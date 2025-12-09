Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«

2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet. So sehen die Experten von Cloudera vier Entwicklungen für den Technologiesektor im Jahr 2026:
- Einführung von KI bleibt weiterhin stabil – Manasi Vartak, Chief AI Officer bei Cloudera:
Im Jahr 2026 wird die Einführung künstlicher Intelligenz trotz Prognosen einer Marktverlangsamung weiterhin mit konstanter Geschwindigkeit zunehmen. Wenn Unternehmen die Experimentierphase überwunden haben und die für ihre Projekte am besten geeignete, messbare Kapitalrendite gefunden haben, werden sie weiterhin sowohl generative KI als auch agentenbasierte KI nachfragen.
An diesem Punkt wird die wichtigste Herausforderung darin bestehen, KI-Agenten mit Unternehmensdaten und -kontexten zu verbinden, eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass diese Systeme wirklich nützlich sind. Viele Unternehmen haben bereits ihre agentenbasierten Fähigkeiten unter Beweis gestellt, müssen aber nun glaubhaft darlegen können, dass diese Systeme produktionsreif sind und sie Hindernisse in Bezug auf Datenzugriff, Governance, Sicherheit und Berechtigungen überwinden können.
Unternehmen, die Agentic AI einsetzen, brauchen strengere Governance-Rahmenwerke mit neuen Funktionen wie Agentenprotokolle, Observability und Versionskontrolle für vollständig implementierte Workflows. Obwohl öffentliche Modelle auch 2026 weiterhin dominieren werden, werden wir eine Zunahme spezifischer Anpassungen für jedes Unternehmen sehen.
- KI Governance durch autonome Agenten – Wim Stoop, Senior Director Product Marketing bei Cloudera:
Im Jahr 2026 werden spezialisierter KI-Agenten entstehen, die sich ausschließlich mit Data-Governance befassen. Diese digitalen Kollegen werden Daten unabhängig von ihrem Speicherort kontinuierlich überwachen, klassifizieren und sichern. So sorgen sie dafür, dass Governance zu einer ständig aktiven Funktion wird, die in den täglichen Betrieb eingebettet ist.
Solche KI-Governance-Agenten werden die Datenüberwachung kontinuierlich und autonom gestalten. Beispielsweise kennzeichnet ein spezialisierter Compliance-Agent Risiken in allen Geschäftssystemen und ein Security-Agent passt automatisch die Zugriffsberechtigungen an, wenn neue Daten in die Umgebung gelangen – alles ohne menschliches Eingreifen. Da diese digitalen Kollegen Teil der Unternehmensstruktur werden, müssen sie ähnlich wie menschliche Teams verwaltet werden, indem ihre Fähigkeiten, Leistungen und Zusammenarbeit durch neue Rahmenwerke für das »Agenten-Ressourcenmanagement« geregelt sind.
Governance selbst wird somit nicht mehr direkt Aufgabe von Menschen sein, sondern etwas, das sie überwachen. Anstatt jede Regel manuell durchzusetzen, werden Menschen stattdessen die Governance steuern und den Prozess während seines Ablaufs gestalten. Mit zunehmendem Vertrauen in Agenten werden sich menschliche Teams zurückziehen und die kontinuierliche Governance an agentenbasierte KI übertragen können. Diese liefern bereinigte Daten, eine stärkere Compliance und datengetriebene Erkenntnisse und schaffen somit einen echten Geschäftsmehrwert.
- Die »Ära der Konvergenz« bricht an – Sergio Gago, Global Chief Technology Officer bei Cloudera:
2026 wird voraussichtlich das erste Jahr echter Konvergenz sein. Der Beginn einer neuen Phase, in der die Grenzen zwischen Cloud und Rechenzentren verschwimmen. Nach mehreren Jahrzehnten, in denen zunächst die Kontrolle über lokale Ressourcen, gefolgt von der Flexibilität durch Cloud im Vordergrund standen, tritt nun eine Realität ein, in der beide dank einheitlicher Plattformansätze nahtlos nebeneinander existieren. Workloads werden dort ausgeführt, wo es unter Berücksichtigung von Sicherheit, Compliance und Effizienz am sinnvollsten ist, anstatt den Standort zu priorisieren.
Der wahre Wettbewerbsvorteil wird nicht davon abhängen, wer über ein größeres Modell verfügt, sondern davon, wer seine Ressourcen am intelligentesten und effizientesten nutzt. Im Zeitalter der Konvergenz muss KI als weiterer Teil der Belegschaft verwaltet werden. Es ist nicht notwendig, sich für eine Seite zu entscheiden (Cloud versus On-Premises oder Mensch versus Maschine), sondern sie unter einer gemeinsamen, effizienten und vertrauenswürdigen Architektur zu vereinen.
Auch das Konzept der Leistung wird neu definiert: Angesichts des steigenden Bedarfs an KI und Rechenkapazität werden Unternehmen Energieeffizienz als primäres Ziel und nicht als sekundäre Überlegung positionieren.
- Das digitale Horten endet – Wim Stoop, Senior Director Product Marketing bei Cloudera:
Datengetriebene Unternehmensstrategien und Automatisierung beanspruchen eine große Menge an Speichervolumen. Doch der Ausbau von Rechenzentren zur Erhöhung von Speicherkapazitäten ist durch Herausforderungen wie fehlende Strom- und Netzkapazität, lange und unsichere Genehmigungsprozesse, Lieferkettenstörungen, Sicherheitsrisiken, Fachkräftemangel und begrenzte Gasinfrastrukturen ausgebremst. Dies lässt den Wert von durch Menschen generierten Daten im Vergleich zu synthetischen Daten stark ansteigen. Die Ära des digitalen Hortens – alles aufzubewahren, nur weil Speicherplatz einst billig war – wird zu Ende gehen und Unternehmen dazu zwingen, zu entscheiden, welche Daten einen Mehrwert bieten und was gelöscht und gegebenenfalls neu generiert werden muss. KI-generierte Daten werden so zu Wegwerfprodukten, die nach Bedarf erstellt und überschrieben werden, anstatt unbegrenzt gespeichert zu werden.
Dieser Wandel wird die Bewertung von Daten neu definieren. Unternehmen werden um die Beschaffung und den Schutz authentischer, von Menschen erstellter Daten konkurrieren, mit dem Ziel, ihre KI-Modelle zu trainieren und zu differenzieren. Dieser Wandel wird eine neue Datenwirtschaft hervorbringen – eine Wirtschaft, die Originalität, Kontext und Qualität über reine Menge stellt und neu definiert, was Informationen im Zeitalter synthetischer Inhalte wertvoll macht.
Fazit
2026 verlässt KI die Beta Phase und wird zum produktiven Begleiter für Unternehmen: Während die Einführung stabil weiterläuft, entsteht echter Nutzen vor allem dort, wo agentische Systeme tief in Unternehmensdaten und kontexte eingebettet sind. KI Agenten verlagern Compliance und Sicherheit in einen kontinuierlichen, autonomen Betrieb und machen Regeln zu laufenden Funktionen statt einmaligen Kontrollen. Parallel beginnt die Ära der Konvergenz: Cloud und Rechenzentrum wachsen zu einer gemeinsamen, effizienten Architektur zusammen. Zugleich gewinnen künftig vor allem authentische, hochwertig kontextualisierte, menschlich erzeugte Daten, die KI differenzieren und echten Geschäftsvorteil schaffen, wieder stärker an Bedeutung.
528 Artikel zu „KI 2026“
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Graph- und KI-Trends 2026: Warum KI läuft, aber noch nicht liefert
Nach den ersten Praxisjahren von KI stellt sich für viele Unternehmen eine zentrale Frage: Wo bleibt der ROI? KI-Agenten arbeiten nicht autonom genug, Modellnutzung leidet unter »Context Rot« bzw. Qualitätsverlust und klassische Datenbankkonzepte stoßen an Grenzen. Die Graph-Experten von Neo4j zeigen auf, welche Trends 2026 den praktischen Einsatz von KI spürbar voranbringen. KI-Realitätscheck: Skalierung…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Sicherheitsprognosen für 2026: Der Kampf um Realität und Kontrolle in einer Welt der agentischen KI
Wie agentische KI Cyberbedrohungen und Abwehrmaßnahmen im Jahr 2026 transformieren wird. Die Leistungsfähigkeit und das Potenzial agentischer KI-Systeme, die adaptiv, automatisiert und autonom agieren, dominierten die Diskussionen in der Sicherheitsbranche in diesem Jahr. Barracuda befragte daher Experten, die weltweit leitende Funktionen in den Bereichen Cyberbedrohungen und Sicherheit bei Barracuda innehaben, was sie von agentischer…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Whitepaper
2026: Mit dem Abklingen des KI-Hypes werden Unternehmen 25 % ihrer geplanten KI-Ausgaben auf 2027 verschieben
Laut Forresters Technologie- und Sicherheitsprognosen für 2026 wird KI im nächsten Jahr eine Bewährungsprobe durchlaufen – die Kluft zwischen übertriebenen Versprechungen der Anbieter und dem tatsächlichen Nutzen für Unternehmen vergrößert sich, was eine Marktkorrektur erforderlich macht, um die Erwartungen an die Realität anzupassen [1]. Da weniger als ein Drittel der Entscheidungsträger in der Lage sind,…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
95 % aller KI-Pilotprojekte scheitern: Diese drei Schritte führen zum Erfolg
Trotz großer Erwartungen scheitern die meisten KI-Projekte. Laut einer Studie des MIT erreichen 95 % aller Pilotprojekte nicht den gewünschten Erfolg [1]. Auf den ersten Blick wirkt der Hype um künstliche Intelligenz überzogen. Doch so einfach ist es nicht. Die Ursachen liegen nicht in der Technologie selbst, sondern in ihrem Einsatz. Eine aktuelle Umfrage…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wenn KI nicht mehr antwortet, sondern arbeitet
Unternehmen setzen große Hoffnungen in künstliche Intelligenz. McKinsey schätzt das weltweite Produktivitätspotenzial auf rund 4,4 Billionen Dollar pro Jahr, und mehr als neun von zehn Firmen planen höhere KI-Investitionen [1]. Gleichzeitig nutzt bislang nur ein kleiner Teil KI so, dass sie im Alltag echte Wirkung entfaltet. Viele Systeme liefern zwar Antworten, bleiben aber oberflächlich,…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien | Whitepaper
Prozessexzellenz: Der zentrale Erfolgsfaktor für die KI-getriebene Welt von morgen
Nur jedes fünfte Unternehmen ist auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich vorbereitet [1]. Der größte Engpass für KI liegt nicht in der Technologie – sondern in den Prozessen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz gelten heute als zentrale Hebel für Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Doch aktuelle Studien zeigen: Der eigentliche Engpass liegt nicht in der…
News | Effizienz | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Prüfbare KI-Qualität: MISSION KI präsentiert Qualitätsstandard und digitales Prüfportal für Niedrigrisiko-KI
Der VDE hat sich an dem Projekt MISSION KI – Nationale Initiative für Künstliche Intelligenz und Datenökonomie beteiligt. Entstanden sind ein Qualitätsstandard und ein Portal für die strukturierte Bewertung der Qualität von KI-Systemen, die sich unterhalb der Hochrisikoschwelle befinden. Die Partner des Projekts MISSION KI – Nationale Initiative für Künstliche Intelligenz und Datenökonomie haben…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur
2026 wird das Jahr der Konsolidierung, Standardisierung und Automatisierung
Die disruptive Einführung generativer künstlicher Intelligenz – allen voran durch Dienste wie ChatGPT – hat die IT- und Cybersicherheitslandschaft in den vergangenen zwei Jahren grundlegend verändert. Was zunächst als experimentelles Tool begann, ist heute ein strategischer Bestandteil moderner Sicherheitsarchitekturen. Gleichzeitig hat die stetig wachsende digitale Komplexität in Unternehmen einen kritischen Punkt erreicht: Die Vielzahl unterschiedlicher…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit im Jahr 2026: Sechs entscheidenden Trends für die digitale Wirtschaft
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), die fortschreitende Cloud-Migration und die zunehmende Komplexität digitaler Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Palo Alto Networks hat sechs zentrale Trends identifiziert, die im kommenden Jahr die Sicherheitslandschaft maßgeblich beeinflussen werden. Das neue Zeitalter der Täuschung: Die Bedrohung durch KI-Identitäten Identität wird im KI-Zeitalter zur zentralen Angriffsfläche.…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Hybride KI als neuer Standard für Finanzdienstleistungen
97 Prozent der Finanzunternehmen kämpfen bei der Implementierung mit Datensilos. Datensicherheit bleibt das größte Hindernis für erfolgreichen KI-Einsatz. Cloudera hat in Zusammenarbeit mit Finextra Research eine neue globale Studie veröffentlicht. Diese basiert auf einer Umfrage von 155 Führungskräften weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz hybrider KI zu einer unverzichtbaren Strategie in der Finanzdienstleistungsbranche…
News | Kommentar | Strategien
Glücksspielgesetz 2026: Welche Änderungen sind zu erwarten?
Beim Glücksspielgesetz sind kleine Korrekturen nun nicht mehr ausreichend. Zu viele Vorgaben greifen nicht so, wie sie sollten, während der Markt in einem rasanten Tempo wächst, das die Reaktionsfähigkeit der Behörden übersteigt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das System stabiler wird oder ob es tiefer und tiefer in seine Widersprüche stürzt. Der Druck wächst.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Cloud Computing | Services | Veranstaltungen
Cloud-Exzellenz mit Azure: ADN lädt Reseller zu den Technical Cloud Days im Januar 2026
Die Cloud ist zum Motor für Innovation und Wachstum geworden. Doch der Erfolg von Azure-Projekten beginnt nicht erst bei der Implementierung, sondern bereits in der strategischen Planung. Genau hier setzen die ADN Technical Cloud Days an. Gemeinsam mit Microsoft vermittelt ADN praxisnahe Strategien und technische Insights für erfolgreiche Azure-Projekte – von Governance und Sicherheit bis…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Was KI wirklich kostet und warum der ROI außergewöhnlich hoch ist, wenn man es richtig macht
Die wahre Wirtschaftlichkeit der KI entsteht für Unternehmen nicht im Modell, sondern in den Prozessen, Daten und Systemen dahinter. Eine Analyse jenseits der Modellgebühren: Die Diskussion über künstliche Intelligenz in Unternehmen beginnt fast immer mit der falschen Frage. Geschäftsführer erkundigen sich nach monatlichen Lizenzkosten, IT-Leiter vergleichen Token-Preise verschiedener Anbieter, Controller rechnen API-Aufrufe hoch. Diese…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
KI ist im Alltag der Menschen angekommen
TÜV-KI-Studie: Künstliche Intelligenz wird Alltagswerkzeug für Lernen, Arbeiten und Informationssuche. ChatGPT das dominierende Tool, Google holt auf. Viele sehen die Risiken, handeln aber im Alltag oft unsicher und erkennen KI-generierte Inhalte nicht. TÜV-Verband fordert klare Leitplanken und mehr Orientierung. Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist die Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Services
Predictions 2026: Trends & Prognosen für den IT-Channel
Experten sehen bei weiterhin hohen Wachstumsraten im Cybersecuritymarkt große Chancen für innovative Geschäftsmodelle – KI, Digitale Souveränität und OT bleiben Big Points. Rasante technologische Innovationen, die Umsetzung regulatorischer Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene, steigende Erwartungen in punkto Sicherheit und Nachhaltigkeit – der Channel steht vor großen Herausforderungen. Welche Trends werden das Wachstum vorantreiben,…