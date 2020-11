Softwaremarkt wächst nach Corona-Knick deutlich

Die Landschaft der Softwareanbieter in Deutschland ist vielfältig – Doch wie sieht der Markt der B2B-Softwarelösungen konkret aus und wie gestaltet sich die Buyer Journey in Unternehmen?​ Statista liefert mit der B2B-Software-Studie Antworten auf diese und weitere Fragen [1]. Dafür haben mehr als 10.500 ArbeitnehmerInnen Auskunft über die verwendeten Softwarelösungen in ihren Unternehmen gegeben und diese bewertet. Wie groß der Softwaremarkt in Deutschland ist, zeigt die Grafik auf Basis von Daten des Technology Market Outlooks [2]. Demzufolge sorgt der Corona-Knick im laufenden Jahr für rückläufige Umsätze. Aber schon 2021 wird der Markt nach Einschätzung der Statista-Analysten wieder zu einem deutlichen Wachstum zurückkehren. Mathias Brandt

