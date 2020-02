Jedes zehnte Fahrzeug fährt bis 2030 autonom

Marktvolumen für autonomes Fahren soll bis 2030 auf 13,7 Milliarden US-Dollar wachsen.

Der Markt für autonome Fahrzeuge (AVs) wird von 2018 bis 2030 deutlich wachsen. Vollautomatische Autos werden bis 2030 voraussichtlich rund 13,7 Milliarden US-Dollar beitragen. Jedes zehnte Fahrzeug wird bis dahin selbst fahren. Dies ist Teil der Beobachtungen in Statistas neuestem DossierPlus über autonome Fahrzeuge, das den aktuellen Stand der Branche beleuchtet.

Das Marktwachstum hängt auch klar davon ab, wie schnell die Verbraucherakzeptanz steigt und Hersteller in der Lage sind, ihre Produktion zu skalieren. Aktuell sieht ein Großteil der Konsumenten Gefahren wie Angriffe von Hackern für autonomer Fahrzeuge. Fast vier von fünf Verbrauchern trauen selbstfahrenden Autos nicht zu, dass sie genügend Fahrzeugsicherheit bieten. Mehr als 70 Prozent der Verbraucher glauben nicht, dass fahrerlose Fahrzeugsysteme vor Hackern sicher sind.

Robo-Taxis mit einem Marktanteil von 1,2 Billionen US-Dollar

Mit einer geschätzten Marktgröße von 1.161 Milliarden US-Dollar sind Robo-Taxis eine der wichtigsten Anwendungen im Bereich der fahrerlosen Fahrzeuge. Unternehmen haben bereits Milliarden für entsprechende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgegeben, um vom Wachstum des Robo-Taxi-Markts zu profitieren.

Investitionen von 17,5 Mrd. US-Dollar allein im Jahr 2018

Mit Waymo, als einem der Vorreiter im Bereich selbstfahrender Autos, hat der Markt einen langen Weg zurückgelegt. Inzwischen investiert auch der Mobilitätsanbieter Uber in selbstfahrende Fahrzeuge und hat dabei in drei Jahren mehr als eine Milliarde US-Dollar ausgegeben. Seitdem die General-Motors-Tochter »Cruise« im Jahr 2018 3,4 Mrd. US-Dollar an Fördermitteln erhielt, haben sich die Investitionen in den vergangenen fünf Jahren verzehnfacht und lagen im Jahr 2018 bei 27,5 Mrd. US-Dollar. Traditionellen Autohersteller geraten verstärkt unter Investitionsdruck, um Kapital für die Weiterbildung der Mitarbeiter sowie Forschungsaktivitäten freizumachen. Da die Kommerzialisierung des Marktes noch ein gutes Jahrzehnt entfernt ist, sehen sich Unternehmen wie Uber und General Motors mit immensen Kosten konfrontiert, die von ihren jeweiligen selbstfahrenden Einheiten eingenommen werden.

ADAS-Markt soll bis 2025 mehr als versechsfacht werden

Die weltweite Nachfrage nach Advanced Driving (AD) und Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) wird voraussichtlich das Marktwachstum bei Halbleitern und Sensoren für Kraftfahrzeuge weiter ankurbeln. Die Systeme sind entscheidend, wenn Maschinen die Kontrolle übernehmen und fahrerlose Fahrzeuge bei der Navigation und der Erkennung von Hindernissen auf der Straße unterstützen.

Am aktivsten waren die Testpiloten in Kalifornien, aber auch in Peking, China, und Hamburg, Deutschland, haben eine Infrastruktur für Probefahrten mit fahrerlosen Fahrzeugen aufgebaut. Die Stadt Hamburg plant Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen bereits 2021. Nach Milliarden von Testkilometern in Simulationen oder auf öffentlichen Straßen beginnen die selbstfahrenden Autos die Teststrecken zu verlassen. Schließlich hebt sich der Vorhang für den nächsten Akt der Disruption am Automarkt: die fahrerlosen Autos.

