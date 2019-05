Alternative Antriebe: E-Autos fahren am günstigsten

Bei der Anschaffung eines Autos spielen die Kosten für Kraftstoff, Versicherung, Wartung etc. eine große Rolle. Abhängig sind sie insbesondere von der gewählten Antriebsart. Insbesondere die Fülle von alternativen Antrieben kann diejenigen Autofahrer verunsichern, die auf konventionelle Technik verzichten wollen. Wie die Infografik von Statista zeigt, sind reine Elektrofahrzeuge nach einer Untersuchung der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers am günstigsten – sowohl im Jahr 2017 als auch prognostiziert im Jahr 2030 [1]. Am teuersten sind und bleiben Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen, denn die Sprit-Herstellung verursacht vergleichsweise hohe Kosten. Am zweitteuersten sind Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle. Grund: Zum einen ist die Herstellung von Wasserstoff sehr teuer, zum anderen verursachen Wasserstoff-Tankstellen hohe Kosten. In den dargestellten Mobilitätskosten sind sowohl Treibstoffkosten als auch Kosten für Versicherung, Wartung und Steuern enthalten. Matthias Janson

[1] https://www.strategyand.pwc.com/media/file/2017-Strategyand-Digital-Auto-Report.pdf

https://de.statista.com/infografik/14666/kosten-fuer-alternative-pkw-antriebe-im-vergleich/

