Das Internet der Dinge wird jetzt smart

Das Internet of Things wächst zunehmend mit künstlicher Intelligenz zusammen. So entsteht eine »Artificial Intelligence of Things« (AIoT), die eigenständige Entscheidungen treffen kann. IFS zeigt auf, wie diese Technologie den Field Service verändern wird.
Im Internet of Things werden immer mehr Geräte und Sensoren vernetzt, um Daten zu sammeln und auszutauschen. Gleichzeitig entwickelt es sich hin zur Artificial Intelligence of Things. Die immer leistungsfähigeren KI-Technologien ermöglichen es, zunehmend die gesammelten Daten intelligent auszuwerten und für Vorhersagen, Automatisierungen oder Optimierungen zu nutzen. Die Daten werden dabei von künstlicher Intelligenz entweder direkt auf den IoT-Geräten, in zentralen Rechenzentren von Unternehmen oder in der Cloud analysiert. So oder so werden die IoT-Systeme dadurch deutlich smarter und können eigenständige Entscheidungen treffen, anstatt nur Informationen bereitzustellen.
Zu den Bereichen, die AIoT nachhaltig transformieren wird, zählt auch der Field Service. IFS, Anbieter von Industrial-AI-Software, zeigt fünf Beispiele dafür.
- Predictive Maintenance.
Sensoren an Maschinen erfassen Vibrationen, Temperatur, Druck oder Laufzeit. KI analysiert diese Daten, erkennt Muster und kann so bevorstehende Ausfälle vorhersagen. Das ermöglicht es, die Anzahl der ungeplanten Stillstände zu reduzieren, die Wartungsplanung zu optimieren und Kosten für Ersatzteile zu senken.
- Ferndiagnosen.
Maschinen senden kontinuierlich Daten an eine zentrale Serviceplattform, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Anomalien oder Fehlerzustände in Echtzeit erkennt. Dadurch lassen sich Probleme schneller beheben, es sind weniger Vor-Ort-Einsätze von Service-Technikern erforderlich und Produktionsausfälle werden minimiert.
- Automatisierte Service-Workflows.
Wenn AIoT Probleme an Maschinen erkannt hat, kann sie automatisch Service-Prozesse initiieren, etwa durch die Generierung eines Service-Tickets oder die Bestellung von Ersatzteilen. Die Arbeitsabläufe im Service werden effizienter, die Reaktionszeiten kürzer und der manuelle Aufwand sinkt.
- Optimierte Service-Einsätze.
KI kann mit IoT-Daten die Nutzung von Maschinen analysieren, Standorte von Service-Technikern ermitteln sowie deren Verfügbarkeit prüfen und anhand dieser Informationen Service-Einsätze optimal planen. Fahrtzeiten reduzieren sich, Ressourcen werden besser genutzt und die Kundenzufriedenheit steigt.
- Sicherheitsüberwachung.
Beim Feldeinsatz von Service-Technikern kann AIoT Maschinenzustände, Umweltbedingungen oder Richtlinien überwachen und in Echtzeit Alarm auslösen, wenn Sicherheitsgrenzen überschritten werden. Dadurch lassen sich gesetzliche Vorschriften leichter einhalten und die Sicherheit der Service-Techniker steigt.
»Es gibt zwar bereits viele Beispiele für erfolgreiche AIoT-Implementierungen, doch insgesamt steht diese Technologie noch am Anfang. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie sich im großen Stil durchsetzen wird«, erklärt Sebastian Spicker, Managing Director DACH bei IFS. »Dabei wird es wichtig sein, die Interaktion zwischen KI und menschlichen Entscheidungen richtig abzustimmen. Gerade im Field Service Management können falsche Entscheidungen zu kritischen Ausfällen oder hohen Strafzahlungen wegen SLA-Verletzungen führen.«
1146 Artikel zu „Internet of Things KI“
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz
KI im Einzelhandel wächst, Vertrauen der Verbraucher hinkt hinterher
Eine neue Umfrage unter Handelsunternehmern und Konsumenten im DACH-Raum zeigt, wie stark künstliche Intelligenz sich im stationären Handel verankert und diesen schon jetzt verändert [1]. Die Studie wurde von VoCoVo in Auftrag gegeben und deckt starke Unterschiede in der Wahrnehmung von KI im Einzelhandel auf. Während Handelsunternehmen KI längst als festen Bestandteil ihrer Zukunftsstrategie sehen,…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Infografiken | Rechenzentrum
Storage-Limitierungen bremsen Unternehmen beim Einsatz von KI aus
Für fast alle deutschen IT- und Business-Entscheider ist klar, dass das Training und der Betrieb von KI im eigenen Rechenzentrum viele Vorteile bringt. Zugleich müssen sie aber mehrheitlich einräumen, dass ihre bestehenden Storage-Landschaften dafür ungeeignet sind. Das geht aus der aktuellen »IT Strategy Pulse«-Umfrage von Dell Technologies hervor. Im Rahmen der Umfrage wurden im…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
AV1: Die nächste Generation der Videokodierung für die videobasierte Sicherheit – Modern, lizenzfrei und quelloffen
Die Videokodierung spielt eine entscheidende Rolle bei videobasierten Sicherheitslösungen, indem sie den Speicherplatz- und Bandbreitenbedarf minimiert, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Der moderne, lizenzfreie Video-Codec AV1, entwickelt von der Alliance for Open Media, bietet eine besonders effiziente Kodierung bei niedrigen Bitraten und unterstützt hochauflösende Videos bis zu 16384 x 8704 Pixeln. Mit seiner breiten Akzeptanz durch große Technologieunternehmen und der Kompatibilität mit neuen Technologien wie 5G und Edge Computing ebnet AV1 den Weg für innovative Anwendungen in der Videosicherheit.
News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
95 % aller KI-Pilotprojekte scheitern: Diese drei Schritte führen zum Erfolg
Trotz großer Erwartungen scheitern die meisten KI-Projekte. Laut einer Studie des MIT erreichen 95 % aller Pilotprojekte nicht den gewünschten Erfolg [1]. Auf den ersten Blick wirkt der Hype um künstliche Intelligenz überzogen. Doch so einfach ist es nicht. Die Ursachen liegen nicht in der Technologie selbst, sondern in ihrem Einsatz. Eine aktuelle Umfrage…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services | Strategien | Tipps
Smart-City-Experte: KI ist für Kommunen wichtiger als 3D
»Das Leitmotiv jeder Smart-City-Initiative sollte sein ›Unsere Stadt soll intelligenter werden‹. Die Grundlage dafür bildet KI, die mit realen Daten vor Ort arbeitet.« »KI-Systeme, die fortlaufend mit Daten aus kommunalen Sensoren versorgt werden und darauf basierend entscheidungsrelevante Informationen liefern, stellen das Kernstück einer Smart City dar, nicht 3D-Modelle der Straßen und Gebäude«, sagt der…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Whitepaper Industrial AI: So sichert KI die Zukunft der Industrie
KI gilt der Mehrheit als entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit. Whitepaper zeigt Status quo, Praxisbeispiele und politische Hebel auf. Ob selbstlernende Roboter, vorausschauende Wartung oder simulationsgestützte Entwicklung – KI ist in der Industrie angekommen und gilt dort als der Schlüssel zur nächsten Stufe der Automatisierung. Anfang des Jahres nutzten bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen künstliche…
News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Rechenzentrum
KI bedingt einen um 60 % höheren Energiebedarf bis 2028
Die rasante Ausweitung der künstlichen Intelligenz wird bis 2028 einen um 60 Prozent höheren Energiebedarf herbeiführen – dies geht aus dem neuesten Economist-Impact-Bericht hervor, der vom Industriesachversicherer FM in Auftrag gegeben wurde [1]. Die Studie warnt, dass die globale digitale Infrastruktur angesichts des beispiellosen Energiebedarfs unter Druck geraten wird und damit umgehender Handlungsbedarf besteht. Der…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Connected Work: 6 Wege, wie KI intelligente Zusammenarbeit fördert
Liefertermine wackeln, Teams arbeiten unter Dauerlast, Know-how verschwindet in der Rente: In vielen Industrieunternehmen gehört der Ausnahmezustand zum Betriebsalltag. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit in Produktion, Qualitätskontrolle und Wartung immer schneller, präziser und vernetzter werden. Wie das KI-gestützt gelingen kann, zeigt der Softwarehersteller Augmentir an sechs konkreten Praxisbeispielen. Intelligente Kollaboration in der Industrie geht über…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Softwarestücklisten als Schlüssel zur digitalen Resilienz
Die Software Bill of Materials (SBOM) ist in Unternehmen noch nicht weit verbreitet, wird aber durch den Cyber Resilience Act (CRA) bald zum Standard. Viele Firmen stehen noch am Anfang – und können mit SBOMs ihre Cyberresilienz stärken. Immer mehr Geräte sind mit dem Internet verbunden, vom Smart Home bis zur Industrie 4.0, und…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Strategien | Tipps
Smart City Live: Mit KI Innenstädte wieder attraktiver machen und stärker beleben
Passantenströme DSGVO-konform analysieren, ÖPNV optimieren, Einkaufen in der City belohnen. Wie lässt sich den Innenstädten wieder mehr Glanz verleihen, wie kann man den Einzelhandel stärker beleben? Diese Frage beschäftigt viele kommunale Entscheidungsträger. Mit künstlicher Intelligenz (KI) als Teil einer Smart City, lautet die Antwort darauf, die das Kölner Startup dataMatters gibt. Die Ausgründung…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Menschliche Expertise bleibt trotz KI-Wachstum entscheidend
Eine weltweite Umfrage unter Instandhaltungsfachleuten zeigt: Das Interesse an kontextbezogener Intelligenz ist in zwei Jahren um 750 % gestiegen. Alternde Belegschaften und Fachkräftemangel bleiben laut dem Trendbericht für die industrielle Instandhaltung die drängendsten Herausforderungen. Fast jedes zweite Industrieunternehmen (49 %) verfügt nicht über das nötige interne Know-how, um fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) effektiv…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Qualcomm und BMW Group stellen automatisiertes Fahrsystem mit gemeinsam entwickeltem Software-Stack vor
Das KI-fähige automatisierte Fahrsystem Snapdragon Ride Pilot, das auf Snapdragon Ride System-on-Chips und einem neuen, gemeinsam entwickelten Software-Stack für automatisiertes Fahren basiert, debütiert auf der IAA Mobility 2025 im brandneuen BMW iX3. Das System ist in 60 Ländern weltweit validiert und soll bis 2026 in mehr als 100 Ländern verfügbar sein. Skalierbare Plattform, die ein…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Deutschlands KI-Pläne: Leuchtturm oder Schlusslicht Europas?
Wie die Digitalisierungsoffensive von überlasteten Stromnetzen ausgebremst wird. Im digitalen Zeitalter gilt künstliche Intelligenz als das neue Öl: eine Technologie mit dem Potenzial, Prozesse zu automatisieren, neue Formen menschlicher Interaktion zu ermöglichen und ganze Branchen zu transformieren. Doch die scheinbar grenzenlose Innovationskraft von KI birgt ein Risiko, das in der öffentlichen Debatte bislang wenig präsent…
News | Trends 2025 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
KI entwickelt sich schneller als die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur
Da künstliche Intelligenz in allen Branchen immer mehr an Bedeutung gewinnt, steigen auch die Anforderungen an die Infrastruktur von Rechenzentren rapide an. Keysight Technologies hat in Zusammenarbeit mit Heavy Reading die Studie »Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025« veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Einführung künstlicher Intelligenz (KI) schneller voranschreitet, als die…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 5-6-2025
Neue Studie: Softwareunternehmen unter Druck – Tempo darf nicht auf Kosten der Qualität gehen
Fast die Hälfte der Softwareunternehmen (45 Prozent) legen mehr Wert auf Release-Geschwindigkeit als auf Softwarequalität, so eine aktuelle Tricentis-Studie [1]. Mit teuren Folgen: 42 Prozent der Befragten schätzen, dass ihnen durch Qualitätsmängel mehr als eine Million Dollar Kosten pro Jahr entstehen. Wie lassen sich Tempo und Qualität in Einklang bringen und welche Rolle spielt KI dabei? Darüber sprachen wir mit Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis.
News | Cloud Computing | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
KI, Cloud und Datenqualität werden zum Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Digitalisierung
57 Prozent der Unternehmen nennen neue Technologien, vor allem künstliche Intelligenz, als Haupttreiber ihrer IT-Transformation. Technik allein reicht nicht: Digitale Transformation gelingt mit Teamwork, Erfahrung, Agilität und Datenschutz. 47 Prozent sehen zum vierten Mal in Folge schlechte Datenqualität als Transformationshindernis Nummer Eins. Unternehmen wollen durch Transformation innovationsfähig bleiben – und deshalb häufiger Cloud-Dienste einsetzen. …
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…