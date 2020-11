Anzeige

Mit der Pandemie hat auch der Onlinehandel einen weiteren Aufschwung verzeichnet. Die Krise hat weltweit die Einkaufsgewohnheiten verändert. Laut einer aktuellen Erhebung kaufen 62 Prozent aller Privatkunden mehr online als vor Beginn der Pandemie und es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Anteil in den kommenden Wochen weiter steigen wird. Denn das nächste große Shopping-Event steht schon vor der Tür: Der sogenannte Black Friday hat sich auch in Europa mittlerweile etabliert und zahlreiche Händler verkünden ihre besten Online- und Ladenrabatte für den 27. November.

Am Black Friday 2019 tätigten mehr als 93 Millionen Kunden ihre Bestellungen online, der Anteil der Einkäufe in Ladengeschäften ging gegenüber denen des Vorjahrs um 6,2 Prozent zurück. Mit dem Anpassen der Marketing-Kampagnen auf die aktuellen Social-Distancing-Vorgaben ist davon auszugehen, dass das Einkaufserlebnis vor Ort in diesem Jahr ein Allzeittief erreichen wird.

Zugleich bedeutet der Black Friday auch einen Feiertag für Cyberkriminelle und Betrüger, die sich auf die Online-Shopper konzentrieren. Eine aktuelle Studie prognostiziert, dass Konsumenten in den USA am diesjährigen Black Friday 148,5 Milliarden US-Dollar ausgeben werden – eine verlockende Aussicht für Cyberkriminelle. Eine Flut aggressiver Werbung über Social Media und E-Mail kann Konsumenten dazu veranlassen, Warnungen zu ignorieren und sie so noch anfälliger für Phishing, Account-Kidnapping und andere Betrügereien zu machen.

Bereits in Laufe dieses Jahres haben Cyberkriminelle bewiesen, dass sie sehr gut darin sind, sich aktuelle Themen zunutze zu machen. Allein in den ersten beiden Märzwochen verfünffachte sich die Zahl an Corona-Malware-Meldungen. Im Mai und Juni hatten laut den Daten der Bitdefender-Telemetrie durchschnittlich 60 Prozent aller erhaltenen E-Mails eine betrügerische Absicht. Ob es sich um einen Phishing-Versuch handelte, um einen Spendenaufruf oder um ein unwiderstehliches Angebot: Cyberkriminelle haben alles aus der Trickkiste geholt, um die Opfer mit Inhalten und Kommunikation rund um Corona zu täuschen.

Bevor sich Verbraucher also in den Jahresendspurt des Online-Shoppings stürzen, lohnt es sich, einige Hinweise zu verinnerlichen. Folgenden Tipps machen die Schnäppchenjagd im Netz sicherer:

Tipps für einen cybersicheren Black Friday

Seien Sie aufmerksam bei QR-Codes.

Mit dem Aufkommen der Pandemie kommen QR-Codes verstärkt zum Einsatz – sei es, um eine Speisekarte eines Take-Aways zu laden oder um sich für einen Termin zu registrieren. QR-Codes können in Anzeigen und Werbeaktionen Kunden direkt auf Produktwebseiten umleiten. Betrüger machen sich diese eigentlich bequeme und zeitsparende Einkaufsmethode zu eigen, indem sie bösartige QR-Codes erstellen, Anwender auf gefälschten Internetauftritte umleiten und dann persönliche Daten stehlen oder Schadcode auf den Geräten der Opfer installieren. Bleiben Sie dort, wo Sie sich auskennen.

Vermeiden Sie es, auf Links in E-Mails oder auf Social-Media-Plattformen zu klicken, die spezielle Rabatte von unbekannten Händlern bewerben. Prüfen Sie jede E-Mail hinsichtlich Grammatik sowie Orthografie und fahren Sie mit der Maus über den Link, um sicherzugehen, dass er zur richtigen Webseite führt oder um verdächtige URL zu erkennen. Bevor Sie sich bei einem Verkäufer für einen exklusiven Geschäftszugang anmelden, bezahlen oder ihre persönlichen Daten in einem Online-Formular hinterlassen, lohnt es sich, die offizielle Webseite des Herstellers zu checken. Phishing-E-Mails sind das bevorzugte Werkzeug der Betrüger und stellen ein gängiges Mittel dar, um persönliche und finanzielle Informationen zu stehlen. Verwenden Sie ein sicheres Netzwerk, während Sie nach Angeboten und Produkten suchen.

Vermeiden Sie öffentliche WLANs. Es kann immer sein, dass Angreifer das Netzwerk kompromittiert haben. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für sämtliche Online-Accounts und Finanztransaktionen, bei denen diese Möglichkeit angeboten wird.

Diese zusätzliche Sicherheitsebene kann gegen Betrug schützen, selbst wenn der Angreifer über Ihre Zugangsdaten verfügt. Ändern Sie regelmäßig die Passwörter für sämtliche Online-Accounts, insbesondere diejenigen, die mit Online-Händlern verknüpft sind.

Obwohl dieser Schritt zeitaufwändig ist, sollten Sie dennoch darauf achten, starke und schwer zu erratende Passwörter zu verwenden. Ein Passwort-Manager kann dabei helfen, den Überblick zu bewahren. Aktivieren Sie Kreditkarten-Benachrichtigungen.

Sie vermeiden Betrügereien, da diese Meldungen bei verdächtigen oder unüblichen Abbuchungen versendet werden. Sollten Ihre Kreditkarteninformationen zum Einsatz kommen, erhalten Sie in Echtzeit eine Nachricht, sodass Sie Betrüger davon abhalten können, einen finanziellen Schaden zu verursachen. Verwenden Sie Sicherheitslösungen auf Ihren Geräten.

Das ist der erste Schritt, um persönliche Daten lokal zu schützen. Damit wehren Sie Bedrohungen ab und stellen sicher, dass wichtige Informationen nicht in den Händen von Cyberkriminellen landen.

