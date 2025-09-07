Qualcomm und BMW Group stellen automatisiertes Fahrsystem mit gemeinsam entwickeltem Software-Stack vor

- Das KI-fähige automatisierte Fahrsystem Snapdragon Ride Pilot, das auf Snapdragon Ride System-on-Chips und einem neuen, gemeinsam entwickelten Software-Stack für automatisiertes Fahren basiert, debütiert auf der IAA Mobility 2025 im brandneuen BMW iX3.
- Das System ist in 60 Ländern weltweit validiert und soll bis 2026 in mehr als 100 Ländern verfügbar sein.
- Skalierbare Plattform, die ein kosteneffizientes aktives Sicherheitssystem mit einer Kamera ermöglicht und auf mehrere Kameras, mehrere Radar-, L2+-, Autobahn- und urbane automatisierte Fahrfunktionen ermöglicht.
- Der datengesteuerte Stack wird kontinuierlich mit Informationen aus globalen Flotten aktualisiert, unterstützt durch ein Cloud-basiertes Datenschwungradsystem.
- Snapdragon Ride Pilot wird ab sofort von Qualcomm allen globalen Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern angeboten.
Qualcomm Technologies und die BMW Group haben Snapdragon Ride Pilot vorgestellt, das neue automatisierte Fahrsystem (AD) des Unternehmens, das aus einer dreijährigen Zusammenarbeit hervorgegangen ist. Dieses hochmoderne AD-System basiert auf den Snapdragon Ride System-on-Chips (SoCs) von Qualcomm Technologies unter Verwendung des hochmodernen Snapdragon Ride AD-Software-Stacks, der von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt wurde. Das System wurde entwickelt, um die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen und unterstützt AD-Stufen, die vom New Car Assessment Program (NCAP) der Einstiegsklasse bis hin zu Level 2+ Autobahn- und Stadtnavigation auf Autopilot (NOA) reichen. Der Snapdragon Ride Pilot feierte heute sein weltweites Debüt im brandneuen BMW iX3, dem ersten Serienfahrzeug der neuen Klasse von BMW, das für den Einsatz in mehr als 60 Ländern validiert wurde und bis 2026 auf über 100 Länder ausgeweitet werden soll. Snapdragon Ride Pilot ist ab sofort über Qualcomm Technologies für alle globalen Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer verfügbar.
Die Entwicklung des Snapdragon Ride AD Software-Stacks in Snapdragon Ride Pilot ist ein Beleg für die weltweite Zusammenarbeit: Über 1.400 Spezialisten aus verschiedenen Standorten, darunter Deutschland, USA, Schweden, Rumänien und das BMW AD Test Center in Tschechien, arbeiten drei Jahre lang zusammen, um diese Technologie zum Leben zu erwecken.
»Unsere Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Engineering-Team von BMW hat uns ermöglicht, ein System zu entwickeln, das jetzt verfügbar ist, um den Verbrauchern in allen Regionen und Fahrzeugklassen die Sicherheits- und Komfortvorteile des automatisierten Fahrens zu bieten«, sagte Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive and Industrial & Embedded IoT, Qualcomm Technologies, Inc. »Gemeinsam haben wir Snapdragon Ride Pilot entwickelt – ein revolutionäres Fahrerassistenzsystem, das Sicherheit in den Vordergrund stellt und einen neuen Standard für die Branche setzt. Wir freuen uns, dass dieses System im BMW iX3 zum Leben erweckt wird und die Vision von BMW für intelligentes und sicheres Fahren unterstützt, und wir gehen davon aus, dass seine breite Einführung eine neue Ära der Innovation und Exzellenz bei Mobilitätslösungen einläuten wird.«
»Gemeinsam mit Qualcomm Technologies haben wir ein bahnbrechendes System geschaffen, das einen wesentlichen Beitrag zum großen Technologiesprung leistet, den wir mit unserer neuen Klasse machen«, sagt Dr. Mihiar Ayoubi, Senior Vice President Development Driving Experience, BMW Group. »Diese Zusammenarbeit hat es uns ermöglicht, ein hochmodernes Fahrerassistenzsystem zu entwickeln, das einen neuen Maßstab setzt. Smart, symbiotisch und sicher ist der Kern der BMW Philosophie, wenn es um ADAS geht – unser neuer BMW iX3 wird dies auf einem noch nie dagewesenen Niveau bieten.«
Einführung des Snapdragon Ride AD Software-Stacks
Der Snapdragon Ride AD-Software-Stack verfügt über einen von Qualcomm Technologies entwickelten Wahrnehmungs-Stack und eine gemeinsam mit BMW entwickelte Engine für Antriebsrichtlinien. Es wurde entwickelt, um Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern die Entwicklung skalierbarer Lösungen mit Flexibilität, Kosteneinsparungen und schneller Markteinführung zu ermöglichen, mit ihrer eigenen Antriebspolitik oder mit einer schlüsselfertigen Plattform.
Der Stack ist in mehrere Schichten unterteilt, darunter:
- 360-Grad-Wahrnehmung:
Das System verwendet einen kamerabasierten Vision-Stack für Objekterkennung, Rundumsicht, Fahrspurerkennung, Verkehrszeicheninterpretation, Einparkhilfe, Fahrerüberwachung und Kartierung. Die Wahrnehmungsleistung wird durch Low-Level-Wahrnehmung unter Verwendung der Bird-Eye-View-Architektur (BEV) und neuer Methoden zur Informationsextraktion von Fisheye-Kameras verbessert. Die Low-Level-Wahrnehmung zwischen Kamera und Radar wurde entwickelt, um die Tracking-Latenz zu reduzieren, die Systemleistung in aktiven Sicherheitsszenarien zu optimieren und komplexe städtische Kreuzungen zu erkennen. Um die Recheneffizienz zu verbessern, werden Hardware- und Software-Co-Design sowie die Suche nach der Netzwerkarchitektur angewendet, um Rechenressourcen und Speicherbandbreite zu verwalten.
- Safety-First-Ansatz:
Snapdragon Ride Pilot priorisiert die Sicherheit durch ein unerschütterliches Bekenntnis zu den Standards Automotive Safety Integrity Levels (ASIL) und Functional Safety (FuSa) und unterstützt die Einhaltung der neuesten Sicherheitsvorschriften, einschließlich NCAP, FMVSS127 und DCAS. Snapdragon Ride Pilot befasst sich auch mit der Sicherheit der beabsichtigten Funktionalität (SOTIF) und umfasst robuste Cybersicherheitsmaßnahmen mit mehrschichtiger Verschlüsselung und Bedrohungserkennung, um sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen.
- Erweitertes kontextsensitives Fahren:
Verwendet ein Gleichgewicht aus regelbasierten und KI-basierten Modellen für die Verhaltensvorhersage und Verhaltensplanung, um den sicheren Umgang mit komplexen Fahrszenarien zu ermöglichen.
Die Entwicklung und das Testen von Stacks werden durch die Daten- und Simulationsfabrik unterstützt, eine Schlüsselkomponente von Snapdragon Ride. Diese Toolchain integriert reale Daten mit synthetischer Datengenerierung und KI-basierten Simulationen, um robuste und vielfältige Fahrszenarien zu erstellen und das Training und Testen von Automobilmodellen zu verbessern. Die Fähigkeiten der Fabrik ermöglichen die schnelle Entwicklung von Software für automatisiertes Fahren, die in der Lage ist, komplexe reale Szenarien zu bewältigen.
Snapdragon Ride Pilot unterstützt Over-the-Air-Updates (OTA) und ist über das Snapdragon Ride SDK vollständig anpassbar, was Automobilherstellern die Flexibilität gibt, Lösungen über Fahrzeugsegmente hinweg anzupassen. Der Software-Stack nutzt Flottendaten, um sich weiterzuentwickeln und mehr Sicherheit und Komfort über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs zu ermöglichen.
Snapdragon Ride Platform unterstützt automatisiertes Fahren in der neuen Klasse von BMW
Das ADAS-System im brandneuen BMW iX3 basiert auf Snapdragon Ride, das hochleistungsfähige, automobiltaugliche Systems-on-Chip (SoCs) für die zentralisierte Sensordatenverarbeitung, fortschrittliche Computer-Vision-Module für die Wahrnehmung und den gemeinsam mit BMW entwickelten Snapdragon Ride Automated Driving Software-Stack integriert – einschließlich Fahrrichtlinien und Sicherheitsleitplanken.
Das automatisierte Fahrsystem des BMW iX3 ermöglicht erweiterte Funktionen, darunter:
- Kontextbezogener Spurwechsel und Überholmanöver: Das System leitet Manöver auf der Grundlage subtiler Fahrersignale wie Spiegelblicke oder Lenkimpulse ein.
- Aktiver Spurwechsel und Autobahnassistent: Freihändiges Fahren auf freigegebenen Straßennetzen.
- Das Ökosystem bietet KI-gestützte Slot-Erkennung, Einparkhilfe und kamerabasierte Überwachung in der Kabine.
Das »Superbrain of Automated Driving« von BMW – ein zentraler intelligenter Computer mit Snapdragon Ride SoCs – kombiniert automatisierte Fahrfunktionen und bietet damit eine 20-mal höhere Rechenleistung als die Vorgängergeneration. Das System verwendet eine einheitliche Architektur, die eine Reihe von hochauflösenden Kameras mit 8 und 3 Megapixeln sowie Radarsensoren umfasst, die eine 360-Grad-Abdeckung ermöglichen und zusammen mit hochauflösender Kartierung und präziser GNSS-Lokalisierung ein robustes System ermöglichen, das ein sicheres und zuverlässiges automatisiertes Fahren ermöglicht.
Der BMW iX3 ist außerdem mit dem V2X 200 Chipsatz von Qualcomm Technologies ausgestattet, um die Vehicle-to-Everything-Kommunikation (V2X) für mehr Sicherheit zu unterstützen. Die V2X-Kommunikation ermöglicht es Fahrzeugen, über ADAS-Sensoren hinaus zu »sehen« und zu »hören«, was dazu beiträgt, Kollisionen zu reduzieren, indem unsichtbare Risiken durch direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und ihrer Umgebung, wie zum Beispiel Straßeninfrastruktur, Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern, aufgedeckt werden.
Um mehr über Snapdragon Ride Systemlösungen zu erfahren, lesen Sie bitte hier https://www.qualcomm.com/products/automotive/automated-driving
oder besuchen Sie Qualcomm auf der IAA Mobility 2025 in Halle A2, Stand C01, die am Montag, den 8. September, beginnt.
