Wo und wie findet künstliche Intelligenz in der Casino-Industrie Anwendung?

Auch wenn viele Unternehmen dem Thema der künstlichen Intelligenz noch skeptisch gegenüberstehen, hat die KI-Technologie in der Casino-Industrie mittlerweile eine große Relevanz und unterstützt wichtige Vorgänge im Glücksspielsektor. Eine KI trainiert sich selbst durch den Verbrauch von Milliarden an Daten aus unterschiedlichsten Quellen und verbessert ihr Wissen dadurch selbst.

Durch das sogenannte »Deep Learning« wird das Wissen der KI ständig erweitert, der Sinn dahinter ist vor allem in der Casino-Industrie, dass die KI Cyber-Security-Bedrohungen besser »verstehen« lernt.

Aus diesem Grund kam es dazu, dass immer mehr Unternehmen (vor allem in der Casino-Industrie) neue Technologien wie die KI einsetzten. Online-Casinos, die Freispiele ohne Einzahlung anbieten, (mehr dazu hier: https://casino-bonus.com/de/freispiele-ohne-einzahlung/) wird dadurch vor allem Cybersicherheit geboten.

Das maschinelle Lernen der KI

Eine KI bildet sich sozusagen durch maschinelles Lernen selbst weiter, das Deep Learning ist ein Teil davon. Die Algorithmen funktionieren auf der Grundlage von Eingaben, welche zur Erstellung von Vorhersagen oder Entscheidungen verwendet werden. Deshalb ist eine KI lernfähig und zu mehr fähig, als nur programmierten Anweisungen zu folgen.

Wie Software-Entwickler diese Möglichkeiten für sich einsetzen

Der Software-Entwickler Sirplay wendet zum Beispiel mathematische Algorithmen an, um verdächtige Wetten ausfindig zu machen und dafür Grenzen festzulegen. Für den Betreiber lässt sich dadurch feststellen, ob Kunden über einen längeren Zeitraum keine negativen Werte haben. Ist dies der Fall, so werden diese Kunden sofort blockiert.

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von KI präsentierte BtoBet mit einer innovativen Casino-Plattform auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Das Ziel dabei ist, dass die Aktionen der Spieler verfolgt werden und der Anbieter auf diese reagieren kann. Hierzu werden die potenziellen Anforderungen der Kunden ermittelt, wodurch es für den Anbieter möglich ist, vieles nachzuvollziehen.

Durch diese Entwicklungen und Technologien können Online-Casinos viele Faktoren ausfindig machen. Unter anderem lässt sich feststellen, welche Elemente ein bestimmtes Spiel populärer oder beliebter machen als ein anderes. Anbieter von Online-Casinos können diese Daten wiederum nutzen, um gewisse Ressourcen gezielter einzusetzen, Spieler lassen sich dadurch besser an das Online-Casino binden und Gewinne können maximiert werden. Für Kunden und Spieler hat dies den Vorteil, dass diese persönlich zugeschnittene Spielerlebnisse bekommen und die besten Werbeangebote genießen. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass Online-Casinos sogar ohne Verifizierung genutzt werden können, denn die benötigten Verifizierungsdaten werden direkt über die angegebenen Bankverbindungen ermittelt.

Wie KI bei der Cybersicherheit eingesetzt wird

Auch bei Casinos, die einen Bonus ohne Einzahlung anbieten, hat Sicherheit höchste Priorität. Ein Casino-Bonus ohne Einzahlung kann daher bedenkenlos angenommen werden. Eine KI lässt sich auch perfekt für die Cybersicherheit einsetzen, denn die künstliche Intelligenz wurde geschaffen, um menschliches Verhalten zu imitieren und dieses stetig zu erweitern.

Die künstliche Intelligenz kann komplexe Mustererkennungswerkzeuge anwenden, um Merkmale eines bösartigen Programms zu ermitteln und diese zu identifizieren. IT-Experten werden dadurch entlastet – Und auch wenn nicht alle Bedrohungen identifiziert werden können, so reduziert eine KI zumindest den Aufwand für menschliche Experten. Besonders in der Casino-Industrie und Glücksspielbranche liegt wohl darin der größte Nutzen.

Die Vorteile einer KI im Bereich der Cyber-Security liegen dabei auf der Hand. Eine KI kann bösartige Angriffe aufgrund des Verhaltens von Netzwerken oder Anwendungen identifizieren. Des Weiteren werden unbekannte Bedrohungen rechtzeitig identifiziert, jährlich kommt es zu Millionen dieser bösartigen Angriffe.

Durch den automatisierten Prozess einer KI kann ein viel größeres Volumen, als es für Menschen möglich wäre, bewältigt werden. Die Analyse von großen Datenmengen, sei es an Dateien, E-Mails, oder Webseiten, die für Mitarbeiter eines Unternehmens relevant sind, kann im Vergleich zu Menschen in einem Bruchteil der Zeit bewältigt werden.

Dazu sei gesagt, dass Online-Casinos natürlich seit jeher Daten der Kunden sammelten, um Kunden ein besseres Spielangebot oder Spielerlebnis zu bieten. Doch wo das menschliche Gehirn versagt, kommt die KI ins Spiel und erkennt spezielle Muster oder Trends, die fehlerfreie Vorhersagen ermöglichen.

Cyber-Sicherheit ist also etwas, das für alle Online-Casinos in der Casino-Industrie von großer Bedeutung ist. Eine KI ermöglicht sekundenschnelle Datenermittlung und ist in der Lage, Attacken sofort ausfindig zu machen und diese zu blockieren.

Traditionelle Sicherheitswerkzeuge beziehungsweise Mechanismen haben es in diesem Bereich mittlerweile schwierig. Aus diesem Grund ist künstliche Intelligenz in diesem und auch anderen Bereichen auf dem Vormarsch.

Die Vorteile für die Casino-Industrie im Überblick

Schnellere Erkennung und genaue Vorhersage neuer und komplexer Bedrohungen

Das Sicherheitspersonal für Cyber-Sicherheit wird weniger belastet und hat somit mehr Zeit für andere Bereiche

Aufgrund der großen Datenmengen in Online-Casinos unterstützt die KI Anbieter von Online-Casinos

Dennoch befinden sich KI-Systeme zurzeit noch in der Entwicklungsphase und Online-Casinos sollten noch nicht zu 100 Prozent darauf vertrauen. Auch von Cyberkriminellen wird künstliche Intelligenz eingesetzt und so wird es noch einige Jahre dauern, bis man den KI-Systemen vollständig vertrauen kann. Bis dahin wird in den meisten Online-Casinos ein System aus menschlicher Sicherheitsüberwachung in Kombination mit KI-Systemen zum Einsatz kommen. Künstliche Intelligenz findet also bereits Anwendung in vielen Bereichen der Casino-Industrie.

Foto: https://unsplash.com/photos/bYtIpXnzsQM

1996 Artikel zu „künstliche intelligenz“

