasserverbrauchs.

Anzeige

Weniger Nahrungsmittelverschwendung

In Deutschland landen jedes Jahr ca. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfalleimer. Pro Person sind das 75 Kilogramm. Mit einer intelligenten Küche kann diese Menge deutlich reduziert werden. Kluge Kühlschränke mit Kameras und WLAN-Anschluss erfassen nämlich genau, welche Lebensmittel wir noch haben und wann diese ablaufen. Über eine App kann man sich so bequem vom Supermarkt in seinen Kühlschrank »einloggen« und die richtigen Mengen einkaufen. Manche Kühlschränke schlagen sogar Rezepte vor, die aus übrig gebliebenen Zutaten bestehen. Die schlauen Kästen melden sich übrigens auch über das Smartphone, wenn eine Tür nicht richtig geschlossen wurde.

Autonomes Wohnen

Eins steht fest: Das Smart Home erleichtert alltägliche Aufgaben und spart uns so Geld und Mühe. Für manche Menschen sind KI-gestützte Technologien jedoch mehr als nur eine Zeit- oder Energieersparnis. Aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen sind sie in ihrem Alltag auf technische Hilfen angewiesen, die sich wiederrum immer weiterentwickeln und für ein selbstständigeres Leben sorgen. Intelligente Lautsprecher wie Alexa und Co. reagieren zum Beispiel auf Sprachbefehle und können mit verschiedenen Geräten und Systemen im Haus verbunden werden. So muss ein Mensch mit Mobilitätseinschränkungen vorm Zubettgehen nicht mehr den Lichtschalter aufsuchen oder die Heizung manuell herunterdrehen.

Fotos: Unsplash

1562 Artikel zu „Smart Home“

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY | TIPPS Das Smart Home wirklich sicher machen Wer kennt es nicht, das nagende Gefühl, beim Weggehen die Haustür nicht abgeschlossen zu haben? Und ist der Herd wirklich ausgeschaltet? Diese kleinen Zweifel könnten in naher Zukunft ganz neue Dimensionen gewinnen. Das Leben in einer digitalisierten Umgebung präsentiert sich traumhaft, aber was wäre, wenn jemand das eigene Zuhause in einen energiefressenden Albtraum oder –… Weiterlesen →

TRENDS 2020 | NEWS | TRENDS INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | SERVICES Handwerk profitiert vom Smart-Home-Boom Jeder dritte Smart-Home-Nutzer hat seine Anwendungen beim Handwerker oder Fachhandel gekauft. Bitkom veröffentlicht Studienbericht zum Smart Home 2020. Das Smart Home wird in Deutschland beliebter: Schon 37 Prozent der Verbraucher haben in ihren eigenen vier Wänden mindestens eine Smart-Home-Lösung installiert – das entspricht 26 Millionen Bundesbürgern ab 16 Jahren. Besonders häufig sind intelligente Leuchten… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicherheitsprobleme in Smart-Home-Geräten Design-Konzept eines NFC-Rings zur Türöffnung lückenhaft. Sicherheitsrisiko in Automatisierungsplattform für Garagen. Auf der CES werden dieser Tage wie jedes Jahr viele neue Verbrauchertechnologien vorgestellt. Daher ist es wichtig, die Sicherheitsrisiken zu berücksichtigen, die diese neuen Geräte und Programme für den Einzelnen darstellen: Im Rahmen der CES stellt McAfee seine Erkenntnisse zu zwei Smart-Home-Geräten vor: dem… Weiterlesen →