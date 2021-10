Smart Mobility: Sicherheit vernetzter und autonomer Fahrzeuge – Cybersecurity ist der neue Airbag

Neben der weiteren Elektrifizierung wird die Mobilität im Jahr 2030 autonom, digital, intelligent, nachhaltig und sicher sein. Der Begriff Mobilität bezieht sich dabei nicht nur auf Fahrzeuge an sich, sondern auf das gesamte Ökosystem von Geräten und Diensten, die mit einem Fahrzeug verbunden sind. Die zunehmende Konnektivität und die integrierten Kommunikations- und Servicefunktionen von Fahrzeugen stellen jedoch hohe Anforderungen an die Security.

Heute enthalten Kraftfahrzeuge bis zu 150 elektronische Steuergeräte und etwa 100 Millionen Zeilen Softwarecode. Bis zum Jahr 2030 wird sich diese Zahl voraussichtlich verdreifachen. Das Zeitalter des vernetzten Fahrzeugs ermöglicht es Fahrern, zahlreiche Navigations-, Mehrwert- und Unterhaltungsfunktionen zu nutzen. Mit mehr Konnektivität geht jedoch auch ein höheres Risiko einher. Das komplexe Netzwerk von Steuergeräten im Fahrzeug und die Kommunikation mit der Cloud erhöhen die Gefahr, dass sich Unbefugte Zugriff auf elektronische Systeme und Daten oder sogar die gesamte damit verbundene Infrastruktur verschaffen.

End-to-End-Sicherheitsansatz in der neuen Mobilitätswelt. Die Aufsichtsbehörden haben bereits auf die steigende Gefahr reagiert und erste Regulierungsprogramme für Cybersicherheit und Software-Updates im Automobilsektor installiert; zwei weitere UN-Regulierungen werden 2022 in der EU wirksam werden. Die Richtlinien verpflichten Automobilhersteller dazu, dass sie während der gesamten Entwicklung, Produktion und Post-Produktion ihrer Fahrzeuge angemessene Verfahren für das Cyber-Risikomanagement nachweisen und in der Lage sind, Software-Sicherheitsprobleme nach dem Verkauf der Fahrzeuge Over-the-Air zu beheben.

Der Lebenszyklus eines Fahrzeugs ist jedoch nicht mit der relativ kurzen Lebensdauer eines Handys zu vergleichen: Von der Planung bis zur Schrottpresse sind bei Fahrzeugen rund 25 Jahre zu berücksichtigen. Sie haben in der Regel verschiedene Halter oder sind Teil einer Shared-Mobility-Flotte. Diesen Lebenszyklus und die hohe Anzahl an beteiligten Personen von Anfang bis Ende abzusichern, ist eine Aufgabe, an der viele Firmen noch immer scheitern; die aber enorm wichtig ist, um digitales Vertrauen aufzubauen und die Fahrer dazu zu bringen, ein vernetztes oder autonomes Fahrzeug ruhigen Gewissens zu nutzen.

Nur durch einen ganzheitlichen und durchgängigen End-to-End-Security-Ansatz können Automobilhersteller (OEMs) und Lieferanten die Herausforderung stemmen und den Bereich der smarten Mobilität angemessen schützen. Entsprechende Lösungen müssen alle Prozesse miteinbeziehen, die an der Entwicklung und dem Betrieb eines Fahrzeugs während seines gesamten Lebenszyklus beteiligt sind, einschließlich sämtlicher Elemente des Ökosystems und deren Netzwerk. Idealerweise ist die Security bei vernetzten Flotten by Design mitgedacht.

Dr. Tamir Bechor,

Co-Founder CYMOTIVE Technologies

