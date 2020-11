Mobilität: Tesla Model 3 ist das beliebteste E-Auto weltweit

Anzeige

Das Model 3 des US-Autobauers Tesla ist das weltweit am öftesten zugelassene E-Auto. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Bis zum Ende des Jahres 2019 wurden rund 445.000 Fahrzeuge neu zugelassen. Das Modell gehört zur Mittelklasse und ist in Deutschland ab 46.380 Euro erhältlich. In vergleichbare Beliebtheitsdimensionen stößt einzig ein Fahrzeug der Kompaktklasse vor, der Nissan Leaf (ab 29.234 Euro). Es folgen mit großem Abstand das Oberklasse-Fahrzeug Tesla Model S und zwei Plugin-Hybride von Mitsubishi und Toyota. Der einzige deutsche Hersteller im Ranking ist BMW mit dem Modell i3.

E-Autos werden bei deutschen Autofahrern immer beliebter. In absoluten Zahlen führen zwar weiter Benzin- und Dieselfahrzeuge. Bei beiden Antriebsarten gingen die Zulassungen im laufenden Jahr jedoch spürbar zurück. Ein Grund für die Entwicklung dürften die Kaufprämien sein, die von Bund und den Herstellern derzeit gewährt werden. Laut einer Prognose sollen die Anteile von Verbrennungsmotoren an der Gesamtproduktion von Automobilantrieben bis zum Jahr 2030 deutlich abnehmen. Im genannten Jahr sollen nur noch fünf Prozent der produzierten Automobile über einen Diesel- und 47 Prozent der Automobile über einen Benzinantrieb verfügen. Matthias Janson

Autoproduktion: Teslas Gigafactory bei Berlin

Der US-Autobauer Tesla baut in Grünheide bei Berlin derzeit eine Produktionsanlage für Elektroautos. Die Statista-Grafik zeigt, welches Ausmaß die Fabrik haben wird. Die Anlage könnte zudem noch um ungefähr das Doppelte wachsen, wie der Blick auf die mögliche Erweiterungsfläche zeigt. Laut dem Chef der Arbeitsagentur Frankfurt an der Oder, Jochem Freyer, werden zunächst etwa 7000 unbefristete Vollzeitstellen in der Fabrik besetzt. Zum Ende der ersten Ausbaustufe im Jahr 2022 sollen 5000 weitere folgen. Im Entwurf für den Bebauungsplan der Gemeinde Grünheide ist schon die Rede von bis zu 40.000 Beschäftigten bei einer möglichen vierten Ausbaustufe.

Zuletzt hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, dass er das Tesla-Werk in Grünheide auch zur weltgrößten Batteriefabrik machen möchte. Das kündigte er am vergangenen Dienstag per Videoauftritt bei einer Konferenz zur europäischen Batteriewirtschaft an. Einen Bauantrag hat Tesla Medienberichten zufolge dafür noch nicht gestellt. Auch eine abschließende Baugenehmigung für das Autowerk hat das zuständige Landesumweltamt noch nicht erteilt. Tesla baut auf Grundlage vorläufiger Teilgenehmigungen.

