Agentic AI verändert die Unternehmenswelt bereits jetzt nachhaltig

Acht von zehn Unternehmen erzielen bereits einen klar messbaren Return-on-Investment (ROI) durch den Einsatz von KI.

Unternehmen verzeichnen überdurchschnittliche Effizienzgewinne und planen zugleich, ihre Belegschaft weiter auszubauen.

In seinem neuen »State of AI in the Enterprise Report 2026« befragte Box 1.640 IT-Entscheider weltweit zum aktuellen Stand des KI-Einsatzes in ihren Unternehmen. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass sich der Anteil der Unternehmen mit fortgeschrittenem oder führendem KI-Reifegrad innerhalb nur eines Jahres deutlich erhöht hat und KI-Agenten bereits weit verbreitet in geschäftskritischen Prozessen eingesetzt werden. Gleichzeitig lassen sich in vielen Organisationen messbare Leistungsverbesserungen nachweisen. Fragen rund um Themen wie Datenanbindung, Regelungen und Kontrolle stehen weiterhin im Fokus.

Der Report zeigt auch, dass Unternehmen mit klaren Governance-Strukturen und geregeltem Zugang zu Unternehmensinhalten deutlich höhere Effizienzgewinne erzielen. Zudem verändern sich die Erwartungen an die Belegschaft, und neue Rollen für Betrieb und Steuerung von KI-Systemen gewinnen an Bedeutung.

Einige wichtige Kennzahlen aus dem Report:

Der Anteil an Unternehmen, die als »advanced/leading edge« eingestuft werden, steigt in nur einem Jahr von 8 % auf 64 %.

83 % der befragten Unternehmen setzen bereits KI-Agenten ein, 19 % davon autonom und im größeren Maßstab.

80 % der Studienteilnehmer berichten einen ROI von mindestens 10 % und in der Spitzengruppe erzielen 50 % der Unternehmen sogar einen ROI von über 25 %.

58 % der IT-Entscheider verzeichnen steigende Mitarbeiterzahlen, bei denen im Bereich KI am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen sind, es sogar 79 % und nur 9 % sehen KI aktuell primär als Treiber für Stellenabbau.

Eine Herausforderung ist aber sicher der Zugang zu geeigneten Daten. 96 % der Befragten sehen den Zugriff auf Unternehmensinhalte als äußerst notwendig und nur 36 % haben dies bereits umgesetzt.

Deutlich mehr Unternehmen setzen klar definierte Regeln, Prozesse und Zuständigkeiten für den Umgang mit KI. Hier ist ein Anstieg von 24 % (2025) auf 73 % (2026) zu verzeichnen. Zugleich berichten 49 % der Befragten bereits mindestens einen KI-bezogenen Datenvorfall (z.B. Datenlecks oder unkontrollierte Nutzung von KI-Tools) zum Opfer gefallen zu sein.

Damit zeigt der »State of AI in the Enterprise Report 2026« von Box, dass Unternehmen den Einsatz von KI systematisch planen, verantwortungsvoll steuern und konsequent an ihren strategischen Zielen ausrichten müssen. Nur so können sie das volle Potenzial agentenbasierter Anwendungen erschließen und zugleich neue Qualifikationsprofile sowie zusätzliche Arbeitsplätze in einem zunehmend KI-gestützten Arbeitsumfeld schaffen.

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