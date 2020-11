Externe Zertifizierung besiegelt Rundum-Sicherheit für Industrie-Computer

Anzeige

Trotz härtester Bedingungen und Dauereinsatz arbeiten die noax Industrie-Computer zuverlässig und büßen keine ihrer Funktionen ein. Durch ihr komplett geschlossenes Edelstahlgehäuse kann wirklich nichts in das Gerät eindringen. Diesen Beweis liefert der Härtetest eines unabhängigen Instituts, bei dem noax Industrie-Computer einer der härtesten Reinigungsprozesse überhaupt standhielten: Der Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung nach der Schutznorm IP69K.

In der Industrie ist der Ausfall von Technik gleichzusetzen mit dem Verlust von Zeit, Geld und Erfolg. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, auf zuverlässige Hardware mit langer Lebensdauer zu setzen. »Schließlich muss man sich auf die Industrie-PCs verlassen können. Die Mitarbeiter der IT sind nicht um Mitternacht im Haus, um im Notfall einzugreifen«, so ein Mitarbeiter der Firma Peter Mattfeld und Sohn GmbH. Die Einsatzbereiche der noax-Industrie-PCs sind so unterschiedlich wie die Gefahren, denen sie ausgesetzt werden. Weder Hitze, Kälte, Staub, Dreck, Nässe noch Erschütterungen können ihnen etwas anhaben. Die Industrie-Computer von noax laufen selbst unter extremsten Belastungen einwandfrei und verlieren, trotz täglichen Dauereinsatzes, nichts von ihrer hohen Performance.

Wasserresistent. Staubresistent. IP69K

noax-Industrie-Computer besitzen ein komplett geschlossenes Edelstahlgehäuse, ohne Außenlüfter und Lüftungsschlitze. Selbst zwischen Touchdisplay und Gehäuse existiert keine Fuge. Dieser Rundum-Schutz garantiert perfekte Sicherheit für alle inneren High-Tech-PC-Komponenten. »Zuverlässigkeit ist das A und O. Wir wollen eine Hardware, bei der Stabilität des Systems an erster Stelle steht«, berichtete uns ein Mitarbeiter der Franz Wiltmann GmbH & Co. KG. Ein Schutz, der Pflege und Wartung auf ein Minimum reduziert, sodass Reparaturkosten überschaubar bleiben, vor allem aber die Lebensdauer des PCs erhöht, ist bei dem Einsatz von Industrie-PCs enorm wichtig. Dies hat ein Kunde mit dem Satz »Ich telefoniere öfter mit dem Vertrieb als mit dem Service.« auf den Punkt gebracht.

In der lebensmittelverarbeitenden Industrie nimmt dieser Rundum-Schutz immer mehr an Bedeutung zu. Keime gehören in diesem Bereich zum Arbeitsalltag und können lebensbedrohlich werden. Aus diesem Grund steht die Sicherheit des Menschen an erster Stelle. Um den extrem hohen Hygienevorschriften bei der Herstellung von Lebensmitteln gerecht zu werden, werden die Anlagen und Geräte mehrmals täglich gereinigt. Bei der Reinigung wird oftmals mit einem Hochdruckreiniger und scharfen Desinfektionsmitteln wie Säuren und Laugen gearbeitet, sodass die Verschmutzungen und Keime vollständig entfernt werden können. »Die Kälte, das Wasser, die Luftfeuchtigkeit, das sind alles keine Freunde der Technik, die noax Industrie-PCs halten dieser Prozedur stand«. Viele Kunden setzen auf die noax-Industrie-PCs, da ihr Edelstahlgehäuse selbst auf 80 Grad Celsius heißes Strahlwasser, das mit einem Wasserdruck von 100 bar auf seine Oberfläche prallt, wie eine Panzerwand wirkt. Ein externes, unabhängiges Institut hat bestätigt und zertifiziert, dass noax-Industrie-Computer selbst bei einer harten Reinigungsmethode wie dieser keine ihrer Funktionen einbüßen.

Härtetest bestanden: IP69K von allen 6 Seiten

Für diesen Härtetest hatte man die Hardware auf einen Drehteller gesetzt und diese von allen sechs Seiten (oben, unten, links, rechts, vorne, hinten), aus verschiedenen Winkeln, jeweils 30 Sekunden lang dem Wasserstrahl ausgesetzt. Pro Minute prasselten hierbei zwischen 14 und 16 Liter Wasser aus einer Flachstrahldüse auf den Industrie-Computer. Die Entfernung betrug dabei jeweils zwischen zehn und fünfzehn Zentimetern. Trotz der enormen Belastung, die auf jeden Quadratzentimeter der Oberfläche stieß, drang weder Feuchtigkeit nach innen noch nahm die Hardware Schaden. Der Industrie-Computer von noax hat den Test somit bestanden. Damit sind die noax-Industrie-PCs mit der Schutzklasse IP69K, dem höchsten Industrieschutzgrad für elektronische Geräte zertifiziert.

Die robuste Bauweise der noax-Industrie-PCs verspricht einer Vielzahl von Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Industrie, wie zum Beispiel der Lebensmittelverarbeitung, der Pharmaindustrie, der Produktion aber auch der Logistik drei Dinge: Sicherheit im Prozessablauf, Zuverlässigkeit unter den härtesten Bedingungen sowie Schutz für die Mitarbeiter.

noax Industrie-PCs bestehen den Härtetest – IP69K von allen 6 Seiten!

Foto: noax Technologies AG

Die noax Technologies AG hat ihren Sitz in Ebersberg bei München und zählt seit 25 Jahren zu den weltweit führenden Herstellern von robusten und zuverlässigen Industrie-PCs und Logistikterminals. Ihre komplett geschlossenen Industrie-PCs – ausgzeichnet mit dem höchsten Schutzgrad »IP69K« – sind resistent gegen Staub, Wasser, Vibration, Schock, chemische Mittel und Dampfstrahl. Jeder einzelne ist so konzipiert, dass er selbst unter den härtesten Bedingungen bei einem 24-Stunden-Dauereinsatz über Jahre hinweg einwandfrei funktioniert. Neben seiner Industrie-Hardware bietet noax Technologies AG ein umfassendes Dienstleistungsprogramm, von der kompetenten Beratung und Vertrieb bis hin zu Service und Support.

906 Artikel zu „Industrie Computer“

NEWS | PRODUKTMELDUNG Prime Computer bei Boston erhältlich Als globaler Spezialist und Integrator von High-Performance Computing Lösungen arbeitet Boston mit zertifizierten Anbietern zusammen, die innovative und hochmoderne Lösungen anbieten und ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir Prime Computer ins Portfolio aufgenommen, die sich auf wartungsarme und wirtschaftliche Mini-PCs und Server spezialisieren. Das lüfterlose Design und die Verwendung hochwertiger und präzise abgestimmter Komponenten ermöglichen ein besonders… Weiterlesen →

NEWS | INDUSTRIE 4.0 | IT-SECURITY | TIPPS Schwachstellen in industriellen VPNs Angreifer können direkten Zugang zu den Geräten erhalten und physische Schäden verursachen. VPNs sorgen oftmals nur für scheinbaren Schutz. Das Forscherteam von Claroty hat in den letzten Monaten mehrere Schwachstellen bei der Remote-Codeausführung in VPN-Implementierungen entdeckt, die insbesondere für den Fernzugriff auf OT-Netzwerke genutzt werden. Diese speziellen Remote-Lösungen werden insbesondere für die Wartung und Überwachung… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Angriffe auf deutsche Zulieferer für Industrieunternehmen Unternehmen weltweit über zielgerichtete Phishing-Mails angegriffen. Angreifer nutzten Mimikatz-Programm. Bereits Anfang 2020 wurde über eine Reihe zielgerichteter Angriffe auf Industrieunternehmen in verschiedenen Regionen berichtet. Nach Analysen des Kaspersky ICS CERT [1] konzentrierten sich diese auf Systeme in Japan, Italien, Deutschland und Großbritannien. Die Angreifer hatten dabei Anbieter von Geräten und Software für Industrieunternehmen im Visier… Weiterlesen →