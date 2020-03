Industrietrends 2020: Autonomy, Convergence, Ecology und Services

Vier Asse oder englisch ACES (Autonomy, Convergence, Ecology und Services) bestimmen die Zukunft. Doch wie verschieben sich die Prioritäten angesichts des sich abschwächenden Wirtschaftsklimas und der Gefahr einer Pandemie? Vector Consulting befragte Branchenführer aus der ganzen Welt. Wenig überraschend der Drang für bessere Qualität und Kompetenzen bei niedrigeren Kosten. Interessant die besten Praktiken, die Vector identifizierte, um im nächsten Jahrzehnt erfolgreich zu sein.

Wohin bewegen sich Unternehmen in Ihrer Technologie? Wie wird Wettbewerbsfähigkeit erreicht? Die Corona-Epidemie bedroht Geschäftskontinuität und sogar die Existenz von Unternehmen. Die Vector Branchenumfrage 2020 bietet einen Einblick in die wichtigsten kurzfristigen und mittelfristigen Herausforderungen in B2B-Geschäftsmodellen. Der resultierende Trendbericht zeigt praktische Aktionsvorschläge für das Engineering.

Praktisch alle Unternehmen kämpfen weiterhin mit dem magischen Dreieck: Kosten, Qualität, und Innovation. Die Wege dorthin sind sehr verschieden, wie auch die Prioritäten. Beispiel Agil: Agile Lösungen aus dem Kochbuch sind wenig hilfreich in kritischen Umgebungen. Da braucht es konkrete Handreichungen, wie Agilität schrittweise hochgefahren wird, sowohl bei den Anforderungen als auch im verteilten Team und für kontinuierliche Integration und Lieferung

.

Mit der aktuellen Corona-Epidemie stehen vor allem neue effiziente Zusammenarbeitsmodelle im Vordergrund. Skype alleine bringt nichts, wenn dahinter kein Team-Building steht. Kollaboration-Werkzeuge wie Sharepoint brauchen skalierbare Informationsmodelle und die nötige Bandbreite und Sicherheit im Umgang mit sensiblen Daten.

Nur mit dieser Vorbereitung hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit und Qualität schafft ACES Vorsprung in der Innovation. Die aktuelle Studie »Trends for Thriving Twenties: Industry Survey and Action Stimulus« mit Ergebnissen und Industriepraxis kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden: www.vector.com/trends.