Smart Home: Deutschlands Haushalte werden immer smarter

Deutschlands Haushalte werden smarter. Das zeigen Daten des Statista Digital Market Outlooks. Demnach ist 2020 in 7,2 Millionen Haushalten mindestens eine Smart-Home-Anwendung im Einsatz – bis 2024 soll ihre Zahl auf 13,2 Millionen steigen. Am verbreitetsten sind Geräte aus der Kategorie »Vernetzung und Steuerung«. Hierzu gehören beispielsweise smarte Lautsprecher (Amazon Echo, Google Home etc.). An zweiter Stelle folgen Geräte aus dem Bereich »Home Entertainment« – wie etwa Streaming-Geräte (etwa Amazon Fire TV stick, Google Chromecast) oder Multiroom-Entertainment-Systeme – vor Anwendungen aus der Kategorie »Komfort und Licht« (etwa smarte Glühlampen, Rollläden und Jalousien). Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/3105/anzahl-der-smart-home-haushalte-in-deutschland

