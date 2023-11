Tanium stellt die Zukunft seiner autonomen Plattform vor

Das Unternehmen kündigt Tanium AI und neue Innovationen im Bereich Autonomous Endpoint Management an, um die betriebliche Effizienz zu steigern und Risiken durch Automatisierung schneller zu minimieren.

Tanium, Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), hat auf seiner jährlichen Converge-Konferenz die Roadmap für eine Autonomous Endpoint Management (AEM)-Plattform vorgestellt. AEM basiert auf der Fähigkeit von Tanium XEM, IT-Betrieb und Sicherheitsteams durch Echtzeitkontrolle und -transparenz auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Es vereint vorkonfigurierte Playbooks, nahtlose Plattformintegrationen, KI-gesteuerte Insights, Workflows und Abhilfemaßnahmen für einen Quantensprung in der betrieblichen Effizienz und Risikominderung.

Angesichts des ständig wachsenden IT-Bestands, der begrenzten Ressourcen und der zunehmenden Geschwindigkeit, Häufigkeit und Raffinesse von Cyberbedrohungen wird der Bedarf an einer autonomen Plattform, die allgemeine betriebliche Aufgaben automatisieren und Bedrohungen und Schwachstellen besser erkennen kann, immer größer.

Diese Herausforderungen betonen auch die Bedeutung von Echtzeitdaten für die KI. Denn Unternehmen, die veraltete Daten verwenden, können die Vorteile der KI nicht voll ausschöpfen. Tanium nutzt seit langem KI-Techniken wie ML und NLP, um Erkenntnisse zu gewinnen. Jetzt stellt die Kombination von Echtzeit-Endpunktdaten mit neueren Generationen von KI-Modellen einen Durchbruch für den IT-Betrieb und -Sicherheit dar.

Mit AEM senkt Tanium für Unternehmen die Kosten und reduziert gleichzeitig das Risiko. Es automatisiert gängige Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Einhaltung von Compliance-Richtlinien zu gewährleisten, beseitigt automatisch Schwachstellen, um die Angriffsfläche zu verringern, löst gängige Probleme selbst, um die Belastung des Helpdesks und Störungen zu reduzieren, und passt Workflows an, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Im Einzelnen:

Automatische Insights: Nutzt umfangreiche Sprachmodelle, um zu lernen und sich an Umgebungen anzupassen. Es unterstützt die Produktivität der Anwender, indem es Risiken auf der Grundlage der Kritikalität von Anlagen identifiziert und priorisiert und Lösungen empfiehlt, die der autonomen Behebung von Schwachstellen dienen.

Automatische Workflows: Generiert automatisch kontextbasierte Workflows, indem es von Operations-Vorgängen lernt, wie IT-Systeme organisiert sind und wie verschiedene Endpunkte und Systeme miteinander in Beziehung stehen.

Automatische Behebung: Erstellt Reaktionsmodelle mit hoher Zuverlässigkeit und kann nachfolgende Maßnahmen einleiten, ohne dass ein Eingreifen erforderlich ist. Der Kunde hat jedoch weiterhin die Wahl zwischen verschiedenen Autonomiestufen, die er überwachen und dokumentieren kann.

»Die Vision einer autonomen Plattform, die wir heute ankündigen, ist die Zukunft von Tanium und die Zukunft unserer Branche«, so Dan Streetman, CEO von Tanium. »Die Fähigkeit von Tanium, Daten auf jedem Endpunkt in Echtzeit abzufragen, zu analysieren und schnell in großem Umfang Maßnahmen zu ergreifen, ist ein branchenführendes, grundlegendes Unterscheidungsmerkmal. Wenn wir unmittelbare Einblicke mit der Fähigkeit kombinieren, durch KI zu handeln, sind unsere Kunden in der Lage, Risiken zu mindern und Vorfälle zu beheben, bevor ein Schaden entstehen kann. Die KI-gesteuerten, autonomen Fähigkeiten von Tanium setzen neue Maßstäbe – und sorgen für eine bahnbrechende Effektivität bei IT-Operations- und Sicherheitsteams.«

Während der Keynote kündigte Tanium auch die erste Reihe von Innovationen für seine autonome Plattform an:

Tanium Guardian versorgt Kunden direkt mit den neuesten Informationen und Empfehlungen zu kritischen, neu auftretenden Schwachstellen. Es geht über Bedrohungsdaten hinaus, um Einblicke in Zero-Day- und neu auftretende Bedrohungen zu gewähren, automatische Auswirkungsanalysen bereitzustellen und den Kunden Abhilfemöglichkeiten zu bieten. Mit Tanium Guardian können Kunden Probleme frühzeitig erkennen und beheben, die Effizienz optimieren und negative Auswirkungen verhindern oder minimieren.

Tanium Automate steigert die Effizienz durch die Automatisierung von geschäftskritischen, sich wiederholenden oder manuellen Aufgaben. Durch No-Code-Automatisierung und Orchestrierungs-Workflow-Builder können Kunden Playbooks erstellen und Maßnahmen auf ihren Endpunkten in Serie und in großem Umfang ausführen.

Darüber hinaus kündigte Tanium auch Tanium Cloud Workloads an, das die XEM-Unterstützung auf Cloud-native Workloads, insbesondere Container, ausweitet. Angesichts des rasanten Wachstums von Cloud-nativen Workloads in hybriden Cloud-Umgebungen erweitert Tanium mit der neu hinzugefügten Unterstützung für Container seine Funktionen für Transparenz, Schwachstellenmanagement und Reaktion auf Vorfälle dort, wo Kunden sie benötigen.

Hier können Sie mehr über Tanium erfahren: www.tanium.com .